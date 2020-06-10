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Рейтинг словацьких університетів

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дата зміни: 21.01.2025

Ознайомтеся з рейтингом найкращих унсверситетів Словаччини на 2025 рік

Щоб зацікавити вас темою безкоштовної освіти в Словаччині та рейтингу університетів у 2025 році, запропонуємо наступне:

Словаччина, країна з багатою історією та культурним надбанням, також славиться своєю системою безкоштовної освіти. Один з ключових плюсів цієї системи - це різноманіття освітніх можливостей. Студенти мають доступ до широкого вибору спеціальностей, а університети та факультети розташовані по всій країні.

У нашому огляді "Рейтинг університетів Словаччини у 2025 році" ми запрошуємо вас на захоплюючу подорож до найкращих навчальних закладів країни. Ми проведемо аналіз та розповімо про найпрестижніші університети, щоб допомогти вам зробити обдуманий вибір для вашої освітньої майбутності.

Наша інформація оновлена і актуальна на 2025 рік, щоб ви могли отримати найактуальнішу та корисну інформацію для вашого освітнього планування в Словаччині. Давайте розпочнемо цю захоплюючу подорож у світ освіти!

Зміст

Рейтинг словацьких університетів

Рейтинг університетів Словаччини - unirank

Найстаріші університети Словаччини

Академічний освітній процес на теренах сучасної Словаччини розпочався у 1762 році зі заснування Гірничої академії в Банській Штявниці. Вона положила початок технічній академічній освіті, яка відіграла важливу роль у розвитку науки в Європі. У 1937 році у місті Кошице було засновано Університет Штефаника, який пізніше перетворився на Словацький технічний університет у Братиславі та Технічний університет у Кошицях.

Місто Кошице, яке є одним з ключових освітніх центрів того часу, також славиться багатою історією гуманітарної освіти. Усе розпочалося у 1657 році зі заснування Кошицького університету іезуїтами, що включав Богословський та Філософський факультети. Це стало початком одного з найстаріших університетів Словаччини - Університету Павла Йозефа Шафарика у Кошицях.

Проте найстарішим університетом у Словацькій Республіці є Університет Коменського у Братиславі, якому на 2025 рік виповниться 106 років! Заснований у 1919 році, Університет Коменського відіграв значну роль у розвитку словацької освіти та культури.

Рейтинг словацьких університетів - відгуки

У Словаччині функціонує 35 університетів, серед яких 23 державних, 11 приватних і один іноземний. Ці заклади забезпечують освіту високої європейської якості. Державні університети пропонують безкоштовну освіту українським студентам на словацькій мові. У приватних вузах та тих, де викладання ведеться англійською, навчання частіше є платним, але існують винятки та програми стипендій.

Багато університетів у Словаччині заслуговують на увагу за надання престижної та якісної освіти, визнаної міжнародними роботодавцями. Вони надають студентам різноманітні можливості для розвитку, включаючи стажування, участь у міжнародних обмінах, науково-дослідницьку роботу та безліч інших освітніх програм. Особливу популярність серед іноземних студентів, зокрема з України, здобули декілька університетів.

Наш рейтинг складено на основі світового університетського рейтингу unirank, який враховує відгуки студентів та кількість української студентської діаспори у цих навчальних закладах.

Найпопулярніші університети словацької республіки серед студентів з україни

  • Технічний університет у Кошице - один із лідерів серед українських студентів. Він приваблює за легкістю вступу та популярністю серед абітурієнтів із України. Це другий університет у рейтингу кращих вишів Словаччини за версією всесвітнього рейтингу unirank.
  • Університет Йозефа Шафарика у Кошицях - також популярний серед українських студентів. Тут навчається настільки багато українців, що вони становлять значну частину студентів. Вступ сюди трохи складніший, ніж у технічні університети, але він залишається доступним для українських студентів.

Кошице та Пряшів, розташовані на сході Словаччини, прилягають до кордону з Україною.

