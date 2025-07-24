Платформа сопровождения для обучения в Словакии
Главная Блог Обучение в Словакии: открыт набор на 2026/2027 учебный год

Обучение в Словакии: открыт набор на 2026/2027 учебный год

Блог
дата изменения: 24.07.2025

Postupai и обучайся бесплатно

Postupai официально открывает набор на поступление в словацкие университеты на 2026/2027 учебный год. Это реальный шанс начать путь к европейскому образованию - без лишних экзаменов, с полной поддержкой и понятной системой поступления.

Бесплатное обучение в Словакии, студенческий ВНЖ, доступное жильё, стипендии и быстрая адаптация делают эту страну всё более популярной среди украинских школьников и их родителей. Поступать можно после 11 класса, без ЗНО или НМТ, а обучение на словацком языке - полностью бесплатное.

Словакия уже стала отличной альтернативой Польше, Чехии и другим странам Европы. Здесь - высокая доступность, гуманное отношение к иностранным студентам и высокий шанс быть зачисленным даже на престижные направления.

Спокойную учёбу в Словакии обеспечат курсы словацкого языка - для тех, кто хочет чувствовать себя уверенно с первого дня в университете.

В следующих разделах вы узнаете, когда начинать подготовку, какие документы нужно собрать, как проходит поступление в Словакию и почему важно подать заявку заранее - не откладывая всё на весну.

Содержание

Обучение в Словакии: открыт набор на 2026/2027 учебный год

Словакия - недооценённая страна с большими перспективами

Поступление в словацкий университет - что это такое?

Поступление в университет Словакии - это не просто подача документов. Это длительный, в чём-то волнительный, но очень интересный путь. Почему мы так считаем? Потому что каждый год проходим его вместе с вами - родителями, абитуриентами и семьями. Мы, команда Postupai, не просто оформляем документы, а по-настоящему сопровождаем каждого - от первого вопроса до начала учёбы и получения ВНЖ.

Наша цель - снять с вас 95% всей бюрократии и стресса. От вас потребуется всего два шага: подписать договор и в нужный день прийти в консульство Словакии. Наши менеджеры зарегистрируют вас на приём и сообщат все детали. В консульстве вы просто подпишете уже полностью подготовленные нами документы. Всё остальное - на нас.

В день вашего приезда в Словакию вас встретят наши сопровождающие: на трансфере, при заселении в общежитие, на вводной встрече, а также при подключении к академическим системам. Вы не останетесь одни ни на одном этапе.

Далее мы подробно расскажем:

Поступление с Postupai - это не услуга. Это путь, который мы проходим вместе.

Когда начинать подготовку

Многие считают, что готовиться к поступлению нужно весной - за пару месяцев до подачи документов. Но на самом деле всё наоборот. Те, кто начинают заранее - осенью или зимой предыдущего года - проходят этот путь спокойнее, уверенно поступают, выбирают лучшие программы, получают места в общежитиях и без спешки оформляют ВНЖ.

У них есть время выучить словацкий язык в комфортном ритме, посещать разговорные клубы, снизить языковой барьер и заранее познакомиться с другими абитуриентами. Кто-то будет учиться в Братиславе, кто-то - в Трнаве или Нитре, но онлайн вы уже будете знакомы. А значит, к моменту приезда у вас будет своё студенческое окружение.

От компании Postupai это - один из тех ненавязчивых шагов адаптации, которые формируют уверенность задолго до начала учёбы.

Поступление в Словакию - это просто, если начать вовремя. В условиях высокого спроса и ограниченного количества мест в университетах и общежитиях, ранняя подготовка даёт реальное преимущество. Вы не только избегаете стресса, но и получаете доступ к тем программам, которые весной могут быть уже закрыты.

Особенно важно начать заранее тем, кто:

  • заканчивает 11 класс;
  • пока не владеет словацким языком;
  • нуждается в подготовке документов (переводы, нострификация);
  • рассчитывает на место в общежитии.

Для таких студентов мы предлагаем как подготовительные курсы, так и полноценный Gap year или годовой очный курс словацкого языка. Эти программы помогают адаптироваться, улучшить язык и уверенно поступить на бакалавриат в Словакии.

Лучшее время для старта - осень 2025 года. Тогда к весне вы будете полностью готовы, чтобы подать документы и спокойно ждать зачисления.

Какие документы нужны для поступления

Подготовка документов - это несложно, если начать вовремя и понимать, что именно потребуется. Мы в Postupai заранее предоставляем вам чёткий список, объясняем, как и где всё получить, и берём на себя весь процесс перевода, заверений и подачи.

