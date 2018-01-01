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Измерение и управление качеством в машиностроении

Учебная программа: Измерение и управление качеством в машиностроении в STU Братислава

  • Учебная программа: Измерение и управление качеством в машиностроении (Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve)
  • Направление подготовки: Машиностроение
  • Уровень образования: Бакалавриат
  • Форма обучения: Очная
  • Поступление: Без экзаменов
  • Язык обучения: Словацкий

Словацкий технический университет в Братиславе предлагает бакалаврскую программу «Измерение и управление качеством в машиностроении», ориентированную на подготовку специалистов в области качества и измерительных технологий в машиностроении, автомобильной промышленности и энергетике. Эта программа идеально подходит тем, кто хочет получить высшее образование в Европе бесплатно, без вступительных экзаменов и с высоким спросом на рынке труда.

Что изучают студенты?

В рамках этой инженерной программы студенты получают фундаментальные знания в следующих областях:

  • основы машиностроения и современные производственные технологии,
  • инженерные материалы и метрология,
  • техническая диагностика и информационные технологии,
  • системы управления качеством и методы измерений,
  • применение статистических методов контроля процессов и управление производственными данными.

Обучение проходит очно и на словацком языке, поэтому граждане ЕС, включая Украину, могут учиться в Словакии бесплатно.

Практическая подготовка и программное обеспечение

Студенты осваивают работу с современными CAD и CAM-системами (SolidWorks, Inventor, SolidCAM), программами для цифрового моделирования и симуляции (Tecnomatix, Siemens NX, RoboDK, ANSYS), а также инструментами анализа данных и диагностики (TIBCO Statistica, RobotStudio, Plant Simulation).

Преимущества программы

  • Поступление без вступительных экзаменов — отбор проводится по аттестатам.
  • Связь с практикой — участие в реальных проектах и научных исследованиях.
  • Современные лаборатории с профессиональным программным обеспечением.
  • Возможность получения отраслевой стипендии.
  • Аккредитация по европейской схеме EUR-ACE® — соответствие международным стандартам инженерного образования.

Где работают выпускники?

Выпускники находят работу в:

  • метрологических и испытательных лабораториях,
  • отделах качества на производстве,
  • научно-исследовательских и сертификационных центрах,
  • сфере промышленной автоматизации и управления данными,
  • автомобильной и энергетической промышленности.

Почему стоит выбрать Словацкий технический университет?

STU в Братиславе — один из ведущих технических вузов Словакии, предоставляющий качественное образование, востребованные инженерные направления и бесплатное обучение на словацком языке. Это отличная возможность для студентов из Украины и других стран получить европейское образование без экзаменов и с перспективой успешной карьеры в странах ЕС.

И главное — с поступлением тебе поможет команда Postupai! Мы сопровождаем студентов на всех этапах: от подачи документов до заселения в общежитие. Обратись к нам — и поступление в Словакию станет лёгким и понятным!

Учебный план: Измерение и управление качеством в машиностроении

Общее количество ECTS-кредитов за весь период обучения: 180 кредитов.

Объём обучения в первом семестре: 30 ECTS-кредитов, что соответствует стандартной учебной нагрузке студента на очной форме обучения.

1 курс

Обязательные предметы

  • Математика I
  • Программирование
  • Техническая химия
  • Основы машиностроения

Факультативные предметы

  • История техники
  • Дополнительные занятия по математике I
  • Профессиональная коммуникация на немецком
  • Профессиональная коммуникация на словацком
  • Профессиональная коммуникация на испанском
  • Семинар по физике I
  • Физическая культура и спорт

2 курс

Обязательные предметы

  • Математика II
  • Материаловедение
  • Техническая физика I
  • Техническая механика I

Обязательные по выбору (минимум 1 предмет)

  • Профессиональная коммуникация на английском
  • Профессиональная коммуникация на немецком
  • Профессиональная коммуникация на словацком
  • Профессиональная коммуникация на испанском
  • Физическая культура и спорт
  • Оздоровительная физическая культура

Факультативные предметы

  • Дополнительные занятия по математике II
  • Инженерная графика
  • Семинар по физике II
  • Социология

3 курс

Обязательные предметы

  • Механика жидкостей
  • Право для инженеров
  • Упругость и прочность
  • Техническая физика II
  • Технология I

Обязательные по выбору (минимум 1 предмет)

  • Профессиональная коммуникация на английском
  • Профессиональная коммуникация на немецком
  • Профессиональная коммуникация на словацком
  • Профессиональная коммуникация на испанском
  • Физическая культура и спорт
  • Оздоровительная физическая культура
  • Численная математика
  • Техническая механика II

Факультативные предметы

  • Семинар по физике III
  • Интересная математика и физика

Где может работать выпускник?

