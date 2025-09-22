Щороку все більше українських абітурієнтів обирають навчання в Словаччині. Головні причини очевидні: безкоштовна освіта державною мовою, близькість до України, схожа культура та можливість отримати престижний європейський диплом без складних вступних іспитів. Для багатьох це стає реальною альтернативою дорогим вишам в інших країнах Європи.
Університети Словаччини для українців пропонують широкий вибір напрямів - від технічних та природничих наук до гуманітарних, педагогічних і економічних спеціальностей. Виші приваблюють студентів тим, що тут уже сформувалися активні студентські спільноти, є підтримка в адаптації та реальні перспективи працевлаштування після випуску.
У цьому огляді ми розповімо, які популярні університети Словаччини найчастіше обирають українські студенти, дамо поради щодо вибору, а також розглянемо питання з гуртожитками - де їх реально отримати і від чого залежить розподіл місць.
Безкоштовне навчання в Словаччині доступне українцям без ЗНО і НМТ, вступати можна у 17-22 роки
Для українських абітурієнтів навчання в Словаччині стало одним із найбільш доступних способів отримати європейську освіту. Головний плюс - безкоштовна освіта словацькою мовою. Вступити можна одразу після 11 класу, без ЗНО та НМТ, а документи подаються безпосередньо до університету. Важливо правильно їх оформити та перекласти. Крім того, у словацьких вишах немає вікових обмежень: навіть якщо вам 20 років і більше, ви можете вступити на бакалаврат або магістратуру й навчатися безкоштовно. Для тих, кому 17-22 роки, це особливо вдалий шанс правильно почати свій шлях еміграції та закласти міцний фундамент для майбутнього.
Велика перевага полягає в тому, що університети Словаччини для українців пропонують широкий вибір факультетів: технічні, гуманітарні, медичні, педагогічні й економічні напрями. Диплом словацького університету визнається в усіх країнах Європейського Союзу та за його межами, що відкриває додаткові перспективи для випускників.
Не менш важливо й те, що студенти мають право на студентський ВНЖ, який дозволяє не лише навчатися, а й офіційно підробляти. Уже з першого курсу можна укласти договір "dohoda" і частково або повністю покривати витрати на проживання, заробляючи від 100 до 150 євро на тиждень. Крім того, роки, проведені зі студентським ВНЖ, зараховуються для подальшого отримання ПМЖ.
Життя в Словаччині для українців комфортне завдяки близькості до батьківщини, схожій культурі та гостинному ставленню словаків. Доповнюють це відносно невисокі ціни у порівнянні із Західною Європою та підтримка з боку університетів. У багатьох містах діють студентські спільноти, які допомагають новачкам швидше адаптуватися й відчути себе частиною університетського середовища.
Словацький технічний університет у Братиславі (STU) - один із найбільш затребуваних вишів серед українських студентів. Його обирають ті, хто планує пов’язати майбутнє з інженерією, IT, будівництвом, архітектурою чи хімічними науками. Університет посідає провідні позиції в рейтингах технічних шкіл Словаччини й вважається престижним у Європі.
STU розташований у столиці країни - Братиславі, що дає студентам додаткові переваги. Тут зосереджені міжнародні компанії, дослідницькі центри та великі підприємства, де можна проходити практику й знаходити підробіток. Багато українських студентів цінують саме цей фактор, адже навчання одразу відкриває перспективи працевлаштування.
Для українців важливою перевагою є те, що навчання словацькою мовою повністю безкоштовне. Уже на першому курсі студенти активно залучаються до практичних проєктів, а в університеті діють сучасні лабораторії, IT-центри та інноваційні кластери.
Студенти STU з високою ймовірністю (приблизно 90%) отримують місце в гуртожитку на першому курсі. На другому курсі розподіл залежить від успішності, порядку в кімнаті та участі у волонтерських проєктах.
Університет Коменського (UK) - найбільший і найстаріший виш Словаччини, заснований у 1919 році. Це головний класичний університет країни, який поєднує багаті академічні традиції із сучасним підходом до навчання. Його обирають українські студенти, яких цікавлять гуманітарні, соціальні, медичні та природничі науки.
