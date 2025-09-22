У цьому огляді ми розповімо, які популярні університети Словаччини найчастіше обирають українські студенти, дамо поради щодо вибору, а також розглянемо питання з гуртожитками - де їх реально отримати і від чого залежить розподіл місць.

Університети Словаччини для українців пропонують широкий вибір напрямів - від технічних та природничих наук до гуманітарних , педагогічних і економічних спеціальностей . Виші приваблюють студентів тим, що тут уже сформувалися активні студентські спільноти, є підтримка в адаптації та реальні перспективи працевлаштування після випуску.

Щороку все більше українських абітурієнтів обирають навчання в Словаччині . Головні причини очевидні: безкоштовна освіта державною мовою, близькість до України, схожа культура та можливість отримати престижний європейський диплом без складних вступних іспитів. Для багатьох це стає реальною альтернативою дорогим вишам в інших країнах Європи.

Безкоштовне навчання в Словаччині доступне українцям без ЗНО і НМТ, вступати можна у 17-22 роки

Навчання в Словаччині для українських студентів

Для українських абітурієнтів навчання в Словаччині стало одним із найбільш доступних способів отримати європейську освіту. Головний плюс - безкоштовна освіта словацькою мовою. Вступити можна одразу після 11 класу, без ЗНО та НМТ, а документи подаються безпосередньо до університету. Важливо правильно їх оформити та перекласти. Крім того, у словацьких вишах немає вікових обмежень: навіть якщо вам 20 років і більше, ви можете вступити на бакалаврат або магістратуру й навчатися безкоштовно. Для тих, кому 17-22 роки, це особливо вдалий шанс правильно почати свій шлях еміграції та закласти міцний фундамент для майбутнього.

Велика перевага полягає в тому, що університети Словаччини для українців пропонують широкий вибір факультетів: технічні, гуманітарні, медичні, педагогічні й економічні напрями. Диплом словацького університету визнається в усіх країнах Європейського Союзу та за його межами, що відкриває додаткові перспективи для випускників.

Не менш важливо й те, що студенти мають право на студентський ВНЖ, який дозволяє не лише навчатися, а й офіційно підробляти. Уже з першого курсу можна укласти договір "dohoda" і частково або повністю покривати витрати на проживання, заробляючи від 100 до 150 євро на тиждень. Крім того, роки, проведені зі студентським ВНЖ, зараховуються для подальшого отримання ПМЖ.

Життя в Словаччині для українців комфортне завдяки близькості до батьківщини, схожій культурі та гостинному ставленню словаків. Доповнюють це відносно невисокі ціни у порівнянні із Західною Європою та підтримка з боку університетів. У багатьох містах діють студентські спільноти, які допомагають новачкам швидше адаптуватися й відчути себе частиною університетського середовища.

Словацький технічний університет у Братиславі (STU)

Словацький технічний університет у Братиславі (STU) - один із найбільш затребуваних вишів серед українських студентів. Його обирають ті, хто планує пов’язати майбутнє з інженерією, IT, будівництвом, архітектурою чи хімічними науками. Університет посідає провідні позиції в рейтингах технічних шкіл Словаччини й вважається престижним у Європі.

STU розташований у столиці країни - Братиславі, що дає студентам додаткові переваги. Тут зосереджені міжнародні компанії, дослідницькі центри та великі підприємства, де можна проходити практику й знаходити підробіток. Багато українських студентів цінують саме цей фактор, адже навчання одразу відкриває перспективи працевлаштування.

Для українців важливою перевагою є те, що навчання словацькою мовою повністю безкоштовне. Уже на першому курсі студенти активно залучаються до практичних проєктів, а в університеті діють сучасні лабораторії, IT-центри та інноваційні кластери.

Студенти STU з високою ймовірністю (приблизно 90%) отримують місце в гуртожитку на першому курсі. На другому курсі розподіл залежить від успішності, порядку в кімнаті та участі у волонтерських проєктах.

Коротка інформація про STU:

Вступити можна на всі факультети, але на частину спеціальностей передбачені вступні іспити.

Отримати гуртожиток реально: у 2025 році всі студенти, які вступали разом із Postupai на факультети в Братиславі, отримали місця в гуртожитках. На факультеті МТФ у Трнаві гуртожиток отримали 9 із 10 першокурсників. Крім того, ми закрили питання з орендою кімнат, тому ніхто не залишився без житла, і всі вчасно почали навчання в університеті.

Складність навчання - вище середнього, щоб успішно завершити семестр, потрібно приділяти щонайменше 2-3 години на день.

Університет активно бере участь у міжнародних проєктах Erasmus+, що дає студентам можливість поїхати на навчання чи стажування в інші країни ЄС.

Університет Коменського у Братиславі (UK)

Університет Коменського (UK) - найбільший і найстаріший виш Словаччини, заснований у 1919 році. Це головний класичний університет країни, який поєднує багаті академічні традиції із сучасним підходом до навчання. Його обирають українські студенти, яких цікавлять гуманітарні, соціальні, медичні та природничі науки.

