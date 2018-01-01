Освітня програма: Вимірювання та управління якістю в машинобудуванні в STU Братислава
- Освітня програма: Вимірювання та управління якістю в машинобудуванні (Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve)
- Галузь підготовки: Машинобудування
- Рівень освіти: Бакалавр
- Форма навчання: Денна
- Вступ: Без іспитів
- Мова навчання: Словацька
Словацький технічний університет у Братиславі (STU) пропонує бакалаврську програму «Вимірювання та управління якістю в машинобудуванні», орієнтовану на підготовку фахівців у сфері якості та вимірювальних технологій для машинобудування, автомобільної промисловості та енергетики. Програма ідеально підходить тим, хто хоче отримати безкоштовну вищу освіту в Європі без вступних іспитів і з хорошими перспективами працевлаштування.
Що вивчають студенти?
У рамках цієї інженерної програми студенти здобувають ґрунтовні знання у таких напрямах:
- основи машинобудування та сучасні виробничі технології,
- інженерні матеріали та метрологія,
- технічна діагностика та інформаційні технології,
- системи управління якістю та методи вимірювань,
- застосування статистичних методів контролю процесів і управління виробничими даними.
Навчання відбувається очно та словацькою мовою, тому громадяни ЄС, зокрема й України, можуть навчатися в Словаччині безкоштовно.
Практична підготовка та програмне забезпечення
Студенти працюють з сучасними CAD і CAM-системами (SolidWorks, Inventor, SolidCAM), програмами моделювання та симуляції (Tecnomatix, Siemens NX, RoboDK, ANSYS), а також із програмами для аналізу даних і технічної діагностики (TIBCO Statistica, RobotStudio, Plant Simulation).
Переваги програми
- Вступ без іспитів — відбір проводиться за середнім балом атестату.
- Тісний зв’язок з практикою — участь у реальних проєктах та наукових дослідженнях.
- Сучасні лабораторії з професійним програмним забезпеченням.
- Можливість отримання галузевої стипендії.
- Акредитація за європейською схемою EUR-ACE® — відповідність міжнародним стандартам інженерної освіти.
Ким працюють випускники?
Випускники працюють у таких сферах:
- вимірювальні та випробувальні лабораторії,
- відділи якості на підприємствах,
- науково-дослідні та сертифікаційні центри,
- автоматизація виробництва та управління даними,
- автомобільна та енергетична галузі.
Чому варто обрати Словацький технічний університет?
STU у Братиславі — один із провідних технічних університетів Словаччини, який пропонує якісну інженерну освіту та безкоштовне навчання словацькою мовою. Це чудова можливість для українських абітурієнтів здобути вищу освіту в Європі без іспитів і з перспективою працевлаштування в країнах ЄС.
І головне — з вступом тобі допоможе команда Postupai! Ми супроводжуємо студентів на всіх етапах: від подання заявки до поселення в гуртожиток. Звернись до нас — і вступ до Словаччини стане простим і зрозумілим!
Навчальний план: Вимірювання та управління якістю в машинобудуванні
Загальна кількість ECTS-кредитів за весь період навчання: 180 кредитів.
Обсяг навчання в першому семестрі: 30 ECTS-кредитів, що відповідає стандартному навчальному навантаженню студента денної форми навчання.
1 курс
Обов’язкові предмети
- Математика I
- Програмування
- Технічна хімія
- Основи машинобудування
Факультативні предмети
- Історія техніки
- Додаткові заняття з математики I
- Професійна комунікація німецькою мовою
- Професійна комунікація словацькою мовою
- Професійна комунікація іспанською мовою
- Семінар з фізики I
- Фізична культура та спорт
2 курс
Обов’язкові предмети
- Математика II
- Матеріалознавство
- Технічна фізика I
- Технічна механіка I
Обов’язкові за вибором (мінімум 1 предмет)
- Професійна комунікація англійською мовою
- Професійна комунікація німецькою мовою
- Професійна комунікація словацькою мовою
- Професійна комунікація іспанською мовою
- Фізична культура та спорт
- Оздоровча фізична культура
Факультативні предмети
- Додаткові заняття з математики II
- Інженерна графіка
- Семінар з фізики II
- Соціологія
3 курс
Обов’язкові предмети
- Механіка рідин
- Право для інженерів
- Пружність і міцність
- Технічна фізика II
- Технологія I
Обов’язкові за вибором (мінімум 1 предмет)
- Професійна комунікація англійською мовою
- Професійна комунікація німецькою мовою
- Професійна комунікація словацькою мовою
- Професійна комунікація іспанською мовою
- Фізична культура та спорт
- Оздоровча фізична культура
- Чисельна математика
- Технічна механіка II
Факультативні предмети
- Семінар з фізики III
- Цікава математика і фізика
Де може працювати випускник?
