И главное - сопровождение Postupai не ограничивается онлайн-форматом. Мы встречаем студентов в Ужгороде, помогаем с переездом в Словакию , оформлением документов, прохождением медицинской комиссии, подачей на студенческий ВНЖ и заселением в общежитие. Мы рядом на каждом этапе - независимо от того, в каком городе проживает семья. Нам уже доверилось более тысячи студентов и их родителей из разных регионов Украины.

При необходимости мы всегда открыты к личной встрече в Ужгороде или Братиславе.

Наши студенты поступают в словацкие университеты из Киева, Харькова, Днепра, Львова, Одессы, Запорожья, Винницы, Кропивницкого, Черновцов, Ужгорода и десятков других городов и небольших населённых пунктов. Вся коммуникация проходит в удобном формате - по телефону, видеосвязи или в мессенджерах. Это экономит время, избавляет от лишних поездок и позволяет получать ответы быстро, без стресса и бюрократии.

Именно поэтому мы рекомендуем родителям внимательно изучать отзывы и выбирать компанию для поступления, опираясь на реальные кейсы и подтверждённый опыт, а не на обещания.

Наша репутация подтверждена реальными фактами. Основатель компании Postupai Павел Бахмацкий организовывал образовательные выставки для целый Словацкий технический университет (STU) для участия в образовательных мероприятиях . Это является прямым подтверждением реальных партнёрств и высокого уровня доверия со стороны словацких университетов.

Мы сопровождаем семьи из любого уголка Украины - от крупных мегаполисов до небольших населённых пунктов - и на практике доказываем, что физический офис давно перестал быть обязательным условием надёжности. Ключевым остаётся результат и чётко выстроенный процесс поступления.

Мир изменился, и сегодня качественное сопровождение при поступлении за границу больше не зависит от того, есть ли у компании офис в вашем городе. Для семьи важны не стены и вывеска, а скорость работы, профессионализм и постоянная поддержка на каждом этапе. Именно так выстроена работа Postupai.

Почему семьи доверяют Postupai

Выбор компании для поступления за границу - это, в первую очередь, вопрос доверия. Родителям важно понимать, кому они доверяют будущее своего ребёнка и кто будет рядом на каждом этапе.

Postupai более 8 лет сопровождает студентов при поступлении в словацкие университеты. За это время более тысячи студентов и их родителей прошли с нами весь путь - от первой консультации до начала учёбы и адаптации в Словакии.

Мы работаем напрямую со словацкими университетами, понимаем их требования и регулярно взаимодействуем с учебными заведениями. Участие университетов, в том числе Словацкого технического университета (STU), в образовательных мероприятиях в Украине подтверждает реальность наших партнёрств.

Наш подход основан не на обещаниях, а на системе, опыте и реальных результатах. Именно поэтому семьи выбирают Postupai и рекомендуют нас другим.

Как Postupai сопровождает семьи по всей Украине

Когда семья начинает путь к поступлению в словацкий университет, самое важное - чувствовать поддержку и чёткое понимание каждого шага. Именно поэтому Postupai выстроил систему сопровождения, которая одинаково эффективно работает в любом городе Украины. Вам не нужно искать офис, ехать на личную встречу или подстраиваться под график консультанта - мы рядом именно тогда, когда вам это действительно необходимо.

Мы проводим консультации по телефону и видеосвязи, подробно объясняем разницу между специальностями и университетами, рассказываем о программах обучения, сроках подачи документов, стоимости проживания и всех ключевых нюансах учёбы в Словакии. Каждая семья получает персонального менеджера, который сопровождает процесс от первой консультации до момента, когда студент уже проживает в общежитии и оформляет студенческий ВНЖ.

Мы работаем оперативно. Документы проверяются в день обращения, подача заявлений готовится заранее, а обо всех изменениях в правилах поступления семьи узнают первыми. Такой подход позволяет сэкономить десятки часов времени, избежать ошибок в документах и пройти весь процесс поступления спокойно, без стресса и давления.

Модель сопровождения Postupai предусматривает поддержку студентов и родителей 7 дней в неделю в момент переезда. Появился вопрос - вы сразу получаете ответ. Нужен совет - менеджер подключается к чату. Если требуется срочно подать документ, мы чётко подсказываем, что именно нужно и куда отправить. Независимо от того, живёте ли вы в центре Киева или в небольшом городе, качество сервиса остаётся одинаково высоким.

Почему офис больше не нужен - опыт Postupai

Ещё несколько лет назад считалось, что серьёзная компания обязательно должна иметь офис, а консультации возможны только при личной встрече. Сегодня ситуация изменилась. Для семей важны не стены и табличка на двери, а эффективность, скорость реакции и реальная помощь на каждом этапе поступления.

Именно поэтому Postupai отказался от классической офисной модели и сделал ставку на формат, который работает лучше. Отсутствие физического офиса - это не минус, а преимущество. Семьям не нужно тратить время на поездки, ожидание в очередях или подстраиваться под жёсткий график. Любой вопрос решается быстро - по телефону или в видеосвязи.

Такой подход позволяет нам быть одинаково доступными для семей из всех регионов Украины. Мы эффективно работаем как с абитуриентами из крупных городов, так и из небольших населённых пунктов, где офисов компаний по поступлению просто нет. Качество сервиса при этом остаётся одинаково высоким.

Практика показывает, что онлайн-модель даёт более высокий результат. Более тысячи студентов прошли путь с Postupai - от первой консультации до заселения в общежитие и получения студенческого ВНЖ - без единого визита в офис. Ни один этап не стал сложнее или менее качественным из-за формата работы. Напротив, семьи отмечают, что процесс стал быстрее, понятнее и удобнее.

Надёжность Postupai подтверждается не словами, а действиями. Например, мы совместно со Словацким техническим университетом (STU) участвовали в образовательных выставках в Украине. Это является прямым подтверждением реальных партнёрств и доверия со стороны университетов.

Наша задача - не показать красивый кабинет, а довести семью до результата. Современный подход Postupai полностью этому соответствует.

Трансфер, сопровождение в Словакии и поддержка после поступления

Сопровождение Postupai не заканчивается на подаче документов или получении решения о зачислении. Самый ответственный этап начинается тогда, когда студент впервые пересекает границу и приезжает в другую страну. Именно в этот момент многие компании прекращают работу, но не Postupai.

Мы встречаем студентов в Ужгороде и организуем трансфер в Словакию до места проживания. Это особенно важно в первые дни, когда у студента возникает множество вопросов - как добраться, куда идти, где жить и какие документы необходимо оформить. Рядом находится наш менеджер, который помогает пройти все этапы спокойно и без лишнего стресса.

После приезда в Словакию мы сопровождаем студентов при прохождении всех обязательных процедур:

оформление медицинской страховки

прохождение медицинской комиссии

регистрация и заселение в общежитие

подача документов на студенческий ВНЖ

получение расписания и адаптационных инструкций

Мы выстраиваем процесс так, чтобы студент мог сосредоточиться на учёбе и адаптации, а не на бюрократических вопросах. Postupai не оставляет студентов после зачисления, а сопровождает их через все административные процессы, которые в Словакии часто сложнее, чем в Украине.

Поддержка продолжается и после начала учёбы. Возник вопрос по ВНЖ, общежитию или медицинским документам? Нужна помощь с расписанием или системой AIS? Семья может обратиться в любой момент - мы остаёмся на связи и помогаем решать возникающие вопросы.

Более тысячи студентов уже прошли этот путь вместе с Postupai. Каждый из них знает, что Postupai - это не разовая услуга, а полноценное сопровождение от первого обращения до начала учёбы и дальнейшей адаптации в Словакии.