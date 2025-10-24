У цій статті ми розберемо, кому підходить така форма навчання, як узгодити навчальні плани різних університетів, що передбачає законодавство різних країн (зокрема Словаччини , де можливе безкоштовне навчання словацькою мовою), і як уникнути типових помилок. Якщо ви коли-небудь замислювалися над тим, щоб отримати два дипломи одночасно - український та європейський, цей матеріал допоможе зрозуміти, чи варто брати на себе такий виклик і як зробити це з користю для майбутнього.

Проте разом із цим виникає логічне питання: наскільки реально встигати навчатися у двох вишах одночасно і не вигоріти від перевантаження? Паралельне навчання - це не лише про амбіції, а й про дисципліну, відповідальність та грамотний розподіл часу. Крім того, важливо розуміти, скільки коштує навчання у двох університетах одночасно, адже подвійна освіта потребує не лише зусиль, а й додаткових фінансових витрат.

Ідея навчатися одночасно у двох університетах справді здається привабливою - подвійний диплом відкриває більше кар’єрних можливостей, допомагає розвиватися у різних напрямках і формує сильне резюме для європейських роботодавців.

Сьогодні все більше студентів не хочуть обмежуватися однією професією. Хтось прагне поєднати гуманітарну освіту з технічною, а хтось - отримати другу вищу освіту за кордоном або, навчаючись у коледжі чи університеті в Україні, паралельно вступити до університету в Словаччині. І тут виникає закономірне запитання: чи реально це?

Еміграція до Словаччини через навчання - найпростіший спосіб переїхати до Європи у 17–22 роки

Паралельне навчання: кому і навіщо воно потрібне

Бажання навчатися одночасно у двох університетах може мати різні причини. Для одних це спосіб розвиватися одразу в кількох напрямах і не обмежувати себе рамками однієї професії. Для інших - можливість здобути додаткову освіту за кордоном, не припиняючи поточне навчання. Наприклад, студент з України може продовжувати навчання у своєму виші та паралельно вступити до університету Словаччини, де навчання словацькою мовою є безкоштовним.

Паралельне навчання часто обирають ті, хто хоче:

змінити напрям і спробувати себе в новій сфері;

отримати практичну професію разом з академічною освітою;

підвищити конкурентоспроможність на ринку праці;

мати запасний варіант для кар’єри або переїзду за кордон;

отримати два дипломи і посилити резюме для європейських роботодавців.

Іноді студенти поєднують навчання у двох країнах - наприклад, в Україні та Словаччині або в Чехії та Австрії. Таке рішення розширює світогляд, допомагає вивчити кілька мов і краще зрозуміти освітні системи різних держав.

Однак перед стартом важливо переконатися, що подібний формат офіційно дозволений. У деяких країнах, наприклад у Словаччині чи Чехії, поєднувати навчання можна, але якщо ви навчаєтеся на безкоштовній формі в одному університеті, то друге навчання, як правило, буде платним. Завжди уточнюйте правила приймальних комісій і умови конкретних програм.

Паралельне навчання - це не просто спосіб отримати два дипломи, а продумана стратегія розвитку, яка потребує планування, зрілості та чіткого розуміння своїх цілей.

Живий приклад: Павло навчається в університеті в Україні і після другого курсу вирішив вступити на бакалаврат до Словацького технічного університету в Братиславі. Він не хотів залишати українську освіту, тому перевівся на платну та заочну форму навчання. У Словаччині Павло вступив на будівельний факультет СТУ на основі атестата після 11 класу і навчається очно безкоштовно. Так він поєднує два навчання: в Україні - заочна форма (онлайн-лекції проходять блоками по два тижні на початку семестру та один тиждень сесії раз на три місяці), а в Словаччині - повноцінне очне навчання. Павло живе в гуртожитку й без проблем поєднує обидва освітні процеси.

Як можна навчатися в Словаччині, не залишаючи коледж або університет в Україні

Багато українських студентів не хочуть переривати поточне навчання, але при цьому мріють отримати європейський диплом. Гарна новина в тому, що вступити до університету Словаччини можна навіть під час навчання в коледжі чи українському виші. Головне - правильно обрати форму навчання і грамотно розрахувати час.

