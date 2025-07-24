Как проходит поступление: шаг за шагом

Поступление в Словакию можно разбить на понятные и логичные этапы. Благодаря нашему опыту и сопровождению на каждом из них, вы не запутаетесь и будете точно знать, что делать в каждый момент.

Вот как выглядит весь процесс:

Консультация и подбор программ

Мы помогаем выбрать направление обучения, университет и форму обучения (дневную или комбинированную). Учитываем ваши интересы, школьные оценки и карьерные цели. Уже на этом этапе вы чётко понимаете, что именно подходит именно вам. Подготовка документов

Вы получаете от нас полный список необходимых документов. Мы проверяем их, при необходимости оформляем апостиль, выполняем переводы, заверяем у нотариуса и подготавливаем всё к подаче. Никакой путаницы - всё строго по требованиям словацких вузов. Подача заявок в университеты

Мы подаём документы в выбранные вузы и отслеживаем ответы. Некоторые университеты принимают только документы, другие могут пригласить на онлайн-собеседование или короткое тестирование. Мы заранее готовим вас ко всем возможным форматам. Подача на студенческий ВНЖ

После получения решения о зачислении мы собираем и оформляем весь пакет документов на студенческий ВНЖ в Словакии. Записываем вас в консульство, предоставляем инструкции, что взять с собой и как всё будет проходить. Вы приходите в назначенное время и просто подписываете готовые бумаги. Приезд и адаптация

Вы приезжаете в Словакию в заранее согласованную дату. Вас встречают наши сопровождающие: помогают с трансфером, заселением в общежитие, покупкой SIM-карты, подключением к академическим информационным системам (AIS или MAIS), оформлением банковской карты и другими бытовыми вопросами. Начало учёбы

После организационных недель вы начинаете обучение - уже со всеми документами, доступом к системам, расписанием и пониманием, как всё устроено. Мы остаёмся с вами на связи и после начала учёбы - поддержка продолжается. Медицинская комиссия

После получения студенческого ВНЖ мы записываем вас на обязательную медицинскую комиссию. Наш сопровождающий встречает вас лично, проходит с вами все этапы: от регистрации до получения справки и её передачи в миграционную полицию. Вы не останетесь одни даже на этом этапе.

Почему важно начать с Postupai

Поступление за границу - это не только анкеты и документы. Это переезд, стресс, незнакомая система, другой язык и десятки мелочей, которые легко упустить, если идти этим путём в одиночку. Именно поэтому важно, чтобы рядом была команда, которая уже прошла всё это и знает, как сделать процесс понятным, спокойным и успешным.

Мы в Postupai - не просто оформители. Мы сами когда-то были на вашем месте. Сегодня наша команда - это украинцы, которые уже учатся или закончили университеты в Словакии. Мы знаем систему изнутри и делаем всё так, как хотели бы для себя или своих близких.

Вот что вы получаете, начав поступление с нами:

Полный пакет сопровождения от А до Я - от подбора программы и подачи документов до заселения в общежитие и подключения к университетским системам.

Личный менеджер - всегда на связи, отвечает на все вопросы и помогает даже с бытовыми моментами.

Юридически точные и своевременные действия - мы знаем все требования вузов, консульств и миграционной полиции.

Проверенные контакты в университетах и общежитиях - мы напрямую общаемся с администрацией и быстро решаем организационные вопросы.

Поддержка до и после приезда - наш сопровождающий встретит вас, поможет пройти медкомиссию, адаптироваться и освоиться на новом месте.

Курсы словацкого языка и подготовка к адаптации - мы поможем не только поступить, но и чувствовать себя уверенно в новой стране.

Вы не останетесь одни. Мы с вами - от первой консультации до первого учебного дня. А при необходимости - и после. Потому что наша цель - не просто помочь вам поступить, а сделать так, чтобы вы начали новую главу жизни уверенно и без стресса.

Когда начинается учёба в 2026 году

Учебный год в Словакии официально начинается 1 сентября, однако реальные занятия в университетах обычно стартуют позже - ориентировочно с 16 по 22 сентября. Первые недели сентября - это организационный период: регистрация на факультете, встреча с координаторами, подключение к системам, адаптационные мероприятия и формирование расписания.

Чтобы попасть на учёбу без задержек, важно заранее оформить студенческий международный билет (ISIC). Без него могут возникнуть сложности с заселением в общежитие и подключением к университетским платформам. ISIC может казаться незначительным документом, но для студента в Словакии - это один из самых важных элементов: он даёт доступ к системам, скидкам и официально подтверждает ваш статус.

Вот как выглядят рекомендуемые сроки подготовки:

Осень 2025 года - идеальное время, чтобы начать подготовку: выбрать программу, начать прохождение курса словацкого языка, собрать и перевести документы.

Январь – апрель 2026 года - активная подача документов в университеты и финальная подготовка всех формальностей.

- активная подача документов в университеты и финальная подготовка всех формальностей. Май – июль 2026 года - ожидание результатов и сбор пакета документов на студенческий ВНЖ.

- ожидание результатов и сбор пакета документов на студенческий ВНЖ. Июль – август 2026 года - подготовка к переезду, согласование даты приезда, финальные консультации.

- подготовка к переезду, согласование даты приезда, финальные консультации. Сентябрь 2026 года - приезд в Словакию, заселение в общежитие, прохождение медкомиссии и старт учебного года.

Осень - это действительно лучшее время для старта. Но мы в Postupai набираем студентов и сопровождаем их поступление в течение всего года. Мы также открываем курсы словацкого языка под конкретные запросы - как индивидуальные, так и групповые.

Мы уверены: знание языка - это основа комфортного поступления и жизни в Словакии. Даже если вы решите начать подготовку в феврале или марте 2026 года - это реально. Мы подберём решение под вашу ситуацию, расскажем о нюансах и шаг за шагом доведём до зачисления.

Чем раньше вы начнёте, тем меньше стресса и тем выше шансы всё сделать вовремя. Особенно важно помнить: запись в консульства ограничена, а свободные даты быстро заканчиваются. Не откладывайте - лучше начинать заранее.

Почему начинать нужно именно сейчас

Чем раньше вы начинаете готовиться к поступлению, тем больше возможностей открывается. Это касается не только сроков подачи документов, но и вашего внутреннего спокойствия, уверенности и адаптации. Словакия предлагает понятные условия, реальный шанс на бесплатное образование и комфортную студенческую жизнь - главное вовремя воспользоваться этой возможностью.

Вот что вы получаете, если начнёте подготовку уже сейчас:

возможность выбрать из всех доступных программ и университетов, пока ещё открыты все учебные программы для подачи;

спокойное оформление всех документов без спешки;

шанс попасть в первую волну подачи заявок;

больше времени на изучение словацкого языка;

приоритет при заселении в общежитие;

сопровождение от Postupai на каждом этапе - от консультации до начала учёбы.

Мы уже начали приём заявок на поступление в 2026/2027 учебном году. Если вы учитесь в 10–11 классе, заканчиваете колледж или просто хотите сменить страну обучения - сейчас идеальный момент, чтобы сделать первый шаг.

