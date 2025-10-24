Сьогодні все більше студентів не хочуть обмежуватися однією професією. Хтось прагне поєднати гуманітарну освіту з технічною, а хтось - отримати другу вищу освіту за кордоном або, навчаючись у коледжі чи університеті в Україні, паралельно вступити до університету в Словаччині. І тут виникає закономірне запитання: чи реально це?
Ідея навчатися одночасно у двох університетах справді здається привабливою - подвійний диплом відкриває більше кар’єрних можливостей, допомагає розвиватися у різних напрямках і формує сильне резюме для європейських роботодавців.
Проте разом із цим виникає логічне питання: наскільки реально встигати навчатися у двох вишах одночасно і не вигоріти від перевантаження? Паралельне навчання - це не лише про амбіції, а й про дисципліну, відповідальність та грамотний розподіл часу. Крім того, важливо розуміти, скільки коштує навчання у двох університетах одночасно, адже подвійна освіта потребує не лише зусиль, а й додаткових фінансових витрат.
У цій статті ми розберемо, кому підходить така форма навчання, як узгодити навчальні плани різних університетів, що передбачає законодавство різних країн (зокрема Словаччини, де можливе безкоштовне навчання словацькою мовою), і як уникнути типових помилок. Якщо ви коли-небудь замислювалися над тим, щоб отримати два дипломи одночасно - український та європейський, цей матеріал допоможе зрозуміти, чи варто брати на себе такий виклик і як зробити це з користю для майбутнього.
Бажання навчатися одночасно у двох університетах може мати різні причини. Для одних це спосіб розвиватися одразу в кількох напрямах і не обмежувати себе рамками однієї професії. Для інших - можливість здобути додаткову освіту за кордоном, не припиняючи поточне навчання. Наприклад, студент з України може продовжувати навчання у своєму виші та паралельно вступити до університету Словаччини, де навчання словацькою мовою є безкоштовним.
Паралельне навчання часто обирають ті, хто хоче:
Іноді студенти поєднують навчання у двох країнах - наприклад, в Україні та Словаччині або в Чехії та Австрії. Таке рішення розширює світогляд, допомагає вивчити кілька мов і краще зрозуміти освітні системи різних держав.
Однак перед стартом важливо переконатися, що подібний формат офіційно дозволений. У деяких країнах, наприклад у Словаччині чи Чехії, поєднувати навчання можна, але якщо ви навчаєтеся на безкоштовній формі в одному університеті, то друге навчання, як правило, буде платним. Завжди уточнюйте правила приймальних комісій і умови конкретних програм.
Паралельне навчання - це не просто спосіб отримати два дипломи, а продумана стратегія розвитку, яка потребує планування, зрілості та чіткого розуміння своїх цілей.
Живий приклад: Павло навчається в університеті в Україні і після другого курсу вирішив вступити на бакалаврат до Словацького технічного університету в Братиславі. Він не хотів залишати українську освіту, тому перевівся на платну та заочну форму навчання. У Словаччині Павло вступив на будівельний факультет СТУ на основі атестата після 11 класу і навчається очно безкоштовно.
Так він поєднує два навчання: в Україні - заочна форма (онлайн-лекції проходять блоками по два тижні на початку семестру та один тиждень сесії раз на три місяці), а в Словаччині - повноцінне очне навчання. Павло живе в гуртожитку й без проблем поєднує обидва освітні процеси.
Багато українських студентів не хочуть переривати поточне навчання, але при цьому мріють отримати європейський диплом. Гарна новина в тому, що вступити до університету Словаччини можна навіть під час навчання в коледжі чи українському виші. Головне - правильно обрати форму навчання і грамотно розрахувати час.
Якщо студент навчається у коледжі (технікумі), він може вже на другому або третьому курсі подати документи до словацького університету. Для цього достатньо атестата про середню освіту (11 класів), а сам диплом коледжу можна отримати паралельно.
У такому випадку студент поєднує:
Такий формат особливо популярний серед студентів економічних, IT та технічних спеціальностей. Багато хто обирає Словацький технічний університет у Братиславі або Університет імені Костянтина Філософа в Нітрі, де навчання проходить без вступних іспитів і повністю безкоштовно словацькою мовою.
Якщо ви щойно закінчили школу, маєте два шляхи: залишитися навчатися в Україні або одразу розпочати бакалаврат у Словаччині. Другий варіант стає дедалі популярнішим, адже навчання в державних університетах Словаччини безкоштовне, а диплом визнається в усіх країнах Європейського Союзу.
