У цій статті ми чесно і на фактах порівняємо безкоштовну освіту в Словаччині та Чехії. Розповімо, як влаштований вступ, які документи потрібні, скільки коштує проживання, де простіше адаптуватися і чому все більше студентів обирають саме Словаччину - особливо ті, хто шукає не просто диплом, а стабільне і зрозуміле життя в Євросоюзі.

Але якщо порівняти детальніше, відмінності стають очевидними. В одній країні можна вступити без іспитів, в іншій - доведеться готуватися заздалегідь. Де простіше отримати студентський ВНЖ? Де дешевше жити й навчатися? Де легше залишитися в Європі після випуску?

Словаччина і Чехія - два популярні напрями для українців, які мріють отримати якісну вищу освіту в Європі. Обидві країни пропонують навчання в державних університетах безкоштовно, видають європейський диплом і розташовані поруч з Україною. Мови схожі, культура зрозуміла, рівень життя високий. На перший погляд - майже однаково.

Хто може навчатися безкоштовно: Словаччина проти Чехії

На перший погляд може здатися, що навчання безкоштовне і в Чехії, і в Словаччині - за однакових умов. Але якщо розібратися глибше, стає очевидним - вимоги до вступу, знання мови, нострифікація та загальна бюрократія суттєво відрізняються. Особливо це важливо для українських абітурієнтів, які шукають простий і доступний шлях до європейського диплома.

Словаччина - реальна безкоштовна освіта для українців

Словаччина пропонує максимально прозорі умови: кожен українець може вступити до державного університету безкоштовно, якщо обирає словацьку мову навчання. Це можливо без громадянства ЄС, без ПМП та без міжнародних сертифікатів.

Вступ найчастіше проходить без вступних іспитів - достатньо виписки оцінок за останні 3-3,5 роки. Багато університетів приймають студентів на основі табеля або виписки оцінок, без тестів і співбесід. Атестат можна донести після зарахування - це стосується абітурієнтів, які ще навчаються в 11 класі.

Завдяки міждержавній угоді між Словаччиною та Україною, українці мають такі ж права на безкоштовну освіту, як і місцеві студенти.

Нострифікація атестата у Словаччині - спрощена і проходить дистанційно. Все робиться онлайн, без поїздки в країну і без іспитів. Це означає, що ви можете готуватися до вступу з дому, паралельно вивчати словацьку мову і зібрати всі документи, не виїжджаючи заздалегідь.

Уже восени ви зможете розпочати навчання в університеті Словаччини, отримати студентський ВНЖ і претендувати на гуртожиток від університету.

Чехія - формально безкоштовно, але фактично з бар'єрами

Чехія також пропонує безкоштовне навчання - тільки чеською мовою і за дотримання всіх умов:

складання вступних іспитів (профільні тести, співбесіди, SCIO),

надання сертифіката з чеської мови не нижче B2,

проходження нострифікації - яка можлива лише в Чехії та включає іспити з шкільних предметів.

Багато українців змушені брати «нульовий рік» (Gap year) - це підготовчий курс, де вивчають мову, проходять нострифікацію та складають вступні іспити. Лише після цього можливе зарахування.

І хоча навчання в державному виші дійсно безкоштовне, шлях до нього займає не менше року і потребує значних витрат на житло, візу та навчання на підготовчому курсі.

Порівняльна таблиця: Словаччина vs Чехія

Таблиця критеріїв: Словаччина vs Чехія Критерій Словаччина Чехія Мова навчання Словацька (безкоштовно),

англійська (платно) Чеська (безкоштовно),

англійська (платно) Для кого безкоштовно Для всіх українців Лише за знання чеської

та складання іспитів Вступні іспити У більшості випадків - ні Обовʼязкові майже завжди Сертифікат мови Бажаний (A2-B1),

не завжди обовʼязковий Обовʼязковий (B2),

виданий офіційним органом Нострифікація Спрощена, онлайн,

без іспитів Обовʼязкова,

проводиться в Чехії, з іспитами Гуртожиток Надається

90% студентів Висока конкуренція,

місць обмежено Підготовчий рік Не обовʼязковий Необхідний

Що обрати: Словаччину чи Чехію

Якщо ви шукаєте країну, де можна навчатися безкоштовно, без складних іспитів, без бюрократії та з комфортною адаптацією - Словаччина пропонує один із найбільш доступних та реальних варіантів у ЄС. Тут легше вступити, швидше отримати ВНЖ, простіше знайти гуртожиток і роботу під час навчання.

