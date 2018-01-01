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Інформаційні технології

Інформатика — твій шлях у цифрову Європу

Мрієш стати програмістом, дата-інженером, фахівцем із кібербезпеки або штучного інтелекту? Програма «Інформатика» на Факультеті інформатики та інформаційних технологій (FIIT) Словацького технічного університету в Братиславі — це твій шанс отримати затребувану IT-професію в Європі та навчатися безкоштовно.

Навчання словацькою мовою є повністю безкоштовним для громадян України, країн СНД та ЄС. Також доступна платна форма навчання англійською мовою — вартість становить 7 500 € на рік.

Формати навчання

  • Словацькою мовою — безкоштовно
    • Для громадян України, СНД та країн ЄС.
    • Очна форма, тривалість — 3 роки.
    • Вступ за результатами вступного іспиту з математики або ІКТ.
  • Англійською мовою — 7 500 € на рік
    • Відкрита для студентів з усього світу.
    • Очна форма, програма ідентична словацькій версії.
    • Вступ також включає іспит і підтвердження знання англійської мови.

Про програму

Це сучасний бакалавріат, який поєднує фундаментальні знання з інформатики та практичні навички розробки. На 1 курсі ти отримаєш міцну базу, а з 2-го — обереш свій напрям: від штучного інтелекту до мережевих технологій.

Спеціалізації на вибір

  • Програмування та розробка ПЗ — створення сучасних застосунків і цифрових систем.
  • Штучний інтелект і Big Data — машинне навчання, алгоритми, аналіз великих даних.
  • Кібербезпека — захист даних і систем, навчання за участі експертів ESET.
  • Інтернет і мережеві технології — від Wi-Fi до 4G, обладнання Cisco, участь у мережевій академії.

Чого ти навчишся

  • Програмувати мовами C, C++, Java, Assembler;
  • Працювати з UNIX, Windows, Oracle, MS Office та Rational Rose;
  • Проєктувати, тестувати й впроваджувати IT-системи;
  • Працювати в команді над реальними цифровими продуктами;
  • Аналізувати задачі та пропонувати рішення;
  • Розуміти юридичні, етичні та соціальні аспекти IT.

Ким ти зможеш працювати після випуску

  • Програмістом (frontend, backend, fullstack);
  • Data-аналітиком, фахівцем зі штучного інтелекту;
  • Системним архітектором, інженером з кібербезпеки;
  • IT-фахівцем у промисловості, банках, транспорті, охороні здоров’я, освіті;
  • Мережевим інженером або DevOps-спеціалістом.

Ти також зможеш продовжити навчання в магістратурі чи аспірантурі — як у Словаччині, так і в будь-якій країні Європи.

Чому саме FIIT STU?

  • FIIT заснований у 2003 році — сучасний та амбітний факультет із фокусом на технології майбутнього.
  • 1 130+ студентів денної форми навчання.
  • 5 870+ випускників — успішно працюють у Європі та світі.
  • 94% працевлаштування — більшість знаходять роботу вже під час або одразу після навчання.
  • Міжнародна акредитаціяважливо зазначити, що Факультет інформатики та інформаційних технологій єдиний у своєму роді на теренах Словаччини та Чехії, який має міжнародну акредитацію рівня Oxford чи Cambridge. Це підтверджує якість освіти й її визнання у Європі та за її межами.

Як вступити

Необхідно скласти вступний іспит (з математики або інформатики).

Залиш заявку через Postupai — і ми допоможемо на кожному етапі: від підготовки до іспиту до поселення в гуртожиток та адаптації в Словаччині.

Де проходить навчання?

Fakulta informatiky a informačných technológií
Slovenská technická univerzita v Bratislave
м. Братислава, Словаччина

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Хочеш навчатися в Європі та здобути престижну IT-спеціальність?

Залиш заявку на сайті Postupai — і вступай до FIIT STU з нашою підтримкою на кожному етапі!

Навчальний план бакалаврату з інформатики в STU

Програма бакалаврату з інформатики у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) — це трирічне денне навчання, орієнтоване на підготовку сучасних фахівців у сфері програмування, ІТ та цифрових технологій. Вона поєднує фундаментальні теоретичні знання та практичні навички, які затребувані як в індустрії, так і в науковому середовищі.

