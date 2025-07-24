Postupai официально открывает набор на поступление в словацкие университеты на 2026/2027 учебный год. Это реальный шанс начать путь к европейскому образованию - без лишних экзаменов, с полной поддержкой и понятной системой поступления.
Бесплатное обучение в Словакии, студенческий ВНЖ, доступное жильё, стипендии и быстрая адаптация делают эту страну всё более популярной среди украинских школьников и их родителей. Поступать можно после 11 класса, без ЗНО или НМТ, а обучение на словацком языке - полностью бесплатное.
Словакия уже стала отличной альтернативой Польше, Чехии и другим странам Европы. Здесь - высокая доступность, гуманное отношение к иностранным студентам и высокий шанс быть зачисленным даже на престижные направления.
Спокойную учёбу в Словакии обеспечат курсы словацкого языка - для тех, кто хочет чувствовать себя уверенно с первого дня в университете.
В следующих разделах вы узнаете, когда начинать подготовку, какие документы нужно собрать, как проходит поступление в Словакию и почему важно подать заявку заранее - не откладывая всё на весну.
Словакия - недооценённая страна с большими перспективами
Поступление в университет Словакии - это не просто подача документов. Это длительный, в чём-то волнительный, но очень интересный путь. Почему мы так считаем? Потому что каждый год проходим его вместе с вами - родителями, абитуриентами и семьями. Мы, команда Postupai, не просто оформляем документы, а по-настоящему сопровождаем каждого - от первого вопроса до начала учёбы и получения ВНЖ.
Наша цель - снять с вас 95% всей бюрократии и стресса. От вас потребуется всего два шага: подписать договор и в нужный день прийти в консульство Словакии. Наши менеджеры зарегистрируют вас на приём и сообщат все детали. В консульстве вы просто подпишете уже полностью подготовленные нами документы. Всё остальное - на нас.
В день вашего приезда в Словакию вас встретят наши сопровождающие: на трансфере, при заселении в общежитие, на вводной встрече, а также при подключении к академическим системам. Вы не останетесь одни ни на одном этапе.
Далее мы подробно расскажем:
Поступление с Postupai - это не услуга. Это путь, который мы проходим вместе.
Многие считают, что готовиться к поступлению нужно весной - за пару месяцев до подачи документов. Но на самом деле всё наоборот. Те, кто начинают заранее - осенью или зимой предыдущего года - проходят этот путь спокойнее, уверенно поступают, выбирают лучшие программы, получают места в общежитиях и без спешки оформляют ВНЖ.
У них есть время выучить словацкий язык в комфортном ритме, посещать разговорные клубы, снизить языковой барьер и заранее познакомиться с другими абитуриентами. Кто-то будет учиться в Братиславе, кто-то - в Трнаве или Нитре, но онлайн вы уже будете знакомы. А значит, к моменту приезда у вас будет своё студенческое окружение.
От компании Postupai это - один из тех ненавязчивых шагов адаптации, которые формируют уверенность задолго до начала учёбы.
Поступление в Словакию - это просто, если начать вовремя. В условиях высокого спроса и ограниченного количества мест в университетах и общежитиях, ранняя подготовка даёт реальное преимущество. Вы не только избегаете стресса, но и получаете доступ к тем программам, которые весной могут быть уже закрыты.
Особенно важно начать заранее тем, кто:
Для таких студентов мы предлагаем как подготовительные курсы, так и полноценный Gap year или годовой очный курс словацкого языка. Эти программы помогают адаптироваться, улучшить язык и уверенно поступить на бакалавриат в Словакии.
Лучшее время для старта - осень 2025 года. Тогда к весне вы будете полностью готовы, чтобы подать документы и спокойно ждать зачисления.
Подготовка документов - это несложно, если начать вовремя и понимать, что именно потребуется. Мы в Postupai заранее предоставляем вам чёткий список, объясняем, как и где всё получить, и берём на себя весь процесс перевода, заверений и подачи.
Вот базовый пакет документов, который необходим для поступления в большинство словацких университетов:
Мы помогаем собрать, перевести и правильно оформить все необходимые документы. Вы не останетесь наедине с бюрократией - команда Postupai сопровождает вас на каждом этапе.
Поступление в Словакию можно разбить на понятные и логичные этапы. Благодаря нашему опыту и сопровождению на каждом из них, вы не запутаетесь и будете точно знать, что делать в каждый момент.
Вот как выглядит весь процесс:
Поступление за границу - это не только анкеты и документы. Это переезд, стресс, незнакомая система, другой язык и десятки мелочей, которые легко упустить, если идти этим путём в одиночку. Именно поэтому важно, чтобы рядом была команда, которая уже прошла всё это и знает, как сделать процесс понятным, спокойным и успешным.
Мы в Postupai - не просто оформители. Мы сами когда-то были на вашем месте. Сегодня наша команда - это украинцы, которые уже учатся или закончили университеты в Словакии. Мы знаем систему изнутри и делаем всё так, как хотели бы для себя или своих близких.
Вот что вы получаете, начав поступление с нами:
Вы не останетесь одни. Мы с вами - от первой консультации до первого учебного дня. А при необходимости - и после. Потому что наша цель - не просто помочь вам поступить, а сделать так, чтобы вы начали новую главу жизни уверенно и без стресса.
Учебный год в Словакии официально начинается 1 сентября, однако реальные занятия в университетах обычно стартуют позже - ориентировочно с 16 по 22 сентября. Первые недели сентября - это организационный период: регистрация на факультете, встреча с координаторами, подключение к системам, адаптационные мероприятия и формирование расписания.
Чтобы попасть на учёбу без задержек, важно заранее оформить студенческий международный билет (ISIC). Без него могут возникнуть сложности с заселением в общежитие и подключением к университетским платформам. ISIC может казаться незначительным документом, но для студента в Словакии - это один из самых важных элементов: он даёт доступ к системам, скидкам и официально подтверждает ваш статус.
Вот как выглядят рекомендуемые сроки подготовки:
Осень - это действительно лучшее время для старта. Но мы в Postupai набираем студентов и сопровождаем их поступление в течение всего года. Мы также открываем курсы словацкого языка под конкретные запросы - как индивидуальные, так и групповые.
Мы уверены: знание языка - это основа комфортного поступления и жизни в Словакии. Даже если вы решите начать подготовку в феврале или марте 2026 года - это реально. Мы подберём решение под вашу ситуацию, расскажем о нюансах и шаг за шагом доведём до зачисления.
Чем раньше вы начнёте, тем меньше стресса и тем выше шансы всё сделать вовремя. Особенно важно помнить: запись в консульства ограничена, а свободные даты быстро заканчиваются. Не откладывайте - лучше начинать заранее.
Чем раньше вы начинаете готовиться к поступлению, тем больше возможностей открывается. Это касается не только сроков подачи документов, но и вашего внутреннего спокойствия, уверенности и адаптации. Словакия предлагает понятные условия, реальный шанс на бесплатное образование и комфортную студенческую жизнь - главное вовремя воспользоваться этой возможностью.
Вот что вы получаете, если начнёте подготовку уже сейчас:
Мы уже начали приём заявок на поступление в 2026/2027 учебном году. Если вы учитесь в 10–11 классе, заканчиваете колледж или просто хотите сменить страну обучения - сейчас идеальный момент, чтобы сделать первый шаг.
Да, поступление возможно, но на этом этапе часть программ уже закрыла набор. Однако вы всё ещё можете подать документы на открытые направления.
Это действительно будет непросто. Всё зависит от вашего желания, интенсивности занятий и времени, которое вы готовы уделять изучению языка каждый день.
