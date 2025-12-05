Платформа супроводу для навчання в Словаччині
Онлайн-курс математики словацькою - готуйся до вступу легко

Курси математики словацькою мовою

Курси
Ваш шлях до успішного вступу в Словаччині

Плануєте вступати до університету в Словаччині і хочете впевнено скласти вступні іспити?

Наш курс математики словацькою мовою допоможе підготуватися до навчання, зрозуміти терміни, формат завдань і без стресу пройти вступні випробування. Якщо ви вже навчаєтеся в Словаччині - курс допоможе краще розбиратися в математичних дисциплінах і відчувати себе впевненіше на парах.

Математика словацькою - це основа для технічних, економічних і IT-напрямів, а також впевнений старт у європейському університеті.

Курси математики словацькою від Postupai

Заняття - від 1 години до 1 години 20 хвилин
Ціна - від 7 євро за урок
Є можливість оплати частинами

З нами ви отримуєте не просто уроки з математики, а повноцінну підготовку до вступу:

  • Займайтесь з викладачем - опановуйте математику словацькою та всі терміни, що зустрічаються на вступних іспитах.
  • Обирайте Postupai - якщо прагнете впевнено вступити на технічні, економічні та IT-напрями.
  • Готуйтесь за реальними завданнями вступних іспитів - розбір задач, формул і термінів словацькою мовою.

Пам’ятайте: більше занять - нижча ціна. І більше бонусів!

Математика словацькою - онлайн і в Словаччині
Чому важливо вивчати математику словацькою мовою

Чому важливо вивчати математику словацькою мовою

Математика - ключовий предмет для вступу до більшості університетів Словаччини, особливо на технічні, економічні, інженерні та IT-напрями. Розуміння математичних термінів і формулювань саме словацькою мовою дає значну перевагу під час складання вступних іспитів та у процесі навчання в університеті.

Знання математики словацькою суттєво підвищує ваші шанси на успішний вступ, адаптацію на навчанні та впевнене проходження перших сесій. Багато студентів відзначають, що найскладніший етап - звикання до академічної лексики, і системна підготовка допомагає подолати це заздалегідь.

Наш курс створений спеціально для абітурієнтів, які хочуть не просто покращити знання з математики, а розуміти завдання, лекції та тести словацькою. Ви опановуватимете формулювання, розв’язуватимете реальні вступні завдання та отримаєте математичний словник словацькою мовою, необхідний для комфортного старту в університеті.

Курс також підходить школярам і студентам, які вже навчаються у Словаччині та хочуть впевнено розуміти математичні теми, термінологію і завдання під час навчального процесу.

Онлайн-підготовка - це зручно

Вивчайте математику словацькою онлайн - ефективно та комфортно

Онлайн-підготовка дає вам свободу та результат. Наші курси математики словацькою підходять тим, хто хоче впевнено скласти вступні іспити та розуміти навчальний матеріал в університеті. Навчайтесь з будь-якої країни, обирайте зручний темп, а ми допоможемо опанувати терміни, формули та типові завдання.

  • Реальна підготовка до вступу: розв’язуємо завдання формату університетських іспитів та тестів.
  • Зручний темп навчання: заняття 2-3 рази на тиждень - ідеально для школярів та випускників.
  • Розуміння термінології: вивчаєте математику словацькою, а значить - без мовного стресу на парах.
  • Онлайн і в Словаччині: займайтесь з будь-якої точки світу або очно після переїзду.
  • Досвідчені викладачі: пояснюємо просто, закріплюємо практикою, готуємо до реальних завдань.

Чому обирають саме наші курси уроки математики словацькою

01

Викладачі, які готують до реальних вступних іспитів

Ми працюємо з абітурієнтами, які вступають до університетів Словаччини. Наші викладачі знають формат завдань, термінологію та вимоги факультетів, тому навчання максимально практичне і результативне.

02

Фокус на розумінні математики словацькою

Ви не просто розв’язуєте задачі — ви вчитеся розуміти формулювання, математичні терміни та пояснення словацькою мовою. Це критично для успішного вступу та навчання в університеті.

03

Малі групи і увага до кожного

Заняття проходять у міні-групах (до 6–7 студентів). Ви не “втрачаєтеся” на занятті — викладач пояснює, контролює розуміння і допомагає до результату.

04

Практика на реальних вступних завданнях

Ми використовуємо завдання зі словацьких університетів, опрацьовуємо типові формати тестів, логічні задачі та екзаменаційні теми. Підготовка максимально наближена до реального вступу.

