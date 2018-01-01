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Спеціальності

Вимірювання та управління якістю в машинобудуванні

Освітня програма: Вимірювання та управління якістю в машинобудуванні в STU Братислава

  • Освітня програма: Вимірювання та управління якістю в машинобудуванні (Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve)
  • Галузь підготовки: Машинобудування
  • Рівень освіти: Бакалавр
  • Форма навчання: Денна
  • Вступ: Без іспитів
  • Мова навчання: Словацька

Словацький технічний університет у Братиславі (STU) пропонує бакалаврську програму «Вимірювання та управління якістю в машинобудуванні», орієнтовану на підготовку фахівців у сфері якості та вимірювальних технологій для машинобудування, автомобільної промисловості та енергетики. Програма ідеально підходить тим, хто хоче отримати безкоштовну вищу освіту в Європі без вступних іспитів і з хорошими перспективами працевлаштування.

Що вивчають студенти?

У рамках цієї інженерної програми студенти здобувають ґрунтовні знання у таких напрямах:

  • основи машинобудування та сучасні виробничі технології,
  • інженерні матеріали та метрологія,
  • технічна діагностика та інформаційні технології,
  • системи управління якістю та методи вимірювань,
  • застосування статистичних методів контролю процесів і управління виробничими даними.

Навчання відбувається очно та словацькою мовою, тому громадяни ЄС, зокрема й України, можуть навчатися в Словаччині безкоштовно.

Практична підготовка та програмне забезпечення

Студенти працюють з сучасними CAD і CAM-системами (SolidWorks, Inventor, SolidCAM), програмами моделювання та симуляції (Tecnomatix, Siemens NX, RoboDK, ANSYS), а також із програмами для аналізу даних і технічної діагностики (TIBCO Statistica, RobotStudio, Plant Simulation).

Переваги програми

  • Вступ без іспитів — відбір проводиться за середнім балом атестату.
  • Тісний зв’язок з практикою — участь у реальних проєктах та наукових дослідженнях.
  • Сучасні лабораторії з професійним програмним забезпеченням.
  • Можливість отримання галузевої стипендії.
  • Акредитація за європейською схемою EUR-ACE® — відповідність міжнародним стандартам інженерної освіти.

Ким працюють випускники?

Випускники працюють у таких сферах:

  • вимірювальні та випробувальні лабораторії,
  • відділи якості на підприємствах,
  • науково-дослідні та сертифікаційні центри,
  • автоматизація виробництва та управління даними,
  • автомобільна та енергетична галузі.

Чому варто обрати Словацький технічний університет?

STU у Братиславі — один із провідних технічних університетів Словаччини, який пропонує якісну інженерну освіту та безкоштовне навчання словацькою мовою. Це чудова можливість для українських абітурієнтів здобути вищу освіту в Європі без іспитів і з перспективою працевлаштування в країнах ЄС.

І головне — з вступом тобі допоможе команда Postupai! Ми супроводжуємо студентів на всіх етапах: від подання заявки до поселення в гуртожиток. Звернись до нас — і вступ до Словаччини стане простим і зрозумілим!

Навчальний план: Вимірювання та управління якістю в машинобудуванні

Загальна кількість ECTS-кредитів за весь період навчання: 180 кредитів.

Обсяг навчання в першому семестрі: 30 ECTS-кредитів, що відповідає стандартному навчальному навантаженню студента денної форми навчання.

1 курс

Обов’язкові предмети

  • Математика I
  • Програмування
  • Технічна хімія
  • Основи машинобудування

Факультативні предмети

  • Історія техніки
  • Додаткові заняття з математики I
  • Професійна комунікація німецькою мовою
  • Професійна комунікація словацькою мовою
  • Професійна комунікація іспанською мовою
  • Семінар з фізики I
  • Фізична культура та спорт

2 курс

Обов’язкові предмети

  • Математика II
  • Матеріалознавство
  • Технічна фізика I
  • Технічна механіка I

Обов’язкові за вибором (мінімум 1 предмет)

  • Професійна комунікація англійською мовою
  • Професійна комунікація німецькою мовою
  • Професійна комунікація словацькою мовою
  • Професійна комунікація іспанською мовою
  • Фізична культура та спорт
  • Оздоровча фізична культура

Факультативні предмети

  • Додаткові заняття з математики II
  • Інженерна графіка
  • Семінар з фізики II
  • Соціологія

3 курс

Обов’язкові предмети

  • Механіка рідин
  • Право для інженерів
  • Пружність і міцність
  • Технічна фізика II
  • Технологія I

Обов’язкові за вибором (мінімум 1 предмет)

  • Професійна комунікація англійською мовою
  • Професійна комунікація німецькою мовою
  • Професійна комунікація словацькою мовою
  • Професійна комунікація іспанською мовою
  • Фізична культура та спорт
  • Оздоровча фізична культура
  • Чисельна математика
  • Технічна механіка II

Факультативні предмети

  • Семінар з фізики III
  • Цікава математика і фізика

Де може працювати випускник?

