Вступ до університетів Словаччини - це реальна можливість отримати безкоштовну європейську освіту. Сьогодні Словаччина залишається однією з най доступніших і перспективних країн для абітурієнтів з різних країн, особливо з України, завдяки близькості до дому, схожості мови та зрозумілому менталітету.
Однак важливо враховувати, що правила вступу поступово змінюються. Уже в 2026 році з’явилися нові вимоги, які безпосередньо впливають на процес подання документів, рівень підготовки абітурієнтів і підсумкові результати вступу.
У найближчі роки ці зміни лише посилюватимуться. Тому тим, хто планує вступ на навчальний рік 2027 - 2028, важливо заздалегідь розуміти, до чого готуватися і як вибудувати правильну стратегію.
Підготовка до вступу сьогодні - це вже не просто збір документів, а системний процес: вивчення словацької мови, підготовка до вступних тестів та розуміння вимог конкретних університетів Словаччини.
Безкоштовна освіта у Словаччині
2026 рік став переломним для системи вступу до університетів Словаччини. Багато процесів, які раніше були гнучкими та спрощеними, почали поступово структуризуватися та ставати більш вимогливими.
Однією з ключових змін стало посилення вимог до знання словацької мови. Якщо раніше багато університетів приймали сертифікати від приватних шкіл (зокрема з України та мовних центрів), то сьогодні все частіше діє чіткий регламент - приймаються сертифікати лише від акредитованих шкіл та офіційних установ.
Крім того, всередині самих університетів відбулися зміни. Частина вишів почала проводити власні мовні тести, а також пропонувати підготовчі курси словацької мови з подальшим складанням іспиту.
В одних університетах такі курси безкоштовні, в інших - платні, однак їх значення під час вступу значно зросло.
Окремої уваги заслуговує поява тесту SCIO зі словацької мови як іноземної. Це новий формат перевірки знань, який уже почав використовуватися у 2026 році та з високою ймовірністю, стане одним із ключових інструментів оцінювання рівня мови.
Його перевага - стандартизована система оцінювання, зрозуміла університетам і зручна для абітурієнтів.
Також змінився підхід до підготовки. Якщо раніше можна було вступити з базовим рівнем мови та вдосконалювати її вже під час навчання, то зараз успішний вступ усе частіше потребує попередньої підготовки - як мовної, так і за профільною термінологією.
Додатково посилився контроль за поданням документів. Університети стали уважніше перевіряти коректність даних, строки подання та відповідність вимогам.
Будь-які помилки або неточності можуть призвести до затримок або відмови у розгляді заявки.
Важливо враховувати, що з кожним роком зростає кількість абітурієнтів, які обирають університети Словаччини. Це пов’язано з можливістю безкоштовного навчання, доступністю країни та зрозумілою системою вступу.
У результаті посилюється конкуренція, а разом із нею поступово зростають і вимоги університетів до кандидатів.
У результаті вступ до Словаччини у 2026 році став більш системним і структурованим процесом. Це не робить його значно складнішим, але вимагає від абітурієнта більш усвідомленого підходу, розуміння вимог і заздалегідь вибудуваної стратегії підготовки.
З урахуванням змін, які вже почали впроваджуватися у 2026 році, можна з високою ймовірністю прогнозувати, як виглядатиме вступ до університетів Словаччини у навчальному році 2027 - 2028.
Одним із ключових напрямів стане посилення ролі стандартизованих тестів. У першу чергу йдеться про тест SCIO зі словацької мови як іноземної.
Уже зараз він використовується низкою університетів, і в найближчі роки його значення лише зростатиме. Є висока ймовірність, що для багатьох спеціальностей він стане одним із основних способів підтвердження рівня мови.
Хороша новина полягає в тому, що тест SCIO можна складати онлайн необмежену кількість разів.
Продовжиться посилення вимог до мовних сертифікатів. Університети дедалі частіше орієнтуються на офіційні іспити та внутрішні тестування, зменшуючи частку неформальних підтверджень.
Це означає, що абітурієнтам важливо заздалегідь розуміти, який формат підтвердження мови потрібен для обраного факультету.
Окрему увагу буде приділено якості підготовки. Базового рівня мови вже недостатньо - необхідне впевнене володіння термінологією, особливо на технічних, економічних і медичних спеціальностях.
Усе залежить від обраної спеціальності та університету.
Можна очікувати більш чіткої структури вступних випробувань. Деякі університети вже посилюють вимоги та підключають тести SCIO з загальноосвітніх предметів, математики, а також тест зі словацької мови.
Основні критерії оцінювання:
Строки та процес подання документів стають більш формалізованими. Можливостей для виправлення помилок після подання стає все менше, тому важливо відразу правильно підготувати весь пакет документів.
Також у ряді університетів були змінені строки подання заявок. Окремі вступні іспити, які раніше проводилися влітку, поступово переносяться на більш ранні дати - вже починаючи з квітня.
Зі зростанням кількості абітурієнтів підвищуються і вимоги університетів. Це означає, що прохідні бали та очікування до кандидатів стають вищими.
Вступ до Словаччини у 2027 - 2028 році потребує більш системного підходу:
Важливо розуміти, як формується процес відбору.
