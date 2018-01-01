Інформатика — твій шлях у цифрову Європу
Мрієш стати програмістом, дата-інженером, фахівцем із кібербезпеки або штучного інтелекту? Програма «Інформатика» на Факультеті інформатики та інформаційних технологій (FIIT) Словацького технічного університету в Братиславі — це твій шанс отримати затребувану IT-професію в Європі та навчатися безкоштовно.
Навчання словацькою мовою є повністю безкоштовним для громадян України, країн СНД та ЄС. Також доступна платна форма навчання англійською мовою — вартість становить 7 500 € на рік.
Формати навчання
- Словацькою мовою — безкоштовно
- Для громадян України, СНД та країн ЄС.
- Очна форма, тривалість — 3 роки.
- Вступ за результатами вступного іспиту з математики або ІКТ.
- Англійською мовою — 7 500 € на рік
- Відкрита для студентів з усього світу.
- Очна форма, програма ідентична словацькій версії.
- Вступ також включає іспит і підтвердження знання англійської мови.
Про програму
Це сучасний бакалавріат, який поєднує фундаментальні знання з інформатики та практичні навички розробки. На 1 курсі ти отримаєш міцну базу, а з 2-го — обереш свій напрям: від штучного інтелекту до мережевих технологій.
Спеціалізації на вибір
- Програмування та розробка ПЗ — створення сучасних застосунків і цифрових систем.
- Штучний інтелект і Big Data — машинне навчання, алгоритми, аналіз великих даних.
- Кібербезпека — захист даних і систем, навчання за участі експертів ESET.
- Інтернет і мережеві технології — від Wi-Fi до 4G, обладнання Cisco, участь у мережевій академії.
Чого ти навчишся
- Програмувати мовами C, C++, Java, Assembler;
- Працювати з UNIX, Windows, Oracle, MS Office та Rational Rose;
- Проєктувати, тестувати й впроваджувати IT-системи;
- Працювати в команді над реальними цифровими продуктами;
- Аналізувати задачі та пропонувати рішення;
- Розуміти юридичні, етичні та соціальні аспекти IT.
Ким ти зможеш працювати після випуску
- Програмістом (frontend, backend, fullstack);
- Data-аналітиком, фахівцем зі штучного інтелекту;
- Системним архітектором, інженером з кібербезпеки;
- IT-фахівцем у промисловості, банках, транспорті, охороні здоров’я, освіті;
- Мережевим інженером або DevOps-спеціалістом.
Ти також зможеш продовжити навчання в магістратурі чи аспірантурі — як у Словаччині, так і в будь-якій країні Європи.
Чому саме FIIT STU?
- FIIT заснований у 2003 році — сучасний та амбітний факультет із фокусом на технології майбутнього.
- 1 130+ студентів денної форми навчання.
- 5 870+ випускників — успішно працюють у Європі та світі.
- 94% працевлаштування — більшість знаходять роботу вже під час або одразу після навчання.
- Міжнародна акредитація — важливо зазначити, що Факультет інформатики та інформаційних технологій єдиний у своєму роді на теренах Словаччини та Чехії, який має міжнародну акредитацію рівня Oxford чи Cambridge. Це підтверджує якість освіти й її визнання у Європі та за її межами.
Як вступити
Необхідно скласти вступний іспит (з математики або інформатики).
Залиш заявку через Postupai — і ми допоможемо на кожному етапі: від підготовки до іспиту до поселення в гуртожиток та адаптації в Словаччині.
Де проходить навчання?
Fakulta informatiky a informačných technológií
Slovenská technická univerzita v Bratislave
м. Братислава, Словаччина
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Навчальний план бакалаврату з інформатики в STU
Програма бакалаврату з інформатики у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) — це трирічне денне навчання, орієнтоване на підготовку сучасних фахівців у сфері програмування, ІТ та цифрових технологій. Вона поєднує фундаментальні теоретичні знання та практичні навички, які затребувані як в індустрії, так і в науковому середовищі.
Навчання словацькою мовою є безкоштовним для громадян України, країн СНД та ЄС.