Навчання словацькою мовою є безкоштовним для громадян України, країн СНД та ЄС.

Також доступна англомовна версія програми для іноземних студентів. Вартість — 7 500 € на рік.

Навчальний план побудований за модульною системою. У першому році студенти засвоюють основи програмування, математики та комп’ютерної інженерії. З другого курсу починається спеціалізація — від штучного інтелекту та кібербезпеки до веброзробки та аналізу даних. Завершується навчання захистом бакалаврської роботи.

1 курс

1 семестр

Обов’язкові дисципліни
  • Процедурне програмування
  • Математичний аналіз
  • Алгебра і дискретна математика
  • Методи інженерної роботи
  • Принципи комп’ютерної інженерії
  • Англійська мова 1
Вибіркові дисципліни
  • Факультативна фізична культура

2 семестр

Обов’язкові дисципліни
  • Структури даних і алгоритми
  • Теоретичні основи інформатики
  • Об’єктно-орієнтоване програмування
  • Англійська мова 2
  • Один предмет із блоку природничо-математичних дисциплін
Вибіркові дисципліни
  • Фізична культура для осіб з обмеженими можливостями
  • Факультативна фізична культура

2 курс

3 семестр

Обов’язкові дисципліни
  • Штучний інтелект
  • Право у сфері ІКТ
  • Комп’ютерні та комунікаційні мережі
  • Операційні системи
  • Вибірковий предмет
  • Фізична культура

4 семестр

Обов’язкові дисципліни
  • Принципи програмної інженерії
  • Бази даних
  • Три вибіркові предмети
Вибіркові дисципліни
  • Факультативна фізична культура

3 курс

5 семестр

Обов’язкові дисципліни
  • Бакалаврський проєкт I
  • Менеджерська економіка
  • Чотири вибіркові предмети

6 семестр

Обов’язкові дисципліни
  • Бакалаврська робота
  • Підприємництво та менеджмент
  • Фізична культура
  • Два вибіркові предмети

Додаткові блоки предметів

Природничо-математичні дисципліни (MaP) — обрати щонайменше 3

  • Теорія ймовірностей і статистика
  • Аналіз і складність алгоритмів
  • Фізика
  • Математична логіка I
  • Фізичні основи комп’ютерних ігор
  • Універсальний предмет MaP

Соціальні науки (SV) — обрати щонайменше 1

  • Соціальні аспекти інформатики та ІКТ
  • Цифровий маркетинг
  • Креативне письмо і публічні виступи
  • Універсальний предмет SV

Вибіркові дисципліни (для всіх курсів і семестрів)

  • Моделювання програмного забезпечення
  • Комп’ютерна графіка і обробка зображень
  • Паралельне програмування
  • Інтелектуальний аналіз даних
  • Людино-комп’ютерна взаємодія
  • Розробка прогресивних веб-додатків
  • Основи ІТ-безпеки
  • WAN-технології
  • Мікрокомп’ютери
  • Специфікаційні засоби
  • Програмування для науки про дані
  • Вибірковий семінар
  • Універсальний предмет напряму
  • Дослідницько-орієнтовані семінари II та III
  • Прикладне програмування на C++ (промислові технології)
  • Розробка на JavaScript (промислові технології)
  • Функціональне та логічне програмування
  • Розробка багаторівневих додатків
  • Системне програмування та асемблери
  • Основи веб-технологій
  • Управління ІТ-безпекою
  • Форензична аналітика
  • Мобільні технології та застосунки
  • Проєктування комп’ютерних систем
  • Розробка ефективних алгоритмів
  • Принципи інформаційних систем
  • Цифрові валюти та Blockchain
  • Принципи інформаційної безпеки
  • Маршрутизація та комутація в IP-мережах

Кар’єра та можливості після закінчення

Бакалаврат з інформатики в STU — це не просто диплом, а міцна основа для побудови кар’єри в IT-сфері, наукових дослідженнях або власному технологічному бізнесі. Випускники отримують глибокі теоретичні знання, практичні навички та досвід проєктної роботи, що робить їх затребуваними спеціалістами як у Словаччині, так і в усій Європі.

Продовження навчання

Після завершення бакалаврату студенти можуть продовжити навчання у магістратурі (інженерній програмі) за спеціальністю інформатика або в суміжних IT-напрямах. Також відкрито можливість вступу до аспірантури та участі в науково-дослідницьких проєктах, стартапах і міжнародних лабораторіях на базі FIIT STU.