Чехія - хороший вибір для тих, хто володіє чеською мовою на високому рівні, готовий до іспитів і має змогу витратити рік на підготовку. Рівень освіти високий, особливо в технічних і гуманітарних галузях, але шлях до вступу значно довший і складніший.

І якщо ви, наприклад, плануєте вступати на ІТ, інженерію або економіку - Словацький технічний університет у Братиславі (STU) пропонує якісні програми, міжнародні стажування та визнання диплому в будь-якій країні ЄС. Практикоорієнтовані курси, сильні факультети та підтримка студентів роблять його конкурентом топових чеських вишів.

Скільки коштує життя і навчання: порівняння витрат та стипендій

Фінансове питання - одне з ключових при виборі країни для навчання. Навіть за безкоштовного навчання витрати на житло, харчування, транспорт і повсякденні потреби залишаються. Нижче порівнюємо реальні витрати студентів у Чехії та Словаччині, а також доступність стипендій та можливості для підробітку.

Словаччина: нижчі ціни та доступне студентське життя

Словаччина вважається однією з найдоступніших країн Європейського Союзу за вартістю життя для студентів. За даними Numbeo та відгуками студентів, середні щомісячні витрати становлять:

житло в гуртожитку: від 60 до 130 євро

харчування при самостійному приготуванні: 150 - 200 євро

транспорт: від 0 до 25 євро (поїзди безкоштовно)

мобільний зв'язок, побутові витрати, спорт: 50 - 80 євро

Разом: близько 300 - 400 євро на місяць, включаючи всі основні витрати.

Крім того, студенти можуть претендувати на академічні та соціальні стипендії. За гарні оцінки університет може призначити стипендію у розмірі від 50 до 300 євро за семестр. Соціальна підтримка для студентів з України або малозабезпечених сімей може сягати 275 євро на місяць.

Чехія: вищі витрати та менше стипендійної підтримки

Вартість життя у Чехії помітно вища. Особливо це відчутно у Празі та інших великих містах. Середні витрати становлять:

житло в гуртожитку: 120 - 200 євро, оренда квартири - від 300 євро

харчування: 180 - 290 євро

транспорт: 25 - 35 євро

зв'язок, одяг, дозвілля: 100 - 200 євро

У середньому, студенту потрібно від 400 до 600 євро на місяць. При цьому соціальні стипендії в Чехії доступні лише за наявності постійного місця проживання або тривалого легального перебування. Академічні стипендії призначаються рідко та за більш жорсткими критеріями.

Порівняльна таблиця: витрати студентів у Чехії та Словаччині

Витрати / Умови Словаччина Чехія Середні щомісячні

витрати 350-500 € 500-750 € Гуртожиток 60 - 130 € 150 - 250 € Студентський обід 2 - 3 € 3 - 5 € Проїзд по місту 0 - 5 € 5 - 10 € Міжміські

поїздки Безкоштовно

(поїзди) Платно Підробіток Легальний з ВНЖ,

без обмежень Потребує

повідомлення

МВС Середній заробіток

з підробітку 300 - 500 € 250 - 400 €

Можливості підробітку: де легше працювати під час навчання

Словаччина надає студентам з видом на проживання на підставі навчання право офіційно працювати до 20 годин на тиждень. Це право не потребує додаткових дозволів. Студенти можуть влаштуватися на підробіток уже з першого курсу - типовий навчальний тиждень займає лише 3 - 4 дні, що дозволяє поєднувати навчання та роботу. Додатковою перевагою є те, що при працевлаштуванні студента роботодавець звільняється від частини податків, що робить студентів більш привабливими на ринку праці, а сам студент сплачує менше податків.

Чехія встановлює більше обмежень. Студенти з довгостроковою візою типу D не завжди мають право на офіційну роботу без додаткового дозволу. Щоб мати можливість працювати, часто потрібно пройти складну процедуру легалізації працевлаштування. Через конкуренцію у великих містах іноземним студентам важко знайти стабільну роботу. Часто студенти працюють неофіційно, що несе юридичні ризики.

Висновок: Словаччина пропонує більш економічне студентське життя та прості умови для підробітку. Студентам не потрібні додаткові дозволи на роботу, а витрати на проживання суттєво нижчі, ніж у Чехії. Це робить Словаччину привабливим вибором для тих, хто шукає реальний шлях до доступної освіти та фінансової незалежності під час навчання.

Чехія залишається сильною академічною країною, але вимагає більших витрат на старті, має вищий рівень конкуренції, а можливість підробітку обмежена та потребує додаткових кроків для легалізації.