Освітня програма: Вимірювання та управління якістю в машинобудуванні в STU Братислава

Освітня програма: Вимірювання та управління якістю в машинобудуванні ( Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve )

Вимірювання та управління якістю в машинобудуванні ( ) Галузь підготовки: Машинобудування

Машинобудування Рівень освіти: Бакалавр

Бакалавр Форма навчання: Денна

Денна Вступ: Без іспитів

Без іспитів Мова навчання: Словацька

Словацький технічний університет у Братиславі (STU) пропонує бакалаврську програму «Вимірювання та управління якістю в машинобудуванні», орієнтовану на підготовку фахівців у сфері якості та вимірювальних технологій для машинобудування, автомобільної промисловості та енергетики. Програма ідеально підходить тим, хто хоче отримати безкоштовну вищу освіту в Європі без вступних іспитів і з хорошими перспективами працевлаштування.

Що вивчають студенти?

У рамках цієї інженерної програми студенти здобувають ґрунтовні знання у таких напрямах:

основи машинобудування та сучасні виробничі технології,

інженерні матеріали та метрологія,

технічна діагностика та інформаційні технології,

системи управління якістю та методи вимірювань,

застосування статистичних методів контролю процесів і управління виробничими даними.

Навчання відбувається очно та словацькою мовою, тому громадяни ЄС, зокрема й України, можуть навчатися в Словаччині безкоштовно.

Практична підготовка та програмне забезпечення

Студенти працюють з сучасними CAD і CAM-системами (SolidWorks, Inventor, SolidCAM), програмами моделювання та симуляції (Tecnomatix, Siemens NX, RoboDK, ANSYS), а також із програмами для аналізу даних і технічної діагностики (TIBCO Statistica, RobotStudio, Plant Simulation).

Переваги програми

Вступ без іспитів — відбір проводиться за середнім балом атестату.

— відбір проводиться за середнім балом атестату. Тісний зв’язок з практикою — участь у реальних проєктах та наукових дослідженнях.

— участь у реальних проєктах та наукових дослідженнях. Сучасні лабораторії з професійним програмним забезпеченням.

з професійним програмним забезпеченням. Можливість отримання галузевої стипендії.

Акредитація за європейською схемою EUR-ACE® — відповідність міжнародним стандартам інженерної освіти.

Ким працюють випускники?

Випускники працюють у таких сферах:

вимірювальні та випробувальні лабораторії,

відділи якості на підприємствах,

науково-дослідні та сертифікаційні центри,

автоматизація виробництва та управління даними,

автомобільна та енергетична галузі.

Чому варто обрати Словацький технічний університет?

STU у Братиславі — один із провідних технічних університетів Словаччини, який пропонує якісну інженерну освіту та безкоштовне навчання словацькою мовою. Це чудова можливість для українських абітурієнтів здобути вищу освіту в Європі без іспитів і з перспективою працевлаштування в країнах ЄС.

І головне — з вступом тобі допоможе команда Postupai! Ми супроводжуємо студентів на всіх етапах: від подання заявки до поселення в гуртожиток. Звернись до нас — і вступ до Словаччини стане простим і зрозумілим!