UK розташований у Братиславі, що робить його особливо привабливим для абітурієнтів. Столиця Словаччини відкриває широкі можливості для практики, стажувань і майбутньої роботи. Університет активно співпрацює з європейськими науковими центрами та пропонує студентам участь у міжнародних програмах обміну.

Для українців головною перевагою є безкоштовне навчання словацькою мовою та різноманіття факультетів. Тут можна навчатися на медицині, праві, журналістиці, біології, маркетингу, філології та десятках інших напрямів. Медичний факультет UK вважається найпрестижнішим у Словаччині, а факультет математики, фізики й інформатики (FMFI) готує сильних фахівців у сфері IT та точних наук.

Гуртожитки університет надає, але конкуренція вища, ніж у технічних вишах. На розподіл місць впливають успішність і активність студента. Водночас у Братиславі є розвинений ринок оренди житла, тому за потреби можна знайти квартиру чи кімнату неподалік кампусу.

Коротка інформація про UK:

Найбільший університет Словаччини з понад 20 факультетами.

Навчання словацькою мовою безкоштовне, є програми англійською (частина безкоштовні, частина платні).

Вступ можливий через тест SCIO або взагалі без іспитів.

Медичний факультет, FMFI та філософський факультет - найпопулярніші серед українських студентів.

Отримати гуртожиток складніше, ніж у STU, але для першокурсників передбачені квоти. У 2025 році всі студенти, які вступали через Postupai, отримали місця в гуртожитках.

Сильні позиції у міжнародних рейтингах і активна участь у програмах Erasmus+.

Університет Костянтина Філософа в Нітрі (UKF)

Університет Костянтина Філософа в Нітрі (UKF) - один із найпопулярніших гуманітарних вишів Словаччини, який приваблює українських студентів доступністю, затишною атмосферою та великим вибором напрямів. Університет розташований у місті Нітра - четвертому за величиною в країні, відомому своєю студентською активністю, багатою історією та комфортними умовами для проживання.

UKF особливо популярний серед абітурієнтів, які планують пов’язати майбутнє з педагогікою, психологією, філологією, культурологією чи туризмом. Тут діють факультети філософії, педагогіки, центральноєвропейських досліджень, природничих наук, а також факультет мистецтв. Для українців важливою перевагою є безкоштовне навчання словацькою мовою, а програми часто орієнтовані на міжкультурну взаємодію та практичне застосування знань.

Гуртожитки в Нітрі доступні для більшості студентів, і ймовірність отримати місце на першому курсі висока. Вартість проживання в Нітрі нижча, ніж у Братиславі, тому цей університет часто обирають українські родини, які шукають оптимальне поєднання якості освіти та доступних витрат.

Коротка інформація про UKF:

Університет гуманітарного профілю з широким вибором напрямів.

Безкоштовне навчання словацькою мовою, факультети орієнтовані на гуманітарні, педагогічні та соціальні науки.

Першокурсники щороку мають високу ймовірність отримати місце в гуртожитку. У 2025 році всі студенти, які вступали через Postupai, були забезпечені гуртожитком.

Більш доступні ціни на житло й харчування у порівнянні з Братиславою.

Популярні серед українців напрями: педагогіка, психологія, філологія, культурологія, туризм.

Економічний університет у Братиславі (EUBA)

Економічний університет у Братиславі (EUBA) - головний виш Словаччини, що спеціалізується на економіці, фінансах, менеджменті та міжнародних відносинах. Його обирають українські студенти, які планують кар’єру в бізнесі, банківській сфері, маркетингу або прагнуть працювати в міжнародних компаніях.

EUBA розташований у столиці Словаччини, що робить його особливо привабливим: тут знаходяться офіси великих корпорацій, консалтингових компаній і фінансових установ. Це відкриває студентам можливості для стажувань і підробітку вже під час навчання. Університет активно співпрацює з роботодавцями, тому випускники швидко знаходять роботу як у Словаччині, так і в інших країнах Європи.

Для українців важливою перевагою є безкоштовне навчання словацькою мовою. Також в університеті є англомовні програми, які пропонуються на платній основі. На факультетах особлива увага приділяється практичним навичкам: студенти працюють над реальними кейсами, беруть участь у проєктах і конкурсах.

Гуртожитки надаються, але конкуренція за місця досить висока. Водночас завдяки розвиненому ринку оренди житла в Братиславі студенти без проблем знаходять альтернативу у вигляді квартир і кімнат поруч з університетом.

Коротка інформація про EUBA:

Головний економічний університет Словаччини.

Вступ проходить через іспит: перевіряються базові шкільні предмети та знання словацької мови.

Безкоштовне навчання словацькою мовою, наявність програм англійською (платні).

Популярні напрями серед українців: міжнародні відносини, фінанси, менеджмент, маркетинг.

Можливості стажувань і практики в міжнародних компаніях.

Гуртожитки доступні.