Підготовка до вступу сьогодні - це вже не просто збір документів, а системний процес: вивчення словацької мови, підготовка до вступних тестів та розуміння вимог конкретних університетів Словаччини .

У найближчі роки ці зміни лише посилюватимуться. Тому тим, хто планує вступ на навчальний рік 2027 - 2028, важливо заздалегідь розуміти, до чого готуватися і як вибудувати правильну стратегію.

Однак важливо враховувати, що правила вступу поступово змінюються. Уже в 2026 році з’явилися нові вимоги, які безпосередньо впливають на процес подання документів, рівень підготовки абітурієнтів і підсумкові результати вступу.

Вступ до університетів Словаччини - це реальна можливість отримати безкоштовну європейську освіту . Сьогодні Словаччина залишається однією з най доступніших і перспективних країн для абітурієнтів з різних країн, особливо з України, завдяки близькості до дому, схожості мови та зрозумілому менталітету.

Що змінилося у вступі до Словаччини у 2026 році

2026 рік став переломним для системи вступу до університетів Словаччини. Багато процесів, які раніше були гнучкими та спрощеними, почали поступово структуризуватися та ставати більш вимогливими.

Посилення вимог до словацької мови

Однією з ключових змін стало посилення вимог до знання словацької мови. Якщо раніше багато університетів приймали сертифікати від приватних шкіл (зокрема з України та мовних центрів), то сьогодні все частіше діє чіткий регламент - приймаються сертифікати лише від акредитованих шкіл та офіційних установ.

Внутрішні тести та курси при університетах

Крім того, всередині самих університетів відбулися зміни. Частина вишів почала проводити власні мовні тести, а також пропонувати підготовчі курси словацької мови з подальшим складанням іспиту.

В одних університетах такі курси безкоштовні, в інших - платні, однак їх значення під час вступу значно зросло.

Поява тесту SCIO

Окремої уваги заслуговує поява тесту SCIO зі словацької мови як іноземної. Це новий формат перевірки знань, який уже почав використовуватися у 2026 році та з високою ймовірністю, стане одним із ключових інструментів оцінювання рівня мови.

Його перевага - стандартизована система оцінювання, зрозуміла університетам і зручна для абітурієнтів.

Зміна підходу до підготовки

Також змінився підхід до підготовки. Якщо раніше можна було вступити з базовим рівнем мови та вдосконалювати її вже під час навчання, то зараз успішний вступ усе частіше потребує попередньої підготовки - як мовної, так і за профільною термінологією.

Посилення контролю документів

Додатково посилився контроль за поданням документів. Університети стали уважніше перевіряти коректність даних, строки подання та відповідність вимогам.

Будь-які помилки або неточності можуть призвести до затримок або відмови у розгляді заявки.

Збільшення кількості абітурієнтів

Важливо враховувати, що з кожним роком зростає кількість абітурієнтів, які обирають університети Словаччини. Це пов’язано з можливістю безкоштовного навчання, доступністю країни та зрозумілою системою вступу.

У результаті посилюється конкуренція, а разом із нею поступово зростають і вимоги університетів до кандидатів.

Підсумок змін 2026 року

У результаті вступ до Словаччини у 2026 році став більш системним і структурованим процесом. Це не робить його значно складнішим, але вимагає від абітурієнта більш усвідомленого підходу, розуміння вимог і заздалегідь вибудуваної стратегії підготовки.

Які зміни очікують абітурієнтів у 2027 - 2028

З урахуванням змін, які вже почали впроваджуватися у 2026 році, можна з високою ймовірністю прогнозувати, як виглядатиме вступ до університетів Словаччини у навчальному році 2027 - 2028.

Посилення ролі тесту SCIO

Одним із ключових напрямів стане посилення ролі стандартизованих тестів. У першу чергу йдеться про тест SCIO зі словацької мови як іноземної.

Уже зараз він використовується низкою університетів, і в найближчі роки його значення лише зростатиме. Є висока ймовірність, що для багатьох спеціальностей він стане одним із основних способів підтвердження рівня мови.

Хороша новина полягає в тому, що тест SCIO можна складати онлайн необмежену кількість разів.

Нові вимоги до мовних сертифікатів

Продовжиться посилення вимог до мовних сертифікатів. Університети дедалі частіше орієнтуються на офіційні іспити та внутрішні тестування, зменшуючи частку неформальних підтверджень.

Це означає, що абітурієнтам важливо заздалегідь розуміти, який формат підтвердження мови потрібен для обраного факультету.

Підвищення рівня підготовки абітурієнтів

Окрему увагу буде приділено якості підготовки. Базового рівня мови вже недостатньо - необхідне впевнене володіння термінологією, особливо на технічних, економічних і медичних спеціальностях.

Усе залежить від обраної спеціальності та університету.

Зміни у вступних іспитах

Можна очікувати більш чіткої структури вступних випробувань. Деякі університети вже посилюють вимоги та підключають тести SCIO з загальноосвітніх предметів, математики, а також тест зі словацької мови.

Основні критерії оцінювання:

рівень знання мови

результати тестів (SCIO, внутрішні іспити)

оцінки зі школи

Зміни у строках подання документів та іспитах

Строки та процес подання документів стають більш формалізованими. Можливостей для виправлення помилок після подання стає все менше, тому важливо відразу правильно підготувати весь пакет документів.

Також у ряді університетів були змінені строки подання заявок. Окремі вступні іспити, які раніше проводилися влітку, поступово переносяться на більш ранні дати - вже починаючи з квітня.

Зміна принципів відбору абітурієнтів

Зі зростанням кількості абітурієнтів підвищуються і вимоги університетів. Це означає, що прохідні бали та очікування до кандидатів стають вищими.

Вступ до Словаччини у 2027 - 2028 році потребує більш системного підходу:

рання підготовка

розуміння вимог конкретного університету

впевнений рівень словацької мови

Важливо розуміти, як формується процес відбору.