Опис освітньої програми «Інвестиційне планування на промисловому підприємстві»
Інвестиційне планування на промисловому підприємстві — це актуальна, міждисциплінарна та практично орієнтована бакалаврська програма Словацького технічного університету в Братиславі (STU). Навчатися за цією спеціальністю можна безкоштовно словацькою мовою (за умови знання мови на рівні B1–B2), а саме навчання проходить у центрі Братислави — на базі ректорату STU.
Програма підходить тим, хто хоче навчатися у Словаччині і здобути знання у сферах інвестицій, управління, логістики та економіки з орієнтацією на реальне промислове середовище. Це ідеальний вибір для тих, хто планує працювати в міжнародному бізнесі, започаткувати власну справу або продовжити навчання в магістратурі.
Чому навчають на інвестиційному плануванні?
- Економіка та менеджмент галузей національного господарства;
- Оцінка інвестиційних проєктів, аналіз ризиків, складання фінансових планів;
- Технології, виробничі процеси, логістика, ланцюги постачання;
- Контролінг та управління витратами на підприємстві;
- Джерела фінансування: внутрішні, зовнішні, лізинг;
- Основи цивільного, трудового та податкового права у Словаччині;
- Практика командної роботи, аналітика, проєктний підхід, презентації;
- Навчання проходить безкоштовно словацькою мовою — це важлива перевага для іноземних студентів.
Ким можна працювати після закінчення?
Після завершення бакалаврату з інвестиційного планування випускник може розпочати кар’єру у таких напрямках:
- інвестиційний аналітик;
- фінансовий або проєктний менеджер;
- спеціаліст з логістики, постачання та планування;
- консультант у промисловому або виробничому середовищі;
- фахівець з контролінгу та бюджетування;
- підприємець у сфері інвестицій та економіки.
Також випускник може продовжити навчання в магістратурі за напрямками «Економіка», «Управління підприємством», «Фінанси і логістика» як у STU, так і в інших університетах Європи.
Хочеш безкоштовно навчатися словацькою мовою в Європі?
Програма «Інвестиційне планування на промисловому підприємстві» в STU Братислава — це можливість здобути якісну освіту в Словаччині, розвинути управлінські та аналітичні навички та вийти на європейський ринок праці.
Опис навчального плану: Інвестиційне планування на промисловому підприємстві
Навчальна програма дозволяє навчатися безкоштовно на словацькій мові у Словаччині за напрямом економіка, логістика та інвестиційне планування. Навчання проходить на базі STU в Братиславі і готує фахівців для роботи в промисловості, фінансах та управлінні.
1 курс
1 семестр
- Математика
- Основи економіки
- Менеджмент та економіка галузі
- Технологічні процеси
- Фізкультура I
- Іноземна мова I
- Факультатив: Семінар з математики / Основи права для інженерів
- Вибіркові предмети (2 і більше): Словацька мова, Екологічний менеджмент, Лабораторні роботи з ІТ, Презентаційні та комунікативні навички
2 семестр
- Менеджерська математика
- Статистичні методи
- Цифрові технології, дані та моделювання систем
- Фінанси та фінансове управління
- Управління виробничим процесом та логістика
- Економіка підприємства
- Фізкультура II
- Семінар з статистики
- Бази даних та таблиці для аналізу даних
- Іноземна мова II
- Словацька мова II
- Промислова екскурсія I
- Право нерухомості та його облік
- Економічна політика
- Екологічний менеджмент
2 курс
1 семестр
- Оцінка впливу на навколишнє середовище (EIA)
- Управління промисловими підприємствами
- Витрати та ціни
- Бухгалтерський облік
- Семестровий проєкт I
- Основи електротехніки
- Модуль (1 з): Економічне моделювання / Практика з бухгалтерського обліку / Інжиніринг та управління проєктами / Строїтельний менеджмент – MS Project / Економічна інформатика (інженерні методи, програмування)
- Вибіркові (2 і більше): Словацька мова III, Проф. комунікація іноземною мовою, Практика з ціноутворення, Соціологія та соціальна комунікація, Екскурсія II, Практика – цифрові технології I
2 семестр
- Інвестиційне планування на підприємстві
- Маркетинг та аналіз ринку
- Семестровий проєкт II
- Операційний аналіз
- Енергоефективність
- Професійна практика
- Модуль (1 з): Логістика постачання та дистрибуції / Податкова політика та збори / Оцінка нерухомості / Інформатика: об'єктне програмування, управління ІТ-проєктами
- Вибіркові: Комунікаційний менеджмент, Етикет у бізнесі, Екскурсія III, Практика – цифрові технології II
3 курс
1 семестр
- Контролінг I
- Економічна статистика
- Біоекономіка I
- Інвестиційне прийняття рішень
- Бакалаврський семінар
- Модуль (1 з): Оцінка компаній / Управління трудовою ефективністю / Управління нерухомістю / Кейс-стаді / Інформатика: цифровий маркетинг, мультимедіа
- Вибіркові (2 і більше): IREC проєкт, Семінар з статистики, Трудове законодавство
2 семестр
- Управління персоналом
- Державний іспит
- Бакалаврська робота та захист
- Методи оцінки інвестицій у компанії
- Вибіркові (2 з): Моделювання та прогнозування економіки / Правові основи підприємництва / Менеджерські ІС / Інновації на фінансових ринках
Працевлаштування після навчання на спеціальності «Інвестиційне планування» в Словаччині
Випускник бакалаврату за програмою «Інвестиційне планування на промисловому підприємстві» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) має практичні знання, які дозволяють йому впевнено розпочати кар’єру в галузях економіки, логістики, фінансів та управління проєктами. Навчання за цією спеціальністю безкоштовне словацькою мовою (за умови знання на рівні B1–B2), а після завершення навчання можна відразу вийти на ринок праці або вступити до магістратури.