Деякі випускники обирають компроміс: подають документи і до українського вишу, і до словацького університету, щоб згодом вирішити, де залишитися. Такий підхід дає гнучкість і дозволяє порівняти освітні системи двох країн.
Іноді студенти різних спеціальностей - не лише технічних, а й гуманітарних, економічних, педагогічних чи творчих - хочуть розширити свої знання та отримати другу освіту за кордоном. Наприклад, український студент може закінчити 2–3 курси у своєму університеті й паралельно вступити в Словаччині на перший курс обраного напряму: психологія, туризм, маркетинг, будівництво, IT або філологія - можливостей багато.
Інший варіант - після отримання бакалаврату в Україні вступити одразу на програму до словацького університету, щоб здобути європейську освіту та міжнародно визнаний диплом.
Є й третій шлях. Наприклад, ви вже закінчили університет в Україні й вирішили вступити до Словаччини на ту саму або подібну спеціальність. У вас є два варіанти:
На перший погляд може здатися, що повертатися на бакалаврат - це крок назад. Але насправді це стратегічне рішення, яке дає суттєві переваги: допомагає адаптуватися до нової академічної системи, вивчити мову, закріпити знання й інтегруватися в європейське освітнє середовище.
Навчання в словацькому університеті дозволяє не просто вивчати предмети, а глибше зрозуміти європейську освітню культуру. Студент знайомиться з місцевими стандартами, вимогами, викладачами та іншими студентами, що допомагає швидше адаптуватися та відчувати впевненість у новій країні. Це особливо важливо для тих, хто планує продовжити навчання в Словаччині або побудувати кар’єру в Європі.
Навчання з нуля словацькою мовою дає змогу природно зануритися в академічне та культурне середовище. Уже за кілька місяців студенти відзначають, що вільно спілкуються, пишуть курсові та успішно складають іспити. Завдяки цьому українські студенти не лише опановують нову професію, а й упевнено почуваються у повсякденному житті в Словаччині.
Повторюючи знайомі теми в новій академічній системі, студент не втрачає часу - він зміцнює фундамент і отримує свіжий погляд на професію. Словацькі університети роблять акцент на практичні заняття, командні проєкти та прикладне навчання, що допомагає розвивати реальні професійні навички та підвищує шанси на працевлаштування після випуску.
Вступаючи на бакалаврат із уже наявними знаннями, студенту легше справлятися з навчальною програмою. Це дає змогу приділяти більше часу роботі за спеціальністю, проходженню стажувань або участі в міжнародних проєктах. Такий підхід допомагає поєднувати паралельне навчання і професійний розвиток без втрати якості освіти.
Отже, вступ до Словаччини - навіть якщо ви вже маєте освіту, - це не втрата часу, а усвідомлене вкладення в майбутнє. Цей шлях дозволяє отримати два дипломи - український і європейський, адаптуватися в новій країні, вивчити мову, опанувати європейські стандарти та побудувати кар’єру на міжнародному рівні.
Крім того, навчання в Словаччині у більшості випадків є повністю безкоштовним, а розклад і академічна структура дозволяють поєднувати лекції, практику та особисті проєкти без втрати якості й темпу навчання. Такий формат особливо зручний для студентів, які поєднують навчання в двох університетах одночасно і прагнуть до особистісного та професійного зростання.
На перший погляд поєднувати навчання у двох університетах - в Україні та Словаччині - здається майже неможливим. Але на практиці це цілком реально, якщо грамотно розподілити навантаження і вибрати відповідні форми навчання. Такий формат дедалі частіше обирають українські студенти, які хочуть отримати два дипломи одночасно і при цьому не втрачати зв’язок зі своєю країною.
У Словаччині студенти навчаються за європейською кредитною системою (ECTS). Лекції та семінари проходять переважно в першій половині дня, а друга половина залишається для самостійної роботи, практики або підробітку. В українських вишах заочна форма навчання дає гнучкість: онлайн-лекції проводяться блоками - зазвичай по один-два тижні на початку семестру та один тиждень сесії раз на кілька місяців.
Такий формат дозволяє успішно поєднувати навчання: студент відвідує пари в Словаччині очно, а українські предмети проходить дистанційно, не втрачаючи академічного прогресу. Це робить паралельне навчання зручним і гнучким варіантом для тих, хто прагне розвиватися одразу в двох освітніх системах.
