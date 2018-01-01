Описание учебной программы «Инвестиционное планирование на промышленном предприятии»
Инвестиционное планирование на промышленном предприятии — это актуальная, междисциплинарная и практико-ориентированная бакалаврская программа Словацкого технического университета в Братиславе (STU). Учиться на этой специальности можно бесплатно на словацком языке (при наличии уровня B1–B2), а само обучение проходит в центре Братиславы — на базе ректората STU.
Программа подойдёт тем, кто хочет учиться в Словакии и получить знания в сфере инвестиций, управления, логистики и экономики с применением в реальной промышленности. Это идеальный выбор для тех, кто планирует работать в международной бизнес-среде, открывать своё дело или продолжить обучение в магистратуре.
Чему учат на инвестиционном планировании?
- Экономика и менеджмент производственных отраслей;
- Оценка инвестиционных проектов, анализ рисков, подготовка финансовых планов;
- Технологии, производственные процессы, логистика, цепи поставок;
- Контроллинг и управление затратами на предприятии;
- Источники финансирования: внутренние, внешние, лизинг;
- Основы гражданского, трудового и налогового права в Словакии;
- Практика командной работы, аналитика, проектный подход, презентации;
- Обучение проходит бесплатно на словацком языке — важное преимущество для студентов из-за рубежа.
Кем можно работать после окончания?
После завершения бакалавриата по инвестиционному планированию выпускник может начать карьеру в следующих направлениях:
- инвестиционный аналитик;
- финансовый или проектный менеджер;
- специалист по логистике, снабжению и планированию;
- консультант в промышленной или производственной сфере;
- специалист по контроллингу и бюджетированию;
- предприниматель в инвестиционно-экономической сфере.
Также выпускник может продолжить обучение в магистратуре по направлениям «Экономика», «Управление предприятием», «Финансы и логистика» как в STU, так и в других университетах Европы.
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Программа «Инвестиционное планирование на промышленном предприятии» в STU Братислава — это шанс получить качественное образование в Словакии, развить управленческие и аналитические навыки и выйти на европейский рынок труда.
Учебный план: Инвестиционное планирование на промышленном предприятии
Учебная программа позволяет учиться бесплатно на словацком языке в Словакии по направлению экономика, логистика и инвестиционное планирование. Обучение проходит на базе STU в Братиславе и готовит специалистов для работы в промышленности, финансах и управлении.
1 курс
1 семестр
- Математика
- Основы экономики
- Менеджмент и экономика отрасли
- Технологические процессы
- Физкультура I
- Иностранный язык I
- Факультатив: Семинар по математике / Основы права для инженеров
- Выборочные предметы (2 и более): Словацкий язык, Экологический менеджмент, Лабораторные работы по ИТ, Презентационные и коммуникативные навыки
2 семестр
- Менеджерская математика
- Статистические методы
- Цифровые технологии, данные и симуляция систем
- Финансы и финансовое управление
- Управление производственным процессом и логистика
- Экономика предприятия
- Физкультура II
- Семинар по статистике
- Базы данных и таблицы для анализа данных
- Иностранный язык II
- Словацкий язык II
- Промышленная экскурсия I
- Право недвижимости и его учет
- Экономическая политика
- Экологический менеджмент
2 курс
1 семестр
- Оценка воздействия на окружающую среду (EIA)
- Управление промышленными предприятиями
- Затраты и цены
- Бухгалтерский учет
- Семестровый проект I
- Основы электротехники
- Модуль (1 из): Экономическое моделирование / Практика по бухучету / Инжиниринг и управление проектами / Строительный менеджмент – MS Project / Экономическая информатика (инженерные методы, программирование)
- Выборочные (2 и более): Словацкий язык III, Проф. коммуникация на ин. языке, Практика по ценообразованию, Социология и соц. коммуникация, Экскурсия II, Практика – цифровые технологии I
2 семестр
- Инвестиционное планирование на предприятии
- Маркетинг и анализ рынка
- Семестровый проект II
- Операционный анализ
- Энергоэффективность
- Профессиональная практика
- Модуль (1 из): Логистика снабжения и дистрибуции / Налоговая политика и сборы / Оценка недвижимости / Информатика: объектное программирование, управление ИТ-проектами
- Выборочные: Коммуникационный менеджмент, Этикет в бизнесе, Экскурсия III, Практика – цифровые технологии II
3 курс
1 семестр
- Контроллинг I
- Экономическая статистика
- Биоэкономика I
- Инвестиционное принятие решений
- Бакалаврский семинар
- Модуль (1 из): Оценка компаний / Управление трудовой эффективностью / Управление недвижимостью / Кейс-стади / Информатика: цифровой маркетинг, мультимедиа
- Выборочные (2 и более): IREC проект, Семинар по статистике, Трудовое законодательство
2 семестр
- Управление персоналом
- Государственный экзамен
- Бакалаврская работа и защита
- Методы оценки инвестиций в компании
- Выборочные (2 из): Моделирование и прогнозирование экономики / Правовые основы предпринимательства / Менеджерские ИС / Инновации на финансовых рынках
Трудоустройство после инвестиционного планирования в Словакии
Выпускник бакалавриата по программе «Инвестиционное планирование на промышленном предприятии» в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) обладает практическими знаниями, которые позволяют ему уверенно начать карьеру в сфере экономики, логистики, финансов и управления проектами. Учиться на этой специальности можно бесплатно на словацком языке, а по окончании — сразу выйти на рынок труда или поступить в магистратуру.