Варіант 1. Навчання в коледжі + вступ до Словаччини

Якщо студент навчається у коледжі (технікумі), він може вже на другому або третьому курсі подати документи до словацького університету. Для цього достатньо атестата про середню освіту (11 класів), а сам диплом коледжу можна отримати паралельно.

У такому випадку студент поєднує:

коледж в Україні - заочна або дистанційна форма;

бакалаврат у Словаччині - очна безкоштовна форма навчання словацькою мовою.

Такий формат особливо популярний серед студентів економічних, IT та технічних спеціальностей. Багато хто обирає Словацький технічний університет у Братиславі або Університет імені Костянтина Філософа в Нітрі, де навчання проходить без вступних іспитів і повністю безкоштовно словацькою мовою.

Варіант 2. Після 11 класу - одразу до університету Словаччини

Якщо ви щойно закінчили школу, маєте два шляхи: залишитися навчатися в Україні або одразу розпочати бакалаврат у Словаччині. Другий варіант стає дедалі популярнішим, адже навчання в державних університетах Словаччини безкоштовне, а диплом визнається в усіх країнах Європейського Союзу.

Деякі випускники обирають компроміс: подають документи і до українського вишу, і до словацького університету, щоб згодом вирішити, де залишитися. Такий підхід дає гнучкість і дозволяє порівняти освітні системи двох країн.

Варіант 3. Паралельне навчання в Словаччині

Іноді студенти різних спеціальностей - не лише технічних, а й гуманітарних, економічних, педагогічних чи творчих - хочуть розширити свої знання та отримати другу освіту за кордоном. Наприклад, український студент може закінчити 2–3 курси у своєму університеті й паралельно вступити в Словаччині на перший курс обраного напряму: психологія, туризм, маркетинг, будівництво, IT або філологія - можливостей багато.

Інший варіант - після отримання бакалаврату в Україні вступити одразу на програму до словацького університету, щоб здобути європейську освіту та міжнародно визнаний диплом.

Є й третій шлях. Наприклад, ви вже закінчили університет в Україні й вирішили вступити до Словаччини на ту саму або подібну спеціальність. У вас є два варіанти:

вступити на другий ступінь (інженерію або магістратуру), щоб продовжити навчання на глибшому рівні;

або знову почати з бакалаврату, але вже в словацькій освітній системі.

На перший погляд може здатися, що повертатися на бакалаврат - це крок назад. Але насправді це стратегічне рішення, яке дає суттєві переваги: допомагає адаптуватися до нової академічної системи, вивчити мову, закріпити знання й інтегруватися в європейське освітнє середовище.

Чому це розумно та вигідно

1. Асиміляція та інтеграція в нову систему

Навчання в словацькому університеті дозволяє не просто вивчати предмети, а глибше зрозуміти європейську освітню культуру. Студент знайомиться з місцевими стандартами, вимогами, викладачами та іншими студентами, що допомагає швидше адаптуватися та відчувати впевненість у новій країні. Це особливо важливо для тих, хто планує продовжити навчання в Словаччині або побудувати кар’єру в Європі.

2. Адаптація до мовного та культурного середовища

Навчання з нуля словацькою мовою дає змогу природно зануритися в академічне та культурне середовище. Уже за кілька місяців студенти відзначають, що вільно спілкуються, пишуть курсові та успішно складають іспити. Завдяки цьому українські студенти не лише опановують нову професію, а й упевнено почуваються у повсякденному житті в Словаччині.

3. Закріплення знань і розширення світогляду

Повторюючи знайомі теми в новій академічній системі, студент не втрачає часу - він зміцнює фундамент і отримує свіжий погляд на професію. Словацькі університети роблять акцент на практичні заняття, командні проєкти та прикладне навчання, що допомагає розвивати реальні професійні навички та підвищує шанси на працевлаштування після випуску.

4. Більше часу для розвитку та кар’єри

Вступаючи на бакалаврат із уже наявними знаннями, студенту легше справлятися з навчальною програмою. Це дає змогу приділяти більше часу роботі за спеціальністю, проходженню стажувань або участі в міжнародних проєктах. Такий підхід допомагає поєднувати паралельне навчання і професійний розвиток без втрати якості освіти.

