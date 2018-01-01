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Инвестиционное планирование на промышленном предприятии

Описание учебной программы «Инвестиционное планирование на промышленном предприятии»

Инвестиционное планирование на промышленном предприятии — это актуальная, междисциплинарная и практико-ориентированная бакалаврская программа Словацкого технического университета в Братиславе (STU). Учиться на этой специальности можно бесплатно на словацком языке (при наличии уровня B1–B2), а само обучение проходит в центре Братиславы — на базе ректората STU.

Программа подойдёт тем, кто хочет учиться в Словакии и получить знания в сфере инвестиций, управления, логистики и экономики с применением в реальной промышленности. Это идеальный выбор для тех, кто планирует работать в международной бизнес-среде, открывать своё дело или продолжить обучение в магистратуре.

Чему учат на инвестиционном планировании?

  • Экономика и менеджмент производственных отраслей;
  • Оценка инвестиционных проектов, анализ рисков, подготовка финансовых планов;
  • Технологии, производственные процессы, логистика, цепи поставок;
  • Контроллинг и управление затратами на предприятии;
  • Источники финансирования: внутренние, внешние, лизинг;
  • Основы гражданского, трудового и налогового права в Словакии;
  • Практика командной работы, аналитика, проектный подход, презентации;
  • Обучение проходит бесплатно на словацком языке — важное преимущество для студентов из-за рубежа.

Кем можно работать после окончания?

После завершения бакалавриата по инвестиционному планированию выпускник может начать карьеру в следующих направлениях:

  • инвестиционный аналитик;
  • финансовый или проектный менеджер;
  • специалист по логистике, снабжению и планированию;
  • консультант в промышленной или производственной сфере;
  • специалист по контроллингу и бюджетированию;
  • предприниматель в инвестиционно-экономической сфере.

Также выпускник может продолжить обучение в магистратуре по направлениям «Экономика», «Управление предприятием», «Финансы и логистика» как в STU, так и в других университетах Европы.

Хочешь бесплатно учиться на словацком языке в Европе?
Программа «Инвестиционное планирование на промышленном предприятии» в STU Братислава — это шанс получить качественное образование в Словакии, развить управленческие и аналитические навыки и выйти на европейский рынок труда.

Учебный план: Инвестиционное планирование на промышленном предприятии

Учебная программа позволяет учиться бесплатно на словацком языке в Словакии по направлению экономика, логистика и инвестиционное планирование. Обучение проходит на базе STU в Братиславе и готовит специалистов для работы в промышленности, финансах и управлении.

1 курс

1 семестр

  • Математика
  • Основы экономики
  • Менеджмент и экономика отрасли
  • Технологические процессы
  • Физкультура I
  • Иностранный язык I
  • Факультатив: Семинар по математике / Основы права для инженеров
  • Выборочные предметы (2 и более): Словацкий язык, Экологический менеджмент, Лабораторные работы по ИТ, Презентационные и коммуникативные навыки

2 семестр

  • Менеджерская математика
  • Статистические методы
  • Цифровые технологии, данные и симуляция систем
  • Финансы и финансовое управление
  • Управление производственным процессом и логистика
  • Экономика предприятия
  • Физкультура II
  • Семинар по статистике
  • Базы данных и таблицы для анализа данных
  • Иностранный язык II
  • Словацкий язык II
  • Промышленная экскурсия I
  • Право недвижимости и его учет
  • Экономическая политика
  • Экологический менеджмент

2 курс

1 семестр

  • Оценка воздействия на окружающую среду (EIA)
  • Управление промышленными предприятиями
  • Затраты и цены
  • Бухгалтерский учет
  • Семестровый проект I
  • Основы электротехники
  • Модуль (1 из): Экономическое моделирование / Практика по бухучету / Инжиниринг и управление проектами / Строительный менеджмент – MS Project / Экономическая информатика (инженерные методы, программирование)
  • Выборочные (2 и более): Словацкий язык III, Проф. коммуникация на ин. языке, Практика по ценообразованию, Социология и соц. коммуникация, Экскурсия II, Практика – цифровые технологии I

2 семестр

  • Инвестиционное планирование на предприятии
  • Маркетинг и анализ рынка
  • Семестровый проект II
  • Операционный анализ
  • Энергоэффективность
  • Профессиональная практика
  • Модуль (1 из): Логистика снабжения и дистрибуции / Налоговая политика и сборы / Оценка недвижимости / Информатика: объектное программирование, управление ИТ-проектами
  • Выборочные: Коммуникационный менеджмент, Этикет в бизнесе, Экскурсия III, Практика – цифровые технологии II

3 курс

1 семестр

  • Контроллинг I
  • Экономическая статистика
  • Биоэкономика I
  • Инвестиционное принятие решений
  • Бакалаврский семинар
  • Модуль (1 из): Оценка компаний / Управление трудовой эффективностью / Управление недвижимостью / Кейс-стади / Информатика: цифровой маркетинг, мультимедиа
  • Выборочные (2 и более): IREC проект, Семинар по статистике, Трудовое законодательство

2 семестр

  • Управление персоналом
  • Государственный экзамен
  • Бакалаврская работа и защита
  • Методы оценки инвестиций в компании
  • Выборочные (2 из): Моделирование и прогнозирование экономики / Правовые основы предпринимательства / Менеджерские ИС / Инновации на финансовых рынках

Трудоустройство после инвестиционного планирования в Словакии

Выпускник бакалавриата по программе «Инвестиционное планирование на промышленном предприятии» в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) обладает практическими знаниями, которые позволяют ему уверенно начать карьеру в сфере экономики, логистики, финансов и управления проектами. Учиться на этой специальности можно бесплатно на словацком языке, а по окончании — сразу выйти на рынок труда или поступить в магистратуру.