Вот базовый пакет документов, который необходим для поступления в большинство словацких университетов:

  • Аттестат о полном среднем образовании
    - если вы ещё учитесь в 11 классе, мы оформим подачу на основании справки с оценками, а сам аттестат вы донесёте летом.
  • Выписка оценок за последние 4 года
    - стандартное требование. Она подтверждает ваш уровень и необходима для процедуры нострификации.
  • Мотивационное письмо
    - документ, в котором вы кратко объясняете, почему хотите учиться именно на выбранной программе. Мы помогаем его составить и оформить.
  • Резюме (CV)
    - в некоторых вузах требуется краткое описание вашего образования, достижений, курсов, волонтёрства или увлечений.
  • Нострификация аттестата
    - официальное признание украинского аттестата в Словакии. Мы подаём заявление от вашего имени и следим за сроками.
  • Переведённые и заверенные документы
    - все документы переводятся на словацкий язык и нотариально заверяются. Этим занимается наша команда.
  • Сертификат словацкого языка (если есть)
    - не является обязательным, но может стать преимуществом при поступлении, особенно в конкурсных вузах. После прохождения наших курсов и сдачи теста вы получаете соответствующий сертификат.
  • Заграничный паспорт и фотографии
    - стандартный документ для подачи заявок в университет и оформления студенческого ВНЖ.

Мы помогаем собрать, перевести и правильно оформить все необходимые документы. Вы не останетесь наедине с бюрократией - команда Postupai сопровождает вас на каждом этапе.

Хочешь учиться в Словакии и поступать именно с нами?

Связаться с менеджером

Как проходит поступление: шаг за шагом

Поступление в Словакию можно разбить на понятные и логичные этапы. Благодаря нашему опыту и сопровождению на каждом из них, вы не запутаетесь и будете точно знать, что делать в каждый момент.

Вот как выглядит весь процесс:

  1. Консультация и подбор программ
    Мы помогаем выбрать направление обучения, университет и форму обучения (дневную или комбинированную). Учитываем ваши интересы, школьные оценки и карьерные цели. Уже на этом этапе вы чётко понимаете, что именно подходит именно вам.
  2. Подготовка документов
    Вы получаете от нас полный список необходимых документов. Мы проверяем их, при необходимости оформляем апостиль, выполняем переводы, заверяем у нотариуса и подготавливаем всё к подаче. Никакой путаницы - всё строго по требованиям словацких вузов.
  3. Подача заявок в университеты
    Мы подаём документы в выбранные вузы и отслеживаем ответы. Некоторые университеты принимают только документы, другие могут пригласить на онлайн-собеседование или короткое тестирование. Мы заранее готовим вас ко всем возможным форматам.
  4. Подача на студенческий ВНЖ
    После получения решения о зачислении мы собираем и оформляем весь пакет документов на студенческий ВНЖ в Словакии. Записываем вас в консульство, предоставляем инструкции, что взять с собой и как всё будет проходить. Вы приходите в назначенное время и просто подписываете готовые бумаги.
  5. Приезд и адаптация
    Вы приезжаете в Словакию в заранее согласованную дату. Вас встречают наши сопровождающие: помогают с трансфером, заселением в общежитие, покупкой SIM-карты, подключением к академическим информационным системам (AIS или MAIS), оформлением банковской карты и другими бытовыми вопросами.
  6. Начало учёбы
    После организационных недель вы начинаете обучение - уже со всеми документами, доступом к системам, расписанием и пониманием, как всё устроено. Мы остаёмся с вами на связи и после начала учёбы - поддержка продолжается.
  7. Медицинская комиссия
    После получения студенческого ВНЖ мы записываем вас на обязательную медицинскую комиссию. Наш сопровождающий встречает вас лично, проходит с вами все этапы: от регистрации до получения справки и её передачи в миграционную полицию. Вы не останетесь одни даже на этом этапе.

Почему важно начать с Postupai

Поступление за границу - это не только анкеты и документы. Это переезд, стресс, незнакомая система, другой язык и десятки мелочей, которые легко упустить, если идти этим путём в одиночку. Именно поэтому важно, чтобы рядом была команда, которая уже прошла всё это и знает, как сделать процесс понятным, спокойным и успешным.

Мы в Postupai - не просто оформители. Мы сами когда-то были на вашем месте. Сегодня наша команда - это украинцы, которые уже учатся или закончили университеты в Словакии. Мы знаем систему изнутри и делаем всё так, как хотели бы для себя или своих близких.

Вот что вы получаете, начав поступление с нами:

  • Полный пакет сопровождения от А до Я - от подбора программы и подачи документов до заселения в общежитие и подключения к университетским системам.
  • Личный менеджер - всегда на связи, отвечает на все вопросы и помогает даже с бытовыми моментами.
  • Юридически точные и своевременные действия - мы знаем все требования вузов, консульств и миграционной полиции.
  • Проверенные контакты в университетах и общежитиях - мы напрямую общаемся с администрацией и быстро решаем организационные вопросы.
  • Поддержка до и после приезда - наш сопровождающий встретит вас, поможет пройти медкомиссию, адаптироваться и освоиться на новом месте.
  • Курсы словацкого языка и подготовка к адаптации - мы поможем не только поступить, но и чувствовать себя уверенно в новой стране.