Кем можно работать после бакалавриата?
После окончания программы выпускник готов к профессиональной деятельности в следующих ролях:
- инвестиционный аналитик на производственных и промышленных предприятиях;
- логист или специалист по цепочкам поставок (supply chain);
- контроллер (специалист по контроллингу и оценке эффективности);
- бизнес-аналитик или помощник финансового менеджера;
- планировщик проектов, специалист по управлению инвестициями;
- менеджер по производственным процессам или в строительной сфере.
Где можно работать после инвестиционного планирования?
Область применения знаний широка — выпускники работают в частных компаниях, международных корпорациях и государственных структурах. Некоторые из реальных примеров:
- Volkswagen Slovakia — логистика, инвестиционные отделы;
- Slovenská sporiteľňa, Tatra banka — отделы оценки рисков и инвестиций;
- U.S. Steel Košice — производство, аналитика, управленческие позиции;
- Skanska SK, YIT Slovakia — строительные и девелоперские компании;
- Slovenská agentúra pre rozvoj investícií — работа с инвестиционными проектами;
- многие стартапы и консалтинговые фирмы в Братиславе и по всей Европе.
Можно ли продолжить обучение в магистратуре?
Да, выпускник может поступить на магистратуру в Словакии или в других странах Европы. Наиболее популярные направления:
- Экономика и управление предприятием (Ekonómia a manažment);
- Финансы и логистика в промышленности;
- Бизнес-аналитика и инвестиционный менеджмент;
- Инженерный менеджмент в инновациях и производстве.
Обучение можно продолжить в STU Братислава, а также в других словацких университетах или вузах ЕС. Это позволяет расширить карьерные перспективы и выйти на международный уровень.
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Программа «Инвестиционное планирование» в STU Братислава — это твой путь к востребованной профессии, реальной практике и стабильному будущему в Европе.
Условия поступления на программу «Инвестиционное планирование на промышленном предприятии»
Поступить на бакалавриат по направлению инвестиционное планирование в Словакии можно как после окончания школы в своей стране, так и после получения среднего образования в любой стране ЕС. Обучение на словацком языке — бесплатно, а сам процесс поступления — прозрачный и понятный.
Основные условия поступления:
- Полное среднее или среднее специальное образование — обязательное требование;
- Знание словацкого языка на уровне не ниже B1 — необходимо, если вы не сдавали экзамен по словацкому или чешскому языку;
- Вступительный тест — проводится не для всех:
- Если у вас в аттестате есть математика и средний балл до 2,8 — тест не требуется;
- Если математики не было, но средний балл до 2,0 — тест также не требуется;
- Если эти условия не выполнены — нужно пройти тест по общим знаниям (SCIO или ВШП);
- Баллы указываются по словацкой системе оценок. Подробнее об эквивалентности оценок.
- Оплата регистрационного взноса — обязательна.
Какие документы нужно подать:
- Электронную анкету через систему AIS или бумажную заявку по почте;
- Резюме (CV);
- Копии аттестатов (с нотариальным заверением);
- Сертификат уровня B1 по словацкому языку (если не сдавали словацкий или чешский язык);
- Подтверждение об оплате регистрационного взноса (если платёж не был через систему AIS);
- Для иностранных абитуриентов: официально переведённые и признанные в Словакии документы об образовании (нострификация);
Важно: Все документы подаются через систему AIS или почтой. Сроки подачи устанавливаются в рамках приёмной кампании — следите за датами, чтобы не пропустить!
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Программа «Инвестиционное планирование на промышленном предприятии» — это реальный шанс получить бесплатное высшее образование в Словакии и открыть путь к карьере в экономике, логистике, производстве и инвестиционном управлении. Учись в STU Братислава на словацком языке бесплатно, развивайся профессионально и стань востребованным специалистом!
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