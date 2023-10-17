Академія образотворчих мистецтв Братислава

Академія мистецтв була заснована на базі традиційної художньої академії та художньо-промислового вузу. Навіть з урахуванням того, що ця концепція не була проявлена у перші роки, даний принцип з часом зміцнився і влучно себе презентує навіть сьогодні.

Перш за все, були засновані профілі (під керівництвом відомих митців) живопису та графіки, а також скульптури, та профіль реставрації. Якісний педагогічний колектив відомих персон, з його індивідуальним підходом до кожного студента на початку існування академії, нав’язував традиції міжвоєнного сучасного мистецтва, так само, як і ідеї міжнародно визнаної школи художнього ремесла (1928-1939).

Не зважаючи на те, що з політичних причин в цьому державному словацькому вузі відбувалися масові кадрові чистки (1950), академія завжди згруповувала навколо себе кращих митців, які заповнювали порожні лави і зміцнювали позицію словацького вузу. Теоретичні предмети викладали визначні чеські митці та естети. З їхньою допомогою виникла кафедра теоретичних предметів у 1957 році та почала формуватися бібліотека з мистецькою літературою. В цей час, перші випускники академії вже активно презентували свої твори та себе самих. Ці люди пізніше залишилися в історії, як кращі митці 20 століття на теренах Словаччини та Чехії. У великій мірі завдяки їм відбулась лібералізація мистецтва шістдесятих.

У цих же роках був заснований Факультет архітектури, під покривом якого поєдналося художнє та промислове мистецтво. Почалась «гра» з матеріалами та їх комбінування, активніше використовувалося скло, матеріали комбінувалися з керамікою, створилися нові відділи за напрямком скульптури, наприклад, зварювальна пластика.

Дизайн в академії почав розвиватися в 1966 році, коли за допомогою розширення навчальних планів була включена програма моделювання промислових виробів.

Академія була першим словацьким ВНЗ, який почав створювати навчальні проекти без чіткої межі між окремими дисциплінами.

Переживаючи репресію вільної думки, Академія мистецтв змогла втримати свої позиції, та бути завжди на крок попереду у своєму мистецтві від загальної соціальної думки. Часто, її захищали своїм ім’ям відомі митці, під чиїм крилом вона розвивалася і росла. Таким ВНЗз є і до сьогоднішніх часів, не змінюючи своїм традиціям та кредо, і як тільки в 1989 році послабився політичний режим, академія відкрилася іншим країнам, та почала закріплювати свою міжнародну позицію, даючи можливість своїм студентам не лише безкоштовно вчитися прекрасному, але і відвідувати різні країни світу та вчитися у кращих світових митців.