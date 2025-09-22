В этом обзоре мы расскажем, какие популярные университеты Словакии чаще всего выбирают украинские студенты, дадим советы по выбору, а также рассмотрим вопрос с общежитиями - где их реально получить и от чего зависит распределение мест.

Университеты Словакии для украинцев предлагают широкий выбор направлений - от технических и естественных наук до гуманитарных , педагогических и экономических специальностей . Вузы привлекают студентов тем, что здесь уже сформировались активные студенческие сообщества, есть поддержка в адаптации и реальные перспективы трудоустройства после выпуска.

С каждым годом всё больше украинских абитуриентов выбирают обучение в Словакии . Главные причины очевидны: бесплатное образование на государственном языке, близость к Украине, схожая культура и возможность получить престижный европейский диплом без сложных вступительных экзаменов. Для многих это становится реальной альтернативой дорогим вузам в других странах Европы.

Бесплатное обучение в Словакии доступно украинцам без ЗНО и НМТ, поступать можно в 17-22 года

Обучение в Словакии для украинских студентов

Для украинских абитуриентов учёба в Словакии стала одним из самых доступных способов получить европейское образование. Главный плюс - бесплатное образование на словацком языке. Поступить можно сразу после 11 класса, без ЗНО и НМТ, а документы подаются напрямую в университет. Важно правильно их оформить и перевести. Кроме того, в словацких вузах нет возрастных ограничений: даже если вам 20 лет и больше, вы можете поступить на бакалавриат или магистратуру и учиться бесплатно. Для тех, кому 17-22 года, это особенно удачный шанс начать свой путь эмиграции правильно и заложить крепкий фундамент для будущего.

Большое преимущество заключается в том, что университеты Словакии для украинцев предлагают широкий выбор факультетов: технические, гуманитарные, медицинские, педагогические и экономические направления. Диплом словацкого вуза признаётся во всех странах Европейского Союза и за его пределами, что открывает дополнительные перспективы для выпускников.

Не менее важно и то, что студенты имеют право на студенческий ВНЖ, который позволяет не только учиться, но и официально подрабатывать. Уже с первого курса можно заключить договор "dohoda" и частично или полностью покрывать расходы на проживание, зарабатывая от 100 до 150 евро в неделю. Кроме того, годы, проведённые со студенческим ВНЖ, засчитываются для последующего получения ПМЖ.

Жизнь в Словакии для украинцев комфортна благодаря близости к родине, схожей культуре и гостеприимному отношению словаков. Дополняют это относительно невысокие цены по сравнению с Западной Европой и поддержка со стороны университетов. Во многих городах действуют студенческие сообщества, которые помогают новичкам быстрее адаптироваться и почувствовать себя частью университетской среды.

Словацкий технический университет в Братиславе (STU)

Словацкий технический университет в Братиславе (STU) - один из самых востребованных вузов среди украинских студентов. Его выбирают те, кто планирует связать будущее с инженерией, IT, строительством, архитектурой или химическими науками. Университет занимает лидирующие позиции в рейтингах технических школ Словакии и считается престижным в Европе.

STU расположен в столице страны - Братиславе, что даёт студентам дополнительные преимущества. Здесь сосредоточены международные компании, исследовательские центры и крупные предприятия, где можно проходить практику и находить подработку. Многие украинские студенты ценят именно этот фактор, так как обучение сразу открывает перспективы трудоустройства.

Для украинцев важным преимуществом является то, что обучение на словацком языке полностью бесплатное. Уже на первом курсе студенты активно вовлекаются в практические проекты, а в университете действуют современные лаборатории, IT-центры и инновационные кластеры.

Студенты STU с высокой вероятностью (около 90%) получают место в общежитии на первом курсе. На втором курсе распределение зависит от успеваемости, порядка в комнате и участия в волонтёрских проектах.

Краткая информация о STU:

Поступить можно на все факультеты, но на часть специальностей предусмотрены вступительные экзамены.

Получение общежития реально: в 2025 году все студенты, поступавшие вместе с Postupai на факультеты в Братиславе, получили места в общежитиях. На факультете МТФ в Трнаве общежитие получили 9 из 10 первокурсников. Кроме того, мы закрыли вопрос с арендой комнат, поэтому никто не остался без жилья, и все вовремя начали обучение в университете.

Сложность обучения - выше среднего, чтобы успешно завершить семестр, необходимо уделять минимум 2-3 часа в день.

Университет активно участвует в международных проектах Erasmus+, что даёт студентам возможность поехать на обучение или стажировку в другие страны ЕС.

Университет Коменского в Братиславе (UK)

Университет Коменского (UK) - крупнейший и старейший вуз Словакии, основанный в 1919 году. Это главный классический университет страны, который сочетает богатые академические традиции с современным подходом к обучению. Его выбирают украинские студенты, которым интересны гуманитарные, социальные, медицинские и естественные науки.

