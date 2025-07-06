В этой статье мы честно и по фактам сравним бесплатное образование в Словакии и Чехии. Расскажем, как устроено поступление, какие документы нужны, сколько стоит проживание, где проще адаптироваться и почему всё больше студентов выбирают именно Словакию - особенно те, кто ищет не просто диплом, а стабильную и понятную жизнь в Евросоюзе.

Но если сравнить подробнее, отличия становятся очевидными. В одной стране можно поступить без экзаменов, в другой - придётся готовиться заранее. Где проще получить студенческий ВНЖ? Где дешевле жить и учиться? Где легче остаться в Европе после выпуска?

Словакия и Чехия - два популярных направления для украинцев, которые мечтают получить качественное высшее образование в Европе. Обе страны предлагают обучение в государственных университетах бесплатно, выдают европейский диплом и находятся рядом с Украиной. Языки похожи, культура понятна, уровень жизни высокий. На первый взгляд - почти одинаково.

Кто может учиться бесплатно: Словакия против Чехии

На первый взгляд может показаться, что обучение бесплатно и в Чехии, и в Словакии - при равных условиях. Но если разобраться глубже, становится очевидно: требования к поступлению, знание языка, нострификация и общая бюрократия сильно отличаются. Особенно это важно для украинских абитуриентов, которые ищут простой и доступный путь к европейскому диплому.

Словакия: реальное бесплатное образование для украинцев

Словакия предоставляет максимально прозрачные условия: каждый украинец может поступить в государственный университет бесплатно, если выбирает словацкий язык обучения. Это возможно без гражданства ЕС, без ПМЖ и без международных сертификатов.

Поступление чаще всего проходит без вступительных экзаменов - достаточно выписки оценок за последние 3-3,5 года. Многие университеты принимают студентов на основе табеля или выписки оценок, без тестов и собеседований. Аттестат можно донести после зачисления - это касается абитуриентов, которые ещё учатся в 11 классе.

Благодаря межгосударственному соглашению между Словакией и Украиной, украинцы имеют такие же права на бесплатное образование, как и местные студенты.

Нострификация аттестата в Словакии - упрощённая и проводится дистанционно. Всё делается онлайн, без поездки в страну и без экзаменов. Это значит, что вы можете готовиться к поступлению из дома, параллельно изучать словацкий язык и собрать все документы, не выезжая заранее.

Уже осенью вы сможете начать учёбу в университете Словакии, получить студенческий ВНЖ и претендовать на общежитие от университета.

Чехия: формально бесплатно, но на деле - с барьерами

Чехия тоже предлагает бесплатное обучение - только на чешском языке и при соблюдении всех условий:

сдача вступительных экзаменов (профильные тесты, собеседования, SCIO),

предоставление сертификата по чешскому языку не ниже B2,

прохождение нострификации - которая возможна только в Чехии и включает экзамены на знание школьных предметов.

Многие украинцы вынуждены брать «нулевой год» (Gap year) - это подготовительный курс, где учат язык, проходят нострификацию и сдают вступительные экзамены. Только после этого возможно поступление.

И хотя обучение в государственном вузе действительно бесплатное, путь к нему занимает не менее года и требует значительных вложений в жильё, визу и обучение на подготовительном курсе.

Сравнительная таблица: Словакия vs Чехия

Таблица критериев: Словакия vs Чехия Критерий Словакия Чехия Язык обучения Словацкий (бесплатно),

английский (платно) Чешский (бесплатно),

английский (платно) Для кого бесплатно Для всех украинцев Только при знании чешского

и сдаче экзаменов Вступительные экзамены В большинстве случаев - нет Обязательны почти всегда Сертификат языка Желателен (A2-B1),

не всегда обязателен Обязателен (B2),

выданный официальным органом Нострификация Упрощённая, онлайн,

без экзаменов Обязательна,

проводится в Чехии, с экзаменами Общежитие Предоставляется

90% студентов Конкуренция высокая,

мест ограничено Подготовительный год Не обязателен Необходим

Что выбрать: Словакия или Чехия?

Если вы ищете страну, где можно учиться бесплатно без сложных экзаменов, без бюрократии и с комфортной адаптацией - Словакия предлагает один из самых доступных и реальных вариантов в ЕС. Здесь проще поступить, быстрее получить ВНЖ, легче получить общежитие и работу во время учёбы.

