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Словаччина, країна з багатою історією та культурним надбанням, також славиться своєю системою безкоштовної освіти. Один з ключових плюсів цієї системи - це різноманіття освітніх можливостей. Студенти мають доступ до широкого вибору спеціальностей, а університети та факультети розташовані по всій країні.
У нашому огляді "Рейтинг університетів Словаччини у 2025 році" ми запрошуємо вас на захоплюючу подорож до найкращих навчальних закладів країни. Ми проведемо аналіз та розповімо про найпрестижніші університети, щоб допомогти вам зробити обдуманий вибір для вашої освітньої майбутності.
Наша інформація оновлена і актуальна на 2025 рік, щоб ви могли отримати найактуальнішу та корисну інформацію для вашого освітнього планування в Словаччині. Давайте розпочнемо цю захоплюючу подорож у світ освіти!
Рейтинг університетів Словаччини - unirank
Академічний освітній процес на теренах сучасної Словаччини розпочався у 1762 році зі заснування Гірничої академії в Банській Штявниці. Вона положила початок технічній академічній освіті, яка відіграла важливу роль у розвитку науки в Європі. У 1937 році у місті Кошице було засновано Університет Штефаника, який пізніше перетворився на Словацький технічний університет у Братиславі та Технічний університет у Кошицях.
Місто Кошице, яке є одним з ключових освітніх центрів того часу, також славиться багатою історією гуманітарної освіти. Усе розпочалося у 1657 році зі заснування Кошицького університету іезуїтами, що включав Богословський та Філософський факультети. Це стало початком одного з найстаріших університетів Словаччини - Університету Павла Йозефа Шафарика у Кошицях.
Проте найстарішим університетом у Словацькій Республіці є Університет Коменського у Братиславі, якому на 2025 рік виповниться 106 років! Заснований у 1919 році, Університет Коменського відіграв значну роль у розвитку словацької освіти та культури.
У Словаччині функціонує 35 університетів, серед яких 23 державних, 11 приватних і один іноземний. Ці заклади забезпечують освіту високої європейської якості. Державні університети пропонують безкоштовну освіту українським студентам на словацькій мові. У приватних вузах та тих, де викладання ведеться англійською, навчання частіше є платним, але існують винятки та програми стипендій.
Багато університетів у Словаччині заслуговують на увагу за надання престижної та якісної освіти, визнаної міжнародними роботодавцями. Вони надають студентам різноманітні можливості для розвитку, включаючи стажування, участь у міжнародних обмінах, науково-дослідницьку роботу та безліч інших освітніх програм. Особливу популярність серед іноземних студентів, зокрема з України, здобули декілька університетів.
Наш рейтинг складено на основі світового університетського рейтингу unirank, який враховує відгуки студентів та кількість української студентської діаспори у цих навчальних закладах.
Кошице та Пряшів, розташовані на сході Словаччини, прилягають до кордону з Україною.
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UniRank - це міжнародний освітній ресурс, який надає рейтинги та інформацію про вищі навчальні заклади по всьому світу. Рейтинг університетів у Словаччині виділяється своєю унікальною методологією ранжування, яка включає різні критерії, такі як академічна репутація, якість навчання, міжнародне визнання та науково-дослідницька діяльність.
Основна мета "Рейтингу університетів Словаччини від UniRank" - забезпечити об'єктивну, незалежну та надійну інформацію про якість освіти в університетах по всьому світу. Рейтинги, представлені на платформі UniRank, допомагають потенційним студентам та академічним професіоналам оцінити та порівняти навчальні заклади на міжнародному рівні.
Рейтинг університетів Словаччини зосереджує увагу на специфічному аспекті роботи UniRank, а саме на оцінці та класифікації вищих навчальних закладів у Словаччині. Ця фраза підкреслює важливість та корисність UniRank як інструмента для оцінки та вибору університету в Словаччині.
Згідно з останнім аналізом, проведеним UniRank у 2025 році, список лідерів у рейтингу словацьких університетів виглядає наступним чином:
Оцінка найкращих 15 університетів Словаччини була здійснена на основі комплексного аналізу ключових параметрів: академічна репутація, якість освіти, міжнародне визнання та внесок у науково-дослідницьку діяльність. Кожен з цих університетів проявляє відмінні досягнення у своїй галузі, пропонуючи студентам високоякісні освітні програми та наукові можливості, які відповідають європейським стандартам. Значний внесок цих навчальних закладів у академічну спільноту Словаччини та їх престижні позиції привертають увагу студентів з різних країн, включаючи українських студентів, завдяки сучасним освітнім підходам.
Ці вищі навчальні заклади постійно посідають верхні позиції у рейтингу найпрестижніших університетів Словаччини. Згідно з рейтингом словацьких університетів, ці три ВНЗ стабільно входять до топ-3 навчальних закладів Словаччини, демонструючи високий рівень освіти та академічних досягнень протягом багатьох років.
Ці університети визнані найпрестижнішими у країні.
Цікавий факт: Словацький технічний університет в Братиславі та Технічний університет в Кошице відрізняються порівняною доступністю вступу, що робить їх привабливими для абітурієнтів, які прагнуть отримати якісну освіту без необхідності проходити строгий відбір.
Ось кілька університетів, на які варто звернути увагу з числа престижних навчальних закладів з різних причин:
Словацький технічний університет у Братиславі:
Словацький агротехнічний університет у Нітрі:
Університет Константина Філософа у Нітрі:
Технічний університет у Зволені:
Католицький університет у Ружомберку:
Ці університети не лише надають якісну освіту та сучасні навчальні програми, але й забезпечують студентів комфортними умовами проживання в гуртожитках. Адекватність методики викладання та увага до індивідуальних потреб кожного студента підвищує якість освітнього процесу.
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Якщо вам потрібен університет з більш вищим рейтингом та широкими можливостями у столиці, обирайте Словацький технічний університет у Братиславі. Якщо ж ви віддаєте перевагу меншому місту та університету з потужними інженерними програмами, Технічний університет у Кошицях буде хорошим вибором.
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