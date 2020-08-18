Эквиваленция оценок для поступления в университеты Словакии

На основании этих оценок университет принимает решение о зачислении.

Эквиваленция оценок — это обязательный документ для украинских абитуриентов, поступающих в университеты Словакии. Он представляет собой выписку школьных оценок за 8–10 классы, переведённую в словацкую 5-балльную систему, где:

Какие документы нужны для эквиваленции оценок?

Каждый факультет может предъявлять индивидуальные требования, однако в большинстве случаев необходимо предоставить:

Табели (выписки оценок) за 8, 9 и 10 классы Рекомендуем оформлять выписку оценок на одном листе формата A4, чтобы избежать лишних расходов. Перевод одного документа обычно считается по норме страницы, стоимость которой варьируется от 25 до 35 евро. Один табель = одна норма страницы.

Приложение к аттестату с итоговыми оценками за 11 класс

Эти документы подтверждают академическую успеваемость за последние 3–4 года обучения и служат основой для эквиваленции оценок.

На момент зачисления в университет у вас, скорее всего, ещё не будет аттестата. Переведённый аттестат с нострификацией необходимо отправить в университет сразу после его получения — это подтверждение того, что вы завершили среднее образование.

Как формируется рейтинг абитуриентов при поступлении?

На основе предоставленных оценок формируется рейтинговый список абитуриентов — от лучших результатов к менее высоким. Каждая учебная программа имеет ограниченное количество мест, и абитуриенты с наивысшими баллами попадают в положительный список. После этого университет рассылает так называемые "письма счастья" — официальные уведомления о зачислении.

Как Postupai помогает абитуриентам

Postupai — это твой надёжный помощник на пути к поступлению в университет Словакии:

Соберём полный пакет документов в соответствии с требованиями именно твоего вуза

Оформим эквиваленцию оценок для твоей учебной программы

Подготовим и подадим документы на нострификацию образования в Словакии

Кроме того, мы:

Поможем написать грамотное резюме и мотивационное письмо

Сделаем все необходимые платежи от твоего имени прямо в Словакии

Подготовим тебя к вступительным экзаменам и обучим словацкому языку

Встретим на месте, заселим в общежитие и будем рядом в первые месяцы

Поможем оформить ВНЖ, студенческий билет, банковский счёт и многое другое

Читай отзывы студентов и их родителей и записывайся на бесплатную консультацию — сделай первый шаг к учёбе в Словакии уже сегодня!