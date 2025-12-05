Технічний університет у Зволені (TUZVO) - один з найбільш спеціалізованих та наукоємних державних вишів Словаччини. Університет готує фахівців для екологічного, природоресурсного, інженерного та технологічного секторів економіки ЄС. Протягом багатьох років TUZVO стабільно входить до числа провідних словацьких університетів, а його ключові напрями - лісове господарство, екологія, сталий розвиток, деревообробка, машинобудування та управління природними ресурсами - представлені тут у масштабі, якого немає в жодному іншому університеті Словаччини.
Українські абітурієнти обирають TUZVO завдяки поєднанню важливих переваг: безкоштовне навчання словацькою мовою, вступ на основі шкільних оцінок без вступних іспитів, сучасна матеріально-технічна база, висока затребуваність випускників та гарантоване надання місць у гуртожитках. Для вступу не потрібні НМТ і ЗНО - ці іспити у Словаччині не розглядаються і не впливають на зарахування. Зволен - екологічно чисте, спокійне та безпечне академічне місто, яке забезпечує комфортну адаптацію, доступ до дослідницьких проєктів, практик, лабораторій та можливостей європейської академічної мобільності.
Ця експертна стаття - це повний та актуальний огляд усіх факультетів і навчальних програм Технічного університету у Зволені. Ми систематизували напрями навчання, виокремили ключові особливості кожної програми, описали кар’єрні перспективи та додали посилання на детальні матеріали. Такий формат допомагає абітурієнтам та батькам об’єктивно порівняти можливості навчання у TUZVO й обрати програму, яка максимально відповідає майбутнім цілям та професійним планам.
TUZVO - провідний університет Словаччини з екології, лісового господарства та природних ресурсів
Технічний університет у Зволені має одну з найбільш цілісних і продумано сформованих структур серед державних вишів Словаччини. Усі факультети TUZVO орієнтовані на прикладні науки, сталий розвиток, інженерні технології, екологічну політику, управління природними ресурсами та інновації у виробничих процесах. Така академічна архітектура дозволяє студентам отримувати комплексну підготовку і паралельно проходити практику в дослідницьких центрах, лабораторіях та галузевих організаціях.
В університеті функціонують чотири провідні факультети, кожен з яких відповідає за окремі напрями європейського ринку праці:
Факультет лісового господарства - один з найсильніших у Центральній Європі за підготовкою фахівців лісового сектору, охорони природи, біології диких тварин та сталого управління природними ресурсами.
Факультет екології та екологічних наук - академічний центр, зосереджений на сталому розвитку, екологічному моніторингу, природоохоронній політиці, аналітичних дослідженнях довкілля та екологічному менеджменті.
Факультет деревообробки - унікальний факультет, який поєднує інженерні дисципліни, матеріалознавство, меблевий та промисловий дизайн, технології деревини й сучасні виробничі процеси.
Факультет техніки - інженерно-технічний факультет, що готує фахівців у галузях машинобудування, логістики, промислового виробництва, безпеки праці, транспортних систем та експлуатаційної інженерії.
Окремий блок університету складають університетські навчальні програми (Univerzitné študijné programy) - міждисциплінарні напрями, створені та керовані на рівні всього університету. Ці програми об’єднують дисципліни різних факультетів, орієнтовані на міжфакультетну підготовку і формують фахівців з розширеними академічними, управлінськими та аналітичними компетенціями.
Кожен факультет TUZVO, включно з міждисциплінарними університетськими програмами, має власний набір напрямів бакалаврату та магістратури. Навчальні плани регулярно оновлюються відповідно до вимог роботодавців, європейських стандартів та галузевих прогнозів. Завдяки цьому система підготовки TUZVO вважається однією з найбільш практикоорієнтованих у Словаччині та стабільно демонструє високу працевлаштовуваність випускників.
Нижче представлено детальні огляди всіх факультетів і спеціальних навчальних програм, включно з ключовими дисциплінами, особливостями навчання, кар’єрними можливостями та посиланнями на розширені описи напрямів.
Факультет лісового господарства Технічного університету у Зволені виконує стратегічну місію з підготовки фахівців у галузі лісового господарства, мисливствознавства, арбористики та суміжних природоресурсних напрямів. Навчання реалізується за акредитованими програмами всіх рівнів університетської освіти - бакалаврат, магістратура та докторантура, а також через систему післядипломного та безперервного професійного навчання.
