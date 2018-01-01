Описание учебной программы «Инвестиционное планирование на промышленном предприятии»

Инвестиционное планирование на промышленном предприятии — это актуальная, междисциплинарная и практико-ориентированная бакалаврская программа Словацкого технического университета в Братиславе (STU). Учиться на этой специальности можно бесплатно на словацком языке (при наличии уровня B1–B2), а само обучение проходит в центре Братиславы — на базе ректората STU.

Программа подойдёт тем, кто хочет учиться в Словакии и получить знания в сфере инвестиций, управления, логистики и экономики с применением в реальной промышленности. Это идеальный выбор для тех, кто планирует работать в международной бизнес-среде, открывать своё дело или продолжить обучение в магистратуре.

Чему учат на инвестиционном планировании?

Экономика и менеджмент производственных отраслей;

Оценка инвестиционных проектов, анализ рисков, подготовка финансовых планов;

Технологии, производственные процессы, логистика, цепи поставок;

Контроллинг и управление затратами на предприятии;

Источники финансирования: внутренние, внешние, лизинг;

Основы гражданского, трудового и налогового права в Словакии;

Практика командной работы, аналитика, проектный подход, презентации;

Обучение проходит бесплатно на словацком языке — важное преимущество для студентов из-за рубежа.

Кем можно работать после окончания?

После завершения бакалавриата по инвестиционному планированию выпускник может начать карьеру в следующих направлениях:

инвестиционный аналитик;

финансовый или проектный менеджер;

специалист по логистике, снабжению и планированию;

консультант в промышленной или производственной сфере;

специалист по контроллингу и бюджетированию;

предприниматель в инвестиционно-экономической сфере.

Также выпускник может продолжить обучение в магистратуре по направлениям «Экономика», «Управление предприятием», «Финансы и логистика» как в STU, так и в других университетах Европы.