Кем можно работать после бакалавриата?

После окончания программы выпускник готов к профессиональной деятельности в следующих ролях:

  • инвестиционный аналитик на производственных и промышленных предприятиях;
  • логист или специалист по цепочкам поставок (supply chain);
  • контроллер (специалист по контроллингу и оценке эффективности);
  • бизнес-аналитик или помощник финансового менеджера;
  • планировщик проектов, специалист по управлению инвестициями;
  • менеджер по производственным процессам или в строительной сфере.

Где можно работать после инвестиционного планирования?

Область применения знаний широка — выпускники работают в частных компаниях, международных корпорациях и государственных структурах. Некоторые из реальных примеров:

  • Volkswagen Slovakia — логистика, инвестиционные отделы;
  • Slovenská sporiteľňa, Tatra banka — отделы оценки рисков и инвестиций;
  • U.S. Steel Košice — производство, аналитика, управленческие позиции;
  • Skanska SK, YIT Slovakia — строительные и девелоперские компании;
  • Slovenská agentúra pre rozvoj investícií — работа с инвестиционными проектами;
  • многие стартапы и консалтинговые фирмы в Братиславе и по всей Европе.

Можно ли продолжить обучение в магистратуре?

Да, выпускник может поступить на магистратуру в Словакии или в других странах Европы. Наиболее популярные направления:

  • Экономика и управление предприятием (Ekonómia a manažment);
  • Финансы и логистика в промышленности;
  • Бизнес-аналитика и инвестиционный менеджмент;
  • Инженерный менеджмент в инновациях и производстве.

Обучение можно продолжить в STU Братислава, а также в других словацких университетах или вузах ЕС. Это позволяет расширить карьерные перспективы и выйти на международный уровень.

Хочешь бесплатно учиться в Словакии на инвестиционного аналитика?
Программа «Инвестиционное планирование» в STU Братислава — это твой путь к востребованной профессии, реальной практике и стабильному будущему в Европе.

Условия поступления на программу «Инвестиционное планирование на промышленном предприятии»

Поступить на бакалавриат по направлению инвестиционное планирование в Словакии можно как после окончания школы в своей стране, так и после получения среднего образования в любой стране ЕС. Обучение на словацком языке — бесплатно, а сам процесс поступления — прозрачный и понятный.

Основные условия поступления:

  • Полное среднее или среднее специальное образование — обязательное требование;
  • Знание словацкого языка на уровне не ниже B1 — необходимо, если вы не сдавали экзамен по словацкому или чешскому языку;
  • Вступительный тест — проводится не для всех:
    • Если у вас в аттестате есть математика и средний балл до 2,8 — тест не требуется;
    • Если математики не было, но средний балл до 2,0 — тест также не требуется;
    • Если эти условия не выполнены — нужно пройти тест по общим знаниям (SCIO или ВШП);
    • Баллы указываются по словацкой системе оценок. Подробнее об эквивалентности оценок.
  • Оплата регистрационного взноса — обязательна.

Какие документы нужно подать:

  • Электронную анкету через систему AIS или бумажную заявку по почте;
  • Резюме (CV);
  • Копии аттестатов (с нотариальным заверением);
  • Сертификат уровня B1 по словацкому языку (если не сдавали словацкий или чешский язык);
  • Подтверждение об оплате регистрационного взноса (если платёж не был через систему AIS);
  • Для иностранных абитуриентов: официально переведённые и признанные в Словакии документы об образовании (нострификация);

Важно: Все документы подаются через систему AIS или почтой. Сроки подачи устанавливаются в рамках приёмной кампании — следите за датами, чтобы не пропустить!

Хочешь учиться бесплатно в Словакии?

Программа «Инвестиционное планирование на промышленном предприятии» — это реальный шанс получить бесплатное высшее образование в Словакии и открыть путь к карьере в экономике, логистике, производстве и инвестиционном управлении. Учись в STU Братислава на словацком языке бесплатно, развивайся профессионально и стань востребованным специалистом!

Не упусти возможность поступить в университет Европы — свяжись с нами, и мы поможем тебе на всех этапах: от подготовки документов до успешной подачи заявки.

Словацкий технический университет в Братиславе

Термин подачи заявки: до 30.04.2026
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc. (3-4 года)
  • Инженер (магистратура) - Ing. arch. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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