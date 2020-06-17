Вступаєш у Словаччину після 11 класу, на магістратуру або в школу? Хочеш вивчити словацьку мову?
Сьогодні нікого не здивуєш online-навчанням. У випадку індивідуальних занять, воно не менш продуктивне, ніж очне заняття. Наші репетитори володіють комп’ютерними програмами на достатньому рівні, аби зручно та ефективно демонструвати матеріал та перевіряти учня.
Почни вивчати словацьку мову з нуля вже цього тижня
Репетитор словацької мови Вікторія – наш надійний працівник, за останні роки – невід’ємна частина Postupai. Зі своєю толерантністю, педагогічною освітою чуйністю та терпінням, підготувала не одного нашого абітурієнта! Результати не змушують на себе чекати – кожен її учень може похвалитися хорошими навичками у володінні словацькою мовою.
Не всі університети вимагають знання словацької мови при вступі, але це не значить, що мову не потрібно вчити. Запишись на пробне безкоштовне заняття словацької мови до нашого репетитора. Кількість місць обмежена.
Пройди річний курс словацької мови, щоб забути про мовний бар’єр назавжди.
Репетитор словацької мови Беата – викладач словацької мови та літератури з більш ніж 20-и річним стажем роботи. Проживала в Словаччині протягом 7 років: вивчала в словацькому університеті Матея Бела всі тонкощі словацької мови та її викладання; працювала при Університеті Коменського в рамках підготовчих курсів UJOPe.
Має велику практику у викладацькій діяльності в школі та університеті. Створила свою унікальну методику підготовки учнів до вступу в університети Словаччини. ЇЇ система занять складається з 39 уроків, які розбиті на окремі заняття. Курс словацької мови триває з вересня по травень. На курс можуть записатися учні починаючи з 10-ого класу.
Ось як описує процес підготовки сама Беата:
«Починаємо з нуля. Курс створений для тих, хто абсолютно не знає словацьку мову. Спочатку, ми вивчаємо алфавіт, орфограму, орфоепію; вчимося, як правильно вимовляти літери та слова в словацькій мові: короткі, подовжені та голосні звуки, вчмо тверду та м’яку вимову.
Отже, 5 уроків ми виділяємо для ознайомлення.
6-ий урок – це повторення матеріалу; учень отримує матеріал на самостійне опрацювання, після цього ми проводимо роботу над помилками та оцінку знань - так ми визначаємо «прогалини» у засвоєному матеріалі, та визначаємо індивідуальний шлях у якому нам потрібно рухатись.»
Перший крок пройдено - ура! Тепер Ти вже знаєш що таке словацька мова.
«Зазвичай, однією з найбільш поширених проблем I. Етапу є залучення звуків з інших, раніше відомих іноземних мов, наприклад з англійської. Ми викорінюємо звичку читати латинські букви на цій мові. Потім переходимо до глибших текстів».
Кожен наступний урок складається з чотирьох частин:
«Я вважаю, що граматика і відмінювання дуже важливі для тих, хто учить словацьку мову. Звісно, не менш важливі ніж словниковий запас, але відмінювання прикметників, іменників, дієслів та числівників є основою, без якої буде неправильно рухатись далі».
Після кожного уроку проводиться фіксація знань - це вправи на закріплення, які виконуються вдома самостійно.
«Образно перейшовши межу в процесі засвоєння уроків та практики словацької мови, зникає страх перед розмовною мовою, ми вже набули великий словниковий запас, ми впевнені, що наша граматика в нормі, це дозволяє нам сконцентруватися на пошуку власного стилю та інтерпретації мови - засвоюємо складні звороти, вчимося гарно та правильно виражати свою думку.
Зазвичай, учні після закінчення курсу володіють знаннями мови на дуже високому рівні і говорять дуже добре; вони мають просто SUPER говорити на словацькій мові після закінчення курсу» -сміється Беата.
Обирай репетитора та пиши нам, щоб надійно вивчити мову та успішно навчатися у Словаччині!
Встигни обрати найбільш вигідний для себе час заняття з репетитором словацької мови; залиш заявку, і вчитель Тобі зателефонує.
Якщо вступаєте на бакалаврат, то про репетитора словацької мови варто задуматися вже з вересня 11-ого класу, але часто трапляються також випадки, коли абітурієнти приходять вчити словацьку мову аж влітку після випуску, а у вересні вже навчаються в університеті Словаччині.
Нашим абітурієнтам достатньо 70-80 занять з нашим репетитором словацької мови, аби успішно навчатися в Словаччині. Якщо Вас чекає вступний екзамен - варто виділити більше часу на вивчення словацької мови, для цього мі складаємо спеціальний курс словацької мови.
Можеш поставити їх та отримати безкоштовні спеціалізовані відповіді