Ким може працювати випускник?

  • Аналітик інформаційних систем
  • Системний архітектор
  • Frontend, backend або fullstack-розробник
  • Інженер з інформаційної безпеки
  • DevOps-інженер або фахівець з комп’ютерних мереж
  • Менеджер з якості ПЗ, IT-консультант
  • Адміністратор баз даних та програмного забезпечення
  • UI/UX-дизайнер, фахівець з цифрових продуктів

Де працюють випускники FIIT STU

  • ESET — кібербезпека
  • Siemens — промислове ПЗ та автоматизація
  • Accenture — IT-консалтинг і цифрові рішення
  • IBM Slovakia — розробка ПЗ, хмарні сервіси
  • Amazon (офіс у Братиславі) — дата-аналітика, підтримка логістики
  • Slovenská sporiteľňa, Tatra banka — фінтех та безпека
  • Deutsche Telekom IT Solutions — телекомунікації та мобільні технології
  • Microsoft — проєкти та дослідження
  • Sygic — мобільні додатки та навігація
  • Pixel Federation — розробка ігор
  • GlobalLogic, Unicorn Systems, TietoEVRY — IT-рішення та аутсорсинг

Факти та статистика

  • 94% студентів працевлаштовуються під час навчання або одразу після закінчення
  • Середня заробітна плата випускників FIIT STU — 1 714 € на місяць (дані Міністерства освіти Словаччини)
  • 93% випускників працюють за фахом

Багато студентів вже під час навчання проходять практику в компаніях-партнерах, працюють над стартапами, беруть участь у дослідницьких групах. Це дає можливість почати кар’єру ще до отримання диплому.

STU — це не просто диплом, а твій шлях до кар’єри в міжнародних IT-компаніях та доступу до високих технологій майбутнього.

Умови вступу на програму «Інформатика» у FIIT STU

Вступ на бакалаврат з інформатики до Словацького технічного університету в Братиславі (FIIT STU) здійснюється через вступний іспит. Абітурієнт самостійно обирає, яку частину складати — математику чи інформатику.

Основна інформація про вступний іспит:

  • Іспит складається з двох частин: інформатика та математика
  • Можна складати одну частину або обидві — у залік іде та, де ви набрали більше балів
  • Максимальна кількість балів — 100
  • Якщо ти набрав(ла) 70 балів і більше — ти гарантовано вступаєш
  • Час на тест розрахований на повне проходження однієї з частин

Команда Postupai допоможе тобі підготуватися до вступного іспиту — особливо з математики: ми надаємо тести, тренувальні завдання, відеоматеріали та консультації.

Необхідні документи для подачі заявки:

  • Заява через систему AIS2 (все оформлюється з підтримкою Postupai)
  • Нотаріально завірена копія атестата з оцінками (надсилається поштою)
  • Офіційний переклад атестата на словацьку мову з нотаріальним завіренням
  • Doložka — документ про визнання освіти в Словаччині
  • Сертифікат знання словацької мови рівня не нижче B1

Сертифікат, виданий Postupai, офіційно приймається FIIT STU і підтверджує знання словацької мови.

Хто повинен підтверджувати знання мови та визнавати атестат:

  • Ті, хто закінчив школу поза межами Словаччини та Чехії
  • Обов’язково: сертифікат B1 з словацької мови
  • Doložka — оформлюється в Словаччині (можна з допомогою Postupai)

Програма вступного іспиту

Інформатика:

  • Розуміння та створення алгоритмів
  • Процедурне програмування (без прив’язки до конкретної мови)
  • Робота з даними: сортування, фільтрація, перетворення
  • Будова комп’ютера: процесор, пам’ять, диск тощо
  • Базові принципи операційних систем

Математика:

  • Розв’язування рівнянь і нерівностей: лінійних, квадратних, раціональних, логарифмічних, тригонометричних
  • Функції: побудова графіків, аналіз властивостей
  • Прогресії та ряди: арифметичні, геометричні, нескінченні
  • Комбінаторика: перестановки, сполучення, варіації, факторіали
  • Аналітична геометрія: координати точок, прямі, кола
  • Логіка: складні висловлювання та їх заперечення

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 31.03.2026
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
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