05

Домашні завдання і контроль прогресу

Щотижня - практика формул, задач, термінів і тестів. Домашні завдання займають 2-3 годин і забезпечують стабільний прогрес та впевнене закріплення матеріалу.

Тести та завдання з математики словацькою

Щоб підготовка з математики словацькою була ефективною та наочною, ми підготували для вас тематичні тести та практичні завдання. Вони допоможуть закріплювати вивчений матеріал, відстежувати прогрес і впевнено рухатися до успішного вступу.

Що на вас чекає:

  • Терміни та визначення: розуміння математичної лексики словацькою.
  • Тематичні завдання: алгебра, геометрія, функції, логіка.
  • Практика вступних задач: формати, які використовують університети Словаччини.
  • Підсумкові тести: після кожного модуля для закріплення знань.

Ви розв’язуватимете реальні завдання, адаптовані під вступні іспити та шкільну програму Словаччини. Система тестів допомагає регулярно повторювати теми, вивчати терміни та бачити свій результат. Це ваш особистий тренажер для впевненого старту в університеті.

Переваги наших тестів:

  • Миттєва перевірка результатів
  • Аналіз помилок та рекомендації - розумієте, що потрібно посилити
  • Можливість повторного проходження - закріплюєте навички до автоматизму
  • Готовність до реальних іспитів: менше стресу, більше впевненості

З нашими завданнями ви заздалегідь звикаєте до формулювань і рівня задач у Словаччині - а це означає, що вступ пройде спокійніше та успішніше.

Пройти тест

Програма підготовки для учнів 10-х класів

Якщо ви плануєте вступ до словацьких університетів у 2026/27 навчальному році, розпочати підготовку можна вже зараз. Окрім знання мови, багато факультетів враховують рівень підготовки з математики - особливо на технічні, економічні та IT-напрями.

Ми створили спеціальну програму для учнів 10-х класів, яку викладають педагоги та випускники словацьких університетів. Програма допомагає поступово опанувати математику словацькою: від шкільних тем до форматів завдань, що трапляються на вступних іспитах. Такий підхід дозволяє сформувати впевнену базу, звикнути до термінів словацькою та уникнути стресу під час вступу.

Ті, хто починає готуватися заздалегідь, почуваються спокійніше, демонструють вищі результати на іспитах і легше адаптуються до навчання в університеті.

Програма підготовки для учнів 10-х класів

Для кого наші курси математики

Наші курси математики словацькою підходять для тих, хто:

  • Школярі та учні 10-11 класів, які планують вступати до університетів Словаччини.
  • Абітурієнти, яким потрібно впевнено підготуватися до вступних іспитів з математики.
  • Студенти, які вже навчаються в Словаччині та хочуть краще розуміти математичні предмети на парах.
  • Ті, хто хоче заздалегідь опанувати математичну термінологію словацькою мовою.

Ми спеціалізуємося на підготовці абітурієнтів і знаємо, як допомогти вам успішно вступити та відчувати себе впевнено під час навчання в Словаччині.

Як проходять заняття

Кожне заняття поєднує теорію, практику та пояснення термінів словацькою мовою. Ми використовуємо методики, які допомагають швидко адаптуватися до формату іспитів і університетських завдань.

  • Покрокове пояснення тем і формул простою та зрозумілою мовою.
  • Розбір задач зі вступних іспитів словацьких вишів.
  • Опрацювання математичної термінології словацькою - щоб ви розуміли завдання та викладачів.
  • Індивідуальні рекомендації та домашні завдання для закріплення матеріалу.
Результати навчання

Пройшовши наші курси математики словацькою, ви:

  • Упевнено розумієте математичні терміни та формулювання словацькою.
  • Готові до вступних іспитів у словацькі університети.
  • Знаєте типові формати завдань і впевнено розв’язуєте їх.
  • Без стресу орієнтуєтесь на заняттях в університеті.
  • Отримуєте базу, яка буде корисною протягом усього навчання.

98–100% наших студентів вступають до обраних університетів Словаччини. Ми супроводжуємо абітурієнтів на кожному етапі та гарантуємо прогрес тим, хто дотримується програми і виконує завдання.

