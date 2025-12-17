Світ змінився, і сьогодні якісний супровід при вступі за кордон більше не залежить від того, чи має компанія офіс у вашому місті. Для родини важливі не стіни та вивіска, а швидкість роботи, професіоналізм і постійна підтримка на кожному етапі. Саме так вибудувана робота Postupai.
Ми супроводжуємо родини з будь-якого куточка України - від великих мегаполісів до невеликих населених пунктів - і на практиці доводимо, що фізичний офіс давно перестав бути обов’язковою умовою надійності. Ключовим залишається результат і чітко вибудуваний процес вступу.
Наша репутація підтверджена реальними фактами. Засновник компанії Postupai Павло Бахмацький організовував освітні виставки для Словацький технічний університет (STU) для участі в освітніх заходах. Це є прямим підтвердженням реальних партнерств і високого рівня довіри з боку словацьких університетів.
Саме тому ми рекомендуємо батькам уважно ознайомлюватися з відгуками та обирати компанію для вступу, спираючись на реальні кейси й підтверджений досвід, а не на обіцянки.
Наші студенти вступають до словацьких університетів з Києва, Харкова, Дніпра, Львова, Одеси, Запоріжжя, Вінниці, Кропивницького, Чернівців, Ужгорода та десятків інших міст і невеликих населених пунктів. Уся комунікація проходить у зручному форматі - телефоном, через відеозв’язок або в месенджерах. Це економить час, позбавляє зайвих поїздок і дозволяє швидко отримувати відповіді без стресу та бюрократії.
За потреби ми завжди відкриті до особистої зустрічі в Ужгороді або Братиславі.
І головне - супровід Postupai не обмежується онлайн-форматом. Ми зустрічаємо студентів в Ужгороді, допомагаємо з переїздом до Словаччини, оформленням документів, проходженням медичної комісії, подачею на студентський ВНЖ та поселенням у гуртожиток. Ми поруч на кожному етапі - незалежно від того, в якому місті проживає родина. Нам уже довірилися понад тисяча студентів та їхні батьки з різних регіонів України.
Репутація Postupai підтверджена реальними фактами, а не словами та обіцянками.
Вибір компанії для вступу за кордон - це насамперед питання довіри. Батькам важливо розуміти, кому вони довіряють майбутнє своєї дитини та хто буде поруч на кожному етапі.
Postupai вже понад 8 років супроводжує студентів під час вступу до словацьких університетів. За цей час понад тисяча студентів та їхні батьки пройшли з нами весь шлях - від першої консультації до початку навчання й адаптації у Словаччині.
Ми працюємо безпосередньо зі словацькими університетами, добре розуміємо їхні вимоги та регулярно взаємодіємо з навчальними закладами. Участь університетів, зокрема Словацького технічного університету (STU), в освітніх заходах в Україні підтверджує реальність наших партнерств.
Наш підхід ґрунтується не на обіцянках, а на системі, досвіді та реальних результатах. Саме тому родини обирають Postupai та рекомендують нас іншим.
Коли родина починає шлях до вступу в словацький університет, найважливіше - відчувати підтримку та чітке розуміння кожного кроку. Саме тому Postupai вибудував систему супроводу, яка однаково ефективно працює в будь-якому місті України. Вам не потрібно шукати офіс, їхати на особисту зустріч або підлаштовуватися під графік консультанта - ми поруч саме тоді, коли це дійсно потрібно.
Ми проводимо консультації телефоном і через відеозв’язок, детально пояснюємо різницю між спеціальностями та університетами, розповідаємо про навчальні програми, строки подачі документів, вартість проживання та всі ключові нюанси навчання у Словаччині. Кожна родина отримує персонального менеджера, який супроводжує процес від першої консультації до моменту, коли студент уже проживає в гуртожитку та оформлює студентський ВНЖ.
Ми працюємо оперативно. Документи перевіряються в день звернення, подача заяв готується заздалегідь, а про всі зміни в правилах вступу родини дізнаються першими. Такий підхід дозволяє заощадити десятки годин часу, уникнути помилок у документах і пройти весь процес вступу спокійно, без стресу та тиску.
Модель супроводу Postupai передбачає підтримку студентів і батьків 7 днів на тиждень у період переїзду. З’явилося питання - ви одразу отримуєте відповідь. Потрібна порада - менеджер підключається до чату. Якщо необхідно терміново подати документ, ми чітко підказуємо, що саме потрібно і куди надіслати. Незалежно від того, чи живете ви в центрі Києва, чи в невеликому місті, якість сервісу залишається однаково високою.
Ще кілька років тому вважалося, що серйозна компанія обов’язково повинна мати офіс, а консультації можливі лише під час особистої зустрічі. Сьогодні ситуація змінилася. Для родин важливі не стіни та табличка на дверях, а ефективність, швидкість реакції та реальна допомога на кожному етапі вступу.
Саме тому Postupai відмовився від класичної офісної моделі та зробив ставку на формат, який працює краще. Відсутність фізичного офісу - це не мінус, а перевага. Родинам не потрібно витрачати час на поїздки, очікування в чергах або підлаштовуватися під жорсткий графік. Будь-яке питання вирішується швидко - телефоном або через відеозв’язок.