Вы не останетесь одни. Мы с вами - от первой консультации до первого учебного дня. А при необходимости - и после. Потому что наша цель - не просто помочь вам поступить, а сделать так, чтобы вы начали новую главу жизни уверенно и без стресса.

Отзывы наших студентов

Когда начинается учёба в 2026 году

Учебный год в Словакии официально начинается 1 сентября, однако реальные занятия в университетах обычно стартуют позже - ориентировочно с 16 по 22 сентября. Первые недели сентября - это организационный период: регистрация на факультете, встреча с координаторами, подключение к системам, адаптационные мероприятия и формирование расписания.

Чтобы попасть на учёбу без задержек, важно заранее оформить студенческий международный билет (ISIC). Без него могут возникнуть сложности с заселением в общежитие и подключением к университетским платформам. ISIC может казаться незначительным документом, но для студента в Словакии - это один из самых важных элементов: он даёт доступ к системам, скидкам и официально подтверждает ваш статус.

Вот как выглядят рекомендуемые сроки подготовки:

  • Осень 2025 года - идеальное время, чтобы начать подготовку: выбрать программу, начать прохождение курса словацкого языка, собрать и перевести документы.
  • Январь – апрель 2026 года - активная подача документов в университеты и финальная подготовка всех формальностей.
  • Май – июль 2026 года - ожидание результатов и сбор пакета документов на студенческий ВНЖ.
  • Июль – август 2026 года - подготовка к переезду, согласование даты приезда, финальные консультации.
  • Сентябрь 2026 года - приезд в Словакию, заселение в общежитие, прохождение медкомиссии и старт учебного года.

Осень - это действительно лучшее время для старта. Но мы в Postupai набираем студентов и сопровождаем их поступление в течение всего года. Мы также открываем курсы словацкого языка под конкретные запросы - как индивидуальные, так и групповые.

Мы уверены: знание языка - это основа комфортного поступления и жизни в Словакии. Даже если вы решите начать подготовку в феврале или марте 2026 года - это реально. Мы подберём решение под вашу ситуацию, расскажем о нюансах и шаг за шагом доведём до зачисления.

Чем раньше вы начнёте, тем меньше стресса и тем выше шансы всё сделать вовремя. Особенно важно помнить: запись в консульства ограничена, а свободные даты быстро заканчиваются. Не откладывайте - лучше начинать заранее.

Почему начинать нужно именно сейчас

Чем раньше вы начинаете готовиться к поступлению, тем больше возможностей открывается. Это касается не только сроков подачи документов, но и вашего внутреннего спокойствия, уверенности и адаптации. Словакия предлагает понятные условия, реальный шанс на бесплатное образование и комфортную студенческую жизнь - главное вовремя воспользоваться этой возможностью.

Вот что вы получаете, если начнёте подготовку уже сейчас:

  • возможность выбрать из всех доступных программ и университетов, пока ещё открыты все учебные программы для подачи;
  • спокойное оформление всех документов без спешки;
  • шанс попасть в первую волну подачи заявок;
  • больше времени на изучение словацкого языка;
  • приоритет при заселении в общежитие;
  • сопровождение от Postupai на каждом этапе - от консультации до начала учёбы.

Мы уже начали приём заявок на поступление в 2026/2027 учебном году. Если вы учитесь в 10–11 классе, заканчиваете колледж или просто хотите сменить страну обучения - сейчас идеальный момент, чтобы сделать первый шаг.

Готовы начать путь к учёбе в Европе?
Оставьте заявку на бесплатную консультацию - и мы свяжемся с вами, чтобы всё подробно объяснить и помочь сделать первые шаги.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и Instagram - там мы публикуем только актуальную и полезную информацию как для абитуриентов, так и для студентов.

Читайте наш блог - в нём вы найдёте всё об обучении в Словакии, адаптации, идеях для студентов и жизни за границей.

Postupai

Запишись на обучение в Словакии - набор на 2026/2027 открыт!

Оставь заявку на обучение в Словакии уже сейчас - начни путь к бесплатному европейскому образованию.

Вопрос-ответ

  • Если я решил поступать в феврале 2026 года - реально ли поступить?

    Да, поступление возможно, но на этом этапе часть программ уже закрыла набор. Однако вы всё ещё можете подать документы на открытые направления.

  • Если я начал учить язык в феврале 2026 года - смогу ли выучить его на достаточный уровень?

    Это действительно будет непросто. Всё зависит от вашего желания, интенсивности занятий и времени, которое вы готовы уделять изучению языка каждый день.

Если у Тебя еще остались вопросы по данной теме

Можешь задать их и получить бесплатные специализированные ответы