Чехия - хороший выбор для тех, кто владеет чешским языком на высоком уровне, готов к экзаменам и готов инвестировать год в подготовку. Уровень образования высокий, особенно в технических и гуманитарных направлениях, но путь к поступлению значительно длиннее и затратнее, и тяжелее.

И если вы, к примеру, планируете поступать на IT, инженерию или экономику - Словацкий технический университет в Братиславе (STU) предлагает качественные программы, международные стажировки и признание диплома в любой стране ЕС. Практикоориентированные курсы, сильные факультеты и поддержка студентов делают его конкурентом топовых чешских вузов.

Сколько стоит жить и учиться: сравнение расходов и стипендий

Финансовый вопрос - один из ключевых при выборе страны для обучения. Даже при бесплатном обучении расходы на жильё, питание, транспорт и повседневные нужды остаются. Ниже сравниваем реальные затраты студентов в Чехии и Словакии, а также доступность стипендий и возможностей для подработки.

Словакия: ниже цены и доступная студенческая жизнь

Словакия считается одной из самых доступных стран Европейского союза по стоимости жизни для студентов. По данным Numbeo и отзывам учащихся, средние ежемесячные расходы составляют:

жильё в общежитии: от 60 до 130 евро;

питание при самостоятельной готовке: 150-200 евро;

транспорт: от 0 до 25 евро (на поездах бесплатно);

мобильная связь, бытовые расходы, спорт: 50-80 евро.

Итого: около 300-400 евро в месяц, включая все основные траты.

Кроме того, студенты могут претендовать на академические и социальные стипендии. За хорошие оценки университет может назначить стипендию в размере от 50 до 300 евро в семестр. Социальная поддержка для студентов из Украины или малообеспеченных семей может достигать 275 евро в месяц.

Чехия: выше расходы и меньше стипендиальной поддержки

Стоимость жизни в Чехии ощутимо выше. Особенно это заметно в Праге и других крупных городах. Средние расходы составляют:

жильё в общежитии: 120–200 евро, аренда квартиры - от 300 евро;

питание: 180–290 евро;

транспорт: 25–35 евро;

связь, одежда, досуг: 100–200 евро.

В среднем, студенту потребуется от 400 до 600 евро в месяц. При этом социальные стипендии в Чехии доступны только при наличии постоянного места жительства или длительного легального пребывания. Академические стипендии назначаются редко и по более строгим критериям.

Сравнительная таблица: расходы студентов в Чехии и Словакии

Расходы / Условия Словакия Чехия Средние месячные

расходы 350-500 € 500-750 € Общежитие 60-130 € 150-250 € Студенческий обед 2-3 € 3-5 € Проезд по городу 0-5 € 5-10 € Междугородние

поездки Бесплатно

(поезда) Платно Подработка Легальна с ВНЖ,

без ограничений Требует

уведомления

МВД Средний заработок

с подработки 300-500 € 250-400 €

Возможности подработки: где легче работать во время учёбы

Словакия предоставляет студентам с видом на жительство на основании обучения право официально работать до 20 часов в неделю. Это право не требует дополнительных разрешений. Студенты могут устроиться на подработку уже с первого курса - типичная учебная неделя занимает всего 3-4 дня, что даёт возможность совмещать учёбу и работу. Дополнительным преимуществом является то, что при трудоустройстве студента работодатель освобождается от части налогов, что делает студентов более востребованными на рынке труда, а также студент платит меньше налогов.

Чехия предъявляет больше ограничений. Студенты с долгосрочной визой типа D не всегда имеют право на официальную работу без дополнительного разрешения. Для того чтобы подрабатывать, часто необходимо пройти сложную процедуру легализации занятости. Из-за конкуренции в крупных городах иностранным студентам трудно найти стабильную подработку. Нередко учащиеся работают неофициально, что сопряжено с юридическими рисками.

Вывод: Словакия предлагает более экономичную студенческую жизнь и простые условия для подработки. Студентам не требуется дополнительных разрешений для работы, а расходы на проживание существенно ниже, чем в Чехии. Это делает Словакию привлекательным выбором для тех, кто ищет реальный путь к доступному образованию и финансовой независимости во время учёбы.

Чехия остаётся сильным академическим направлением, но требует больших вложений на старте, выше уровень конкуренции, а подработка возможна не всегда и требует дополнительных усилий по легализации.