І головне - супровід Postupai не обмежується онлайн-форматом. Ми зустрічаємо студентів в Ужгороді, допомагаємо з переїздом до Словаччини , оформленням документів, проходженням медичної комісії, подачею на студентський ВНЖ та поселенням у гуртожиток. Ми поруч на кожному етапі - незалежно від того, в якому місті проживає родина. Нам уже довірилися понад тисяча студентів та їхні батьки з різних регіонів України.

За потреби ми завжди відкриті до особистої зустрічі в Ужгороді або Братиславі.

Наші студенти вступають до словацьких університетів з Києва, Харкова, Дніпра, Львова, Одеси, Запоріжжя, Вінниці, Кропивницького, Чернівців, Ужгорода та десятків інших міст і невеликих населених пунктів. Уся комунікація проходить у зручному форматі - телефоном, через відеозв’язок або в месенджерах. Це економить час, позбавляє зайвих поїздок і дозволяє швидко отримувати відповіді без стресу та бюрократії.

Саме тому ми рекомендуємо батькам уважно ознайомлюватися з відгуками та обирати компанію для вступу, спираючись на реальні кейси й підтверджений досвід, а не на обіцянки.

Наша репутація підтверджена реальними фактами. Засновник компанії Postupai Павло Бахмацький організовував освітні виставки для Словацький технічний університет (STU) для участі в освітніх заходах . Це є прямим підтвердженням реальних партнерств і високого рівня довіри з боку словацьких університетів.

Ми супроводжуємо родини з будь-якого куточка України - від великих мегаполісів до невеликих населених пунктів - і на практиці доводимо, що фізичний офіс давно перестав бути обов’язковою умовою надійності. Ключовим залишається результат і чітко вибудуваний процес вступу.

Світ змінився, і сьогодні якісний супровід при вступі за кордон більше не залежить від того, чи має компанія офіс у вашому місті. Для родини важливі не стіни та вивіска, а швидкість роботи, професіоналізм і постійна підтримка на кожному етапі. Саме так вибудувана робота Postupai.

Чому родини довіряють Postupai

Вибір компанії для вступу за кордон - це насамперед питання довіри. Батькам важливо розуміти, кому вони довіряють майбутнє своєї дитини та хто буде поруч на кожному етапі.

Postupai вже понад 8 років супроводжує студентів під час вступу до словацьких університетів. За цей час понад тисяча студентів та їхні батьки пройшли з нами весь шлях - від першої консультації до початку навчання й адаптації у Словаччині.

Ми працюємо безпосередньо зі словацькими університетами, добре розуміємо їхні вимоги та регулярно взаємодіємо з навчальними закладами. Участь університетів, зокрема Словацького технічного університету (STU), в освітніх заходах в Україні підтверджує реальність наших партнерств.

Наш підхід ґрунтується не на обіцянках, а на системі, досвіді та реальних результатах. Саме тому родини обирають Postupai та рекомендують нас іншим.

Як Postupai супроводжує родини по всій Україні

Коли родина починає шлях до вступу в словацький університет, найважливіше - відчувати підтримку та чітке розуміння кожного кроку. Саме тому Postupai вибудував систему супроводу, яка однаково ефективно працює в будь-якому місті України. Вам не потрібно шукати офіс, їхати на особисту зустріч або підлаштовуватися під графік консультанта - ми поруч саме тоді, коли це дійсно потрібно.

Ми проводимо консультації телефоном і через відеозв’язок, детально пояснюємо різницю між спеціальностями та університетами, розповідаємо про навчальні програми, строки подачі документів, вартість проживання та всі ключові нюанси навчання у Словаччині. Кожна родина отримує персонального менеджера, який супроводжує процес від першої консультації до моменту, коли студент уже проживає в гуртожитку та оформлює студентський ВНЖ.

Ми працюємо оперативно. Документи перевіряються в день звернення, подача заяв готується заздалегідь, а про всі зміни в правилах вступу родини дізнаються першими. Такий підхід дозволяє заощадити десятки годин часу, уникнути помилок у документах і пройти весь процес вступу спокійно, без стресу та тиску.

