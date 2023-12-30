Команда Postupai с теплом и искренней благодарностью поздравляет всех нынешних и будущих клиентов с Новым 2026 годом и светлыми новогодне-рождественскими праздниками. Пусть этот год принесёт в ваши дома мир и гармонию, а сердца наполнит спокойствием, радостью и уверенностью в завтрашнем дне.
Желаем крепкого здоровья, стабильности, процветания, новых перспектив и безграничных возможностей. Пусть 2026 год станет годом осознанных решений, роста и больших побед!
Поздравляем с Новым 2026 годом!
Новый год - это всегда про выбор, про смелость смотреть дальше и принимать решения, которые формируют будущее. В 2026 году мы благодарим всех, кто был с Postupai, кто доверил нам свой путь и вместе с нашей командой сделал важный шаг к европейскому образованию.
Этот путь выбирают люди, которые не боятся перемен, умеют мыслить стратегически и готовы инвестировать в знания и перспективы. Качественное европейское образование - это не просто диплом, а прочный фундамент для уверенной жизни, профессионального роста и стабильного будущего.
Оглядываясь назад, мы с искренней благодарностью говорим «спасибо» всем, кто прошёл с нами этот год и стал ближе к своей цели - образованию и жизни в развитой европейской стране. Именно благодаря вашему доверию Postupai продолжает расти и развиваться как команда, на которую можно опереться.
Мы благодарим каждого: абитуриентов и их родителей, студентов, которые стали для нас не просто подопечными, а частью большой семьи Postupai, а также партнёров, разделяющих наш подход и ценности. Пусть 2026 год принесёт вам новые возможности, уверенность в решениях и только хорошие новости.
2026 год - идеальный момент, чтобы начать планировать поступление без спешки и лишнего стресса: выбрать направление, университет и выстроить понятный путь к европейскому образованию. Мы будем рядом, чтобы этот путь был спокойным, прозрачным и результативным.
Выпускникам 2026 года - уверенности и успешных экзаменов. Абитуриентам - поступления в университет мечты. Студентам - продуктивной учёбы, новых знакомств и яркого опыта. Родителям - спокойствия и уверенности за будущее своих детей. Команда Postupai и дальше будет рядом - помогать, поддерживать и открывать новые образовательные возможности.
С 31.12.2025 по 04.01.2026 у компании «Поступай» - небольшие рождественские каникулы. К привычному рабочему графику наши сотрудники вернутся с 05.01.2026. С этого момента мы, как и раньше, будем готовы отвечать на все вопросы - как текущих, так и потенциальных клиентов. Вы сможете получить подробные консультации и квалифицированную помощь в получении качественного европейского образования.
В период с 31.12.2025 по 04.01.2026 вы можете оставлять заявки на нашем сайте - все обращения будут обработаны сразу после возвращения команды к работе.
Пока мы на каникулах, рекомендуем ознакомиться с информацией на сайте, определиться с направлением будущего обучения, изучить предложения и подготовить список вопросов для консультации с менеджером Postupai.
Мира вам, процветания и тёплых, радостных праздников!
В Словакии Новый год известен под названием Silvester - так его называют из-за того, что 31 декабря приходится на день памяти святого Сильвестра.
Празднование Silvester обычно проходит в тёплой семейной атмосфере или в кругу друзей. Вечер сопровождается праздничным ужином, уличными гуляниями, фейерверками, концертами и обменом подарками. Во многих городах люди собираются на центральных площадях, чтобы вместе встретить Новый год.
