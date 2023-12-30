Платформа супроводу для навчання в Словаччині
Вітаємо з Новим роком!

Вітаємо з Новим роком!

Блог
дата зміни: 07.01.2026

Команда Postupai з теплом і щирою вдячністю вітає всіх нинішніх і майбутніх клієнтів з Новим 2026 роком та світлими новорічно-різдвяними святами. Нехай цей рік принесе у ваші домівки мир і гармонію, а серця наповнить спокоєм, радістю та впевненістю в завтрашньому дні.

Бажаємо міцного здоров’я, стабільності, процвітання, нових перспектив і безмежних можливостей. Нехай 2026 рік стане роком усвідомлених рішень, зростання та великих перемог!

Вітаємо з Новим роком!

З Новим 2026 роком!

Розпочни 2026 рік з Postupai

Новий рік - це завжди про вибір, про сміливість дивитися далі та ухвалювати рішення, які формують майбутнє. У 2026 році ми дякуємо всім, хто був з Postupai, хто довірив нам свій шлях і разом з нашою командою зробив важливий крок до європейської освіти.

Цей шлях обирають люди, які не бояться змін, уміють мислити стратегічно та готові інвестувати в знання й перспективи. Якісна європейська освіта - це не просто диплом, а міцний фундамент для впевненого життя, професійного зростання та стабільного майбутнього.

Озираючись назад, ми з щирою вдячністю говоримо «дякуємо» всім, хто пройшов з нами цей рік і став ближче до своєї мети - освіти та життя в розвиненій європейській країні. Саме завдяки вашій довірі Postupai продовжує зростати й розвиватися як команда, на яку можна покластися.

Ми дякуємо кожному: абітурієнтам та їхнім батькам, студентам, які стали для нас не просто підопічними, а частиною великої родини Postupai, а також партнерам, які поділяють наш підхід і цінності. Нехай 2026 рік принесе вам нові можливості, впевненість у рішеннях і лише хороші новини.

2026 рік - ідеальний момент, щоб почати планувати вступ без поспіху та зайвого стресу: обрати напрям, університет і вибудувати зрозумілий шлях до європейської освіти. Ми будемо поруч, щоб цей шлях був спокійним, прозорим і результативним.

Випускникам 2026 року - упевненості та успішних іспитів. Абітурієнтам - вступу до університету мрії. Студентам - продуктивного навчання, нових знайомств і яскравого досвіду. Батькам - спокою та впевненості за майбутнє своїх дітей. Команда Postupai і надалі буде поруч - допомагати, підтримувати й відкривати нові освітні можливості.

Графік роботи Postupai під час новорічних свят

З 31.12.2025 по 04.01.2026 у компанії «Поступай» - невеликі різдвяні канікули. До звичного робочого графіка наші співробітники повернуться з 05.01.2026. Із цього моменту ми, як і раніше, будемо готові відповідати на всі запитання - як поточних, так і потенційних клієнтів. Ви зможете отримати детальні консультації та кваліфіковану допомогу в отриманні якісної європейської освіти.

У період з 31.12.2025 по 04.01.2026 ви можете залишати заявки на нашому сайті - усі звернення будуть опрацьовані одразу після повернення команди до роботи.

Поки ми на канікулах, рекомендуємо ознайомитися з інформацією на сайті, визначитися з напрямом майбутнього навчання, переглянути пропозиції та підготувати список запитань для консультації з менеджером Postupai.

Миру вам, процвітання та теплих, радісних свят!

Почніть рік з Postupai

ВСІ ПРАЦІВНИКИ КОМАНДИ POSTUPAI ПРИЄДНУЮТЬСЯ ДО ПРИВІТАНЬ

Запитання-відповідь

  • Як називають Новий рік у Словаччині?

    У Словаччині Новий рік відомий під назвою Silvester - так його називають через те, що 31 грудня припадає на день пам’яті святого Сильвестра.

  • Як святкують Новий рік у Словаччині?

    Святкування Silvester зазвичай проходить у теплій родинній атмосфері або в колі друзів. Вечір супроводжується святковою вечерею, вуличними гуляннями, феєрверками, концертами та обміном подарунками. У багатьох містах люди збираються на центральних площах, щоб разом зустріти Новий рік.