Модель супроводу Postupai передбачає підтримку студентів і батьків 7 днів на тиждень у період переїзду. З’явилося питання - ви одразу отримуєте відповідь. Потрібна порада - менеджер підключається до чату. Якщо необхідно терміново подати документ, ми чітко підказуємо, що саме потрібно і куди надіслати. Незалежно від того, чи живете ви в центрі Києва, чи в невеликому місті, якість сервісу залишається однаково високою.

Чому офіс більше не потрібен - досвід Postupai

Ще кілька років тому вважалося, що серйозна компанія обов’язково повинна мати офіс, а консультації можливі лише під час особистої зустрічі. Сьогодні ситуація змінилася. Для родин важливі не стіни та табличка на дверях, а ефективність, швидкість реакції та реальна допомога на кожному етапі вступу.

Саме тому Postupai відмовився від класичної офісної моделі та зробив ставку на формат, який працює краще. Відсутність фізичного офісу - це не мінус, а перевага. Родинам не потрібно витрачати час на поїздки, очікування в чергах або підлаштовуватися під жорсткий графік. Будь-яке питання вирішується швидко - телефоном або через відеозв’язок.

Такий підхід дозволяє нам бути однаково доступними для родин з усіх регіонів України. Ми ефективно працюємо як з абітурієнтами з великих міст, так і з мешканцями невеликих населених пунктів, де офісів компаній зі вступу просто немає. Якість сервісу при цьому залишається однаково високою.

Практика показує, що онлайн-модель дає вищий результат. Понад тисяча студентів пройшли шлях з Postupai - від першої консультації до поселення в гуртожиток і отримання студентського ВНЖ - без жодного візиту до офісу. Жоден етап не став складнішим або менш якісним через формат роботи. Навпаки, родини відзначають, що процес став швидшим, зрозумілішим і зручнішим.

Надійність Postupai підтверджується не словами, а діями. Наприклад, ми спільно зі Словацьким технічним університетом (STU) брали участь в освітніх виставках в Україні. Це є прямим підтвердженням реальних партнерств і довіри з боку університетів.

Наше завдання - не показати красивий кабінет, а довести родину до результату. Сучасний підхід Postupai повністю цьому відповідає.

Трансфер, супровід у Словаччині та підтримка після вступу

Супровід Postupai не завершується подачею документів або отриманням рішення про зарахування. Найвідповідальніший етап починається тоді, коли студент уперше перетинає кордон і приїжджає до іншої країни. Саме в цей момент багато компаній припиняють роботу, але не Postupai.

Ми зустрічаємо студентів в Ужгороді та організовуємо трансфер до Словаччини до місця проживання. Це особливо важливо в перші дні, коли у студента виникає багато запитань - як дістатися, куди йти, де жити та які документи необхідно оформити. Поруч перебуває наш менеджер, який допомагає пройти всі етапи спокійно та без зайвого стресу.

Після приїзду до Словаччини ми супроводжуємо студентів під час проходження всіх обов’язкових процедур:

оформлення медичного страхування

проходження медичної комісії

реєстрація та поселення в гуртожиток

подача документів на студентський ВНЖ

отримання розкладу та адаптаційних інструкцій

Ми вибудовуємо процес так, щоб студент міг зосередитися на навчанні та адаптації, а не на бюрократичних питаннях. Postupai не залишає студентів після зарахування, а супроводжує їх через усі адміністративні процеси, які у Словаччині часто складніші, ніж в Україні.

Підтримка триває і після початку навчання. Виникло питання щодо ВНЖ, гуртожитку або медичних документів? Потрібна допомога з розкладом або системою AIS? Родина може звернутися у будь-який момент - ми залишаємося на зв’язку та допомагаємо вирішувати поточні питання.

Понад тисяча студентів уже пройшли цей шлях разом з Postupai. Кожен із них знає, що Postupai - це не разова послуга, а повноцінний супровід від першого звернення до початку навчання та подальшої адаптації у Словаччині.