UK розташований у Братиславі, що робить його особливо привабливим для абітурієнтів. Столиця Словаччини відкриває широкі можливості для практики, стажувань і майбутньої роботи. Університет активно співпрацює з європейськими науковими центрами та пропонує студентам участь у міжнародних програмах обміну.
Для українців головною перевагою є безкоштовне навчання словацькою мовою та різноманіття факультетів. Тут можна навчатися на медицині, праві, журналістиці, біології, маркетингу, філології та десятках інших напрямів. Медичний факультет UK вважається найпрестижнішим у Словаччині, а факультет математики, фізики й інформатики (FMFI) готує сильних фахівців у сфері IT та точних наук.
Гуртожитки університет надає, але конкуренція вища, ніж у технічних вишах. На розподіл місць впливають успішність і активність студента. Водночас у Братиславі є розвинений ринок оренди житла, тому за потреби можна знайти квартиру чи кімнату неподалік кампусу.
Університет Костянтина Філософа в Нітрі (UKF) - один із найпопулярніших гуманітарних вишів Словаччини, який приваблює українських студентів доступністю, затишною атмосферою та великим вибором напрямів. Університет розташований у місті Нітра - четвертому за величиною в країні, відомому своєю студентською активністю, багатою історією та комфортними умовами для проживання.
UKF особливо популярний серед абітурієнтів, які планують пов’язати майбутнє з педагогікою, психологією, філологією, культурологією чи туризмом. Тут діють факультети філософії, педагогіки, центральноєвропейських досліджень, природничих наук, а також факультет мистецтв. Для українців важливою перевагою є безкоштовне навчання словацькою мовою, а програми часто орієнтовані на міжкультурну взаємодію та практичне застосування знань.
Гуртожитки в Нітрі доступні для більшості студентів, і ймовірність отримати місце на першому курсі висока. Вартість проживання в Нітрі нижча, ніж у Братиславі, тому цей університет часто обирають українські родини, які шукають оптимальне поєднання якості освіти та доступних витрат.
Економічний університет у Братиславі (EUBA) - головний виш Словаччини, що спеціалізується на економіці, фінансах, менеджменті та міжнародних відносинах. Його обирають українські студенти, які планують кар’єру в бізнесі, банківській сфері, маркетингу або прагнуть працювати в міжнародних компаніях.
EUBA розташований у столиці Словаччини, що робить його особливо привабливим: тут знаходяться офіси великих корпорацій, консалтингових компаній і фінансових установ. Це відкриває студентам можливості для стажувань і підробітку вже під час навчання. Університет активно співпрацює з роботодавцями, тому випускники швидко знаходять роботу як у Словаччині, так і в інших країнах Європи.
Для українців важливою перевагою є безкоштовне навчання словацькою мовою. Також в університеті є англомовні програми, які пропонуються на платній основі. На факультетах особлива увага приділяється практичним навичкам: студенти працюють над реальними кейсами, беруть участь у проєктах і конкурсах.
Гуртожитки надаються, але конкуренція за місця досить висока. Водночас завдяки розвиненому ринку оренди житла в Братиславі студенти без проблем знаходять альтернативу у вигляді квартир і кімнат поруч з університетом.
Щоб вам було простіше орієнтуватися в огляді університетів Словаччини, зв’яжіться з менеджером Postupai - разом ви зможете підібрати університет і спеціальність, а також підготувати всі необхідні документи.
Технічний університет у Зволені (TUZVO) - один з унікальних вишів Словаччини, що спеціалізується на екологічних, лісових, природоохоронних та технічних напрямах. Університет відомий своєю вузькою, але затребуваною спеціалізацією та сучасними підходами до сталого розвитку.
Для українських студентів TUZVO є привабливим варіантом завдяки безкоштовному навчанню словацькою мовою та можливості здобувати актуальні спеціальності, пов’язані з екологією, управлінням природними ресурсами, деревинознавством, дизайном меблів, технічними та природоохоронними науками. Університет активно співпрацює з підприємствами лісової, деревообробної та екологічної галузей, що відкриває широкі перспективи для практики та працевлаштування.