Також доступна англомовна версія програми для іноземних студентів. Вартість — 7 500 € на рік.
Навчальний план побудований за модульною системою. У першому році студенти засвоюють основи програмування, математики та комп’ютерної інженерії. З другого курсу починається спеціалізація — від штучного інтелекту та кібербезпеки до веброзробки та аналізу даних. Завершується навчання захистом бакалаврської роботи.
1 курс
1 семестр
Обов’язкові дисципліни
- Процедурне програмування
- Математичний аналіз
- Алгебра і дискретна математика
- Методи інженерної роботи
- Принципи комп’ютерної інженерії
- Англійська мова 1
Вибіркові дисципліни
- Факультативна фізична культура
2 семестр
Обов’язкові дисципліни
- Структури даних і алгоритми
- Теоретичні основи інформатики
- Об’єктно-орієнтоване програмування
- Англійська мова 2
- Один предмет із блоку природничо-математичних дисциплін
Вибіркові дисципліни
- Фізична культура для осіб з обмеженими можливостями
- Факультативна фізична культура
2 курс
3 семестр
Обов’язкові дисципліни
- Штучний інтелект
- Право у сфері ІКТ
- Комп’ютерні та комунікаційні мережі
- Операційні системи
- Вибірковий предмет
- Фізична культура
4 семестр
Обов’язкові дисципліни
- Принципи програмної інженерії
- Бази даних
- Три вибіркові предмети
Вибіркові дисципліни
- Факультативна фізична культура
3 курс
5 семестр
Обов’язкові дисципліни
- Бакалаврський проєкт I
- Менеджерська економіка
- Чотири вибіркові предмети
6 семестр
Обов’язкові дисципліни
- Бакалаврська робота
- Підприємництво та менеджмент
- Фізична культура
- Два вибіркові предмети
Додаткові блоки предметів
Природничо-математичні дисципліни (MaP) — обрати щонайменше 3
- Теорія ймовірностей і статистика
- Аналіз і складність алгоритмів
- Фізика
- Математична логіка I
- Фізичні основи комп’ютерних ігор
- Універсальний предмет MaP
Соціальні науки (SV) — обрати щонайменше 1
- Соціальні аспекти інформатики та ІКТ
- Цифровий маркетинг
- Креативне письмо і публічні виступи
- Універсальний предмет SV
Вибіркові дисципліни (для всіх курсів і семестрів)
- Моделювання програмного забезпечення
- Комп’ютерна графіка і обробка зображень
- Паралельне програмування
- Інтелектуальний аналіз даних
- Людино-комп’ютерна взаємодія
- Розробка прогресивних веб-додатків
- Основи ІТ-безпеки
- WAN-технології
- Мікрокомп’ютери
- Специфікаційні засоби
- Програмування для науки про дані
- Вибірковий семінар
- Універсальний предмет напряму
- Дослідницько-орієнтовані семінари II та III
- Прикладне програмування на C++ (промислові технології)
- Розробка на JavaScript (промислові технології)
- Функціональне та логічне програмування
- Розробка багаторівневих додатків
- Системне програмування та асемблери
- Основи веб-технологій
- Управління ІТ-безпекою
- Форензична аналітика
- Мобільні технології та застосунки
- Проєктування комп’ютерних систем
- Розробка ефективних алгоритмів
- Принципи інформаційних систем
- Цифрові валюти та Blockchain
- Принципи інформаційної безпеки
- Маршрутизація та комутація в IP-мережах
Кар’єра та можливості після закінчення
Бакалаврат з інформатики в STU — це не просто диплом, а міцна основа для побудови кар’єри в IT-сфері, наукових дослідженнях або власному технологічному бізнесі. Випускники отримують глибокі теоретичні знання, практичні навички та досвід проєктної роботи, що робить їх затребуваними спеціалістами як у Словаччині, так і в усій Європі.
Продовження навчання
Після завершення бакалаврату студенти можуть продовжити навчання у магістратурі (інженерній програмі) за спеціальністю інформатика або в суміжних IT-напрямах. Також відкрито можливість вступу до аспірантури та участі в науково-дослідницьких проєктах, стартапах і міжнародних лабораторіях на базі FIIT STU.