Завдяки сучасним цифровим системам (Google Classroom, Moodle, AIS, MAIS) студенти можуть здавати завдання, брати участь у семінарах і консультуватися з викладачами дистанційно. Багато українських вишів офіційно підтримують комбіновану форму навчання, що робить здобуття другої освіти ще доступнішим.
Під час очного навчання в Словаччині більшість студентів проживають у гуртожитках. Там є все необхідне для комфортного життя: кухня, пральня, інтернет, навчальні кімнати та спортзал. Для студентів, які поєднують два університети, гуртожиток - оптимальний варіант: недорого, поруч із кампусом і без зайвої втрати часу на дорогу.
Витрати на проживання в гуртожитку становлять у середньому 60–120 євро на місяць, що робить навчання в Словаччині не лише безкоштовним, а й доступним за рівнем життя. При цьому студенти можуть офіційно підробляти до 20 годин на тиждень.
Головний секрет успішного поєднання - дисципліна та поступова адаптація. Перші місяці можуть бути складними через мовне навантаження та різницю в навчальних системах, але вже через один семестр більшість студентів відзначають, що стають більш організованими та впевненими.
З часом вибудовується власний ритм: лекції, самостійна робота, відпочинок, підробіток і час для особистих справ. Завдяки цьому життя студентів у Словаччині стає не лише продуктивним, а й гармонійним.
Отже, поєднувати навчання у двох університетах реально. Головне - обрати зручну форму, грамотно побудувати розклад і зберігати внутрішню мотивацію. У результаті студент отримує не лише два дипломи, а й цінний досвід самоорганізації, відповідальності та міжнародної взаємодії.
Одне з головних побоювань студентів - фінансове навантаження. Здається, що навчатися одразу у двох університетах дорого, але на практиці за правильного підходу витрати можна оптимізувати. Паралельне навчання в Україні та Словаччині може бути цілком доступним, якщо заздалегідь продумати бюджет і скористатися всіма перевагами студентського статусу.
У державних університетах Словаччини навчання словацькою мовою є повністю безкоштовним, незалежно від громадянства студента. Сплачувати потрібно лише за проживання в гуртожитку (у середньому 60–120 євро на місяць) і власні побутові витрати - харчування, транспорт, навчальні матеріали.
Якщо студент обирає навчання англійською мовою, вартість становить від 1 500 до 4 000 євро на рік залежно від університету та програми. Тому навчання в Словаччині словацькою мовою залишається найвигіднішим варіантом для українців, адже за європейський диплом сплачувати не потрібно.
Заочна форма навчання в Україні коштує значно дешевше за очну - у середньому від 12 000 гривень на рік. Крім того, завдяки онлайн-заняттям не потрібно постійно бути присутнім на парах, що зменшує витрати на транспорт і проживання. Таким чином, українську освіту можна успішно поєднувати з європейською без серйозних фінансових втрат.
Більшість студентів, які навчаються в Словаччині, живуть у гуртожитках. Це доступний варіант: кімнати розраховані на 2–3 осіб, а у вартість входить користування кухнею, пральнею та інтернетом. У деяких містах, наприклад у Нітрі чи Жиліні, витрати на проживання нижчі, ніж у Братиславі.
Харчування в університетських їдальнях обходиться приблизно в 3–5 євро за обід, що робить життя студентів у Словаччині комфортним навіть за обмеженого бюджету. Середні щомісячні витрати на харчування та побутові потреби становлять близько 250–300 євро.
Словацьке законодавство дозволяє студентам офіційно працювати до 20 годин на тиждень. Це чудова можливість частково покривати витрати на життя, реально жити на 80–90 євро на тиждень, а також отримати досвід і професійні зв’язки. Багато студентів знаходять роботу у сфері обслуговування, на складах, в IT або за своєю спеціальністю - особливо на старших курсах. Середній заробіток становить від 70 до 150 євро на тиждень залежно від міста та типу роботи.
Отже, навчання у двох університетах одночасно не обов’язково вимагає великих витрат. За грамотного планування та раціонального розподілу бюджету студент може отримати два дипломи - український і європейський - без фінансового стресу, зберігаючи комфорт і стабільність під час навчання.
