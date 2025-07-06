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Главная Блог Бесплатное образование в Словакии и Чехии - что выбрать?

Бесплатное образование в Словакии и Чехии - что выбрать?

Блог
дата изменения: 06.07.2025

Где лучше учиться в Словакии или в Чехии

Словакия и Чехия - два популярных направления для украинцев, которые мечтают получить качественное высшее образование в Европе. Обе страны предлагают обучение в государственных университетах бесплатно, выдают европейский диплом и находятся рядом с Украиной. Языки похожи, культура понятна, уровень жизни высокий. На первый взгляд - почти одинаково.

Но если сравнить подробнее, отличия становятся очевидными. В одной стране можно поступить без экзаменов, в другой - придётся готовиться заранее. Где проще получить студенческий ВНЖ? Где дешевле жить и учиться? Где легче остаться в Европе после выпуска?

В этой статье мы честно и по фактам сравним бесплатное образование в Словакии и Чехии. Расскажем, как устроено поступление, какие документы нужны, сколько стоит проживание, где проще адаптироваться и почему всё больше студентов выбирают именно Словакию - особенно те, кто ищет не просто диплом, а стабильную и понятную жизнь в Евросоюзе.

Содержание

Бесплатное образование в Словакии и Чехии - что выбрать?

В Словакии можно учиться бесплатно и сразу получить студенческий ВНЖ

Кто может учиться бесплатно: Словакия против Чехии

На первый взгляд может показаться, что обучение бесплатно и в Чехии, и в Словакии - при равных условиях. Но если разобраться глубже, становится очевидно: требования к поступлению, знание языка, нострификация и общая бюрократия сильно отличаются. Особенно это важно для украинских абитуриентов, которые ищут простой и доступный путь к европейскому диплому.

Словакия: реальное бесплатное образование для украинцев

Словакия предоставляет максимально прозрачные условия: каждый украинец может поступить в государственный университет бесплатно, если выбирает словацкий язык обучения. Это возможно без гражданства ЕС, без ПМЖ и без международных сертификатов.

Поступление чаще всего проходит без вступительных экзаменов - достаточно выписки оценок за последние 3-3,5 года. Многие университеты принимают студентов на основе табеля или выписки оценок, без тестов и собеседований. Аттестат можно донести после зачисления - это касается абитуриентов, которые ещё учатся в 11 классе.

Благодаря межгосударственному соглашению между Словакией и Украиной, украинцы имеют такие же права на бесплатное образование, как и местные студенты.

Нострификация аттестата в Словакии - упрощённая и проводится дистанционно. Всё делается онлайн, без поездки в страну и без экзаменов. Это значит, что вы можете готовиться к поступлению из дома, параллельно изучать словацкий язык и собрать все документы, не выезжая заранее.

Уже осенью вы сможете начать учёбу в университете Словакии, получить студенческий ВНЖ и претендовать на общежитие от университета.

Чехия: формально бесплатно, но на деле - с барьерами

Чехия тоже предлагает бесплатное обучение - только на чешском языке и при соблюдении всех условий:

  • сдача вступительных экзаменов (профильные тесты, собеседования, SCIO),
  • предоставление сертификата по чешскому языку не ниже B2,
  • прохождение нострификации - которая возможна только в Чехии и включает экзамены на знание школьных предметов.

Многие украинцы вынуждены брать «нулевой год» (Gap year) - это подготовительный курс, где учат язык, проходят нострификацию и сдают вступительные экзамены. Только после этого возможно поступление.

И хотя обучение в государственном вузе действительно бесплатное, путь к нему занимает не менее года и требует значительных вложений в жильё, визу и обучение на подготовительном курсе.

Сравнительная таблица: Словакия vs Чехия

Таблица критериев: Словакия vs Чехия
Критерий Словакия Чехия
Язык обучения Словацкий (бесплатно),
английский (платно)		 Чешский (бесплатно),
английский (платно)
Для кого бесплатно Для всех украинцев Только при знании чешского
и сдаче экзаменов
Вступительные экзамены В большинстве случаев - нет Обязательны почти всегда
Сертификат языка Желателен (A2-B1),
не всегда обязателен		 Обязателен (B2),
выданный официальным органом
Нострификация Упрощённая, онлайн,
без экзаменов		 Обязательна,
проводится в Чехии, с экзаменами
Общежитие Предоставляется
90% студентов		 Конкуренция высокая,
мест ограничено
Подготовительный год Не обязателен Необходим

Что выбрать: Словакия или Чехия?

Если вы ищете страну, где можно учиться бесплатно без сложных экзаменов, без бюрократии и с комфортной адаптацией - Словакия предлагает один из самых доступных и реальных вариантов в ЕС. Здесь проще поступить, быстрее получить ВНЖ, легче получить общежитие и работу во время учёбы.