Науково-освітня концепція факультету ґрунтується на сучасних тенденціях світової лісівничої, мисливствознавчої, арбористичної та комунально-лісової науки. Навчальні програми TUZVO враховують актуальні вимоги до екологічно сталого управління лісами, охорони біорізноманіття, моніторингу довкілля та впровадження інноваційних підходів у лісовому та мисливському господарстві.
Випускник факультету - це спеціаліст, здатний планувати, організовувати та управляти лісовим виробництвом, забезпечуючи довгострокову стійкість лісових екосистем і виконання їх ключових екосистемних функцій. До цих функцій належать водорегулювальна, ґрунтозахисна, кліматорегулювальна, оздоровча та рекреаційна роль лісів, а також виробництво високоякісної деревини відповідно до екологічних стандартів.
У напрямі мисливствознавства акцент робиться на сталому веденні мисливського господарства в умовах ринкової економіки. Студенти вивчають сучасні природоохоронні стратегії, методи розведення та догляду за дичиною, ветеринарне забезпечення мисливських біотопів, а також економіку й управління мисливськими угіддями.
Напрям арбористики та комунального лісового господарства включає комплексну оцінку стану деревних рослин, аналіз впливу абіотичних і біотичних факторів, розробку заходів із відновлення та підвищення стійкості зелених насаджень, а також управління процесами вирощування швидкорослих порід деревини для виробництва біомаси.
Факультет активно розвиває науково-дослідну діяльність. Науковці TUZVO вирішують актуальні завдання лісової, природоохоронної та ресурсної галузі в умовах зміни клімату, трансформації форм власності на землю, зростання попиту на екосистемні послуги лісів та необхідності сталого природокористування. Дослідницькі проєкти охоплюють фундаментальні дослідження, прикладні розробки та практичні рішення, затребувані підприємствами лісового сектору, державними структурами та міжнародними природоохоронними організаціями.
У межах своєї місії факультет:
Факультет лісового господарства TUZVO поєднує академічні традиції, сучасну науково-дослідну базу та практикоорієнтовану підготовку. Завдяки цьому він є провідним центром лісової науки та природоресурсної освіти у Словаччині й одним з ключових університетів Центральної Європи.
Ключова програма факультету «Лісове господарство», орієнтована на вивчення лісових екосистем, лісівництва, біології деревних порід, сталого управління лісами, лісової інвентаризації, охорони та відновлення лісових угідь. Випускники працюють у державних лісгоспах, природоохоронних установах, наукових інститутах та організаціях сталого природокористування.
Основні напрями підготовки включають:
Науково-практична програма «Прикладна зоологія та мисливствознавство», зосереджена на біології диких тварин, екології популяцій, мисливствознавстві, управлінні біотопами та сучасних методах моніторингу фауни. Студенти вивчають поведінку тварин, охорону видів, сталий підхід до ведення мисливського господарства та організацію природоохоронних заходів.
Випускники затребувані у:
Місією Факультету екології та екологічних наук Технічного університету у Зволені є підготовка фахівців із широким спектром знань у галузі екології, охорони природи та наук про довкілля. Випускники факультету затребувані в органах державної влади і місцевого самоврядування, природоохоронних організаціях, структурах Міністерства навколишнього середовища Словацької Республіки, екологічних відділах промислових підприємств, дослідницьких інститутах, неурядових екологічних організаціях та консалтингу.
Факультет формує експертів, здатних працювати в ключових сферах екологічної діяльності: управління відходами, очищення стічних вод, контроль викидів в атмосферу, екологічний моніторинг, раціональне використання природних ресурсів, оцінка екологічної якості матеріалів і технологій. Освітня концепція факультету базується на сучасних європейських стандартах екологічної політики та вимогах до професійної підготовки фахівців у сфері сталого розвитку.
Як науково-дослідний підрозділ факультет зосереджується на фундаментальних і прикладних дослідженнях у таких напрямах:
1. Базові дослідження біоти
Вивчення біорізноманіття, аналіз взаємодії між організмами та середовищем, біоіндикація та біомоніторинг стану природних систем.
2. Фундаментальні дослідження ландшафту та його компонентів
Дослідження екологічних принципів формування, використання та охорони природи і ландшафту, взаємодії природних структур з антропогенними факторами.
