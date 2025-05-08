Образование за границей — это один из самых перспективных путей к развитию, международной карьере и личной свободе. Всё больше родителей задумываются об обучении детей за рубежом, а молодёжь стремится получить знания и опыт за границами своей страны. Но за громкими заголовками и красивыми историями скрывается другая сторона — реалии, о которых не говорят.

В этой статье мы рассмотрим ключевые преимущества и недостатки обучения за границей, чтобы помочь вам принять осознанное решение.