Репетитор словацької мови Беата

Пройди річний курс словацької мови, щоб забути про мовний бар’єр назавжди.

Репетитор словацької мови Беата – викладач словацької мови та літератури з більш ніж 20-и річним стажем роботи. Проживала в Словаччині протягом 7 років: вивчала в словацькому університеті Матея Бела всі тонкощі словацької мови та її викладання; працювала при Університеті Коменського в рамках підготовчих курсів UJOPe.

Має велику практику у викладацькій діяльності в школі та університеті. Створила свою унікальну методику підготовки учнів до вступу в університети Словаччини. ЇЇ система занять складається з 39 уроків, які розбиті на окремі заняття. Курс словацької мови триває з вересня по травень. На курс можуть записатися учні починаючи з 10-ого класу.

Ось як описує процес підготовки сама Беата:

Крок - Починаємо з нуля

«Починаємо з нуля. Курс створений для тих, хто абсолютно не знає словацьку мову. Спочатку, ми вивчаємо алфавіт, орфограму, орфоепію; вчимося, як правильно вимовляти літери та слова в словацькій мові: короткі, подовжені та голосні звуки, вчмо тверду та м’яку вимову.

Отже, 5 уроків ми виділяємо для ознайомлення.

6-ий урок – це повторення матеріалу; учень отримує матеріал на самостійне опрацювання, після цього ми проводимо роботу над помилками та оцінку знань - так ми визначаємо «прогалини» у засвоєному матеріалі, та визначаємо індивідуальний шлях у якому нам потрібно рухатись.»

Крок - Поглиблене вивчення мови

Перший крок пройдено - ура! Тепер Ти вже знаєш що таке словацька мова.

«Зазвичай, однією з найбільш поширених проблем I. Етапу є залучення звуків з інших, раніше відомих іноземних мов, наприклад з англійської. Ми викорінюємо звичку читати латинські букви на цій мові. Потім переходимо до глибших текстів».

Кожен наступний урок складається з чотирьох частин:

Текст основний на тему - детально розбираємо на уроці

- детально розбираємо на уроці Граматика -до тексту є граматичні вправи

-до тексту є граматичні вправи Текст до домашнього читання – дуже корисно, особливо, якщо в учня нема доступу до словацької літератури

– дуже корисно, особливо, якщо в учня нема доступу до словацької літератури Гумор - вкінці кожного уроку є словацький анекдот - «сміємося, оцінюємо, чи наш гумор схожий на словацький, знайомимося зі словацьким менталітетом».

«Я вважаю, що граматика і відмінювання дуже важливі для тих, хто учить словацьку мову. Звісно, не менш важливі ніж словниковий запас, але відмінювання прикметників, іменників, дієслів та числівників є основою, без якої буде неправильно рухатись далі».

Після кожного уроку проводиться фіксація знань - це вправи на закріплення, які виконуються вдома самостійно.

Крок - Зникає страх перед розмовною мовою

«Образно перейшовши межу в процесі засвоєння уроків та практики словацької мови, зникає страх перед розмовною мовою, ми вже набули великий словниковий запас, ми впевнені, що наша граматика в нормі, це дозволяє нам сконцентруватися на пошуку власного стилю та інтерпретації мови - засвоюємо складні звороти, вчимося гарно та правильно виражати свою думку.

Зазвичай, учні після закінчення курсу володіють знаннями мови на дуже високому рівні і говорять дуже добре; вони мають просто SUPER говорити на словацькій мові після закінчення курсу» -сміється Беата.

Обирай репетитора та пиши нам, щоб надійно вивчити мову та успішно навчатися у Словаччині!