3. Аналіз змін якості довкілля
Вивчення факторів, що впливають на якість навколишнього середовища, екологізація технологічних процесів, сталий підхід до використання відновлюваних ресурсів, управління відходами та оцінка впливу на довкілля.
4. Філософські та соціально-екологічні аспекти взаємодії людини, природи і суспільства
Аналіз питань екологічної етики, сталого розвитку, соціальної відповідальності, сприйняття екологічних проблем та відносин суспільства з природою.
Факультет має сучасну дослідницьку базу і активно співпрацює з природоохоронними агентствами, національними парками, екологічними інспекціями та міжнародними організаціями. Це дозволяє студентам брати участь у реальних екологічних проєктах, отримувати практичний досвід і формувати компетенції, які високо цінуються на європейському ринку праці.
Факультет екології та екологічних наук TUZVO готує фахівців міждисциплінарного профілю, здатних працювати у державних природоохоронних структурах, системах екологічного управління, аналітичних лабораторіях, дослідницьких інститутах і проєктах сталого розвитку. Навчальні плани повністю відповідають сучасним вимогам європейської екологічної політики та реальному запиту ринку праці.
Нижче представлені три акредитовані навчальні програми. Назви подані у точній формі для коректної внутрішньої перелінковки.
Судова та криміналістична екологія - унікальна програма, що поєднує екологію, судові науки, аналітичну хімію, криміналістику та токсикологію. Основна увага приділяється розслідуванню екологічних правопорушень, аналізу забруднень та проведенню експертних досліджень у сфері охорони природи.
Ключові напрями підготовки:
Екологія та охорона біорізноманіття - програма, орієнтована на вивчення біології та екології організмів, охорону видів і екосистем, відновлення природних територій і моніторинг стану довкілля. Студенти вивчають фактори, що впливають на стійкість екосистем, та методи їх охорони й відновлення.
Основні напрями підготовки:
Використання та охорона ландшафтів - міждисциплінарна програма, що поєднує ландшафтну екологію, географію, територіальне планування, природоохоронну аналітику та GIS-технології. Підготовка спрямована на сталий розвиток природних територій і оцінку впливу людської діяльності на довкілля.
Основні напрями підготовки:
TUZVO - один із найнадійніших варіантів для українських студентів. Якщо хочеш вступити без іспитів і жити в новому гуртожитку - залишай заявку та починай підготовку разом із Postupai.
Факультет деревообробки Технічного університету у Зволені є єдиним у Словаччині спеціалізованим науково-освітнім центром, повністю орієнтованим на дослідження деревини, матеріалів на її основі, технологій деревообробки та сучасного меблевого виробництва. Завдяки поєднанню інженерних, технологічних і дизайнерських дисциплін факультет займає провідні позиції у Центральній Європі та готує фахівців, затребуваних у деревообробній, меблевій та матеріалотехнологічній промисловості ЄС.
Місією факультету є підготовка інженерів, технологів, матеріалознавців і дизайнерів, здатних створювати інноваційні рішення у сфері переробки деревини, промислового дизайну, проектування конструкцій, розроблення біоматеріалів і впровадження сталих технологій. Освітні програми відповідають сучасним європейським трендам - екологічності, енергоефективності, цифровізації процесів, циклічності виробництва та підвищенню якості матеріалів. Студенти навчаються працювати із сучасними технологіями, моделювати виробничі процеси, проєктувати меблі та керувати виробничими системами.
Науково-дослідна діяльність факультету охоплює широкий спектр напрямів: фізика, хімія та механічні властивості деревини, розроблення інноваційних матеріалів і композитів, технології деревообробки, меблевий дизайн і ергономіка, автоматизація та комп’ютерне моделювання виробничих процесів, сталі виробничі цикли, стандартизація, випробування матеріалів і безпека продукції. Факультет активно співпрацює з деревообробними підприємствами, меблевими фабриками, дослідницькими центрами, дизайнерськими студіями та міжнародними технологічними організаціями, що забезпечує студентам доступ до практик і реальних проєктів.
У межах своєї місії факультет здійснює підготовку на рівнях бакалаврату, магістратури та докторантури, присвоює ступені Bc., Ing. і PhD, готує фахівців із інженерних, технологічних, дизайнерських і матеріалознавчих напрямів, а також бере участь у міжнародних наукових проєктах та інноваційних програмах галузі. Факультет деревообробки TUZVO є ключовим центром розвитку деревинної науки та деревообробної промисловості Словаччини.
