Еквіваленція оцінок — це обов’язковий документ для українських абітурієнтів, які вступають до університетів Словаччини. Він являє собою виписку шкільних оцінок за 8–10 класи, перекладену на словацьку 5-бальну систему, де:
На основі цих оцінок університет приймає рішення про зарахування.
Еквіваленція оцінок — зроби сам
Кожен факультет може мати власні вимоги, однак у більшості випадків необхідно надати:
Ці документи підтверджують академічну успішність за останні 3–4 роки навчання та є основою для еквіваленції оцінок.
На момент зарахування до університету у вас, ймовірно, ще не буде атестата. Перекладений атестат із нострифікацією потрібно надіслати до університету одразу після його отримання — це підтвердження того, що ви завершили середню освіту.
На основі наданих оцінок формується рейтинговий список абітурієнтів — від найвищих результатів до нижчих. Кожна навчальна програма має обмежену кількість місць, і абітурієнти з найкращими балами потрапляють до списку рекомендованих до зарахування. Після цього університет розсилає так звані "листи щастя" — офіційні повідомлення про зарахування.
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Порівняйте українську систему оцінювання з її еквівалентом у Словаччині — це важливо для оформлення еквіваленції під час вступу до університету.
Таблиця переведення оцінок з української системи оцінювання на словацьку
Відмінним середнім балом у Словаччині вважається середній бал до 1.3
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Це залежить від обраної спеціальності та університету. Багато гуманітарних програм приймають абітурієнтів на основі оцінок атестата, без іспитів. А ось технічні та медичні напрями часто вимагають складання вступних тестів. Ми підкажемо, що саме потрібно у вашому випадку.
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