Словакия и Чехия - два популярных направления для украинцев, которые мечтают получить качественное высшее образование в Европе. Обе страны предлагают обучение в государственных университетах бесплатно, выдают европейский диплом и находятся рядом с Украиной. Языки похожи, культура понятна, уровень жизни высокий. На первый взгляд - почти одинаково.
Но если сравнить подробнее, отличия становятся очевидными. В одной стране можно поступить без экзаменов, в другой - придётся готовиться заранее. Где проще получить студенческий ВНЖ? Где дешевле жить и учиться? Где легче остаться в Европе после выпуска?
В этой статье мы честно и по фактам сравним бесплатное образование в Словакии и Чехии. Расскажем, как устроено поступление, какие документы нужны, сколько стоит проживание, где проще адаптироваться и почему всё больше студентов выбирают именно Словакию - особенно те, кто ищет не просто диплом, а стабильную и понятную жизнь в Евросоюзе.
В Словакии можно учиться бесплатно и сразу получить студенческий ВНЖ
На первый взгляд может показаться, что обучение бесплатно и в Чехии, и в Словакии - при равных условиях. Но если разобраться глубже, становится очевидно: требования к поступлению, знание языка, нострификация и общая бюрократия сильно отличаются. Особенно это важно для украинских абитуриентов, которые ищут простой и доступный путь к европейскому диплому.
Словакия предоставляет максимально прозрачные условия: каждый украинец может поступить в государственный университет бесплатно, если выбирает словацкий язык обучения. Это возможно без гражданства ЕС, без ПМЖ и без международных сертификатов.
Поступление чаще всего проходит без вступительных экзаменов - достаточно выписки оценок за последние 3-3,5 года. Многие университеты принимают студентов на основе табеля или выписки оценок, без тестов и собеседований. Аттестат можно донести после зачисления - это касается абитуриентов, которые ещё учатся в 11 классе.
Благодаря межгосударственному соглашению между Словакией и Украиной, украинцы имеют такие же права на бесплатное образование, как и местные студенты.
Нострификация аттестата в Словакии - упрощённая и проводится дистанционно. Всё делается онлайн, без поездки в страну и без экзаменов. Это значит, что вы можете готовиться к поступлению из дома, параллельно изучать словацкий язык и собрать все документы, не выезжая заранее.
Уже осенью вы сможете начать учёбу в университете Словакии, получить студенческий ВНЖ и претендовать на общежитие от университета.
Чехия тоже предлагает бесплатное обучение - только на чешском языке и при соблюдении всех условий:
Многие украинцы вынуждены брать «нулевой год» (Gap year) - это подготовительный курс, где учат язык, проходят нострификацию и сдают вступительные экзамены. Только после этого возможно поступление.
И хотя обучение в государственном вузе действительно бесплатное, путь к нему занимает не менее года и требует значительных вложений в жильё, визу и обучение на подготовительном курсе.
|Критерий
|Словакия
|Чехия
|Язык обучения
|Словацкий (бесплатно),
английский (платно)
|Чешский (бесплатно),
английский (платно)
|Для кого бесплатно
|Для всех украинцев
|Только при знании чешского
и сдаче экзаменов
|Вступительные экзамены
|В большинстве случаев - нет
|Обязательны почти всегда
|Сертификат языка
|Желателен (A2-B1),
не всегда обязателен
|Обязателен (B2),
выданный официальным органом
|Нострификация
|Упрощённая, онлайн,
без экзаменов
|Обязательна,
проводится в Чехии, с экзаменами
|Общежитие
|Предоставляется
90% студентов
|Конкуренция высокая,
мест ограничено
|Подготовительный год
|Не обязателен
|Необходим
Если вы ищете страну, где можно учиться бесплатно без сложных экзаменов, без бюрократии и с комфортной адаптацией - Словакия предлагает один из самых доступных и реальных вариантов в ЕС. Здесь проще поступить, быстрее получить ВНЖ, легче получить общежитие и работу во время учёбы.
Чехия - хороший выбор для тех, кто владеет чешским языком на высоком уровне, готов к экзаменам и готов инвестировать год в подготовку. Уровень образования высокий, особенно в технических и гуманитарных направлениях, но путь к поступлению значительно длиннее и затратнее, и тяжелее.
И если вы, к примеру, планируете поступать на IT, инженерию или экономику - Словацкий технический университет в Братиславе (STU) предлагает качественные программы, международные стажировки и признание диплома в любой стране ЕС. Практикоориентированные курсы, сильные факультеты и поддержка студентов делают его конкурентом топовых чешских вузов.
