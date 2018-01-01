Інформатика — твій шлях у цифрову Європу

Мрієш стати програмістом, дата-інженером, фахівцем із кібербезпеки або штучного інтелекту? Програма «Інформатика» на Факультеті інформатики та інформаційних технологій (FIIT) Словацького технічного університету в Братиславі — це твій шанс отримати затребувану IT-професію в Європі та навчатися безкоштовно.

Навчання словацькою мовою є повністю безкоштовним для громадян України, країн СНД та ЄС. Також доступна платна форма навчання англійською мовою — вартість становить 7 500 € на рік.

Формати навчання

Словацькою мовою — безкоштовно Для громадян України, СНД та країн ЄС. Очна форма, тривалість — 3 роки. Вступ за результатами вступного іспиту з математики або ІКТ.

Англійською мовою — 7 500 € на рік Відкрита для студентів з усього світу. Очна форма, програма ідентична словацькій версії. Вступ також включає іспит і підтвердження знання англійської мови.



Про програму

Це сучасний бакалавріат, який поєднує фундаментальні знання з інформатики та практичні навички розробки. На 1 курсі ти отримаєш міцну базу, а з 2-го — обереш свій напрям: від штучного інтелекту до мережевих технологій.

Спеціалізації на вибір

Програмування та розробка ПЗ — створення сучасних застосунків і цифрових систем.

— створення сучасних застосунків і цифрових систем. Штучний інтелект і Big Data — машинне навчання, алгоритми, аналіз великих даних.

— машинне навчання, алгоритми, аналіз великих даних. Кібербезпека — захист даних і систем, навчання за участі експертів ESET.

— захист даних і систем, навчання за участі експертів ESET. Інтернет і мережеві технології — від Wi-Fi до 4G, обладнання Cisco, участь у мережевій академії.

Чого ти навчишся

Програмувати мовами C, C++, Java, Assembler;

Працювати з UNIX, Windows, Oracle, MS Office та Rational Rose;

Проєктувати, тестувати й впроваджувати IT-системи;

Працювати в команді над реальними цифровими продуктами;

Аналізувати задачі та пропонувати рішення;

Розуміти юридичні, етичні та соціальні аспекти IT.

Ким ти зможеш працювати після випуску

Програмістом (frontend, backend, fullstack);

Data-аналітиком, фахівцем зі штучного інтелекту;

Системним архітектором, інженером з кібербезпеки;

IT-фахівцем у промисловості, банках, транспорті, охороні здоров’я, освіті;

Мережевим інженером або DevOps-спеціалістом.

Ти також зможеш продовжити навчання в магістратурі чи аспірантурі — як у Словаччині, так і в будь-якій країні Європи.

Чому саме FIIT STU?

FIIT заснований у 2003 році — сучасний та амбітний факультет із фокусом на технології майбутнього.

— сучасний та амбітний факультет із фокусом на технології майбутнього. 1 130+ студентів денної форми навчання.

денної форми навчання. 5 870+ випускників — успішно працюють у Європі та світі.

— успішно працюють у Європі та світі. 94% працевлаштування — більшість знаходять роботу вже під час або одразу після навчання.

— більшість знаходять роботу вже під час або одразу після навчання. Міжнародна акредитація — важливо зазначити, що Факультет інформатики та інформаційних технологій єдиний у своєму роді на теренах Словаччини та Чехії, який має міжнародну акредитацію рівня Oxford чи Cambridge. Це підтверджує якість освіти й її визнання у Європі та за її межами.

Як вступити

Необхідно скласти вступний іспит (з математики або інформатики).

Залиш заявку через Postupai — і ми допоможемо на кожному етапі: від підготовки до іспиту до поселення в гуртожиток та адаптації в Словаччині.

Де проходить навчання?

Fakulta informatiky a informačných technológií

Slovenská technická univerzita v Bratislave

м. Братислава, Словаччина

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