Ким можна працювати після бакалаврату?
Після закінчення програми випускник може обіймати такі посади:
- інвестиційний аналітик у виробничих та промислових компаніях;
- логіст або фахівець із ланцюгів постачання (supply chain);
- контролер (фахівець із контролінгу та оцінки ефективності);
- бізнес-аналітик або помічник фінансового менеджера;
- планувальник проєктів, фахівець з управління інвестиціями;
- менеджер з виробничих процесів або в будівельній галузі.
Де можна працювати після інвестиційного планування?
Галузь застосування знань дуже широка — випускники працюють у приватних компаніях, міжнародних корпораціях та державних установах. Деякі приклади роботодавців:
- Volkswagen Slovakia — логістика, інвестиційні департаменти;
- Slovenská sporiteľňa, Tatra banka — відділи з оцінки ризиків та інвестицій;
- U.S. Steel Košice — виробництво, аналітика, управлінські позиції;
- Skanska SK, YIT Slovakia — будівельні та девелоперські компанії;
- Slovenská agentúra pre rozvoj investícií — робота над інвестиційними проєктами;
- багато стартапів і консалтингових фірм у Братиславі та по всій Європі.
Чи можна продовжити навчання в магістратурі?
Так, випускник може вступити до магістратури як у Словаччині, так і в інших країнах Європи. Найпопулярніші напрями:
- Економіка та управління підприємством (Ekonomika a manažment);
- Фінанси та логістика у промисловості;
- Бізнес-аналітика та інвестиційний менеджмент;
- Інженерний менеджмент в інноваціях та виробництві.
Навчання можна продовжити в STU Братислава, а також в інших словацьких університетах чи вишах ЄС. Це відкриває нові можливості для кар’єрного росту на міжнародному рівні.
Хочеш безкоштовно навчатися в Словаччині на інвестиційного аналітика?
Програма «Інвестиційне планування» в STU Братислава — це твоя можливість здобути якісну освіту, практичні навички та побудувати успішну кар’єру в Європі.
Умови вступу на програму «Інвестиційне планування на промисловому підприємстві»
Вступити на бакалаврат за напрямом інвестиційне планування в Словаччині можна як після закінчення школи у своїй країні, так і після здобуття середньої освіти в будь-якій країні ЄС. Навчання словацькою мовою — безкоштовне, а сам процес вступу — прозорий та зрозумілий.
Основні умови вступу:
- Повна середня або середня спеціальна освіта — обов’язкова вимога;
- Знання словацької мови не нижче рівня B1 — необхідне, якщо ви не складали іспит зі словацької або чеської мови;
- Вступний тест — обов’язковий не для всіх:
- Якщо у вас в атестаті є математика і середній бал до 2,8 — тест не потрібен;
- Якщо математики не було, але середній бал до 2,0 — тест також не потрібен;
- Якщо ці умови не виконуються — потрібно скласти тест загальних знань (SCIO або ВШП);
- Оцінки вказані за словацькою системою. Детальніше про еквівалентність оцінок.
- Оплата реєстраційного збору — обов’язкова.
Які документи потрібно подати:
- Електронну заяву через систему AIS або паперову форму поштою;
- Резюме (CV);
- Копії атестатів (з нотаріальним засвідченням);
- Сертифікат B1 зі словацької мови (якщо не складали іспит зі словацької/чеської);
- Підтвердження оплати реєстраційного збору (якщо платіж був не через систему AIS);
- Для іноземних вступників: перекладені та офіційно визнані у Словаччині документи про освіту (нострифікація);
Увага: Усі документи подаються через систему AIS або поштою. Термін подання встановлюється графіком вступної кампанії — не пропусти важливу дату!
Хочеш безкоштовно навчатися в Словаччині?
Програма «Інвестиційне планування на промисловому підприємстві» — це твій шанс здобути безкоштовну вищу освіту в Словаччині та відкрити шлях до кар’єри в економіці, логістиці, промисловості та управлінні інвестиціями. Навчайся в STU Братислава словацькою мовою, розвивайся професійно та стань затребуваним фахівцем!
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