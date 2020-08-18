На основі цих оцінок університет приймає рішення про зарахування.

Еквіваленція оцінок — це обов’язковий документ для українських абітурієнтів, які вступають до університетів Словаччини. Він являє собою виписку шкільних оцінок за 8–10 класи, перекладену на словацьку 5-бальну систему, де:

Які документи потрібні для еквіваленції оцінок?

Кожен факультет може мати власні вимоги, однак у більшості випадків необхідно надати:

Табелі (виписки оцінок) за 8, 9 і 10 класи Рекомендуємо оформлювати виписку оцінок на одному аркуші формату A4, щоб уникнути зайвих витрат. Переклад одного документа зазвичай рахується за норму сторінки, вартість якої коливається від 25 до 35 євро. Один табель = одна норма сторінки.

Додаток до атестата з підсумковими оцінками за 11 клас

Ці документи підтверджують академічну успішність за останні 3–4 роки навчання та є основою для еквіваленції оцінок.

На момент зарахування до університету у вас, ймовірно, ще не буде атестата. Перекладений атестат із нострифікацією потрібно надіслати до університету одразу після його отримання — це підтвердження того, що ви завершили середню освіту.

Як формується рейтинг абітурієнтів під час вступу?

На основі наданих оцінок формується рейтинговий список абітурієнтів — від найвищих результатів до нижчих. Кожна навчальна програма має обмежену кількість місць, і абітурієнти з найкращими балами потрапляють до списку рекомендованих до зарахування. Після цього університет розсилає так звані "листи щастя" — офіційні повідомлення про зарахування.

Як Postupai допомагає абітурієнтам

Postupai — твій надійний помічник на шляху до вступу в університет Словаччини:

Зберемо повний пакет документів відповідно до вимог саме твого вишу

Оформимо еквіваленцію оцінок для обраної навчальної програми

Підготуємо та подамо документи на нострифікацію освіти в Словаччині

Крім того, ми:

Допоможемо скласти якісне резюме та мотиваційний лист

Здійснимо всі необхідні платежі від твого імені безпосередньо в Словаччині

Підготуємо до вступних іспитів і навчимо словацької мови

Зустрінемо на місці, поселимо в гуртожиток і будемо поруч у перші місяці

Допоможемо оформити ВНП, студентський квиток, банківський рахунок та багато іншого

Читайте відгуки студентів та їхніх батьків і записуйтеся на безкоштовну консультацію — зробіть перший крок до навчання в Словаччині вже сьогодні!