Математико-статистичні та інформаційні методи в економіці та фінансах — бакалаврат в UKF Нітра (Словаччина)

Університет: Університет імені Костянтина Філософа в Нітрі (UKF)

Факультет: Факультет природничих наук та інформатики

Спеціальність: Математико-статистичні та інформаційні методи в економіці та фінансах

Форма навчання: Денна

Мова навчання: словацька

Тривалість: 3 роки

Ступінь: Бакалавр (Bc.)

Місце навчання: Нітра, Словаччина — очне навчання на сучасному кампусі університету

Вступ: Без вступних іспитів

Вартість: Безкоштовно при навчанні словацькою мовою

Навчання в Нітрі — поєднання економіки, ІТ і аналітики

Ця програма для абітурієнтів у Словаччині ідеально підходить для тих, хто хоче здобути вищу освіту в Європі безкоштовно та побудувати кар’єру в галузі фінансів, економіки або аналітики даних. Навчання в Нітрі — це поєднання академічної якості та комфортного студентського середовища.

Чому навчає програма

Програма формує практичні та аналітичні навички для роботи з фінансовими й економічними даними. Студенти вивчають:

математичний аналіз, лінійну алгебру, теорію ймовірностей;

економетрику, фінансову математику, управління ризиками;

макро- та мікроекономіку;

бази даних, SQL, інформаційні системи;

моделювання економічних процесів і прогнозування;

візуалізацію, обробку та аналіз даних.

Що включає програма

поглиблений курс з математики, статистики та ІТ;

використання спеціалізованого програмного забезпечення для економічного моделювання;

виконання практичних завдань, симуляцій і командних проєктів;

написання аналітичних звітів і оцінка фінансових ризиків;

вивчення цифрової трансформації в економіці та фінансах.

Практика і проєкти

Студенти беруть участь у практичних дослідженнях і проходять стажування у:

банках, страхових та консалтингових компаніях;

аналітичних агентствах і дослідницьких установах;

державних структурах і міжнародних проєктах;

проєктах із моделювання економічних процесів у реальному секторі.

Кар’єра та професії

Випускники програми можуть працювати в державному, приватному та міжнародному секторах. Серед можливих професій:

економіст-аналітик, фахівець з управління ризиками;

аналітик даних у банку чи страховій компанії;

спеціаліст з економічного моделювання або BI-аналітики;

консультант з цифрової трансформації бізнесу;

експерт зі статистичного аналізу та інтерпретації даних;

викладач або дослідник (після магістратури).

Навчання в Словаччині на цій програмі — це шанс отримати престижну освіту безкоштовно, жити в Нітрі та розпочати успішну кар’єру в економіці, фінансах або аналітиці даних.