Після завершення бакалавріату випускник буде підготовлений до роботи як у технічній, так і в управлінській сферах, пов'язаних з вимірюваннями, якістю та виробничими процесами. Серед актуальних професій:
- Метролог – спеціаліст з точних вимірювань, калібрування обладнання та контролю відхилень на виробництві.
- Інженер з якості та контролю продукції – займається аналізом браку, контролем готової продукції, участю в покращенні процесів.
- Менеджер з якості – керує внутрішніми аудитами, впроваджує стандарти ISO, організовує роботу з покращення виробничих процесів.
- Спеціаліст з нормалізації – розробляє норми, проводить тимчасові та ресурсні дослідження, виявляє неефективність процесів.
Де можна працювати?
Випускники знаходять роботу в великих промислових і автомобільних компаніях, а також в державних установах:
- Jaguar Land Rover Nitra – один з найбільших автомобільних заводів у Словаччині.
- Volkswagen Slovakia – міжнародна виробнича компанія з сучасними виробничими лініями.
- Словацький метрологічний інститут – державна організація, відповідальна за метрологію та еталони.
- Управління з нормалізації, метрології та випробувань – державний орган, що забезпечує технічні стандарти та контроль.
Продовження навчання в магістратурі
Випускники програми можуть продовжити навчання в магістратурі як за технічними, так і за управлінськими напрямами. Серед популярних магістерських програм:
- Якість виробництва та метрологія (наприклад, Riadenie kvality a metrológia) – поглиблене вивчення методів оцінки та управління якістю, калібрування та метрологічного забезпечення.
- Інженерний менеджмент (наприклад, Inžiniersky manažment) – поєднання технічних та управлінських дисциплін, підготовка до керівних ролей у промисловості.
- Автоматизація та контроль виробничих процесів – фокус на сучасні системи управління та цифровізацію виробництва.
- Машинобудування та технології виробництва – продовження технічної підготовки з акцентом на проектування, технології та контроль обладнання.
- Вимірювання та управління якістю в машинобудуванні – спеціальність, що зосереджена на застосуванні методів вимірювань і управлінні якістю в машинобудівному виробництві.
Додатково студенти можуть вибрати навчання за суміжними напрямками на факультетах машинобудування, електротехніки чи управління, а також брати участь у міжнародних магістерських програмах англійською мовою.
Як вступити на програму «Вимірювання та управління якістю в машинобудуванні» в STU
Програма «Вимірювання та управління якістю в машинобудуванні» в Словацькому технічному університеті (STU) — одна з найбільш затребуваних освітніх програм для студентів, які прагнуть освоїти ключові аспекти машинобудування з фокусом на якість та технології. Програма охоплює всі важливі моменти управління якістю, від вимірювань та контролю до оптимізації процесів і впровадження сучасних методів.
Хто може подати документи
- Абітурієнти з повною середньою або середньо-спеціальною освітою (атестат зрілості / maturita).
- Учні випускних класів, які можуть надати оцінки за поточний навчальний рік.
- Ті, хто цікавиться покращенням якості та впровадженням нових технологій в машинобудуванні.
Вступ без іспитів та безкоштовно
Як і на програму «Технології захисту навколишнього середовища», на програму «Вимірювання та управління якістю в машинобудуванні» можна вступити без вступних іспитів. Навчання безкоштовне для громадян ЄС та деяких інших країн, включаючи Україну.
Відбір здійснюється на основі:
- Середнього балу за 8–10 класи.
- Оцінок за перший семестр 11 класу (якщо ви ще навчаєтеся).
- Особлива увага може бути приділена предметам: математика, фізика, технічні дисципліни, технології.
Мова навчання та підтвердження
- Основна мова навчання — словацька.
- Іноземні студенти повинні надати підтвердження знання мови:
- Проходження внутрішнього вступного тесту в STU.
- Наявність міжнародного сертифіката рівня B1/B2.
Термін подачі документів
- Основний прийом: до 30 квітня.
- Додатковий прийом: влітку, за наявності вільних місць.
Порядок зарахування
Зарахування здійснюється на основі конкурсних балів, з ранжуванням абітурієнтів за кількістю балів, отриманих за середній бал та інші досягнення.
Чому варто навчатися в Словаччині?
- Доступна, якісна вища освіта в Європі.
- Можливість навчатися безкоштовно словацькою мовою.
- Визнання диплома в країнах ЄС.
- Сучасні технології та міжнародні перспективи працевлаштування в галузі машинобудування та управління якістю.
Потрібна допомога?
Якщо ви хочете дізнатися більше або подати документи, наша команда готова допомогти на всіх етапах — від подачі документів до поселення в гуртожиток. Ми надамо консультацію з питань мови, вибору програми та організації навчального процесу.
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