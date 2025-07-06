Словаччина і Чехія - два популярні напрями для українців, які мріють отримати якісну вищу освіту в Європі. Обидві країни пропонують навчання в державних університетах безкоштовно, видають європейський диплом і розташовані поруч з Україною. Мови схожі, культура зрозуміла, рівень життя високий. На перший погляд - майже однаково.
Але якщо порівняти детальніше, відмінності стають очевидними. В одній країні можна вступити без іспитів, в іншій - доведеться готуватися заздалегідь. Де простіше отримати студентський ВНЖ? Де дешевше жити й навчатися? Де легше залишитися в Європі після випуску?
У цій статті ми чесно і на фактах порівняємо безкоштовну освіту в Словаччині та Чехії. Розповімо, як влаштований вступ, які документи потрібні, скільки коштує проживання, де простіше адаптуватися і чому все більше студентів обирають саме Словаччину - особливо ті, хто шукає не просто диплом, а стабільне і зрозуміле життя в Євросоюзі.
На перший погляд може здатися, що навчання безкоштовне і в Чехії, і в Словаччині - за однакових умов. Але якщо розібратися глибше, стає очевидним - вимоги до вступу, знання мови, нострифікація та загальна бюрократія суттєво відрізняються. Особливо це важливо для українських абітурієнтів, які шукають простий і доступний шлях до європейського диплома.
Словаччина пропонує максимально прозорі умови: кожен українець може вступити до державного університету безкоштовно, якщо обирає словацьку мову навчання. Це можливо без громадянства ЄС, без ПМП та без міжнародних сертифікатів.
Вступ найчастіше проходить без вступних іспитів - достатньо виписки оцінок за останні 3-3,5 роки. Багато університетів приймають студентів на основі табеля або виписки оцінок, без тестів і співбесід. Атестат можна донести після зарахування - це стосується абітурієнтів, які ще навчаються в 11 класі.
Завдяки міждержавній угоді між Словаччиною та Україною, українці мають такі ж права на безкоштовну освіту, як і місцеві студенти.
Нострифікація атестата у Словаччині - спрощена і проходить дистанційно. Все робиться онлайн, без поїздки в країну і без іспитів. Це означає, що ви можете готуватися до вступу з дому, паралельно вивчати словацьку мову і зібрати всі документи, не виїжджаючи заздалегідь.
Уже восени ви зможете розпочати навчання в університеті Словаччини, отримати студентський ВНЖ і претендувати на гуртожиток від університету.
Чехія також пропонує безкоштовне навчання - тільки чеською мовою і за дотримання всіх умов:
Багато українців змушені брати «нульовий рік» (Gap year) - це підготовчий курс, де вивчають мову, проходять нострифікацію та складають вступні іспити. Лише після цього можливе зарахування.
І хоча навчання в державному виші дійсно безкоштовне, шлях до нього займає не менше року і потребує значних витрат на житло, візу та навчання на підготовчому курсі.
|Критерій
|Словаччина
|Чехія
|Мова навчання
|Словацька (безкоштовно),
англійська (платно)
|Чеська (безкоштовно),
англійська (платно)
|Для кого безкоштовно
|Для всіх українців
|Лише за знання чеської
та складання іспитів
|Вступні іспити
|У більшості випадків - ні
|Обовʼязкові майже завжди
|Сертифікат мови
|Бажаний (A2-B1),
не завжди обовʼязковий
|Обовʼязковий (B2),
виданий офіційним органом
|Нострифікація
|Спрощена, онлайн,
без іспитів
|Обовʼязкова,
проводиться в Чехії, з іспитами
|Гуртожиток
|Надається
90% студентів
|Висока конкуренція,
місць обмежено
|Підготовчий рік
|Не обовʼязковий
|Необхідний
Якщо ви шукаєте країну, де можна навчатися безкоштовно, без складних іспитів, без бюрократії та з комфортною адаптацією - Словаччина пропонує один із найбільш доступних та реальних варіантів у ЄС. Тут легше вступити, швидше отримати ВНЖ, простіше знайти гуртожиток і роботу під час навчання.
Чехія - хороший вибір для тих, хто володіє чеською мовою на високому рівні, готовий до іспитів і має змогу витратити рік на підготовку. Рівень освіти високий, особливо в технічних і гуманітарних галузях, але шлях до вступу значно довший і складніший.
І якщо ви, наприклад, плануєте вступати на ІТ, інженерію або економіку - Словацький технічний університет у Братиславі (STU) пропонує якісні програми, міжнародні стажування та визнання диплому в будь-якій країні ЄС. Практикоорієнтовані курси, сильні факультети та підтримка студентів роблять його конкурентом топових чеських вишів.
