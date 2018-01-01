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Інвестиційне планування на промисловому підприємстві

Опис освітньої програми «Інвестиційне планування на промисловому підприємстві»

Інвестиційне планування на промисловому підприємстві — це актуальна, міждисциплінарна та практично орієнтована бакалаврська програма Словацького технічного університету в Братиславі (STU). Навчатися за цією спеціальністю можна безкоштовно словацькою мовою (за умови знання мови на рівні B1–B2), а саме навчання проходить у центрі Братислави — на базі ректорату STU.

Програма підходить тим, хто хоче навчатися у Словаччині і здобути знання у сферах інвестицій, управління, логістики та економіки з орієнтацією на реальне промислове середовище. Це ідеальний вибір для тих, хто планує працювати в міжнародному бізнесі, започаткувати власну справу або продовжити навчання в магістратурі.

Чому навчають на інвестиційному плануванні?

  • Економіка та менеджмент галузей національного господарства;
  • Оцінка інвестиційних проєктів, аналіз ризиків, складання фінансових планів;
  • Технології, виробничі процеси, логістика, ланцюги постачання;
  • Контролінг та управління витратами на підприємстві;
  • Джерела фінансування: внутрішні, зовнішні, лізинг;
  • Основи цивільного, трудового та податкового права у Словаччині;
  • Практика командної роботи, аналітика, проєктний підхід, презентації;
  • Навчання проходить безкоштовно словацькою мовою — це важлива перевага для іноземних студентів.

Ким можна працювати після закінчення?

Після завершення бакалаврату з інвестиційного планування випускник може розпочати кар’єру у таких напрямках:

  • інвестиційний аналітик;
  • фінансовий або проєктний менеджер;
  • спеціаліст з логістики, постачання та планування;
  • консультант у промисловому або виробничому середовищі;
  • фахівець з контролінгу та бюджетування;
  • підприємець у сфері інвестицій та економіки.

Також випускник може продовжити навчання в магістратурі за напрямками «Економіка», «Управління підприємством», «Фінанси і логістика» як у STU, так і в інших університетах Європи.

Хочеш безкоштовно навчатися словацькою мовою в Європі?
Програма «Інвестиційне планування на промисловому підприємстві» в STU Братислава — це можливість здобути якісну освіту в Словаччині, розвинути управлінські та аналітичні навички та вийти на європейський ринок праці.

Опис навчального плану: Інвестиційне планування на промисловому підприємстві

Навчальна програма дозволяє навчатися безкоштовно на словацькій мові у Словаччині за напрямом економіка, логістика та інвестиційне планування. Навчання проходить на базі STU в Братиславі і готує фахівців для роботи в промисловості, фінансах та управлінні.

1 курс

1 семестр

  • Математика
  • Основи економіки
  • Менеджмент та економіка галузі
  • Технологічні процеси
  • Фізкультура I
  • Іноземна мова I
  • Факультатив: Семінар з математики / Основи права для інженерів
  • Вибіркові предмети (2 і більше): Словацька мова, Екологічний менеджмент, Лабораторні роботи з ІТ, Презентаційні та комунікативні навички

2 семестр

  • Менеджерська математика
  • Статистичні методи
  • Цифрові технології, дані та моделювання систем
  • Фінанси та фінансове управління
  • Управління виробничим процесом та логістика
  • Економіка підприємства
  • Фізкультура II
  • Семінар з статистики
  • Бази даних та таблиці для аналізу даних
  • Іноземна мова II
  • Словацька мова II
  • Промислова екскурсія I
  • Право нерухомості та його облік
  • Економічна політика
  • Екологічний менеджмент

2 курс

1 семестр

  • Оцінка впливу на навколишнє середовище (EIA)
  • Управління промисловими підприємствами
  • Витрати та ціни
  • Бухгалтерський облік
  • Семестровий проєкт I
  • Основи електротехніки
  • Модуль (1 з): Економічне моделювання / Практика з бухгалтерського обліку / Інжиніринг та управління проєктами / Строїтельний менеджмент – MS Project / Економічна інформатика (інженерні методи, програмування)
  • Вибіркові (2 і більше): Словацька мова III, Проф. комунікація іноземною мовою, Практика з ціноутворення, Соціологія та соціальна комунікація, Екскурсія II, Практика – цифрові технології I

2 семестр

  • Інвестиційне планування на підприємстві
  • Маркетинг та аналіз ринку
  • Семестровий проєкт II
  • Операційний аналіз
  • Енергоефективність
  • Професійна практика
  • Модуль (1 з): Логістика постачання та дистрибуції / Податкова політика та збори / Оцінка нерухомості / Інформатика: об'єктне програмування, управління ІТ-проєктами
  • Вибіркові: Комунікаційний менеджмент, Етикет у бізнесі, Екскурсія III, Практика – цифрові технології II

3 курс

1 семестр

  • Контролінг I
  • Економічна статистика
  • Біоекономіка I
  • Інвестиційне прийняття рішень
  • Бакалаврський семінар
  • Модуль (1 з): Оцінка компаній / Управління трудовою ефективністю / Управління нерухомістю / Кейс-стаді / Інформатика: цифровий маркетинг, мультимедіа
  • Вибіркові (2 і більше): IREC проєкт, Семінар з статистики, Трудове законодавство