Паралельне навчання - амбітний, але цілком досяжний шлях. Воно дає студенту більше можливостей, ніж класична форма, проте вимагає відповідальності та самоорганізації. Нижче наведено основні переваги й труднощі для тих, хто вирішує навчатися у двох університетах одночасно.
Висновок: паралельне навчання - це не легкий шлях, але він відкриває широкі горизонти. Студент, який пройшов через такий досвід, отримує не лише подвійний диплом, а й упевненість, зрілість, нові навички та конкурентну перевагу на роки вперед.
Паралельне навчання - це рішення, яке потребує зрілості, самоорганізації та чітких цілей. Воно підходить не всім, але тим, хто справді готовий до відповідальності, дає потужний поштовх до розвитку й кар’єри. Перш ніж подавати документи одразу до двох університетів, варто тверезо оцінити свої можливості й мотивацію.
Якщо ви чітко розумієте, навіщо вам дві освіти - значить, ви вже на правильному шляху. Це може бути бажання отримати європейський диплом, опанувати нову сферу, емігрувати, розвинути кар’єру або просто розширити світогляд. Головне - не вступати «для галочки».
Поєднання навчання - це постійна зайнятість. Лекції, онлайн-заняття, перездачі, практики, звіти - усе це потребує щонайменше 6–8 годин на день. Якщо ви вмієте планувати, дотримуватись ритму та не відкладати справи на потім - впораєтесь без проблем.
Хоча навчання в Словаччині безкоштовне, життя за кордоном потребує певних витрат. Якщо у вас є базова фінансова подушка або підтримка родини, перехід буде значно спокійнішим. За потреби можна підробляти, але важливо не перевантажувати себе.
Якщо навчання в Словаччині відбувається словацькою мовою, важливо заздалегідь пройти підготовку. Оптимальний варіант - відвідувати курси словацької мови до рівня B1. Це мінімальний рівень, з яким студент комфортно навчається, складає іспити й спілкується з викладачами.
Моральна підтримка відіграє величезну роль. Якщо батьки, друзі чи партнер розуміють і підтримують ваше рішення, справлятися з труднощами буде набагато легше. Особливо в перші місяці адаптації в новій країні.
Паралельне навчання вимагає повної самостійності. Ніхто не буде нагадувати про дедлайни чи іспити. Якщо ви вмієте тримати фокус, планувати й не відкладати справи, ця форма освіти ідеально підходить саме вам.
Паралельне навчання - це не просто експеримент або спосіб отримати два дипломи. Це зрілий, усвідомлений вибір, який формує особистість, розвиває гнучкість мислення та навчає керувати часом. Такий формат підходить тим, хто хоче вийти за межі звичної системи й побудувати міжнародну кар’єру, не втрачаючи зв’язку з рідною країною.
Сьогодні дедалі більше українських студентів обирають саме цей шлях: поєднують заочну форму навчання в Україні з очним навчанням у Словаччині. Вони навчаються, працюють, адаптуються й отримують не лише знання, а й життєвий досвід, який неможливо здобути, навчаючись лише в одній країні.
Варто пам’ятати, що успіх паралельного навчання залежить не від кількості годин, а від внутрішньої мотивації. Якщо ви справді хочете розвиватися, відкривати нові можливості й готові до дисципліни - два університети не стануть перешкодою, а навпаки, дадуть потужну конкурентну перевагу.
Словаччина залишається однією з найдоступніших і найперспективніших країн Європи для здобуття безкоштовної освіти. Тут можна навчатися без вступних іспитів, жити комфортно й поєднувати навчання із саморозвитком. А з підтримкою команди Postupai цей шлях стає зрозумілим, безпечним і реальним для кожного студента.
Так, це цілком реально і законно. Багато українських студентів поєднують заочну форму навчання в Україні з очним навчанням у Словаччині. Головне - правильно обрати формат, розрахувати навантаження та заздалегідь продумати розклад. У державних вишах Словаччини навчання словацькою мовою є повністю безкоштовним, а український диплом можна отримати паралельно, не відраховуючись з університету.
Так, дипломи словацьких університетів визнаються в усіх країнах Європейського Союзу. Словаччина входить до Болонської системи освіти, тому випускники можуть продовжувати навчання або працювати в будь-якій країні ЄС. Для окремих спеціальностей, наприклад медицини чи юриспруденції, може знадобитися додаткова акредитація, але для більшості напрямів диплом визнається автоматично.