После завершения бакалавриата выпускник будет подготовлен к работе как в технической, так и в управленческой сферах, связанных с измерениями, качеством и производственными процессами. Среди актуальных профессий:

  • Метролог – специалист по точным измерениям, калибровке оборудования и контролю отклонений на производстве.
  • Инженер по качеству и контролю продукции – занимается анализом брака, контролем готовой продукции, участием в улучшении процессов.
  • Менеджер по качеству – управляет внутренними аудитами, внедряет стандарты ISO, организует работу по улучшению производственных процессов.
  • Специалист по нормализации – разрабатывает нормативы, проводит временные и ресурсные исследования, выявляет неэффективность процессов.

Где можно работать?

Выпускники находят работу в крупных промышленных и автомобильных компаниях, а также в государственных учреждениях:

  • Jaguar Land Rover Nitra – один из крупнейших автомобильных заводов в Словакии.
  • Volkswagen Slovakia – международная производственная компания с современными производственными линиями.
  • Словацкий метрологический институт – государственная организация, ответственная за метрологию и эталоны.
  • Управление по нормализации, метрологии и испытаниям – государственный орган, обеспечивающий технические стандарты и контроль.

Продолжение обучения в магистратуре

Выпускники программы могут продолжить обучение в магистратуре как по техническим, так и по управленческим направлениям. Среди популярных магистерских программ:

  • Качество производства и метрология (например, Riadenie kvality a metrológia) – углубленное изучение методов оценки и управления качеством, калибровки и метрологического обеспечения.
  • Инженерный менеджмент (например, Inžiniersky manažment) – сочетание технических и управленческих дисциплин, подготовка к руководящим ролям в промышленности.
  • Автоматизация и контроль производственных процессов – фокус на современные системы управления и цифровизацию производства.
  • Машиностроение и технологии производства – продолжение технической подготовки с упором на проектирование, технологию и контроль оборудования.
  • Измерение и управление качеством в машиностроении – специальность, фокусирующаяся на применении методов измерений и управлении качеством в машиностроительном производстве.

Дополнительно, студенты могут выбрать обучение по смежным направлениям на факультетах машиностроения, электротехники или управления, а также участвовать в международных магистерских программах на английском языке.

Как поступить на программу «Измерение и управление качеством в машиностроении» в STU

Программа «Измерение и управление качеством в машиностроении» в Словацком техническом университете (STU) — одна из востребованных образовательных программ для студентов, стремящихся освоить ключевые аспекты машиностроения с фокусом на качество и технологии. Программа охватывает все важные моменты управления качеством, от измерений и контроля до оптимизации процессов и внедрения современных методов.

Кто может подать документы

  • Абитуриенты с полным средним или средне-специальным образованием (аттестат зрелости / maturita).
  • Ученики выпускных классов, которые могут предоставить оценки за текущий учебный год.
  • Те, кто интересуется улучшением качества и внедрением новых технологий в машиностроении.

Поступление без экзаменов и бесплатно

Как и в программе «Технологии защиты окружающей среды», на программу «Измерение и управление качеством в машиностроении» можно поступить без вступительных экзаменов. Обучение бесплатно для граждан ЕС и некоторых других стран, включая Украину.

Отбор осуществляется на основе:

  • Среднего балла за 8–10 классы.
  • Оценок за первый семестр 11 класса (если вы ещё учитесь).
  • Особое внимание может быть уделено предметам: математика, физика, технические дисциплины, технологии.

Язык обучения и подтверждение

  • Основной язык обучения — словацкий.
  • Иностранные студенты должны предоставить подтверждение знания языка:
    • Прохождение внутреннего вступительного теста в STU.
    • Наличие международного сертификата уровня B1/B2.

Сроки подачи документов

  • Основной приём: до 30 апреля.
  • Дополнительный приём: летом, при наличии свободных мест.

Порядок зачисления

Зачисление происходит на основе конкурсных баллов, с ранжированием абитуриентов по количеству баллов, полученных за средний балл и другие достижения.

Зачем учиться в Словакии?

  • Доступное, качественное высшее образование в Европе.
  • Возможность обучаться бесплатно на словацком языке.
  • Признание диплома в странах ЕС.
  • Современные технологии и международные перспективы трудоустройства в области машиностроения и управления качеством.

Нужна помощь?

Если вы хотите узнать больше или подать документы, наша команда готова помочь на всех этапах — от подачи документов до заселения в общежитие. Мы предоставим консультацию по вопросам языка, подбора программы и организации учебного процесса.

Свяжитесь с нами для получения бесплатной консультации!

Словацкий технический университет в Братиславе

Термин подачи заявки: до 30.04.2026
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc. (3-4 года)
  • Инженер (магистратура) - Ing. arch. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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