  • Словацький технічний університет у Братиславі - найкращий технічний університет у Словаччині та лідер з працевлаштування випускників. Він пропонує широкий спектр інженерних та технологічних програм, є відомим дослідницьким центром. Вступ сюди доступний для багатьох українських студентів, завдяки чому вони щороку отримують якісну освіту та мають можливість брати участь у міжнародних наукових проектах.
  • Університет Коменського в Братиславі - найстаріший і престижний університет Словаччини, що пропонує першокласну гуманітарну освіту. Його факультети охоплюють широкий спектр дисциплін, включаючи медицину, право, природні науки та мистецтво. Вступ сюди може бути складним, але студенти, яким це вдається, пишаються навчанням у цьому відомому вузі та мають доступ до передових дослідницьких ресурсів та міжнародних освітніх партнерств.
  • Прешівський університет у місті Прешів - популярний серед українських студентів через своє розташування поруч з кордоном України. Тут сформувалась значна українська спільнота, а також багато українськомовних студентів. Вступ сюди доступний - для деяких спеціальностей досить мати оцінки 8 і вище. Прешівський університет пропонує широкий спектр освітніх програм як у технічних, так і в гуманітарних напрямках. Студенти можуть брати участь у обмінних програмах, стажуваннях та інших освітніх ініціативах, що збагачують досвід та зміцнюють міжнародні зв'язки. Університет також відомий своєю інноваційною освітньою політикою та активною участю в науковій діяльності, у тому числі співпрацею з міжнародними науковими установами.
  • Словацький університет сільського господарства в Нітрі - провідний навчальний заклад в Словаччині, що спеціалізується на сільськогосподарських науках. Цей університет привертає студентів своєю сильною академічною програмою та практичним підходом до навчання, включаючи сучасні методи досліджень і стійкого розвитку в сільському господарстві. Університет також пропонує програми в галузі біотехнологій, екології та управління природними ресурсами. Завдяки активній участі у міжнародних дослідницьких проектах та партнерствах, студенти мають можливість брати участь у обмінних програмах та отримувати практичний досвід, який цінується на міжнародному ринку праці.
  • Технічний університет у Зволене - відомий навчальний центр у Словаччині, що спеціалізується на інженерних та технічних дисциплінах. Цей університет приваблює студентів завдяки своїм інноваційним програмам в галузі лісового господарства, обробки деревини та екологічних технологій. Студенти мають можливість працювати з передовим обладнанням та брати участь в дослідницьких проектах, що сприяє їхньому професійному зростанню та розвитку навичок, необхідних для успішної кар'єри. Технічний університет у Зволене також активно співпрацює з промисловими та науковими організаціями, надаючи студентам можливість пройти стажування та практичні заняття, що зміцнює зв'язок між академічною освітою і реальними потребами рінку.

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Рейтинг університетів Словаччини - unirank

UniRank - це міжнародний освітній ресурс, який надає рейтинги та інформацію про вищі навчальні заклади по всьому світу. Рейтинг університетів у Словаччині виділяється своєю унікальною методологією ранжування, яка включає різні критерії, такі як академічна репутація, якість навчання, міжнародне визнання та науково-дослідницька діяльність.

Основна мета "Рейтингу університетів Словаччини від UniRank" - забезпечити об'єктивну, незалежну та надійну інформацію про якість освіти в університетах по всьому світу. Рейтинги, представлені на платформі UniRank, допомагають потенційним студентам та академічним професіоналам оцінити та порівняти навчальні заклади на міжнародному рівні.

Рейтинг університетів Словаччини зосереджує увагу на специфічному аспекті роботи UniRank, а саме на оцінці та класифікації вищих навчальних закладів у Словаччині. Ця фраза підкреслює важливість та корисність UniRank як інструмента для оцінки та вибору університету в Словаччині.