Чехия - хороший выбор для тех, кто владеет чешским языком на высоком уровне, готов к экзаменам и готов инвестировать год в подготовку. Уровень образования высокий, особенно в технических и гуманитарных направлениях, но путь к поступлению значительно длиннее и затратнее, и тяжелее.

И если вы, к примеру, планируете поступать на IT, инженерию или экономику - Словацкий технический университет в Братиславе (STU) предлагает качественные программы, международные стажировки и признание диплома в любой стране ЕС. Практикоориентированные курсы, сильные факультеты и поддержка студентов делают его конкурентом топовых чешских вузов.

Сколько стоит жить и учиться: сравнение расходов и стипендий

Финансовый вопрос - один из ключевых при выборе страны для обучения. Даже при бесплатном обучении расходы на жильё, питание, транспорт и повседневные нужды остаются. Ниже сравниваем реальные затраты студентов в Чехии и Словакии, а также доступность стипендий и возможностей для подработки.

Словакия: ниже цены и доступная студенческая жизнь

Словакия считается одной из самых доступных стран Европейского союза по стоимости жизни для студентов. По данным Numbeo и отзывам учащихся, средние ежемесячные расходы составляют:

  • жильё в общежитии: от 60 до 130 евро;
  • питание при самостоятельной готовке: 150-200 евро;
  • транспорт: от 0 до 25 евро (на поездах бесплатно);
  • мобильная связь, бытовые расходы, спорт: 50-80 евро.

Итого: около 300-400 евро в месяц, включая все основные траты.

Кроме того, студенты могут претендовать на академические и социальные стипендии. За хорошие оценки университет может назначить стипендию в размере от 50 до 300 евро в семестр. Социальная поддержка для студентов из Украины или малообеспеченных семей может достигать 275 евро в месяц.

Чехия: выше расходы и меньше стипендиальной поддержки

Стоимость жизни в Чехии ощутимо выше. Особенно это заметно в Праге и других крупных городах. Средние расходы составляют:

  • жильё в общежитии: 120–200 евро, аренда квартиры - от 300 евро;
  • питание: 180–290 евро;
  • транспорт: 25–35 евро;
  • связь, одежда, досуг: 100–200 евро.

В среднем, студенту потребуется от 400 до 600 евро в месяц. При этом социальные стипендии в Чехии доступны только при наличии постоянного места жительства или длительного легального пребывания. Академические стипендии назначаются редко и по более строгим критериям.

Сравнительная таблица: расходы студентов в Чехии и Словакии

Расходы / Условия Словакия Чехия
Средние месячные
расходы		 350-500 € 500-750 €
Общежитие 60-130 € 150-250 €
Студенческий обед 2-3 € 3-5 €
Проезд по городу 0-5 € 5-10 €
Междугородние
поездки		 Бесплатно
(поезда)		 Платно
Подработка Легальна с ВНЖ,
без ограничений		 Требует
уведомления
МВД
Средний заработок
с подработки		 300-500 € 250-400 €

Возможности подработки: где легче работать во время учёбы

Словакия предоставляет студентам с видом на жительство на основании обучения право официально работать до 20 часов в неделю. Это право не требует дополнительных разрешений. Студенты могут устроиться на подработку уже с первого курса - типичная учебная неделя занимает всего 3-4 дня, что даёт возможность совмещать учёбу и работу. Дополнительным преимуществом является то, что при трудоустройстве студента работодатель освобождается от части налогов, что делает студентов более востребованными на рынке труда, а также студент платит меньше налогов.

Чехия предъявляет больше ограничений. Студенты с долгосрочной визой типа D не всегда имеют право на официальную работу без дополнительного разрешения. Для того чтобы подрабатывать, часто необходимо пройти сложную процедуру легализации занятости. Из-за конкуренции в крупных городах иностранным студентам трудно найти стабильную подработку. Нередко учащиеся работают неофициально, что сопряжено с юридическими рисками.

Вывод: Словакия предлагает более экономичную студенческую жизнь и простые условия для подработки. Студентам не требуется дополнительных разрешений для работы, а расходы на проживание существенно ниже, чем в Чехии. Это делает Словакию привлекательным выбором для тех, кто ищет реальный путь к доступному образованию и финансовой независимости во время учёбы.

Чехия остаётся сильным академическим направлением, но требует больших вложений на старте, выше уровень конкуренции, а подработка возможна не всегда и требует дополнительных усилий по легализации.