Ким може працювати випускник?
- Аналітик інформаційних систем
- Системний архітектор
- Frontend, backend або fullstack-розробник
- Інженер з інформаційної безпеки
- DevOps-інженер або фахівець з комп’ютерних мереж
- Менеджер з якості ПЗ, IT-консультант
- Адміністратор баз даних та програмного забезпечення
- UI/UX-дизайнер, фахівець з цифрових продуктів
Де працюють випускники FIIT STU
- ESET — кібербезпека
- Siemens — промислове ПЗ та автоматизація
- Accenture — IT-консалтинг і цифрові рішення
- IBM Slovakia — розробка ПЗ, хмарні сервіси
- Amazon (офіс у Братиславі) — дата-аналітика, підтримка логістики
- Slovenská sporiteľňa, Tatra banka — фінтех та безпека
- Deutsche Telekom IT Solutions — телекомунікації та мобільні технології
- Microsoft — проєкти та дослідження
- Sygic — мобільні додатки та навігація
- Pixel Federation — розробка ігор
- GlobalLogic, Unicorn Systems, TietoEVRY — IT-рішення та аутсорсинг
Факти та статистика
- 94% студентів працевлаштовуються під час навчання або одразу після закінчення
- Середня заробітна плата випускників FIIT STU — 1 714 € на місяць (дані Міністерства освіти Словаччини)
- 93% випускників працюють за фахом
Багато студентів вже під час навчання проходять практику в компаніях-партнерах, працюють над стартапами, беруть участь у дослідницьких групах. Це дає можливість почати кар’єру ще до отримання диплому.
STU — це не просто диплом, а твій шлях до кар’єри в міжнародних IT-компаніях та доступу до високих технологій майбутнього.
Умови вступу на програму «Інформатика» у FIIT STU
Вступ на бакалаврат з інформатики до Словацького технічного університету в Братиславі (FIIT STU) здійснюється через вступний іспит. Абітурієнт самостійно обирає, яку частину складати — математику чи інформатику.
Основна інформація про вступний іспит:
- Іспит складається з двох частин: інформатика та математика
- Можна складати одну частину або обидві — у залік іде та, де ви набрали більше балів
- Максимальна кількість балів — 100
- Якщо ти набрав(ла) 70 балів і більше — ти гарантовано вступаєш
- Час на тест розрахований на повне проходження однієї з частин
Команда Postupai допоможе тобі підготуватися до вступного іспиту — особливо з математики: ми надаємо тести, тренувальні завдання, відеоматеріали та консультації.
Необхідні документи для подачі заявки:
- Заява через систему AIS2 (все оформлюється з підтримкою Postupai)
- Нотаріально завірена копія атестата з оцінками (надсилається поштою)
- Офіційний переклад атестата на словацьку мову з нотаріальним завіренням
- Doložka — документ про визнання освіти в Словаччині
- Сертифікат знання словацької мови рівня не нижче B1
Сертифікат, виданий Postupai, офіційно приймається FIIT STU і підтверджує знання словацької мови.
Хто повинен підтверджувати знання мови та визнавати атестат:
- Ті, хто закінчив школу поза межами Словаччини та Чехії
- Обов’язково: сертифікат B1 з словацької мови
- Doložka — оформлюється в Словаччині (можна з допомогою Postupai)
Програма вступного іспиту
Інформатика:
- Розуміння та створення алгоритмів
- Процедурне програмування (без прив’язки до конкретної мови)
- Робота з даними: сортування, фільтрація, перетворення
- Будова комп’ютера: процесор, пам’ять, диск тощо
- Базові принципи операційних систем
Математика:
- Розв’язування рівнянь і нерівностей: лінійних, квадратних, раціональних, логарифмічних, тригонометричних
- Функції: побудова графіків, аналіз властивостей
- Прогресії та ряди: арифметичні, геометричні, нескінченні
- Комбінаторика: перестановки, сполучення, варіації, факторіали
- Аналітична геометрія: координати точок, прямі, кола
- Логіка: складні висловлювання та їх заперечення