Найкращі 15 університетів Словаччини

Згідно з останнім аналізом, проведеним UniRank у 2025 році, список лідерів у рейтингу словацьких університетів виглядає наступним чином:

  1. Університет Коменського в Братиславі
  2. Словацький технічний університет в Братиславі
  3. Технічний університет в Кошице
  4. Університет Павла Йозефа Шафарика в Кошице
  5. Жилінський університет у Жиліні
  6. Університет Матея Бела в Банській Бистриці
  7. Словацький агротехнічний університет в Нітрі
  8. Університет Константина Філософа в Нітрі
  9. Економічний університет в Братиславі
  10. Технічний університет в Зволене
  11. Пряшівський університет в Пряшеві
  12. Трнавський університет в Трнаві
  13. Університет святих Кирила і Мефодія в Трнаві
  14. Університет ветеринарної медицини та фармації в Кошице
  15. Католицький університет в Ружомберку

Оцінка найкращих 15 університетів Словаччини була здійснена на основі комплексного аналізу ключових параметрів: академічна репутація, якість освіти, міжнародне визнання та внесок у науково-дослідницьку діяльність. Кожен з цих університетів проявляє відмінні досягнення у своїй галузі, пропонуючи студентам високоякісні освітні програми та наукові можливості, які відповідають європейським стандартам. Значний внесок цих навчальних закладів у академічну спільноту Словаччини та їх престижні позиції привертають увагу студентів з різних країн, включаючи українських студентів, завдяки сучасним освітнім підходам.

Найпрестижніші університети Словаччини

Ці вищі навчальні заклади постійно посідають верхні позиції у рейтингу найпрестижніших університетів Словаччини. Згідно з рейтингом словацьких університетів, ці три ВНЗ стабільно входять до топ-3 навчальних закладів Словаччини, демонструючи високий рівень освіти та академічних досягнень протягом багатьох років.

Ці університети визнані найпрестижнішими у країні.

Цікавий факт: Словацький технічний університет в Братиславі та Технічний університет в Кошице відрізняються порівняною доступністю вступу, що робить їх привабливими для абітурієнтів, які прагнуть отримати якісну освіту без необхідності проходити строгий відбір.

Ось кілька університетів, на які варто звернути увагу з числа престижних навчальних закладів з різних причин:

  1. Словацький технічний університет у Братиславі:

    • Факультети: Інженерія, Інформатика, Архітектура та дизайн.
    • Причини вибору: Відмінно оснащені лабораторії та сучасні навчальні методики.

  2. Словацький агротехнічний університет у Нітрі:

    • Факультети: Агрономія, Біотехнології, Екологічна інженерія.
    • Причини вибору: Практико-орієнтоване навчання з акцентом на сталий розвиток.

  3. Університет Константина Філософа у Нітрі:

    • Факультети: Гуманітарні науки, Соціальні науки, Педагогіка.
    • Причини вибору: Широкий вибір гуманітарних програм та активна наукова діяльність.

  4. Технічний університет у Зволені:

    • Факультети: Лісове та деревообробне діло, Екологічні технології.
    • Причини вибору: Унікальні спеціалізовані програми та тісна взаємодія з промисловістю.

  5. Католицький університет у Ружомберку:

    • Факультети: Філософія, Педагогіка, Теологія, Соціальні науки.
    • Причини вибору: Інтегрований підхід до освіти та духовного розвитку.

Ці університети не лише надають якісну освіту та сучасні навчальні програми, але й забезпечують студентів комфортними умовами проживання в гуртожитках. Адекватність методики викладання та увага до індивідуальних потреб кожного студента підвищує якість освітнього процесу.

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Запитання-відповідь

  • Розглядаємо Технічний університет у Кошицях і Словацький технічний університет у Братиславі. На якому зупинитись?

    Якщо вам потрібен університет з більш вищим рейтингом та широкими можливостями у столиці, обирайте Словацький технічний університет у Братиславі. Якщо ж ви віддаєте перевагу меншому місту та університету з потужними інженерними програмами, Технічний університет у Кошицях буде хорошим вибором.

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