Фінансове питання - одне з ключових при виборі країни для навчання. Навіть за безкоштовного навчання витрати на житло, харчування, транспорт і повсякденні потреби залишаються. Нижче порівнюємо реальні витрати студентів у Чехії та Словаччині, а також доступність стипендій та можливості для підробітку.
Словаччина вважається однією з найдоступніших країн Європейського Союзу за вартістю життя для студентів. За даними Numbeo та відгуками студентів, середні щомісячні витрати становлять:
Разом: близько 300 - 400 євро на місяць, включаючи всі основні витрати.
Крім того, студенти можуть претендувати на академічні та соціальні стипендії. За гарні оцінки університет може призначити стипендію у розмірі від 50 до 300 євро за семестр. Соціальна підтримка для студентів з України або малозабезпечених сімей може сягати 275 євро на місяць.
Вартість життя у Чехії помітно вища. Особливо це відчутно у Празі та інших великих містах. Середні витрати становлять:
У середньому, студенту потрібно від 400 до 600 євро на місяць. При цьому соціальні стипендії в Чехії доступні лише за наявності постійного місця проживання або тривалого легального перебування. Академічні стипендії призначаються рідко та за більш жорсткими критеріями.
|Витрати / Умови
|Словаччина
|Чехія
|Середні щомісячні
витрати
|350-500 €
|500-750 €
|Гуртожиток
|60 - 130 €
|150 - 250 €
|Студентський обід
|2 - 3 €
|3 - 5 €
|Проїзд по місту
|0 - 5 €
|5 - 10 €
|Міжміські
поїздки
|Безкоштовно
(поїзди)
|Платно
|Підробіток
|Легальний з ВНЖ,
без обмежень
|Потребує
повідомлення
МВС
|Середній заробіток
з підробітку
|300 - 500 €
|250 - 400 €
Словаччина надає студентам з видом на проживання на підставі навчання право офіційно працювати до 20 годин на тиждень. Це право не потребує додаткових дозволів. Студенти можуть влаштуватися на підробіток уже з першого курсу - типовий навчальний тиждень займає лише 3 - 4 дні, що дозволяє поєднувати навчання та роботу. Додатковою перевагою є те, що при працевлаштуванні студента роботодавець звільняється від частини податків, що робить студентів більш привабливими на ринку праці, а сам студент сплачує менше податків.
Чехія встановлює більше обмежень. Студенти з довгостроковою візою типу D не завжди мають право на офіційну роботу без додаткового дозволу. Щоб мати можливість працювати, часто потрібно пройти складну процедуру легалізації працевлаштування. Через конкуренцію у великих містах іноземним студентам важко знайти стабільну роботу. Часто студенти працюють неофіційно, що несе юридичні ризики.
Висновок: Словаччина пропонує більш економічне студентське життя та прості умови для підробітку. Студентам не потрібні додаткові дозволи на роботу, а витрати на проживання суттєво нижчі, ніж у Чехії. Це робить Словаччину привабливим вибором для тих, хто шукає реальний шлях до доступної освіти та фінансової незалежності під час навчання.
Чехія залишається сильною академічною країною, але вимагає більших витрат на старті, має вищий рівень конкуренції, а можливість підробітку обмежена та потребує додаткових кроків для легалізації.
Коли йдеться про вступ до європейського університету, важливо розуміти - наскільки складний шлях від першого кроку до отримання листа про зарахування. Саме в цьому аспекті Словаччина впевнено випереджає Чехію за зручністю та доступністю.
Вступ до словацьких університетів максимально спрощено. Практично всі виші приймають заявки через власні електронні системи - наприклад, AIS або MAIS. Документи можна завантажити онлайн, не покидаючи Україну. При цьому фізичні копії, завірені нотаріально, можна надіслати поштою вже після подачі.
Якщо на момент подачі у вас ще немає атестата, сертифіката мови або підтвердження нострифікації - це не проблема. Університети дозволяють донести їх пізніше, уже після попереднього зарахування.
Важливо: рішення про зарахування приймається попередньо у травні - червні. Успішний абітурієнт отримує офіційний документ про прийом, на підставі якого може одразу подавати заяву на студентський вид на проживання.
У Чехії вступ вимагає більше часу та зусиль. Заявка подається через сайт університету або через централізовану систему подачі. Подати документи можна тільки після того, як у вас на руках буде повний пакет:
Процедура нострифікації проходить тільки на території Чехії та включає іспити з шкільних предметів. Без знання чеської мови пройти її практично неможливо. Тому більшість студентів з України спочатку проходять «нульовий» рік - підготовчу програму з вивченням мови та підготовкою до іспитів.
Крім того, строки очікування рішення про зарахування часто затягуються на кілька місяців - особливо у популярних вишах і на конкурсних спеціальностях.
Отримання диплому європейського вишу - це не лише освіта, а й реальний шанс закріпитися в ЄС: залишитися жити, офіційно працювати, отримати ПМП, а згодом - громадянство. Однак підхід до випускників у Чехії та Словаччині відрізняється. У Словаччині цей шлях простіший, швидший і доступніший для українців.
Словаччина пропонує один із найлояльніших режимів перебування в ЄС для студентів з України. Одразу після зарахування до університету студент отримує тимчасовий вид на проживання (ВНП), який дає право:
Особливо важливо: право на ВНП і підробіток у Словаччині доступні навіть на підготовчому курсі, тобто ви можете адаптуватися і заробляти з першого року перебування.
Після закінчення університету студент не зобов'язаний залишати країну. Достатньо укласти трудовий договір і змінити підставу перебування з "навчання" на "робота", без оформлення нової візи і без повернення додому.
Якщо ви плануєте продовжити навчання в Чехії - наприклад, після бакалаврату в Словаччині вступити до магістратури - ви отримаєте переваги:
Це чудовий варіант для тих, хто хоче почати шлях з доступнішої Словаччини, а потім за бажанням продовжити кар'єру або навчання в Чехії.
У Чехії для студентів оформлюється довгострокова віза типу D, яка дозволяє перебування в країні з метою навчання. Однак:
Якщо студент не встигає пройти всі бюрократичні етапи вчасно - він втрачає легальний статус. Також варто враховувати, що студентський статус не зараховується до терміну для ПМП. Тобто, 3-5 років навчання - не крок до постійного проживання, як у Словаччині, а радше «пауза», після якої відлік доведеться починати заново.
|Критерій
|Словаччина
|Чехія
|Тип документа для студентів
|Тимчасовий вид на проживання (ВНП)
|Довгострокова віза типу D
|Право на роботу під час навчання
|Так - до 20 годин на тиждень,
повний день на канікулах
|Так, але тільки після повідомлення МВС
|Робота на підготовчому курсі
|Дозволена (якщо є ВНП)
|Не дозволена
|Перехід до ПМП
|Через 5 років, включаючи студентські роки
|Студентський період не зараховується
до терміну для ПМП
|Після випуску
|Можна залишитися, змінивши мету
перебування на "робота" без виїзду
|Потрібно терміново знайти роботодавця і
оформити нову візу, інакше - виїзд
|Подорожі по ЄС
|Дозволені з ВНП
|Дозволені з візою D
|Можливість вступу
до Чехії після Словаччини
|Так, без нострифікації і без
підтвердження мови
|—
|Загальний рівень бюрократії
|Низький: більшість
процедур - онлайн або в 1-2 кроки
|Високий: обов'язкова реєстрація,
повідомлення, візові зміни,
контроль строків
Переїзд до іншої країни - це не лише навчання, а й нове життя: мова, культура, люди. Наскільки легко влитися в суспільство, відчувати себе «своїм» і не переживати постійного стресу - один з ключових чинників успішного навчання.
Словаччина - одна з небагатьох країн ЄС, де українські студенти почуваються майже як удома. Причини прості:
Навіть без ідеального знання мови студенти знаходять друзів, підробіток і не почуваються ізольовано.
У Чехії ситуація дещо інша. Хоча чеська мова також слов'янська, вона складніша для сприйняття, особливо в розмовній формі. Багато студентів витрачають рік на мовні курси, перш ніж впевнено почуваються в середовищі. Крім того:
Висновок: Якщо ви хочете не просто навчатися, а повноцінно жити, адаптуватися, почуватися впевнено та спокійно - Словаччина дає цей комфорт швидше та м'якше. Особливо це важливо для студентів одразу після школи, які лише починають доросле життя.
Обидві країни пропонують якісну європейську освіту, визнаний диплом, доступ до міжнародних можливостей та безпечне середовище. Але підхід до іноземних студентів, особливо з України, у Чехії та Словаччині суттєво відрізняється - як на етапі вступу, так і в подальших перспективах.
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Безкоштовна освіта в ЄС - це реальність. Головне - обрати країну, де вам буде легко стартувати, впевнено навчатися та комфортно жити.
Так, багато словацьких університетів дозволяють подати документи без готового атестата. Достатньо виписки оцінок за 3-3,5 роки, а сам атестат можна донести пізніше - уже після зарахування.
У більшості випадків - ні. Університети зараховують студентів на основі табеля оцінок без іспитів і співбесід. Це одна з головних переваг Словаччини перед іншими країнами ЄС.
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