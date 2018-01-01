Технологии защиты окружающей среды

Учебная программа «Техника охраны окружающей среды» Программа: Technika ochrany životného prostredia

Technika ochrany životného prostredia Факультет: Машиностроительный факультет (SjF)

Машиностроительный факультет (SjF) Уровень: Бакалавриат | Продолжительность: 3 года | Форма обучения: Очная

Бакалавриат | 3 года | Очная Язык обучения: Словацкий

Словацкий Области: Машиностроение, охрана окружающей среды

Машиностроение, охрана окружающей среды Поступление: Без вступительных экзаменов Техника охраны окружающей среды сочетает в себе инженерные и экологические знания. Это направление для тех, кто хочет не просто изучать машиностроение, но и заниматься вопросами устойчивого развития, экологичной переработки ресурсов и защиты окружающей среды. Благодаря сочетанию технического образования и экологических решений, студенты получают востребованные навыки, применимые в промышленности, энергетике и государственном секторе. Что вы будете изучать? анализ промышленных и технологических процессов с точки зрения экологической безопасности;

работу с технической, проектной и производственной документацией;

технологии очистки воды, утилизации отходов и рационального использования ресурсов;

современные методы разработки экологичных и энергоэффективных производств. Особенность программы — практическая ориентация и междисциплинарный подход. Вы будете изучать как технические дисциплины, так и основы химии, энергетики и экологии. Почему стоит выбрать эту программу? Бесплатное обучение на словацком языке для иностранных студентов.

Востребованность специалистов в области экологической инженерии в странах ЕС.

Сильная техническая база: сочетание знаний из машиностроения, энергетики и экологии.

Практико-ориентированное образование с возможностью участия в реальных проектах и стажировках. Преимущества обучения в STU Один из ведущих технических университетов Словакии

Государственный университет в самом центре Европы

Бесплатное высшее образование на словацком языке для студентов из Украины и ЕС

Современная материально-техническая база

Интеграция теории и практики в учебном процессе

Поступление без экзаменов и признание диплома в странах ЕС

Широкие возможности трудоустройства и продолжения обучения в магистратуре Поступить легко с Postupai Если ты хочешь получить качественное инженерное и высшее образование в Словакии и построить карьеру в сфере охраны окружающей среды — начни с программы «Техника охраны окружающей среды» в Словацком техническом университете в Братиславе. С Postupai ты пройдёшь путь поступления без стресса: Подбор и консультации по учебной программе

Полное сопровождение при подаче документов

Учебный план: Техника охраны окружающей среды Общее количество ECTS-кредитов за весь период обучения: 180 кредитов. Объём обучения в первом семестре: 30 ECTS-кредитов, что соответствует стандартной учебной нагрузке студента на очной форме обучения. 1 курс 1 семестр Обязательные предметы: Математика I Программирование Техническая химия Основы машиностроения

Выборочные предметы: История техники Дополнительные упражнения по математике I Профессиональная коммуникация на немецком языке Профессиональная коммуникация на словацком языке Профессиональная коммуникация на испанском языке Семинар по физике I Физическое воспитание и спорт

2 семестр Обязательные предметы: Математика II Наука о материалах Техническая физика I Техническая механика I

Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет): Профессиональная коммуникация на английском языке Профессиональная коммуникация на немецком языке Профессиональная коммуникация на словацком языке Профессиональная коммуникация на испанском языке

Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет): Физическое воспитание и спорт Лечебная физическая культура

Выборочные предметы: Дополнительные упражнения по математике II Инженерная графика Семинар по физике II Социология

2 курс 3 семестр Обязательные предметы: Механика жидкости Право для инженеров Упругость и прочность Техническая физика II Технология I

Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет): Профессиональная коммуникация на английском языке Профессиональная коммуникация на иностранном языке (немецкий) Профессиональная коммуникация на иностранном языке (словацкий) Профессиональная коммуникация на иностранном языке (испанский)

Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет): Физическое воспитание и спорт Лечебная физическая культура

Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет): Численные методы Техническая механика II

Выборочные предметы: Семинар по физике III Интересная математика и физика

4 семестр Обязательные предметы: Проектирование I Технология II Термодинамика Производственная практика Основы менеджмента

Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет): Проекционная геометрия Основы статистического анализа

Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет): Физическое воспитание и спорт Лечебная физическая культура

Выборочные предметы: Безопасность технологических установок Дифференциальные уравнения Математика III

3 курс 5 семестр Обязательные предметы: Очистка сточных вод Интегрированные системы менеджмента Охрана атмосферного воздуха Процессное машиностроение Переработка и утилизация отходов

Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет): Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский) Профессиональная коммуникация на иностранном языке (немецкий) Профессиональная коммуникация на иностранном языке (словацкий) Профессиональная коммуникация на иностранном языке (испанский)

Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет): Автоматизация и измерения Электротехника и электроника Проектирование II Передача тепла Производственные машины и оборудование

Выборочные предметы: Линейная алгебра Физическое воспитание и спорт

6 семестр Обязательные предметы: Бакалаврская работа Дизайн процессного оборудования Лабораторные работы Государственный экзамен (фиктивный предмет)

Выборочные предметы: Численные методы в Matlab Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский) Профессиональная коммуникация на иностранном языке (немецкий) Профессиональная коммуникация на иностранном языке (словацкий) Профессиональная коммуникация на иностранном языке (испанский) Физическое воспитание и спорт



Карьера и возможности Выпускник учебной программы «Технология защиты окружающей среды» Машиностроительного факультета Словацкого технического университета в Братиславе (STU) способен анализировать технологические процессы в различных отраслях промышленного и пищевого производства, а также применять современные методы переработки и утилизации твёрдых и жидких отходов. Он владеет навыками работы с компьютером и технической документацией, а также имеет знания в области инженерных технологий, организации труда и управления. Студенты осваивают практические навыки эксплуатации, контроля и управления технологическими процессами, а также взаимодействия с технологами, инженерами-химиками, конструкторами, менеджерами и экологами. Это позволяет им работать в сферах очистки воды и воздуха, на очистных сооружениях, мусороперерабатывающих предприятиях, полигонах, в области экологического мониторинга, капитального строительства и охраны окружающей среды. Примеры должностей, доступных выпускникам: Техник водохозяйственного развития – участие в проектировании и модернизации водных систем, контроль водоснабжения и канализации, работа с инфраструктурными проектами.

– участие в проектировании и модернизации водных систем, контроль водоснабжения и канализации, работа с инфраструктурными проектами. Инженер-энергетик (Energetik technológ) – технический надзор за энергетическим оборудованием, оптимизация энергопотребления, внедрение мероприятий по энергоэффективности.

– технический надзор за энергетическим оборудованием, оптимизация энергопотребления, внедрение мероприятий по энергоэффективности. Специалист по планированию производства – управление производственными циклами, логистикой и графиками, координация материальных потоков.

– управление производственными циклами, логистикой и графиками, координация материальных потоков. Процессный техник на химическом производстве – контроль химических процессов, обеспечение качества продукции, оптимизация производственных линий.

– контроль химических процессов, обеспечение качества продукции, оптимизация производственных линий. Техник по экологическому мониторингу – сбор и анализ экологических данных, участие в разработке стратегий экологической безопасности. Где ты можешь работать: SLOVNAFT A.S. (Братислава) – одна из ведущих нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний региона с переработкой до 6 млн тонн нефти в год.

(Братислава) – одна из ведущих нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний региона с переработкой до 6 млн тонн нефти в год. MONDELÉZ SR (Братислава) – производство шоколада, какао, кондитерских полуфабрикатов и сладостей.

(Братислава) – производство шоколада, какао, кондитерских полуфабрикатов и сладостей. EVONIK FERMAS (Словацкая Любча) – коммерческое производство аминокислот, биосурфактантов, жирных кислот и других химических компонентов.

(Словацкая Любча) – коммерческое производство аминокислот, биосурфактантов, жирных кислот и других химических компонентов. DUSLO A.S. (Шаля) – одно из крупнейших химических предприятий Словакии, производитель удобрений и поставщик резинохимии мирового уровня. Возможность продолжения обучения После окончания бакалавриата в STU студенты могут продолжить обучение в магистратуре по смежным направлениям, таким как химическая технология, экологическая инженерия, автоматизация или энергетика. Магистратура в Словакии позволяет углубить профессиональные знания, заниматься научной деятельностью и претендовать на руководящие должности в промышленности, государственных органах или консалтинговых компаниях.