Результати навчання

Відгуки наших студентів

Наші випускники відзначають якість викладання і доброзичливу атмосферу. Ось, що вони говорять про нас:

Відгук
Наталія
Щиро дякую команді Postupai за професійний супровід під час процесу вступу в Словацький університет. Ми дуже задоволені співпрацею з нею. Інформація надавалась доступно, комунікація була оперативною. Ставлення команди «Поступай» до абітурієнтів та їхніх батьків — на найвищому рівні: вони оперативно відповідають, дають корисні рекомендації та швидко реагують на будь-які обставини. Команда завжди обізнана з усіма процесами та активно підтримує як на етапі подачі документів, так і під час адаптації студента до навчання. Завдяки підтримці Postupai процес пройшов комфортно та організовано. У результаті дитина навчається на бажаному факультеті в чудовому виші. Словацьку мову теж вивчали з командою Postupai — чудовий викладач, доступне пояснення та атмосфера, яка мотивує. За цей час отримали не просто знання, а впевненість у використанні мови. Маючи можливість порівняти з іншими компаніями, через які вступали знайомі, можу впевнено сказати: «Postupai» — на високому рівні. Жодної метушні чи паніки, усе чітко, спокійно і в робочому ритмі. Вони завжди контролюють процес і не допускають жодних помилок. Коли ми прибули до університету, нас супроводжувала та консультувала Марина — надзвичайно приємна та компетентна дівчина. Вона детально розповіла про навчальні та побутові особливості, допомогла пройти реєстрацію в університеті, оформити студентський квиток і поселитися в гуртожиток. Навіть пообідали нас у студентській їдальні :) Окрема велика подяка за підтримку під час адаптації студента та оформлення ВНЖ — супровід був справді безцінним. Рекомендую Postupai як надійного партнера у питаннях освіти за кордоном.
Наталія
05.12.2025
Відгук
Світлана
Хочу щиро подякувати команді за професійний супровід під час вступу мого сина до навчального закладу в Словаччині. З першого дня ми відчували підтримку та впевненість — мені детально пояснили всі етапи, допомогли з підготовкою документів, подачею заявки на вступ, та комунікацією з університетом. Особливо ціную те, що менеджери завжди були на зв’язку, відповідали на всі запитання та вирішували складні моменти швидко й без зайвого стресу. Завдяки їхній роботі процес, який здавався складним і заплутаним, пройшов легко та організовано. Завдяки вашій допомозі ми успішно вступили і вже навчаємось в Словаччині. Щиро рекомендую цю компанію всім, хто планує навчання за кордоном і хоче отримати якісний сервіс та реальну підтримку.
Світлана
04.12.2025
Відгук
Ірина
Син вивчав словацьку мову з командою "поступай" і вступав по екзаменам в сту, де завдання були з математики і інформатики на словацькій мові. Тобто, рівня знань мови,який надає команда "поступай" цілком достатній вже через пів року, щоб зрозуміти не просто базові речі, а і профільну термінологію. За результатом тепер дитина вчиться на омріяному факультеті в дуже прекрасному вузі.Ставлення працівників команди " поступай" до абітурієнтів та їх батьків можна назвати мега відмінним: швидкі відповіді, корисні поради, миттєві реакції на події. Вони завжди в курсі всього і активні, як на момент подачі документів так і протягом першого періоду навчання дитини. Ми вкрай задоволені роботою цієї команди і звичайно що радимо вступати до словацьких вузів виключно з їх допомогою. За вдалий результат можна бути спокійним на всі💯. Окрема подяка Павлу. Це молодий чоловік, але з колосальним досвідом і великою любов'ю до своєї роботі.Дуже відповідальний!!!!!Бажаю команді величезних успіхів, бо вони справді найкращі! Дякую дуже вам. З повагою, Ірина
Ірина
07.11.2025
Читати всі відгуки
Залишити відгук

Як записатися на курс математики словацькою

Почати дуже просто!

Заповніть форму на сайті або зв'яжіться з нами у зручний для вас спосіб. Ми підберемо групу або індивідуальні заняття з урахуванням вашого рівня та цілей.

Хочете впевнитись, що формат вам підходить? Запишіться на урок - познайомитеся з викладачем, подивитесь, як проходять заняття, та отримаєте перші корисні матеріали.

Ваш шлях до вступу починається саме зараз. Чим раніше ви почнете готуватися - тим простіше буде скласти іспити, адаптуватися до навчання і впевнено почуватись у Словаччині.
Не відкладайте - зробіть перший крок сьогодні.

Залишаєте заявку - і ми допомагаємо вам із наступними кроками.

Хочеш безкоштовну консультацію?

Ти її отримаєш! Але спочатку – напиши свій номер телефону: