Академія образотворчих мистецтв Братислава

Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023, Академія образотворчих мистецтв в м. Братислава вважається найпрестижнішим навчальним закладом творчого спрямування у Словаччині. Академія пропонує навчальні програми в області архітектури, дизайну, фотографії, графіки, медіа, живописі, скульптури, текстилю тощо.
В Академію мистецтв можливий вступ одразу після 11 класу. Для всіх абітурієнтів Академіі образотворчих мистецтв в м. Братислава необхідною умовою вступу є успішне проходження співбесіди словацькою мовою та творчий конкурс.
Безкоштовне навчання у Академії образотворчих мистецтв проходить словацькою мовою.
Академія мистецтв в Братиславі пропонує спектр навчальних програм та спеціальностей на всіх трьох академічних ступенях – бакалавраті, магістратурі та аспірантурі.
Оплата за навчання на словацькій мові: Безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:
Умовою вступу є успішне проходження співбесіди словацькою мовою та творчий конкурс.
Академія мистецтв була заснована на базі традиційної художньої академії та художньо-промислового вузу. Навіть з урахуванням того, що ця концепція не була проявлена у перші роки, даний принцип з часом зміцнився і влучно себе презентує навіть сьогодні.
Перш за все, були засновані профілі (під керівництвом відомих митців) живопису та графіки, а також скульптури, та профіль реставрації. Якісний педагогічний колектив відомих персон, з його індивідуальним підходом до кожного студента на початку існування академії, нав’язував традиції міжвоєнного сучасного мистецтва, так само, як і ідеї міжнародно визнаної школи художнього ремесла (1928-1939).
Не зважаючи на те, що з політичних причин в цьому державному словацькому вузі відбувалися масові кадрові чистки (1950), академія завжди згруповувала навколо себе кращих митців, які заповнювали порожні лави і зміцнювали позицію словацького вузу. Теоретичні предмети викладали визначні чеські митці та естети. З їхньою допомогою виникла кафедра теоретичних предметів у 1957 році та почала формуватися бібліотека з мистецькою літературою. В цей час, перші випускники академії вже активно презентували свої твори та себе самих. Ці люди пізніше залишилися в історії, як кращі митці 20 століття на теренах Словаччини та Чехії. У великій мірі завдяки їм відбулась лібералізація мистецтва шістдесятих.
У цих же роках був заснований Факультет архітектури, під покривом якого поєдналося художнє та промислове мистецтво. Почалась «гра» з матеріалами та їх комбінування, активніше використовувалося скло, матеріали комбінувалися з керамікою, створилися нові відділи за напрямком скульптури, наприклад, зварювальна пластика.
Дизайн в академії почав розвиватися в 1966 році, коли за допомогою розширення навчальних планів була включена програма моделювання промислових виробів.
Академія була першим словацьким ВНЗ, який почав створювати навчальні проекти без чіткої межі між окремими дисциплінами.
Переживаючи репресію вільної думки, Академія мистецтв змогла втримати свої позиції, та бути завжди на крок попереду у своєму мистецтві від загальної соціальної думки. Часто, її захищали своїм ім’ям відомі митці, під чиїм крилом вона розвивалася і росла. Таким ВНЗз є і до сьогоднішніх часів, не змінюючи своїм традиціям та кредо, і як тільки в 1989 році послабився політичний режим, академія відкрилася іншим країнам, та почала закріплювати свою міжнародну позицію, даючи можливість своїм студентам не лише безкоштовно вчитися прекрасному, але і відвідувати різні країни світу та вчитися у кращих світових митців.
Академія мистецтв в Братиславі була заснована в 1949 році словацькою народною радою. Словацький вуз не був заснований сам по собі, а входив у велику систему заходів для розвитку самобутньої словацької культури. Разом з Академією мистецтв була заснована музична академія (посилання), Словацька народна галерея, також відбулася трансформація Братиславського міського театру на Словацький народний театр. Так формувався обрис для організації народної культури, політики та освіти.