Факультет готує фахівців для повного спектра деревообробної та меблевої індустрії - від матеріалознавства й інженерних технологій до промислового дизайну, проєктування конструкцій і управління виробництвом. Нижче наведено всі навчальні програми факультету у точній формі для коректної внутрішньої перелінковки.
Інженерно-технологічна програма «Обробка деревини з підтримкою інформаційних технологій», орієнтована на сучасні методи переробки деревини, автоматизацію, цифрові технології та CAD/CAM-моделювання. Студенти вивчають властивості деревини, управління виробничими лініями, програмування обладнання та моделювання процесів.
Основні напрями підготовки:
Програма «Дизайн меблів та інтер’єру» поєднує художню підготовку, проєктування, ергономіку, 3D-моделювання та технологію виробництва меблів. Студенти створюють концепції меблів і інтер’єрів, працюють із сучасними матеріалами та вивчають особливості серійного й індивідуального виробництва.
Ключові напрями підготовки:
Міждисциплінарна програма «Економіка та менеджмент підприємств деревообробної промисловості» орієнтована на підготовку майбутніх менеджерів і аналітиків деревообробного сектору. Навчання поєднує економіку, управління виробництвом, логіку технологічних процесів, маркетинг і стратегічне планування.
Основні напрями підготовки:
Інженерна програма «Дерев’яні конструкції» спрямована на проєктування й аналіз конструкцій із деревини: несучих систем, клеєних елементів, дерев’яних будинків та інноваційних композитів. Студенти вивчають будівельну фізику, BIM-моделювання, розрахунок навантажень і стандарти безпеки.
Основні напрями підготовки:
Інженерна програма проєктування та виробництво меблів, орієнтована на розроблення конструкцій меблів, створення прототипів і оптимізацію технологічних процесів. Навчання включає моделювання, інженерні розрахунки, добір матеріалів і проєктування для масового та індивідуального виробництва.
Основні напрями підготовки:
Технічна програма «Пожежна безпека та охорона праці» спрямована на запобігання ризикам, аналіз небезпечних факторів і проєктування систем протипожежного захисту у деревообробній та промисловій сфері.
Основні напрями підготовки:
Факультет техніки Технічного університету у Зволені є одним із ключових інженерно-технічних центрів Словаччини, що забезпечує підготовку фахівців для сучасного промислового сектору, машинобудування, інженерії безпеки, транспортних систем, логістики та енергетики. Це факультет із вираженим прикладним та технічним профілем, де акцент зроблено на практичній підготовці, проєктній діяльності, реальній роботі з обладнанням і впровадженні цифрових технологій у виробничі процеси.
Основна місія факультету - підготовка інженерів, здатних проєктувати, аналізувати та оптимізувати технічні системи, управляти виробничими процесами, впроваджувати сучасні технології та забезпечувати безпеку промислового обладнання. Навчання орієнтоване на європейські стандарти інженерії, стале виробництво, автоматизацію, енергозбереження та підвищення ефективності технологічних процесів.
Науково-освітні напрями факультету включають:
Факультет активно впроваджує роботизацію, автоматизацію, цифрові двійники, симуляційні програми, методи віртуального моделювання та сучасні інженерні інструменти. Практичні заняття займають значну частину навчання: студенти працюють у лабораторіях, опановують промислове обладнання, виконують інженерні проєкти та беруть участь у співпраці з підприємствами Словаччини та ЄС.
Особливу увагу факультет приділяє інженерній безпеці - аналізу ризиків, охороні праці, промисловій безпеці, запобіганню аварійним ситуаціям і розробленню систем захисту. Ці напрями відповідають європейським вимогам до сталого та безпечного функціонування підприємств промислового сектору.
Факультет техніки активно співпрацює з підприємствами Словаччини, Чехії, Німеччини та Австрії, що забезпечує студентам практику, стажування, роботу над реальними виробничими проєктами та високий рівень працевлаштування після завершення навчання.
Факультет реалізує такі рівні підготовки:
Факультет техніки TUZVO - сучасний інженерний центр, що поєднує фундаментальну технічну підготовку, практикоорієнтовані дисципліни, інноваційні технології та тісну співпрацю з промисловістю.
