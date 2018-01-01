Учебная программа: Измерение и управление качеством в машиностроении в STU Братислава

Учебная программа: Измерение и управление качеством в машиностроении ( Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve )

Измерение и управление качеством в машиностроении ( ) Направление подготовки: Машиностроение

Машиностроение Уровень образования: Бакалавриат

Бакалавриат Форма обучения: Очная

Очная Поступление: Без экзаменов

Без экзаменов Язык обучения: Словацкий

Словацкий технический университет в Братиславе предлагает бакалаврскую программу «Измерение и управление качеством в машиностроении», ориентированную на подготовку специалистов в области качества и измерительных технологий в машиностроении, автомобильной промышленности и энергетике. Эта программа идеально подходит тем, кто хочет получить высшее образование в Европе бесплатно, без вступительных экзаменов и с высоким спросом на рынке труда.

Что изучают студенты?

В рамках этой инженерной программы студенты получают фундаментальные знания в следующих областях:

основы машиностроения и современные производственные технологии,

инженерные материалы и метрология,

техническая диагностика и информационные технологии,

системы управления качеством и методы измерений,

применение статистических методов контроля процессов и управление производственными данными.

Обучение проходит очно и на словацком языке, поэтому граждане ЕС, включая Украину, могут учиться в Словакии бесплатно.

Практическая подготовка и программное обеспечение

Студенты осваивают работу с современными CAD и CAM-системами (SolidWorks, Inventor, SolidCAM), программами для цифрового моделирования и симуляции (Tecnomatix, Siemens NX, RoboDK, ANSYS), а также инструментами анализа данных и диагностики (TIBCO Statistica, RobotStudio, Plant Simulation).

Преимущества программы

Поступление без вступительных экзаменов — отбор проводится по аттестатам.

— отбор проводится по аттестатам. Связь с практикой — участие в реальных проектах и научных исследованиях.

— участие в реальных проектах и научных исследованиях. Современные лаборатории с профессиональным программным обеспечением.

с профессиональным программным обеспечением. Возможность получения отраслевой стипендии.

Аккредитация по европейской схеме EUR-ACE® — соответствие международным стандартам инженерного образования.

Где работают выпускники?

Выпускники находят работу в:

метрологических и испытательных лабораториях,

отделах качества на производстве,

научно-исследовательских и сертификационных центрах,

сфере промышленной автоматизации и управления данными,

автомобильной и энергетической промышленности.

Почему стоит выбрать Словацкий технический университет?

STU в Братиславе — один из ведущих технических вузов Словакии, предоставляющий качественное образование, востребованные инженерные направления и бесплатное обучение на словацком языке. Это отличная возможность для студентов из Украины и других стран получить европейское образование без экзаменов и с перспективой успешной карьеры в странах ЕС.

И главное — с поступлением тебе поможет команда Postupai! Мы сопровождаем студентов на всех этапах: от подачи документов до заселения в общежитие. Обратись к нам — и поступление в Словакию станет лёгким и понятным!