Зволен - невелике студентське місто, розташоване в центрі Словаччини. Тут спокійна та затишна атмосфера, доступні ціни на житло й харчування. Для студентів це великий плюс: витрати на життя нижчі, ніж у Братиславі чи Кошице, а адаптація проходить легше.
Гуртожитки у Зволені надає сам університет, і першокурсники, як правило, без проблем отримують місце. Завдяки цьому українські родини часто розглядають TUZVO як оптимальний варіант для тих, хто прагне якісної освіти та водночас хоче мінімізувати витрати.
Технічний університет у Кошице (TUKE) - другий за значенням технічний виш Словаччини після STU у Братиславі. Університет особливо популярний серед українських студентів, адже розташований ближче до східного кордону України та пропонує широкий вибір інженерних, IT і технічних спеціальностей.
TUKE відомий високим рівнем підготовки у сфері інформаційних технологій, машинобудування, електротехніки, будівництва, авіації та логістики. Університет активно співпрацює з міжнародними компаніями, серед яких Volkswagen, U. S. Steel і Siemens, що дає студентам реальні можливості для проходження практики та подальшого працевлаштування.
Для українців важливою перевагою є безкоштовне навчання словацькою мовою та наявність програм англійською для окремих спеціальностей. В університеті велика увага приділяється інноваціям: тут діють дослідницькі лабораторії, технопарк та інкубатори стартапів. Багато студентів беруть участь у міжнародних проєктах Erasmus+, що дозволяє провести семестр або два за кордоном.
Кошице - друге за величиною місто Словаччини з розвиненою інфраструктурою та активним студентським життям. За вартістю проживання воно доступніше, ніж Братислава, що робить TUKE ще привабливішим варіантом для українських родин.
Команда Postupai співпрацює з усіма університетами Словацької Республіки та супроводжує студентів на кожному етапі вступу. У цій статті ми зібрали огляд найбільш популярних вишів, які українські абітурієнти обирають найчастіше. Під час підбору університетів ми враховували ключові критерії: можливість вступу без іспитів або з мінімальними вимогами, високі шанси на отримання гуртожитку, затребувані напрями навчання та реальні перспективи працевлаштування після випуску.
Крім того, до огляду включено університети з різних регіонів Словаччини - від столиці Братислави до центральної та східної частин країни. Це дозволить абітурієнтам і їхнім батькам порівняти умови життя, вартість проживання та особливості навчання в різних містах.
Університети, які не потрапили до цього огляду, як правило, менш затребувані серед українських студентів. Причини різні: обмежений вибір факультетів, низька ймовірність отримання гуртожитку або вікові обмеження (наприклад, неможливість поселення в гуртожиток для студентів молодших 18 років).
|Університет
|Місто
|Вступ
|Гуртожиток
|Особливості
|STU
|Братислава
|Переважно
без іспитів
|90% першокурсників
отримують
|Престиж,
сильні факультети,
доступ до міжнародних
компаній
|UK
|Братислава
|У 70% випадків
тести SCIO
|Конкуренція вища за середню,
квоти для першокурсників
|Найбільший виш країни,
престижний медичний факультет
|TUKE
|Кошице
|Найчастіше
без іспитів
|Низька ймовірність
|Східна Словаччина,
нижчі витрати,
активна українська громада
|UKF
|Нітра
|70% програм
без іспитів
|Гуртожитки доступні
|Гуманітарний профіль,
низька вартість життя
|EUBA
|Братислава
|Загальношкільні
предмети та
словацька мова
|Гуртожитки доступні
|Найкращий економічний виш,
перспективи у бізнесі
|UNIZA
|Жиліна
|Тест зі
словацької мови
|З 18 років
|Сильні позиції
у логістиці та транспорті
|UMB
|Банська-Бистриця
|На основі іспитів
|Першокурсники отримують
|Гуманітарний профіль
|TUZVO
|Зволен
|Без іспитів
|Гуртожитки доступні
|Екологічна та
природоохоронна
спеціалізація
Вибір університету - один із найважливіших кроків для абітурієнта, адже від нього залежить не лише якість освіти, а й комфорт життя за кордоном. Словаччина пропонує десятки вишів, але для українських студентів ключовими залишаються кілька критеріїв.