Факультет техніки готує інженерів, здатних працювати в сучасних виробничих системах, проєктувати технічні пристрої, управляти технологічними процесами, впроваджувати інноваційні рішення та забезпечувати стале функціонування промислового сектору. Навчальні програми відповідають вимогам європейського ринку праці та динамічно зростаючій інженерній індустрії.
Виробнича техніка та управління виробничими процесами - інженерна програма, спрямована на підготовку фахівців, здатних проєктувати, оптимізувати та керувати виробничими системами. Студенти вивчають проєктування технологічних ліній, аналіз виробничих потоків, автоматизацію, управління якістю та оптимізацію ресурсів.
Основні напрями підготовки:
Випускники працюють інженерами-технологами, виробничими менеджерами, фахівцями з автоматизації, інженерами з якості, аналітиками процесів та керівниками виробничих підрозділів.
Інженер-технік з машинобудування - програма, орієнтована на фундаментальну інженерну підготовку у сфері конструювання машин, матеріалознавства, прикладної механіки, CAD-моделювання та експлуатації технічних систем. Програма поєднує теоретичну базу та практичні інженерні компетенції.
Основні дисциплінарні блоки:
Випускники затребувані на підприємствах машинобудування, у виробничих компаніях, інженерних бюро, сервісних центрах, R&D-підрозділах та технічних відділах міжнародних промислових компаній.
У структурі Технічного університету в Зволені існує окремий формат підготовки - університетські навчальні програми (Univerzitné študijné programy). Це напрями, які створюються на рівні всього університету та поєднують академічний зміст одразу кількох факультетів. Такий підхід дозволяє формувати фахівців із широким міждисциплінарним профілем, які можуть працювати на перетині екології, економіки, управління, природничих наук, сталого розвитку та державної політики.
Університетські програми орієнтовані на сучасні європейські потреби - раціональне використання природних ресурсів, екологічну політику, стале управління територіями, стратегічне планування, аналітичну діяльність та проєктний менеджмент у природоохоронній сфері. Це напрями, що виходять за межі класичної вузької спеціалізації та формують компетенції, затребувані у державному управлінні, міжнародних проєктах, екологічному консалтингу, корпоративному секторі та НКО.
Наразі TUZVO реалізує одну ключову міжфакультетну університетську програму, наведено нижче.
Економіка та управління природними ресурсами - міждисциплінарна програма, що поєднує екологію, економіку, менеджмент, природоресурсну аналітику, сталий розвиток та управління проєктами. Програма спрямована на підготовку фахівців, здатних інтегрувати економічні інструменти, екологічні вимоги та принципи сталого розвитку в управління природними територіями, ресурсами та інфраструктурними проєктами.
Основні напрями підготовки:
Випускники затребувані у:
Програма поєднує економічні, екологічні, управлінські та аналітичні компетенції, що робить її однією з найбільш гнучких і затребуваних у сфері сталого природокористування в Словаччині та країнах ЄС.
|Факультет
|Навчальні програми
|Іспити
|Факультет лісового
господарства
|• Лісове господарство
• Прикладна зоологія
та мисливствознавство
|Прийом за оцінками
|Факультет екології та
екологічних наук
|• Судова та криміналістична екологія
• Екологія та охорона біорізноманіття
• Використання та охорона ландшафтів
|Прийом за оцінками
|Факультет
деревообробки
|• Обробка деревини з підтримкою
інформаційних технологій
• Дизайн меблів та інтер’єру
• Економіка та менеджмент підприємств
деревообробної промисловості
• Дерев’яні конструкції
• Проєктування та будівництво меблів
• Пожежна безпека та охорона праці
|• Усі програми:
прийом за оцінками
• Дизайн меблів та інтер’єру:
творчий іспит
|Факультет
техніки
|• Виробнича техніка та управління
виробничими процесами
• Інженер-технік з машинобудування
|Прийом за оцінками
|Університетські
навчальні програми
|• Економіка та управління
природними ресурсами
|Прийом за оцінками
Команда Postupai рекомендує Технічний університет у Зволені як один із найкращих варіантів для українських абітурієнтів, які прагнуть отримати якісну європейську освіту, жити у безпечному середовищі та побудувати кар’єру в екологічному, інженерному або лісовому секторі. TUZVO вирізняється поєднанням академічних традицій, практичної спрямованості та сучасності навчальних програм, які відповідають вимогам європейського ринку праці.