Такий підхід дозволяє нам бути однаково доступними для родин з усіх регіонів України. Ми ефективно працюємо як з абітурієнтами з великих міст, так і з мешканцями невеликих населених пунктів, де офісів компаній зі вступу просто немає. Якість сервісу при цьому залишається однаково високою.
Практика показує, що онлайн-модель дає вищий результат. Понад тисяча студентів пройшли шлях з Postupai - від першої консультації до поселення в гуртожиток і отримання студентського ВНЖ - без жодного візиту до офісу. Жоден етап не став складнішим або менш якісним через формат роботи. Навпаки, родини відзначають, що процес став швидшим, зрозумілішим і зручнішим.
Надійність Postupai підтверджується не словами, а діями. Наприклад, ми спільно зі Словацьким технічним університетом (STU) брали участь в освітніх виставках в Україні. Це є прямим підтвердженням реальних партнерств і довіри з боку університетів.
Наше завдання - не показати красивий кабінет, а довести родину до результату. Сучасний підхід Postupai повністю цьому відповідає.
Супровід Postupai не завершується подачею документів або отриманням рішення про зарахування. Найвідповідальніший етап починається тоді, коли студент уперше перетинає кордон і приїжджає до іншої країни. Саме в цей момент багато компаній припиняють роботу, але не Postupai.
Ми зустрічаємо студентів в Ужгороді та організовуємо трансфер до Словаччини до місця проживання. Це особливо важливо в перші дні, коли у студента виникає багато запитань - як дістатися, куди йти, де жити та які документи необхідно оформити. Поруч перебуває наш менеджер, який допомагає пройти всі етапи спокійно та без зайвого стресу.
Після приїзду до Словаччини ми супроводжуємо студентів під час проходження всіх обов’язкових процедур:
Ми вибудовуємо процес так, щоб студент міг зосередитися на навчанні та адаптації, а не на бюрократичних питаннях. Postupai не залишає студентів після зарахування, а супроводжує їх через усі адміністративні процеси, які у Словаччині часто складніші, ніж в Україні.
Підтримка триває і після початку навчання. Виникло питання щодо ВНЖ, гуртожитку або медичних документів? Потрібна допомога з розкладом або системою AIS? Родина може звернутися у будь-який момент - ми залишаємося на зв’язку та допомагаємо вирішувати поточні питання.
Понад тисяча студентів уже пройшли цей шлях разом з Postupai. Кожен із них знає, що Postupai - це не разова послуга, а повноцінний супровід від першого звернення до початку навчання та подальшої адаптації у Словаччині.
Якщо ви розглядаєте навчання у Словаччині та хочете, щоб ми стали вашими партнерами, зв’яжіться з менеджером і розпочніть процес вступу вже зараз.
Коли йдеться про навчання за кордоном, для родин важливі не красиві обіцянки, а зручність і прозорість усього процесу. Саме в цьому полягає одна з ключових переваг Postupai. Ми однаково доступні для кожної родини незалежно від міста проживання. Київ, Дніпро, Львів, Ужгород, Харків, Одеса або невеликий населений пункт - якість і швидкість сервісу залишаються незмінно високими.
Перше, що відзначають батьки та студенти - це економія часу. Немає потреби їхати до офісу, витрачати кошти на дорогу або підлаштовуватися під чужий графік. Уся інформація надається у зручному форматі - телефонний дзвінок, відеозв’язок або чат. Спілкування відбувається швидко, структуровано й по суті, що знижує рівень стресу та робить процес вступу більш передбачуваним.
Друга важлива перевага - персональний менеджер. Один спеціаліст супроводжує родину на всіх етапах: контролює строки подачі документів, допомагає уникати помилок, нагадує про важливі кроки та постійно залишається на зв’язку. У батьків і студента не виникає відчуття, що вони залишаються сам на сам із процесом. Це особливо важливо, коли дитина вперше переїжджає навчатися до іншої країни.
Третє - впевненість, яку дає досвід Postupai. Ми щороку супроводжуємо сотні студентів і добре знаємо, як працюють словацькі університети, гуртожитки, медичні комісії та міграційні служби. Родини почуваються спокійніше, розуміючи, що поруч є фахівці, які не просто консультують, а реально ведуть кожен етап вступу.