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Поступление и документы: где проще начать учёбу

Когда речь идёт о поступлении в европейский университет, важно понимать - насколько сложен путь от первого шага до получения письма о зачислении. Именно в этом аспекте Словакия уверенно опережает Чехию по удобству и доступности.

Словакия: минимум барьеров и дистанционная подача

Поступление в словацкие университеты максимально упрощено. Практически все вузы принимают заявки через собственные электронные системы - например, AIS или MAIS. Документы можно загрузить онлайн, не покидая Украину. При этом физические копии, заверенные нотариально, можно отправить по почте уже после подачи.

Если на момент подачи у вас ещё нет аттестата, сертификата языка или подтверждения нострификации - это не проблема. Университеты разрешают донести их позже, уже после предварительного зачисления.

Важно: решение о зачислении принимается предварительно в мае-июне. Успешный абитуриент получает официальный документ о приёме, на основании которого может сразу подавать заявление на студенческий вид на жительство.

Чехия: сложная процедура и необходимость нулевого года

В Чехии поступление требует больше времени и усилий. Заявка подаётся через сайт университета или через централизованную систему подачи. Подать документы можно только после того, как у вас на руках будет весь пакет:

  • заверенный перевод аттестата;
  • официально подтверждённый сертификат чешского языка (обычно уровень B2);
  • подтверждение нострификации;
  • регистрация на вступительные экзамены (или SCIO-тесты).

Процедура нострификации проходит только на территории Чехии и включает экзамены по школьным предметам. Без знания чешского языка пройти её практически невозможно. Поэтому большинство студентов из Украины сначала проходят «нулевой» год - подготовительную программу с изучением языка и подготовкой к экзаменам.

Кроме того, сроки ожидания решения о зачислении часто затягиваются на несколько месяцев - особенно в популярных вузах и на конкурсных направлениях.

Легализация и перспективы после выпуска: что даёт диплом

Получение диплома европейского вуза - это не только образование, но и реальный шанс закрепиться в ЕС: остаться жить, официально работать, получить ПМЖ, а в перспективе - гражданство. Однако подход к выпускникам в Чехии и Словакии различается. В Словакии этот путь проще, быстрее и доступнее для украинцев.

Словакия: ВНЖ, работа и ПМЖ - уже во время учёбы

Словакия предлагает один из самых лояльных режимов пребывания в ЕС для студентов из Украины. Сразу после зачисления в вуз студент получает временный вид на жительство (ВНЖ), который даёт право:

  • легально находиться в стране весь период учёбы;
  • официально подрабатывать до 20 часов в неделю во время семестра;
  • работать полный день на каникулах;
  • свободно путешествовать по странам ЕС;
  • подать на ПМЖ спустя 5 лет проживания (включая студенческие годы).

Особенно важно: право на ВНЖ и подработку в Словакии доступны даже на подготовительном курсе, то есть вы можете адаптироваться и зарабатывать с первого года пребывания.

После окончания университета студент не обязан покидать страну. Достаточно заключить трудовой договор и сменить основание пребывания с "учёба" на "работа", не оформляя новую визу и не возвращаясь домой.

Дополнительный плюс: поступление в Чехию после словацкого вуза

Если вы планируете продолжить обучение в Чехии - например, после бакалавриата в Словакии поступить на магистратуру - вы получите преимущества:

  • поступление без нострификации словацкого диплома;
  • без подтверждения языка, так как словацкий признаётся наравне с чешским;
  • как выпускник вуза ЕС, вы поступаете наравне с чехами.

Это отличный вариант для тех, кто хочет начать путь с более доступной Словакии, а затем при желании продолжить карьеру или учёбу в Чехии.

Чехия: виза D, ограничения и отложенное трудоустройство

В Чехии для студентов оформляется долгосрочная виза типа D, которая разрешает находиться в стране с целью учёбы. Однако:

  • она не является видом на жительство;
  • не даёт автоматического права на работу - студент обязан сообщить об этом в МВД;
  • после выпуска необходимо покинуть страну или срочно найти работодателя и получить разрешение на трудоустройство.

Если студент не успевает пройти все бюрократические шаги в срок - он теряет легальный статус. Также стоит учитывать, что студенческий статус не засчитывается в срок для ПМЖ. То есть, 3-5 лет учёбы - не шаг к постоянному резидентству, как в Словакии, а скорее «пауза», после которой отсчёт придётся начинать заново.