Финансовый вопрос - один из ключевых при выборе страны для обучения. Даже при бесплатном обучении расходы на жильё, питание, транспорт и повседневные нужды остаются. Ниже сравниваем реальные затраты студентов в Чехии и Словакии, а также доступность стипендий и возможностей для подработки.
Словакия считается одной из самых доступных стран Европейского союза по стоимости жизни для студентов. По данным Numbeo и отзывам учащихся, средние ежемесячные расходы составляют:
Итого: около 300-400 евро в месяц, включая все основные траты.
Кроме того, студенты могут претендовать на академические и социальные стипендии. За хорошие оценки университет может назначить стипендию в размере от 50 до 300 евро в семестр. Социальная поддержка для студентов из Украины или малообеспеченных семей может достигать 275 евро в месяц.
Стоимость жизни в Чехии ощутимо выше. Особенно это заметно в Праге и других крупных городах. Средние расходы составляют:
В среднем, студенту потребуется от 400 до 600 евро в месяц. При этом социальные стипендии в Чехии доступны только при наличии постоянного места жительства или длительного легального пребывания. Академические стипендии назначаются редко и по более строгим критериям.
|Расходы / Условия
|Словакия
|Чехия
|Средние месячные
расходы
|350-500 €
|500-750 €
|Общежитие
|60-130 €
|150-250 €
|Студенческий обед
|2-3 €
|3-5 €
|Проезд по городу
|0-5 €
|5-10 €
|Междугородние
поездки
|Бесплатно
(поезда)
|Платно
|Подработка
|Легальна с ВНЖ,
без ограничений
|Требует
уведомления
МВД
|Средний заработок
с подработки
|300-500 €
|250-400 €
Словакия предоставляет студентам с видом на жительство на основании обучения право официально работать до 20 часов в неделю. Это право не требует дополнительных разрешений. Студенты могут устроиться на подработку уже с первого курса - типичная учебная неделя занимает всего 3-4 дня, что даёт возможность совмещать учёбу и работу. Дополнительным преимуществом является то, что при трудоустройстве студента работодатель освобождается от части налогов, что делает студентов более востребованными на рынке труда, а также студент платит меньше налогов.
Чехия предъявляет больше ограничений. Студенты с долгосрочной визой типа D не всегда имеют право на официальную работу без дополнительного разрешения. Для того чтобы подрабатывать, часто необходимо пройти сложную процедуру легализации занятости. Из-за конкуренции в крупных городах иностранным студентам трудно найти стабильную подработку. Нередко учащиеся работают неофициально, что сопряжено с юридическими рисками.
Вывод: Словакия предлагает более экономичную студенческую жизнь и простые условия для подработки. Студентам не требуется дополнительных разрешений для работы, а расходы на проживание существенно ниже, чем в Чехии. Это делает Словакию привлекательным выбором для тех, кто ищет реальный путь к доступному образованию и финансовой независимости во время учёбы.
Чехия остаётся сильным академическим направлением, но требует больших вложений на старте, выше уровень конкуренции, а подработка возможна не всегда и требует дополнительных усилий по легализации.
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Когда речь идёт о поступлении в европейский университет, важно понимать - насколько сложен путь от первого шага до получения письма о зачислении. Именно в этом аспекте Словакия уверенно опережает Чехию по удобству и доступности.
Поступление в словацкие университеты максимально упрощено. Практически все вузы принимают заявки через собственные электронные системы - например, AIS или MAIS. Документы можно загрузить онлайн, не покидая Украину. При этом физические копии, заверенные нотариально, можно отправить по почте уже после подачи.
Если на момент подачи у вас ещё нет аттестата, сертификата языка или подтверждения нострификации - это не проблема. Университеты разрешают донести их позже, уже после предварительного зачисления.
Важно: решение о зачислении принимается предварительно в мае-июне. Успешный абитуриент получает официальный документ о приёме, на основании которого может сразу подавать заявление на студенческий вид на жительство.
В Чехии поступление требует больше времени и усилий. Заявка подаётся через сайт университета или через централизованную систему подачи. Подать документы можно только после того, как у вас на руках будет весь пакет:
Процедура нострификации проходит только на территории Чехии и включает экзамены по школьным предметам. Без знания чешского языка пройти её практически невозможно. Поэтому большинство студентов из Украины сначала проходят «нулевой» год - подготовительную программу с изучением языка и подготовкой к экзаменам.
Кроме того, сроки ожидания решения о зачислении часто затягиваются на несколько месяцев - особенно в популярных вузах и на конкурсных направлениях.