Після завершення бакалавріату випускник буде підготовлений до роботи як у технічній, так і в управлінській сферах, пов'язаних з вимірюваннями, якістю та виробничими процесами. Серед актуальних професій:

  • Метролог – спеціаліст з точних вимірювань, калібрування обладнання та контролю відхилень на виробництві.
  • Інженер з якості та контролю продукції – займається аналізом браку, контролем готової продукції, участю в покращенні процесів.
  • Менеджер з якості – керує внутрішніми аудитами, впроваджує стандарти ISO, організовує роботу з покращення виробничих процесів.
  • Спеціаліст з нормалізації – розробляє норми, проводить тимчасові та ресурсні дослідження, виявляє неефективність процесів.

Де можна працювати?

Випускники знаходять роботу в великих промислових і автомобільних компаніях, а також в державних установах:

  • Jaguar Land Rover Nitra – один з найбільших автомобільних заводів у Словаччині.
  • Volkswagen Slovakia – міжнародна виробнича компанія з сучасними виробничими лініями.
  • Словацький метрологічний інститут – державна організація, відповідальна за метрологію та еталони.
  • Управління з нормалізації, метрології та випробувань – державний орган, що забезпечує технічні стандарти та контроль.

Продовження навчання в магістратурі

Випускники програми можуть продовжити навчання в магістратурі як за технічними, так і за управлінськими напрямами. Серед популярних магістерських програм:

  • Якість виробництва та метрологія (наприклад, Riadenie kvality a metrológia) – поглиблене вивчення методів оцінки та управління якістю, калібрування та метрологічного забезпечення.
  • Інженерний менеджмент (наприклад, Inžiniersky manažment) – поєднання технічних та управлінських дисциплін, підготовка до керівних ролей у промисловості.
  • Автоматизація та контроль виробничих процесів – фокус на сучасні системи управління та цифровізацію виробництва.
  • Машинобудування та технології виробництва – продовження технічної підготовки з акцентом на проектування, технології та контроль обладнання.
  • Вимірювання та управління якістю в машинобудуванні – спеціальність, що зосереджена на застосуванні методів вимірювань і управлінні якістю в машинобудівному виробництві.

Додатково студенти можуть вибрати навчання за суміжними напрямками на факультетах машинобудування, електротехніки чи управління, а також брати участь у міжнародних магістерських програмах англійською мовою.

Як вступити на програму «Вимірювання та управління якістю в машинобудуванні» в STU

Програма «Вимірювання та управління якістю в машинобудуванні» в Словацькому технічному університеті (STU) — одна з найбільш затребуваних освітніх програм для студентів, які прагнуть освоїти ключові аспекти машинобудування з фокусом на якість та технології. Програма охоплює всі важливі моменти управління якістю, від вимірювань та контролю до оптимізації процесів і впровадження сучасних методів.

Хто може подати документи

  • Абітурієнти з повною середньою або середньо-спеціальною освітою (атестат зрілості / maturita).
  • Учні випускних класів, які можуть надати оцінки за поточний навчальний рік.
  • Ті, хто цікавиться покращенням якості та впровадженням нових технологій в машинобудуванні.

Вступ без іспитів та безкоштовно

Як і на програму «Технології захисту навколишнього середовища», на програму «Вимірювання та управління якістю в машинобудуванні» можна вступити без вступних іспитів. Навчання безкоштовне для громадян ЄС та деяких інших країн, включаючи Україну.

Відбір здійснюється на основі:

  • Середнього балу за 8–10 класи.
  • Оцінок за перший семестр 11 класу (якщо ви ще навчаєтеся).
  • Особлива увага може бути приділена предметам: математика, фізика, технічні дисципліни, технології.

Мова навчання та підтвердження

  • Основна мова навчання — словацька.
  • Іноземні студенти повинні надати підтвердження знання мови:
    • Проходження внутрішнього вступного тесту в STU.
    • Наявність міжнародного сертифіката рівня B1/B2.

Термін подачі документів

  • Основний прийом: до 30 квітня.
  • Додатковий прийом: влітку, за наявності вільних місць.

Порядок зарахування

Зарахування здійснюється на основі конкурсних балів, з ранжуванням абітурієнтів за кількістю балів, отриманих за середній бал та інші досягнення.

Чому варто навчатися в Словаччині?

  • Доступна, якісна вища освіта в Європі.
  • Можливість навчатися безкоштовно словацькою мовою.
  • Визнання диплома в країнах ЄС.
  • Сучасні технології та міжнародні перспективи працевлаштування в галузі машинобудування та управління якістю.

Потрібна допомога?

Якщо ви хочете дізнатися більше або подати документи, наша команда готова допомогти на всіх етапах — від подачі документів до поселення в гуртожиток. Ми надамо консультацію з питань мови, вибору програми та організації навчального процесу.

Зв’яжіться з нами для отримання безкоштовної консультації!

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 30.04.2026
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
Безкоштовна консультація