UK расположен в Братиславе, что делает его особенно привлекательным для абитуриентов. Столица Словакии открывает широкие возможности для практики, стажировок и будущей работы. Университет активно сотрудничает с европейскими научными центрами и предлагает студентам участие в международных программах обмена.

Для украинцев главным преимуществом является бесплатное обучение на словацком языке и разнообразие факультетов. Здесь можно учиться на медицине, праве, журналистике, биологии, маркетинге, филологии и десятках других направлений. Медицинский факультет UK считается самым престижным в Словакии, а факультет математики, физики и информатики (FMFI) готовит сильных специалистов в сфере IT и точных наук.

Общежития университет предоставляет, но конкуренция выше, чем в технических вузах. На распределение мест влияют успеваемость и активность студента. Тем не менее, в Братиславе есть развитый рынок аренды жилья, поэтому при необходимости можно найти квартиру или комнату недалеко от кампуса.

Краткая информация о UK:

Крупнейший университет Словакии с более чем 20 факультетами.

Обучение на словацком языке бесплатное, есть программы на английском (часть бесплатные, часть платные).

Поступление возможно через тест SCIO или вовсе без экзаменов.

Медицинский факультет, FMFI и факультет философии - самые популярные среди украинских студентов.

Общежитие получить сложнее, чем в STU, но для первокурсников предусмотрены квоты. В 2025 году все студенты, поступавшие через Postupai, получили места в общежитиях.

Сильные позиции в международных рейтингах и активное участие в программах Erasmus+.

Университет Константина Философа в Нитре (UKF)

Университет Константина Философа в Нитре (UKF) - один из самых популярных гуманитарных вузов Словакии, который привлекает украинских студентов доступностью, уютной атмосферой и большим выбором направлений. Университет расположен в городе Нитра - четвёртом по величине в стране, известном своей студенческой жизнью, богатой историей и комфортными условиями для проживания.

UKF особенно популярен среди абитуриентов, которые планируют связать будущее с педагогикой, психологией, филологией, культурологией или туризмом. Здесь действуют факультеты философии, педагогики, центральноевропейских исследований, естественных наук, а также факультет искусств. Для украинцев важным преимуществом является бесплатное обучение на словацком языке, а программы часто ориентированы на межкультурное взаимодействие и практическое применение знаний.

Общежития в Нитре доступны для большинства студентов, и вероятность получить место на первом курсе высокая. Стоимость проживания в Нитре ниже, чем в Братиславе, поэтому этот университет часто выбирают украинские семьи, которые ищут оптимальное сочетание качества образования и доступных расходов.

Краткая информация о UKF:

Университет гуманитарного профиля с широким выбором направлений.

Бесплатное обучение на словацком языке, факультеты ориентированы на гуманитарные, педагогические и социальные науки.

Первокурсники ежегодно имеют высокую вероятность получить место в общежитии. В 2025 году все студенты, поступавшие через Postupai, были обеспечены общежитием.

Более доступные цены на жильё и питание по сравнению с Братиславой.

Популярные среди украинцев направления: педагогика, психология, филология, культурология, туризм.

Экономический университет в Братиславе (EUBA)

Экономический университет в Братиславе (EUBA) - главный вуз Словакии, специализирующийся на экономике, финансах, менеджменте и международных отношениях. Его выбирают украинские студенты, которые планируют карьеру в бизнесе, банковской сфере, маркетинге или хотят работать в международных компаниях.

EUBA расположен в столице Словакии, что делает его особенно привлекательным: здесь находятся офисы крупных корпораций, консалтинговых компаний и финансовых учреждений. Это открывает студентам возможности для стажировок и подработки уже во время учёбы. Университет активно сотрудничает с работодателями, поэтому выпускники быстро находят работу как в Словакии, так и в других странах Европы.

Для украинцев важным преимуществом является бесплатное обучение на словацком языке. Также в университете есть англоязычные программы, которые предлагаются на платной основе. На факультетах особое внимание уделяется практическим навыкам: студенты работают над реальными кейсами, участвуют в проектах и конкурсах.

Общежития предоставляются, но конкуренция за места достаточно высокая. Тем не менее, благодаря развитому рынку аренды жилья в Братиславе студенты без проблем находят альтернативу в виде квартир и комнат рядом с университетом.

Краткая информация о EUBA:

Главный экономический университет Словакии.

Поступление проходит через экзамен: проверяются базовые школьные предметы и знание словацкого языка.

Бесплатное обучение на словацком языке, наличие программ на английском (платные).

Популярные направления среди украинцев: международные отношения, финансы, менеджмент, маркетинг.

Возможности стажировок и практики в международных компаниях.

Общежития доступны.