Получение диплома европейского вуза - это не только образование, но и реальный шанс закрепиться в ЕС: остаться жить, официально работать, получить ПМЖ, а в перспективе - гражданство. Однако подход к выпускникам в Чехии и Словакии различается. В Словакии этот путь проще, быстрее и доступнее для украинцев.
Словакия предлагает один из самых лояльных режимов пребывания в ЕС для студентов из Украины. Сразу после зачисления в вуз студент получает временный вид на жительство (ВНЖ), который даёт право:
Особенно важно: право на ВНЖ и подработку в Словакии доступны даже на подготовительном курсе, то есть вы можете адаптироваться и зарабатывать с первого года пребывания.
После окончания университета студент не обязан покидать страну. Достаточно заключить трудовой договор и сменить основание пребывания с "учёба" на "работа", не оформляя новую визу и не возвращаясь домой.
Если вы планируете продолжить обучение в Чехии - например, после бакалавриата в Словакии поступить на магистратуру - вы получите преимущества:
Это отличный вариант для тех, кто хочет начать путь с более доступной Словакии, а затем при желании продолжить карьеру или учёбу в Чехии.
В Чехии для студентов оформляется долгосрочная виза типа D, которая разрешает находиться в стране с целью учёбы. Однако:
Если студент не успевает пройти все бюрократические шаги в срок - он теряет легальный статус. Также стоит учитывать, что студенческий статус не засчитывается в срок для ПМЖ. То есть, 3-5 лет учёбы - не шаг к постоянному резидентству, как в Словакии, а скорее «пауза», после которой отсчёт придётся начинать заново.
|Критерий
|Словакия
|Чехия
|Тип документа для студентов
|Временный вид на жительство (ВНЖ)
|Долгосрочная виза типа D
|Право на работу во время учёбы
|Да - до 20 часов в неделю,
полный день на каникулах
|Да, но только после уведомления МВД
|Работа на подготовительном курсе
|Разрешена (если есть ВНЖ)
|Не разрешена
|Переход к ПМЖ
|Через 5 лет, включая студенческие годы
|Студенческий период не учитывается
в срок для ПМЖ
|После выпуска
|Можно остаться, сменив цель пребывания
на "работа" без выезда из страны
|Нужно срочно найти работодателя и
оформить новую визу, иначе - выезд
|Путешествия по ЕС
|Разрешены с ВНЖ
|Разрешены с визой D
|Возможность поступить
в Чехию после Словакии
|Да, без нострификации и без
подтверждения языка
|—
|Общий уровень бюрократии
|Низкий: большинство
процедур - онлайн или в 1-2 шага
|
Высокий: обязательна регистрация,
уведомления, визовые изменения,
контроль сроков
Переезд в другую страну - это не только учёба, но и новая жизнь: язык, культура, люди. Насколько легко влиться в общество, чувствовать себя «своим» и не испытывать постоянного стресса - один из ключевых факторов успешного обучения.
Словакия - одна из немногих стран ЕС, где украинские студенты чувствуют себя почти как дома. Причины просты:
Даже без идеального языка студенты находят друзей, подработку и не чувствуют себя изолированными.
В Чехии ситуация немного другая. Хотя чешский язык тоже славянский, он сложнее для восприятия, особенно в разговорной форме. Многие студенты тратят год на языковые курсы, прежде чем уверенно чувствуют себя в среде. Кроме того:
Вывод: Если вы хотите не просто учиться, а полноценно жить, адаптироваться, чувствовать себя уверенно и спокойно - Словакия даст этот комфорт быстрее и мягче. Особенно это важно для студентов сразу после школы, которые только начинают взрослую жизнь.
Обе страны предлагают качественное европейское образование, признанный диплом, доступ к международным возможностям и безопасную среду. Но подход к иностранным студентам, особенно из Украины, в Чехии и Словакии заметно отличается - как на этапе поступления, так и в дальнейших перспективах.
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Вы также можете ознакомиться с подробным сравнением обучения в Словакии и Польше, чтобы выбрать лучший для себя путь.
Бесплатное образование в ЕС - это реальность. Главное - выбрать страну, в которой вам будет легко стартовать, уверенно учиться и комфортно жить.
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Да, многие словацкие университеты позволяют подать документы без готового аттестата. Достаточно выписки оценок за 3-3,5 года, а сам аттестат можно донести позже - уже после зачисления.
В большинстве случаев - нет. Университеты зачисляют студентов на основе табеля оценок без экзаменов и собеседований. Это одно из ключевых преимуществ Словакии перед другими странами ЕС.
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