Опис освітньої програми «Інвестиційне планування на промисловому підприємстві»

Інвестиційне планування на промисловому підприємстві — це актуальна, міждисциплінарна та практично орієнтована бакалаврська програма Словацького технічного університету в Братиславі (STU). Навчатися за цією спеціальністю можна безкоштовно словацькою мовою (за умови знання мови на рівні B1–B2), а саме навчання проходить у центрі Братислави — на базі ректорату STU.

Програма підходить тим, хто хоче навчатися у Словаччині і здобути знання у сферах інвестицій, управління, логістики та економіки з орієнтацією на реальне промислове середовище. Це ідеальний вибір для тих, хто планує працювати в міжнародному бізнесі, започаткувати власну справу або продовжити навчання в магістратурі.

Чому навчають на інвестиційному плануванні?

Економіка та менеджмент галузей національного господарства;

Оцінка інвестиційних проєктів, аналіз ризиків, складання фінансових планів;

Технології, виробничі процеси, логістика, ланцюги постачання;

Контролінг та управління витратами на підприємстві;

Джерела фінансування: внутрішні, зовнішні, лізинг;

Основи цивільного, трудового та податкового права у Словаччині;

Практика командної роботи, аналітика, проєктний підхід, презентації;

Навчання проходить безкоштовно словацькою мовою — це важлива перевага для іноземних студентів.

Ким можна працювати після закінчення?

Після завершення бакалаврату з інвестиційного планування випускник може розпочати кар’єру у таких напрямках:

інвестиційний аналітик;

фінансовий або проєктний менеджер;

спеціаліст з логістики, постачання та планування;

консультант у промисловому або виробничому середовищі;

фахівець з контролінгу та бюджетування;

підприємець у сфері інвестицій та економіки.

Також випускник може продовжити навчання в магістратурі за напрямками «Економіка», «Управління підприємством», «Фінанси і логістика» як у STU, так і в інших університетах Європи.