Якщо ви хочете уникнути складних іспитів, варто обирати університети, де достатньо подати документи та пройти конкурсний відбір за середнім балом атестата. Наприклад, UKF у Нітрі або UMB у Банській-Бистриці приймають студентів без вступних випробувань. У EUBA чи на медичному факультеті UK, навпаки, може знадобитися тест SCIO або перевірка знань.
Для більшості сімей важливе питання проживання. У технічних вишах (STU, TUKE) та гуманітарних (UKF, UMB, TUZVO) першокурсники мають високі шанси отримати гуртожиток. В Університеті Коменського та EUBA конкуренція вища, тому варто розглядати й оренду квартири.
Життя у Братиславі дорожче, ніж у Нітрі, Жиліні чи Зволені. Тому якщо бюджет обмежений, краще обрати університет у середньому або невеликому місті - витрати будуть нижчими, а рівень освіти залишиться високим.
Технічні та економічні спеціальності затребувані по всій Європі, тому випускники STU, TUKE чи EUBA мають хороші шанси на роботу в міжнародних компаніях. Гуманітарні напрями (UKF, UMB) відкривають перспективи у педагогіці, туризмі, мовних і культурних проєктах.
Якщо вам важливе активне студентське життя і велике місто - підійде Братислава або Кошице. Для спокійної атмосфери та нижчих витрат на проживання підійдуть Нітра, Жиліна чи Зволен.
Спираючись на досвід роботи зі студентами, ми радимо українським абітурієнтам розглядати у першу чергу чотири університети: Словацький технічний університет у Братиславі (STU), Університет Коменського у Братиславі (UK), Університет Костянтина Філософа у Нітрі (UKF) та Технічний університет у Зволені (TUZVO).
Висновок: саме ці університети поєднують у собі якість освіти, доступність і реальні можливості для українських студентів. STU та UK забезпечують престиж і кар’єрні перспективи, а UKF і TUZVO - комфортне навчання, високу ймовірність гуртожитку та нижчі витрати на проживання.
Навчання у Словаччині для українських студентів - це реальна можливість отримати якісну європейську освіту безкоштовно і без зайвих бар’єрів. Університети країни пропонують широкий вибір напрямів - від інженерії та IT до педагогіки, економіки та гуманітарних наук. Кожен абітурієнт може підібрати виш під свої інтереси й фінансові можливості.
Головна перевага Словаччини - прості умови вступу, доступне житло та студентський ВНЖ, який відкриває шлях до майбутнього ПМЖ і працевлаштування в Європейському Союзі. У великих містах - Братиславі та Кошице - студенти отримують більше кар’єрних можливостей, а у Нітрі, Жиліні та Зволені - комфортне й недороге проживання.
Вибір університету залежить від ваших цілей: технічні виші (STU, TUKE, UNIZA) забезпечать затребувану професію в інженерії та IT, гуманітарні (UKF, UMB) дадуть сильну підготовку в педагогіці та соціальних науках, а EUBA відкриє шлях у світ бізнесу та фінансів.
Команда Postupai допомагає українським студентам пройти всі етапи вступу - від перекладу документів і подачі заявок до отримання гуртожитку та студентського ВНЖ. Завдяки цьому навчання у Словаччині стає простим, доступним і комфортним.
Хочеш навчатися в Європі безкоштовно? Postupai підготує документи, допоможе з вступом, житлом і студентським ВНЖ. Зроби перший крок до свого майбутнього вже зараз!
Так, більшість факультетів приймають українських студентів за середнім балом атестата. Іспити потрібні лише на окремих напрямах, наприклад на медицині чи в EUBA.
У технічних і гуманітарних вишах (STU, UKF, TUZVO) першокурсники майже завжди отримують гуртожиток. У Братиславі конкуренція вища, але Postupai допомагає вирішити питання з житлом.
Можеш поставити їх та отримати безкоштовні спеціалізовані відповіді