І головне - Postupai адаптований під сучасний ритм життя. Ви можете розпочати шлях до європейської освіти незалежно від того, де проживаєте та скільки маєте вільного часу. Достатньо одного звернення, щоб процес вступу було запущено.
|Критерій
|Традиційний офіс
|Модель Postupai
(онлайн)
|Доступність
|Лише в одному місті,
потрібна особиста присутність
|Працює для всіх міст України
|Формат консультацій
|Особисті зустрічі за записом
|Телефон, відеозв’язок, месенджери
|Час на консультацію
|Поїздка до офісу та очікування
|Консультація у зручний час, без поїздок
|Швидкість відповіді
|Обмежена робочими
годинами офісу
|Швидкі відповіді без очікування
|Процес подачі документів
|Прив’язаний до місця та графіка офісу
|Повністю дистанційно
|Гнучкість для родини
|Потрібно виділяти
час на візити
|Усі етапи вирішуються онлайн
|Супровід у Словаччині
|Найчастіше відсутній
або обмежений
|Повний супровід - трансфер, медкомісія,
ВНЖ, гуртожиток
|Комфорт спілкування
|Формальні зустрічі
та жорсткий графік
|Живе та зручне спілкування
у звичному форматі
|Ризики помилок
|Залежать від компетентності
одного працівника
|Командний контроль
та стандартизований процес
|Довіра та підтвердження досвіду
|Офіс і усні обіцянки
|Реальні результати,
партнерства та супровід
понад тисячі студентів
Пояснення до таблиці. Порівняння показує, що онлайн-супровід Postupai є більш зручним і ефективним форматом для родин з України. Він дозволяє заощадити час і ресурси, уникнути зайвих поїздок та отримувати підтримку незалежно від місця проживання. Водночас онлайн-формат не виключає очної допомоги - Postupai супроводжує студентів і безпосередньо у Словаччині, забезпечуючи повний цикл підтримки від вступу до адаптації. Саме поєднання дистанційної роботи та очного супроводу робить модель Postupai оптимальною для сучасних родин.
|Етап
|Офісна модель
|Postupai
(онлайн)
|Результат для родини
|Перша
консультація
|Поїздка до офісу,
витрати часу та коштів
|Дзвінок або відеозв’язок з дому
|Економія 1 - 3 годин
|Комунікація
у родині
|Спілкування
з одним представником
|Спільна група - батьки та студент
у курсі всіх етапів
|Прозорість
та розуміння процесу
|Підготовка
документів
|Особисті візити
та очікування
|Онлайн-перевірка до відправлення
|Зниження ризику помилок
|Відповіді
на запитання
|Лише у робочі години
|Підтримка 7 днів на тиждень
(у період переїзду)
|Менше стресу
|Переїзд
студента
|Самостійна
організація
|Зустріч в Ужгороді
та супровід у Словаччині
|Впевненість і безпека
|Комфорт
для батьків
|Особиста присутність
обов’язкова
|Усі питання
вирішуються дистанційно
|Спокій і контроль
Сьогодні не має значення, де ви проживаєте - у Києві, Харкові, Ужгороді, Дніпрі, Львові, Одесі або в невеликому місті, де немає офісів компаній зі вступу за кордон. Postupai довів, що сучасна модель супроводу не залежить від стін і географії. Ми зробили процес вступу до словацьких університетів доступним для родин по всій Україні, а якість нашої роботи підтверджують реальні історії та результати.
Понад тисяча студентів уже пройшли цей шлях разом з нами. Ми були поруч на всіх ключових етапах - від подачі заяв і перетину кордону до проходження медичної комісії, отримання студентського ВНЖ, поселення в гуртожиток та адаптації до життя в новій країні. Щоразу ми бачимо одне й те саме - впевненість батьків і спокій студентів, коли поруч є команда, на яку можна покластися.
Postupai - це не про офіс і формальності. Це про людей, які супроводжують родину щодня - дзвінком, повідомленням, консультацією, порадою, зустріччю в Ужгороді та підтримкою вже у Словаччині. Це сервіс, який робить вступ зрозумілим, прозорим і чесним для кожної родини.
Ми поруч, де б ви не знаходилися.
Якщо ви розглядаєте європейську освіту для своєї дитини, сьогодні найкращий час розпочати цей шлях з професійною підтримкою.
За цей час ми познайомимося, попередньо визначимо відповідні напрями та міста для вступу, обговоримо подальші кроки й відповімо на ваші запитання. Залиште заявку, і менеджер зв’яжеться з вами.
Так, вступ до університетів Словаччини повністю можливий без відвідування офісу компанії та особистих зустрічей. Сучасна система вступу дозволяє оформлювати документи, проходити консультації та взаємодіяти з університетами дистанційно. Компанії з вибудуваним процесом супроводу, такі як Postupai, беруть на себе перевірку документів, подачу заяв, комунікацію з університетами та контроль строків. При цьому родина постійно залишається на зв’язку з персональним менеджером телефоном, через відеозв’язок або в месенджерах. Відсутність офісу не впливає на якість супроводу, а навпаки - економить час і знижує рівень стресу для батьків та студентів.
Супровід студента після зарахування до університету Словаччини охоплює всі ключові етапи адаптації в новій країні. Це організація трансферу, допомога з переїздом, оформлення медичного страхування, проходження медичної комісії, поселення в гуртожиток та подача документів на студентський ВНЖ. Окрім цього, студент отримує підтримку з питань навчального розкладу, роботи з академічними системами, зокрема AIS, а також у вирішенні побутових і адміністративних питань. Повноцінний супровід означає, що студент не залишається сам на сам з бюрократією та новим середовищем, а батьки впевнені, що поруч є команда, яка контролює процес і допомагає на кожному етапі.
Можеш поставити їх та отримати безкоштовні спеціалізовані відповіді