Сравнительная таблица: Словакия vs Чехия по вопросам легализации

Критерий Словакия Чехия
Тип документа для студентов Временный вид на жительство (ВНЖ) Долгосрочная виза типа D
Право на работу во время учёбы Да - до 20 часов в неделю,
полный день на каникулах		 Да, но только после уведомления МВД
Работа на подготовительном курсе Разрешена (если есть ВНЖ) Не разрешена
Переход к ПМЖ Через 5 лет, включая студенческие годы Студенческий период не учитывается
в срок для ПМЖ
После выпуска Можно остаться, сменив цель пребывания
на "работа" без выезда из страны		 Нужно срочно найти работодателя и
оформить новую визу, иначе - выезд
Путешествия по ЕС Разрешены с ВНЖ Разрешены с визой D
Возможность поступить
в Чехию после Словакии		 Да, без нострификации и без
подтверждения языка
Общий уровень бюрократии Низкий: большинство
процедур - онлайн или в 1-2 шага
Высокий: обязательна регистрация,
уведомления, визовые изменения,
контроль сроков

Адаптация, язык и менталитет: где комфортнее жить студенту из Украины

Переезд в другую страну - это не только учёба, но и новая жизнь: язык, культура, люди. Насколько легко влиться в общество, чувствовать себя «своим» и не испытывать постоянного стресса - один из ключевых факторов успешного обучения.

Словакия: близость и взаимопонимание

Словакия - одна из немногих стран ЕС, где украинские студенты чувствуют себя почти как дома. Причины просты:

  • Словацкий язык очень похож на украинский - в среднем студенту нужно 7-12 месяцев, чтобы понимать и говорить.
  • Менталитет и культура схожи, много общих традиций, моделей поведения и даже кухонь.
  • Дружелюбие к украинцам: украинцы массово приезжают в Словакию с 2014 года, и отношение местного населения стало очень лояльным.
  • Государственная и волонтёрская поддержка: словацкие вузы, самоуправления и фонды активно помогают адаптироваться - от курсов языка до материальной помощи.

Даже без идеального языка студенты находят друзей, подработку и не чувствуют себя изолированными.

Чехия: дистанция и языковой барьер

В Чехии ситуация немного другая. Хотя чешский язык тоже славянский, он сложнее для восприятия, особенно в разговорной форме. Многие студенты тратят год на языковые курсы, прежде чем уверенно чувствуют себя в среде. Кроме того:

  • Отношение к украинцам в Чехии неоднозначное - в больших городах оно нейтральное, но на бытовом уровне могут быть сложности.
  • Конкуренция среди иностранцев выше - вузы перегружены заявками, особенно на популярных специальностях.
  • Адаптация занимает больше времени, а полноценная социализация требует хорошего знания языка и самостоятельной инициативы.

Вывод: Если вы хотите не просто учиться, а полноценно жить, адаптироваться, чувствовать себя уверенно и спокойно - Словакия даст этот комфорт быстрее и мягче. Особенно это важно для студентов сразу после школы, которые только начинают взрослую жизнь.

Заключение: где лучше учиться - в Чехии или Словакии?

Обе страны предлагают качественное европейское образование, признанный диплом, доступ к международным возможностям и безопасную среду. Но подход к иностранным студентам, особенно из Украины, в Чехии и Словакии заметно отличается - как на этапе поступления, так и в дальнейших перспективах.

Словакия - лучший выбор для тех, кто:

  • хочет поступить без вступительных экзаменов и без бюрократии;
  • планирует учиться на словацком языке бесплатно;
  • ищет дружественную, понятную систему поступления и адаптации;
  • хочет работать уже во время учёбы и рассчитывает на ПМЖ в будущем;
  • нуждается в общежитии и финансово доступной жизни;
  • предпочитает начать обучение уже в этом году - даже без идеального знания языка.

Чехия подойдёт тем, кто:

  • владеет чешским языком на уровне B2 и готов подтверждать это официально;
  • целенаправленно готовится к вступительным экзаменам (например, SCIO);
  • готов инвестировать в нулевой год (языковые курсы, нострификация, экзамены);
  • не боится более формальной и конкурентной системы;
  • рассматривает престижные вузы с многолетней историей и широкими магистерскими программами.

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Вы также можете ознакомиться с подробным сравнением обучения в Словакии и Польше, чтобы выбрать лучший для себя путь.

Бесплатное образование в ЕС - это реальность. Главное - выбрать страну, в которой вам будет легко стартовать, уверенно учиться и комфортно жить.

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Вопрос-ответ

  • Можно ли поступить в Словакию без аттестата на руках?

    Да, многие словацкие университеты позволяют подать документы без готового аттестата. Достаточно выписки оценок за 3-3,5 года, а сам аттестат можно донести позже - уже после зачисления.

  • Нужно ли сдавать вступительные экзамены для бесплатного обучения в Словакии?

    В большинстве случаев - нет. Университеты зачисляют студентов на основе табеля оценок без экзаменов и собеседований. Это одно из ключевых преимуществ Словакии перед другими странами ЕС.

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