Щоб правильно вибудувати підготовку та підвищити шанси на зарахування, важливо розуміти, як саме формується процес вступу до університетів Словаччини.
На відміну від багатьох інших країн, система вступу тут може відрізнятися залежно від факультету та обраної спеціальності. Університети використовують кілька моделей відбору абітурієнтів, поєднуючи оцінки, результати тестів і вступні іспити.
Розглянемо ключові принципи, за якими здійснюється відбір абітурієнтів до університетів Словаччини, а також фактори, які безпосередньо впливають на фінальне рішення про зарахування.
Абітурієнти подають документи, після чого формується рейтинг на основі шкільних оцінок. Чим вищий середній бал - тим вища позиція у списку.
У низці університетів діє принцип «склав / не склав». У разі успішного складання іспиту абітурієнт допускається до вступу.
Деякі факультети встановлюють мінімальний поріг, наприклад 60%. Однак на практиці часто формується рейтинг усіх результатів, і зараховуються абітурієнти з найвищими балами.
Важливо розуміти: якщо університет офіційно заявляє, що при досягненні певного порогу (наприклад, 60%) абітурієнт зараховується, такий результат може бути гарантією вступу. В інших випадках це орієнтир, який підвищує шанси, але не гарантує зарахування.
Також варто враховувати, що при вступі на спеціальності, де потрібно підтвердження знання іноземної мови (англійської або німецької), сертифікат SCIO у деяких університетах може зараховуватися як підтвердження рівня мови. У деяких випадках він також прирівнюється до результату державного іспиту з відповідного предмета.
Тому важливо не просто скласти тест SCIO, а показати максимально високий результат.
Існують факультети, де встановлений чіткий прохідний бал, наприклад 70% на вступному іспиті. У такому випадку при досягненні цього результату абітурієнт зараховується незалежно від загального конкурсу.
Декан факультету має право збільшити кількість місць (у деяких випадках до 50%), що може суттєво підвищити шанси абітурієнтів на вступ.
Під час розгляду заявок абітурієнти оцінюються анонімно - на основі академічних результатів і тестів. Якщо факультет бачить велику кількість сильних кандидатів, кількість місць може бути збільшена.
Крім того, університети часто закладають резерв і приймають на 15 - 25% більше студентів, оскільки частина абітурієнтів у підсумку обирає інші університети.
Також існує внутрішня практика деяких університетів: якщо на спеціальність подано недостатню кількість заяв, факультет може прийняти рішення про скасування вступних іспитів та зарахування всіх абітурієнтів, які відповідають базовим вимогам.
Навчання у Словаччині потребує ранньої та системної підготовки. Чим раніше абітурієнт починає підготовку, тим вищі його шанси на успішний вступ до університету.
У першу чергу рекомендується почати з вивчення словацької мови. Саме мова є базою - без неї неможливо ні скласти вступні тести, ні комфортно навчатися в словацьких університетах.
Наступний крок - визначення напряму та вимог конкретного факультету. Важливо заздалегідь зрозуміти:
Оптимальний план підготовки до вступу у Словаччину:
Такий підхід дозволяє не просто підготуватися, а вибудувати стратегію вступу та значно підвищити шанси на зарахування до університету.
Із усього вищезазначеного видно, що зміни у вступі до університетів Словаччини не ускладнюють процес, а лише вимагають більш усвідомленого та структурованого підходу.
До всіх іспитів і тестів можна підготуватися заздалегідь, якщо розуміти вимоги та вибудувати правильну стратегію.
Компанія Postupai надає повний спектр послуг для підготовки та вступу до університетів Словаччини:
Важливо розуміти: успішний вступ сьогодні - це не випадковість, а результат правильної підготовки та грамотного планування.
Окремо варто підкреслити важливий факт: вступити до університетів Словаччини у ряді випадків можна без вступних іспитів, однак підтвердження знання словацької мови залишається обов’язковою вимогою. Тому рекомендується починати підготовку заздалегідь (за 8 - 12 місяців): у першу чергу зосередитися на вивченні мови, визначити напрям і вимоги обраного факультету, а також не відкладати підготовку до тестів SCIO та уважно стежити за строками подання документів.
Якщо ви плануєте вступ до Словаччини на 2027 - 2028 рік, важливо не відкладати підготовку. Чим раніше ви почнете, тим більше можливостей у вас буде обрати університет і успішно пройти всі етапи вступу.
Якщо розпочати підготовку заздалегідь, ви зможете спокійно пройти всі етапи, успішно скласти необхідні тести та впевнено вступити до обраного університету.
Так, вступ можливий. Є декілька університетів, де не вимагають сертифікат знання словацької мови, однак важливо враховувати, що навчання проходить словацькою мовою. Відсутність знання мови значно підвищує ризик відрахування вже після першої сесії.
За досвідом Postupai можна сказати, що внутрішні тести спрямовані не на те, щоб «завалити» абітурієнта, а щоб перевірити наявність базового рівня словацької мови. Також важливо розуміти, що після приїзду студенту зазвичай потрібно 1 - 2 місяці, щоб адаптуватися, почати вільніше говорити та успішно підготуватися до першої сесії.
