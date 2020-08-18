Платформа супроводу для навчання в Словаччині 09:00 - 18:00 ПН - ПТ Запитання-відповідь +380 (67) 295 41 77 +380 (95) 277 41 77
Головна Блог Еквіваленція оцінок для вступу до університетів Словаччини

Еквіваленція оцінок для вступу до університетів Словаччини

Блог
дата зміни: 22.04.2025

Еквіваленція оцінок

Еквіваленція оцінок — це обов’язковий документ для українських абітурієнтів, які вступають до університетів Словаччини. Він являє собою виписку шкільних оцінок за 8–10 класи, перекладену на словацьку 5-бальну систему, де:

  • 1 — відмінно
  • 2 — добре
  • 3 — задовільно
  • 4 — достатньо
  • 5 — незадовільно

На основі цих оцінок університет приймає рішення про зарахування.

Таблицю еквіваленції оцінок дивіться в цій статті.

Зміст

Еквіваленція оцінок для вступу до університетів Словаччини

Еквіваленція оцінок — зроби сам

Які документи потрібні для еквіваленції оцінок?

Кожен факультет може мати власні вимоги, однак у більшості випадків необхідно надати:

  • Табелі (виписки оцінок) за 8, 9 і 10 класи
    • Рекомендуємо оформлювати виписку оцінок на одному аркуші формату A4, щоб уникнути зайвих витрат. Переклад одного документа зазвичай рахується за норму сторінки, вартість якої коливається від 25 до 35 євро. Один табель = одна норма сторінки.
  • Додаток до атестата з підсумковими оцінками за 11 клас

Ці документи підтверджують академічну успішність за останні 3–4 роки навчання та є основою для еквіваленції оцінок.

На момент зарахування до університету у вас, ймовірно, ще не буде атестата. Перекладений атестат із нострифікацією потрібно надіслати до університету одразу після його отримання — це підтвердження того, що ви завершили середню освіту.

Як формується рейтинг абітурієнтів під час вступу?

На основі наданих оцінок формується рейтинговий список абітурієнтів — від найвищих результатів до нижчих. Кожна навчальна програма має обмежену кількість місць, і абітурієнти з найкращими балами потрапляють до списку рекомендованих до зарахування. Після цього університет розсилає так звані "листи щастя" — офіційні повідомлення про зарахування.

Як Postupai допомагає абітурієнтам

Postupai — твій надійний помічник на шляху до вступу в університет Словаччини:

  • Зберемо повний пакет документів відповідно до вимог саме твого вишу
  • Оформимо еквіваленцію оцінок для обраної навчальної програми
  • Підготуємо та подамо документи на нострифікацію освіти в Словаччині

Крім того, ми:

  • Допоможемо скласти якісне резюме та мотиваційний лист
  • Здійснимо всі необхідні платежі від твого імені безпосередньо в Словаччині
  • Підготуємо до вступних іспитів і навчимо словацької мови
  • Зустрінемо на місці, поселимо в гуртожиток і будемо поруч у перші місяці
  • Допоможемо оформити ВНП, студентський квиток, банківський рахунок та багато іншого

Читайте відгуки студентів та їхніх батьків і записуйтеся на безкоштовну консультацію — зробіть перший крок до навчання в Словаччині вже сьогодні!

Таблиця еквіваленції українських і словацьких оцінок

Порівняйте українську систему оцінювання з її еквівалентом у Словаччині — це важливо для оформлення еквіваленції під час вступу до університету.

Порівняйте українську систему оцінювання з її еквівалентом у Словаччині

Таблиця переведення оцінок з української системи оцінювання на словацьку

Відмінним середнім балом у Словаччині вважається середній бал до 1.3

Postupai

Ваш надійний партнер на шляху до вступу в університет Словаччини

Запишіться на консультацію — на вас чекає дзвінок або відеозв’язок із менеджером. За бажанням підключимо студента, який поділиться досвідом життя та навчання в Словаччині. Батькам покажемо, де і на якій програмі зможе навчатися дитина.

Заповнити анкету

Запитання-відповідь

  • Чи потрібно складати вступні іспити для вступу до університету Словаччини?

    Це залежить від обраної спеціальності та університету. Багато гуманітарних програм приймають абітурієнтів на основі оцінок атестата, без іспитів. А ось технічні та медичні напрями часто вимагають складання вступних тестів. Ми підкажемо, що саме потрібно у вашому випадку.

  • Чи допомагаєте ви з підготовкою до вступних іспитів та вивченням словацької мови?

    Так, звичайно! Ми пропонуємо курс словацької мови з нашим досвідченим репетитором. Якщо для вступу до університету потрібно складати іспит, ми надамо літературу та індивідуальну підготовку.

Якщо у Тебе ще залишилися питання по даній темі

Можеш поставити їх та отримати безкоштовні спеціалізовані відповіді

Вас може зацікавити
Для перспективних абітурієнтів відкрито набір на навчання у Словаччині
Для перспективних абітурієнтів відкрито набір на навчання у Словаччині
Вивчення словацької мови
Вивчення словацької мови
Матеріально-технологічний факультет у Трнаві (MTF STU)
Матеріально-технологічний факультет у Трнаві (MTF STU)
Хімія майбутнього — почни шлях у STU Братислава
Хімія майбутнього — почни шлях у STU Братислава