Сьогодні, словацький державний Академія образотворчих мистецтв в м. Братислава – Академія мистецтв в Братиславі, успішно виконує свою мистецьку, навчальну, наукову, творчу та культурну діяльність. Освіта в Академії основана на сучасному баченні мистецтва, але також на наукових знаннях в області техніки та має велику палітру мистецьких профілів. Навчальний процес тісно пов'язаний з власною арт-діяльністю педагогів, науковців та студентів вузу. Академія мистецтв йде в ногу з розвитком мистецтва на світовій арені.
Академія мистецтв в Братиславі відноситься до найбільших та найстарших ВНЗ Словаччини, які розвиваються в області мистецтва. Як вже було сказано, більш ніж за 60 років ВНЗ сформував собі сильну позицію між мистецькими закладами в середньоєвропейському регіоні, причому методично та систематично зміцнює свої позиції в рамках країн Європейського Союзу.
Академія образотворчих мистецтв пропонує українському абітурієнту такі спеціальності, як художнє мистецтво, дизайн, архітектура, реставрація; а на аспірантурі також – історія та теорія художнього мистецтва та архітектури. Спеціальності діляться на спектр навчальних програм, де кожен абітурієнт знайде те, що його найбільше захоплює та зможе отримати безкоштовну вищу освіту європейського рівня.
Академія сьогодні поділяється на 12 кафедр. Та Кабінет рисунку та живопису. Система кафедр замість поодиноких факультетів була створена навмисно, вона забезпечує міждисциплінарні програми та поєднання, на перший погляд непоєднуваних мистецтв, за рахунок чого і створює прогресивні відкриття на світовій арт-арені.
Навчання відбувається на основі Болонської системи кредитування. Бакалаврат триває 4 роки, а магістратура -2 роки – якщо не перевищувати кількість вказаних навчальних років (наприклад, не здавши необхідні предмети), то вивчитися можна безкоштовно.
На міжнародній арені академія активно себе проявляє не лише спільними науковими проектами та конференціями, але також влаштовує міжнародні воркшопи та розвивається в рамках проекту ERASMUS+. За допомогою цього проекту, студент Академії мистецтв може поїхати на навчання у різні країни світу на період від 2 до 12 місяців на кожному академічному ступені навчання. Наприклад, відповідно до договорів, на навчальний рік 2019/2020 студенти мали змогу відвідати Англію, Бельгію, Болгарію, на Кіпр, також у Чехію, Данію, Естонію, Фінляндію, Францію, Грецію, Голландію, Хорватію, Литву, Латвію, Угорщину, Німеччину, Норвегію, Польщу, Португалію, Іспанію, Італію, Швецію, Туреччину, Китай, Сербію та Ізраїль. Студент, перебуваючи у іншій країні, не лише здобуває безкоштовну освіту, але ще й отримує щомісячну стипендію у розмірі 450-650 євро (в залежності від країни, яку обрав).
Кредо
Місією цього словацького ВНЗ є поширення освіти в акредитованих навчальних програмах, підтримка творчого та критичного мислення, незалежного мистецького та наукового дослідження, як і підтримка широкого та креативного духу людської спільноти, що визнає цінності гуманізму.
Нагадуємо, що вступити у вуз можна одразу після 11 класу, для цього потрібно пройти з нами невелику підготовку для походження творчих екзаменів та співбесіди.
Перевагою Академії є те, що до кожного студента митці-педагоги шукають індивідуальний підхід. Відповідно до того, як студент виконує практичні завдання, викладачі оцінюють сильні та слабі сторони юного митця, його світогляд. Індивідуальний підхід викладачів виховує кожного студента, як унікальну особистість. В майбутньому митець вибирає свій власний шлях творчості, презентує власну марку в галереях та на виставках, які забезпечує Академія, або приєднується до дизайн-студії одного зі своїх викладачів або інших митців, де здобуває добре оплачувану практику.