Отже, вступ до Словаччини - навіть якщо ви вже маєте освіту, - це не втрата часу, а усвідомлене вкладення в майбутнє. Цей шлях дозволяє отримати два дипломи - український і європейський, адаптуватися в новій країні, вивчити мову, опанувати європейські стандарти та побудувати кар’єру на міжнародному рівні.

Крім того, навчання в Словаччині у більшості випадків є повністю безкоштовним, а розклад і академічна структура дозволяють поєднувати лекції, практику та особисті проєкти без втрати якості й темпу навчання. Такий формат особливо зручний для студентів, які поєднують навчання в двох університетах одночасно і прагнуть до особистісного та професійного зростання.

Як поєднується навчання на практиці: графік, розклад, житло та адаптація

На перший погляд поєднувати навчання у двох університетах - в Україні та Словаччині - здається майже неможливим. Але на практиці це цілком реально, якщо грамотно розподілити навантаження і вибрати відповідні форми навчання. Такий формат дедалі частіше обирають українські студенти, які хочуть отримати два дипломи одночасно і при цьому не втрачати зв’язок зі своєю країною.

Розклад і організація навчального процесу

У Словаччині студенти навчаються за європейською кредитною системою (ECTS). Лекції та семінари проходять переважно в першій половині дня, а друга половина залишається для самостійної роботи, практики або підробітку. В українських вишах заочна форма навчання дає гнучкість: онлайн-лекції проводяться блоками - зазвичай по один-два тижні на початку семестру та один тиждень сесії раз на кілька місяців.

Такий формат дозволяє успішно поєднувати навчання: студент відвідує пари в Словаччині очно, а українські предмети проходить дистанційно, не втрачаючи академічного прогресу. Це робить паралельне навчання зручним і гнучким варіантом для тих, хто прагне розвиватися одразу в двох освітніх системах.

Онлайн-навчання та цифрові платформи

Завдяки сучасним цифровим системам (Google Classroom, Moodle, AIS, MAIS) студенти можуть здавати завдання, брати участь у семінарах і консультуватися з викладачами дистанційно. Багато українських вишів офіційно підтримують комбіновану форму навчання, що робить здобуття другої освіти ще доступнішим.

Де живуть студенти

Під час очного навчання в Словаччині більшість студентів проживають у гуртожитках. Там є все необхідне для комфортного життя: кухня, пральня, інтернет, навчальні кімнати та спортзал. Для студентів, які поєднують два університети, гуртожиток - оптимальний варіант: недорого, поруч із кампусом і без зайвої втрати часу на дорогу.

Витрати на проживання в гуртожитку становлять у середньому 60–120 євро на місяць, що робить навчання в Словаччині не лише безкоштовним, а й доступним за рівнем життя. При цьому студенти можуть офіційно підробляти до 20 годин на тиждень.

Адаптація та баланс

Головний секрет успішного поєднання - дисципліна та поступова адаптація. Перші місяці можуть бути складними через мовне навантаження та різницю в навчальних системах, але вже через один семестр більшість студентів відзначають, що стають більш організованими та впевненими.

З часом вибудовується власний ритм: лекції, самостійна робота, відпочинок, підробіток і час для особистих справ. Завдяки цьому життя студентів у Словаччині стає не лише продуктивним, а й гармонійним.

Поради від студентів Postupai

Створюйте єдиний календар дедлайнів і розкладів для обох вишів.

Використовуйте вільний час у Словаччині для практики та вивчення мови.

Заздалегідь повідомляйте викладачів про участь у сесії українського університету.

Плануйте поїздки в Україну з урахуванням іспитових графіків.

Дотримуйтеся балансу: повноцінний відпочинок важливий не менше, ніж навчання.

Отже, поєднувати навчання у двох університетах реально. Головне - обрати зручну форму, грамотно побудувати розклад і зберігати внутрішню мотивацію. У результаті студент отримує не лише два дипломи, а й цінний досвід самоорганізації, відповідальності та міжнародної взаємодії.