По-перше, TUZVO пропонує спеціальності майбутнього. Екологія, сталий розвиток, управління природними ресурсами, біомоніторинг, природоохоронна аналітика, деревообробка, інженерія та технологічні процеси входять до переліку найбільш затребуваних напрямів у Європі. Перехід до зеленої економіки робить ці професії критично важливими на найближчі десятиліття. TUZVO - один з небагатьох університетів, де ці напрями представлені глибоко, системно та міждисциплінарно.
По-друге, університет розташований у одному з найбільш екологічних і безпечних регіонів Словаччини. Зволен - спокійне, зелене, компактне місто, оточене лісами та національними парками. Тут немає промислового перенасичення, повітря чисте, інфраструктура зручна, а вартість життя нижча, ніж у Братиславі чи Кошице. Це ідеальне середовище для навчання, проживання та легкої адаптації студентів.
По-третє, TUZVO забезпечує чудові умови проживання. У Зволені нещодавно збудовано новий сучасний блок гуртожитку, який відповідає європейським стандартам. Комфортні кімнати, нові меблі та техніка, навчальні зони, лаундж-простори і високий рівень безпеки роблять проживання максимально зручним. Сьогодні 100% студентів Postupai отримують місце в гуртожитку - здебільшого саме в новому корпусі. Це величезна перевага, враховуючи дефіцит місць у інших словацьких містах.
Четверта перевага - вступ без іспитів. Усі програми TUZVO приймають студентів за середнім балом атестата. Немає потреби складати вступні іспити, їхати до Словаччини для тестування або підтверджувати результати ЗНО чи НМТ - вони не враховуються. Вступ стає простішим, доступнішим і прозорішим для українських абітурієнтів.
На думку Postupai, TUZVO - це університет, який поєднує три ключові переваги:
TUZVO - один із найкращих виборів для тих, хто розглядає навчання у Словаччині як реальний старт європейської кар’єри. Університет пропонує сучасну інженерну та екологічну підготовку, сильну практичну базу, сталу освітню систему та ідеальні умови для розвитку студентів.
Технічний університет у Зволені - це один із найстабільніших, найперспективніших та найкомплексніших закладів вищої освіти Словаччини, який пропонує унікальне поєднання екологічних, інженерних, технологічних та природоресурсних напрямів. Структура університету охоплює ключові сфери сучасного сталого розвитку - від лісового господарства та охорони природи до машинобудування, деревообробки й раціонального використання природних ресурсів. Такий профіль робить TUZVO одним із небагатьох університетів, де абітурієнти можуть отримати затребувану європейську спеціальність одразу в екологічно орієнтованій і технічній галузях.
Навчання у Зволені - це не лише якісна академічна підготовка, а й комфортне студентське середовище: спокійне зелене місто, сучасні гуртожитки, доступна вартість проживання та високий рівень безпеки. Більшість програм TUZVO доступні без вступних іспитів - прийом відбувається на основі шкільних оцінок. Це робить університет особливо зручним для українських абітурієнтів, які хочуть розпочати навчання за кордоном швидко, безпечно та без зайвих бар’єрів.
Завдяки сильній науковій базі, практикоорієнтованому навчанню, сучасним лабораторіям, тісній співпраці з промисловістю та розвиненій інфраструктурі, Технічний університет у Зволені залишається одним із найнадійніших і найперспективніших варіантів для тих, хто прагне отримати безкоштовну освіту в Словаччині та побудувати кар’єру в екологічному, технічному або інноваційному секторі.
TUZVO - це університет, у якому починається реальне майбутнє студентів: професійне, стале та європейське.
Оформимо документи, подамо заяву, забезпечимо гуртожиток. Почни навчання в Європі разом із нами - залишай заявку.
Так, більшість програм TUZVO приймають абітурієнтів лише за шкільними оцінками. Вступні іспити не потрібні, а результати НМТ і ЗНО не розглядаються. Виняток - програма «Дизайн меблів та інтер’єру», де передбачений творчий іспит. Для українських вступників це один з найбільш зручних та доступних варіантів навчання у Словаччині.
Так, сьогодні всі студенти Postupai, які навчаються у TUZVO, отримують місце в гуртожитку. Університет нещодавно відкрив новий сучасний блок, що відповідає європейським стандартам та забезпечує комфортні умови проживання. Це одна з головних переваг Зволена порівняно з іншими університетськими містами Словаччини.
Можеш поставити їх та отримати безкоштовні спеціалізовані відповіді