Эквиваленция оценок для поступления в университеты Словакии

Эквиваленция оценок — это обязательный документ для украинских абитуриентов, поступающих в университеты Словакии. Он представляет собой выписку школьных оценок за 8–10 классы, переведённую в словацкую 5-балльную систему, где:
На основании этих оценок университет принимает решение о зачислении.
Еквиваленция оценок - сделай сам
Каждый факультет может предъявлять индивидуальные требования, однако в большинстве случаев необходимо предоставить:
Эти документы подтверждают академическую успеваемость за последние 3–4 года обучения и служат основой для эквиваленции оценок.
На момент зачисления в университет у вас, скорее всего, ещё не будет аттестата. Переведённый аттестат с нострификацией необходимо отправить в университет сразу после его получения — это подтверждение того, что вы завершили среднее образование.
На основе предоставленных оценок формируется рейтинговый список абитуриентов — от лучших результатов к менее высоким. Каждая учебная программа имеет ограниченное количество мест, и абитуриенты с наивысшими баллами попадают в положительный список. После этого университет рассылает так называемые "письма счастья" — официальные уведомления о зачислении.
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Сравните украинскую систему оценивания с её эквивалентом в Словакии — это важно для оформления эквиваленции при поступлении в университет.
Таблица перевода оценок с украинской системы оценивания на словацкую систему оценивания
Отличным средним баллом в Словакии считается средний балл до 1.3
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Это зависит от выбранной специальности и университета. Многие гуманитарные программы принимают на основе оценки аттестата, без экзаменов. А вот технические и медицинские направления часто требуют сдачи вступительных тестов. Мы подскажем, что именно нужно в вашем случае.
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