2 семестр

  • Управління персоналом
  • Державний іспит
  • Бакалаврська робота та захист
  • Методи оцінки інвестицій у компанії
  • Вибіркові (2 з): Моделювання та прогнозування економіки / Правові основи підприємництва / Менеджерські ІС / Інновації на фінансових ринках

Працевлаштування після навчання на спеціальності «Інвестиційне планування» в Словаччині

Випускник бакалаврату за програмою «Інвестиційне планування на промисловому підприємстві» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) має практичні знання, які дозволяють йому впевнено розпочати кар’єру в галузях економіки, логістики, фінансів та управління проєктами. Навчання за цією спеціальністю безкоштовне словацькою мовою (за умови знання на рівні B1–B2), а після завершення навчання можна відразу вийти на ринок праці або вступити до магістратури.

Ким можна працювати після бакалаврату?

Після закінчення програми випускник може обіймати такі посади:

  • інвестиційний аналітик у виробничих та промислових компаніях;
  • логіст або фахівець із ланцюгів постачання (supply chain);
  • контролер (фахівець із контролінгу та оцінки ефективності);
  • бізнес-аналітик або помічник фінансового менеджера;
  • планувальник проєктів, фахівець з управління інвестиціями;
  • менеджер з виробничих процесів або в будівельній галузі.

Де можна працювати після інвестиційного планування?

Галузь застосування знань дуже широка — випускники працюють у приватних компаніях, міжнародних корпораціях та державних установах. Деякі приклади роботодавців:

  • Volkswagen Slovakia — логістика, інвестиційні департаменти;
  • Slovenská sporiteľňa, Tatra banka — відділи з оцінки ризиків та інвестицій;
  • U.S. Steel Košice — виробництво, аналітика, управлінські позиції;
  • Skanska SK, YIT Slovakia — будівельні та девелоперські компанії;
  • Slovenská agentúra pre rozvoj investícií — робота над інвестиційними проєктами;
  • багато стартапів і консалтингових фірм у Братиславі та по всій Європі.

Чи можна продовжити навчання в магістратурі?

Так, випускник може вступити до магістратури як у Словаччині, так і в інших країнах Європи. Найпопулярніші напрями:

  • Економіка та управління підприємством (Ekonomika a manažment);
  • Фінанси та логістика у промисловості;
  • Бізнес-аналітика та інвестиційний менеджмент;
  • Інженерний менеджмент в інноваціях та виробництві.

Навчання можна продовжити в STU Братислава, а також в інших словацьких університетах чи вишах ЄС. Це відкриває нові можливості для кар’єрного росту на міжнародному рівні.

Хочеш безкоштовно навчатися в Словаччині на інвестиційного аналітика?
Програма «Інвестиційне планування» в STU Братислава — це твоя можливість здобути якісну освіту, практичні навички та побудувати успішну кар’єру в Європі.

Умови вступу на програму «Інвестиційне планування на промисловому підприємстві»

Вступити на бакалаврат за напрямом інвестиційне планування в Словаччині можна як після закінчення школи у своїй країні, так і після здобуття середньої освіти в будь-якій країні ЄС. Навчання словацькою мовою — безкоштовне, а сам процес вступу — прозорий та зрозумілий.

Основні умови вступу:

  • Повна середня або середня спеціальна освіта — обов’язкова вимога;
  • Знання словацької мови не нижче рівня B1 — необхідне, якщо ви не складали іспит зі словацької або чеської мови;
  • Вступний тест — обов’язковий не для всіх:
    • Якщо у вас в атестаті є математика і середній бал до 2,8 — тест не потрібен;
    • Якщо математики не було, але середній бал до 2,0 — тест також не потрібен;
    • Якщо ці умови не виконуються — потрібно скласти тест загальних знань (SCIO або ВШП);
    • Оцінки вказані за словацькою системою. Детальніше про еквівалентність оцінок.
  • Оплата реєстраційного збору — обов’язкова.

Які документи потрібно подати:

  • Електронну заяву через систему AIS або паперову форму поштою;
  • Резюме (CV);
  • Копії атестатів (з нотаріальним засвідченням);
  • Сертифікат B1 зі словацької мови (якщо не складали іспит зі словацької/чеської);
  • Підтвердження оплати реєстраційного збору (якщо платіж був не через систему AIS);
  • Для іноземних вступників: перекладені та офіційно визнані у Словаччині документи про освіту (нострифікація);

Увага: Усі документи подаються через систему AIS або поштою. Термін подання встановлюється графіком вступної кампанії — не пропусти важливу дату!

Хочеш безкоштовно навчатися в Словаччині?

Програма «Інвестиційне планування на промисловому підприємстві» — це твій шанс здобути безкоштовну вищу освіту в Словаччині та відкрити шлях до кар’єри в економіці, логістиці, промисловості та управлінні інвестиціями. Навчайся в STU Братислава словацькою мовою, розвивайся професійно та стань затребуваним фахівцем!

Не втрачай можливість вступити до університету Європи — зв’яжися з нами, і ми допоможемо тобі на всіх етапах: від підготовки документів до успішної подачі заявки.

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 30.04.2026
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
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