Для того, щоб після закінчення словацького ВНЗ працевлаштуватися в країнах ЄС окрім Словаччини, рекомендується скористатися можливістю навчання по обміну у рамках програми ERASMUS+, про яку ми вже розповідали вище.
З огляду на невелику кількість студентів у порівнянні з технічними чи гуманітарними вузами, Академія мистецтв не є забезпечена власним гуртожитком. ВНЗ має резервні кімнати у гуртожитках інших словацьких університетів, наприклад, університету Коменського (посилання) В залежності від кількості новоприбулих студентів, вуз виділяє для них місця в гуртожитках. Перевага такої системи в тому, що студент часто має можливість вибрати із запропонованих гуртожитків той, який йому більше подобається.
Студент Академія мистецтв отримує студентську картку ISIC, яка дає йому можливість харчуватися за студентською ціною у будь-якій студентській їдальні Братислави.
На картці ISIC діє накопичувальна система, яка дозволяє студенту електронно резервувати та оплачувати обіди. Ціна за обід складає 1-2.50 євро.
Корпус академії знаходиться у самому центрі міста, біля річки Дунай. Тож студент має великий вибір закладів харчування магазинів та іншої інфраструктури.
Студентська картка ISIC дає можливість недорого придбавати абонементи на різні види спорту та гуртки, як от гуртки танцю (хіп-хоп, регеттон, народні словацькі танці, класичні танці), заняття йогою, аеробіка, карате, плавання тощо.
Ти можеш приєднатися до молодіжних спортивних організацій, грати у футбол, пляжний волейбол, займатися катанням на лижах чи віндсерфінгом! Або ж, купуй студентський абонемент на сучасні танці, йогу чи карате!
Зимовий семестр триває з другої половини вересня до середини лютого, але навчальний процес триває лише до кінця грудня. З початку січня до другої половини лютого триває екзаменаційний період.
Зимові свята припадають на другу половину грудня, а також, можливо, початок січня.
Літній семестр умовно триває з другої половини лютого до кінця серпня; все ж, навчальний період літнього семестру триває лише 13 тижнів – з другої половини лютого до травня. В другій половині травня, зазвичай, проходять заліки, а до початку липня – екзаменаційний період.
Літні канікули проходять від початку липня до середини вересня.
Навчальний рік складається з двох академічних семестрів - зимового та літнього. Всі наступні вказані дати просимо вважати орієнтовними, тому що, всі терміни визначає індивідуально кожен ВУЗ та навіть кожен факультет, кожного року.
Навчання в Академіі образотворчих мистецтв в м. Братислава безкоштовне для українців та іноземців країн СНГ. Для вступу потрібно володіти словацькою мовою на достатньому рівні (B1-B2). Навчання на безкоштовній основі відбувається словацькою мовою, або у комбінації – словацька+англійська.
Також Ти можеш навчатися англійською мовою на платній формі навчання в Академіі образотворчих мистецтв в м. Братислава, Ціна за таке навчання складає 1 000-3 000 € в залежності від спеціальності.
Нашим учням достатньо 30 – 35 занять з репетитором словацької мови, аби успішно вступити та навчатися. 1 заняття триває 60 хвилин для одного абітурієнта та 80 хвилин для двох абітурієнтів. Якщо Ти хочеш вивчити словацьку мову з репетитором - тисни сюди. Заняття проводяться по Skype або Google meet. Все ж, якщо Ти вступаєш зі вступними екзаменами на медицину – словацьку мову потрібно вчити протягом одного року.
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Кожен факультет висуває індивідуальні вимоги щодо пакету документів для вступу. Ці умови змінюються щороку. Дізнайся детальну інформацію стосовно необхідних документів, щоб вступити на обраний Тобою факультет. Контактуй Postupai, щоб скористатися безкоштовною індивідуальною консультацією