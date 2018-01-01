Технологии защиты окружающей среды

Учебная программа «Техника охраны окружающей среды»
- Программа: Technika ochrany životného prostredia
- Факультет: Машиностроительный факультет (SjF)
- Уровень: Бакалавриат | Продолжительность: 3 года | Форма обучения: Очная
- Язык обучения: Словацкий
- Области: Машиностроение, охрана окружающей среды
- Поступление: Без вступительных экзаменов
Техника охраны окружающей среды сочетает в себе инженерные и экологические знания. Это направление для тех, кто хочет не просто изучать машиностроение, но и заниматься вопросами устойчивого развития, экологичной переработки ресурсов и защиты окружающей среды.
Благодаря сочетанию технического образования и экологических решений, студенты получают востребованные навыки, применимые в промышленности, энергетике и государственном секторе.
Что вы будете изучать?
- анализ промышленных и технологических процессов с точки зрения экологической безопасности;
- работу с технической, проектной и производственной документацией;
- технологии очистки воды, утилизации отходов и рационального использования ресурсов;
- современные методы разработки экологичных и энергоэффективных производств.
Особенность программы — практическая ориентация и междисциплинарный подход. Вы будете изучать как технические дисциплины, так и основы химии, энергетики и экологии.
Почему стоит выбрать эту программу?
- Бесплатное обучение на словацком языке для иностранных студентов.
- Востребованность специалистов в области экологической инженерии в странах ЕС.
- Сильная техническая база: сочетание знаний из машиностроения, энергетики и экологии.
- Практико-ориентированное образование с возможностью участия в реальных проектах и стажировках.
Преимущества обучения в STU
- Один из ведущих технических университетов Словакии
- Государственный университет в самом центре Европы
- Бесплатное высшее образование на словацком языке для студентов из Украины и ЕС
- Современная материально-техническая база
- Интеграция теории и практики в учебном процессе
- Поступление без экзаменов и признание диплома в странах ЕС
- Широкие возможности трудоустройства и продолжения обучения в магистратуре
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Если ты хочешь получить качественное инженерное и высшее образование в Словакии и построить карьеру в сфере охраны окружающей среды — начни с программы «Техника охраны окружающей среды» в Словацком техническом университете в Братиславе.
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Учебный план: Техника охраны окружающей среды
Общее количество ECTS-кредитов за весь период обучения: 180 кредитов.
Объём обучения в первом семестре: 30 ECTS-кредитов, что соответствует стандартной учебной нагрузке студента на очной форме обучения.
1 курс
1 семестр
- Обязательные предметы:
- Математика I
- Программирование
- Техническая химия
- Основы машиностроения
- Выборочные предметы:
- История техники
- Дополнительные упражнения по математике I
- Профессиональная коммуникация на немецком языке
- Профессиональная коммуникация на словацком языке
- Профессиональная коммуникация на испанском языке
- Семинар по физике I
- Физическое воспитание и спорт
2 семестр
- Обязательные предметы:
- Математика II
- Наука о материалах
- Техническая физика I
- Техническая механика I
- Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
- Профессиональная коммуникация на английском языке
- Профессиональная коммуникация на немецком языке
- Профессиональная коммуникация на словацком языке
- Профессиональная коммуникация на испанском языке
- Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
- Физическое воспитание и спорт
- Лечебная физическая культура
- Выборочные предметы:
- Дополнительные упражнения по математике II
- Инженерная графика
- Семинар по физике II
- Социология
2 курс
3 семестр
- Обязательные предметы:
- Механика жидкости
- Право для инженеров
- Упругость и прочность
- Техническая физика II
- Технология I
- Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
- Профессиональная коммуникация на английском языке
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (немецкий)
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (словацкий)
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (испанский)
- Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
- Физическое воспитание и спорт
- Лечебная физическая культура
- Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
- Численные методы
- Техническая механика II
- Выборочные предметы:
- Семинар по физике III
- Интересная математика и физика
4 семестр
- Обязательные предметы:
- Проектирование I
- Технология II
- Термодинамика
- Производственная практика
- Основы менеджмента
- Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
- Проекционная геометрия
- Основы статистического анализа
- Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
- Физическое воспитание и спорт
- Лечебная физическая культура
- Выборочные предметы:
- Безопасность технологических установок
- Дифференциальные уравнения
- Математика III
3 курс
5 семестр
- Обязательные предметы:
- Очистка сточных вод
- Интегрированные системы менеджмента
- Охрана атмосферного воздуха
- Процессное машиностроение
- Переработка и утилизация отходов
- Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский)
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (немецкий)
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (словацкий)
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (испанский)
- Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
- Автоматизация и измерения
- Электротехника и электроника
- Проектирование II
- Передача тепла
- Производственные машины и оборудование
- Выборочные предметы:
- Линейная алгебра
- Физическое воспитание и спорт
6 семестр
- Обязательные предметы:
- Бакалаврская работа
- Дизайн процессного оборудования
- Лабораторные работы
- Государственный экзамен (фиктивный предмет)
- Выборочные предметы:
- Численные методы в Matlab
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский)
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (немецкий)
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (словацкий)
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (испанский)
- Физическое воспитание и спорт
Карьера и возможности
Выпускник учебной программы «Технология защиты окружающей среды» Машиностроительного факультета Словацкого технического университета в Братиславе (STU) способен анализировать технологические процессы в различных отраслях промышленного и пищевого производства, а также применять современные методы переработки и утилизации твёрдых и жидких отходов. Он владеет навыками работы с компьютером и технической документацией, а также имеет знания в области инженерных технологий, организации труда и управления.
Студенты осваивают практические навыки эксплуатации, контроля и управления технологическими процессами, а также взаимодействия с технологами, инженерами-химиками, конструкторами, менеджерами и экологами. Это позволяет им работать в сферах очистки воды и воздуха, на очистных сооружениях, мусороперерабатывающих предприятиях, полигонах, в области экологического мониторинга, капитального строительства и охраны окружающей среды.
Примеры должностей, доступных выпускникам:
- Техник водохозяйственного развития – участие в проектировании и модернизации водных систем, контроль водоснабжения и канализации, работа с инфраструктурными проектами.
- Инженер-энергетик (Energetik technológ) – технический надзор за энергетическим оборудованием, оптимизация энергопотребления, внедрение мероприятий по энергоэффективности.
- Специалист по планированию производства – управление производственными циклами, логистикой и графиками, координация материальных потоков.
- Процессный техник на химическом производстве – контроль химических процессов, обеспечение качества продукции, оптимизация производственных линий.
- Техник по экологическому мониторингу – сбор и анализ экологических данных, участие в разработке стратегий экологической безопасности.
Где ты можешь работать:
- SLOVNAFT A.S. (Братислава) – одна из ведущих нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний региона с переработкой до 6 млн тонн нефти в год.
- MONDELÉZ SR (Братислава) – производство шоколада, какао, кондитерских полуфабрикатов и сладостей.
- EVONIK FERMAS (Словацкая Любча) – коммерческое производство аминокислот, биосурфактантов, жирных кислот и других химических компонентов.
- DUSLO A.S. (Шаля) – одно из крупнейших химических предприятий Словакии, производитель удобрений и поставщик резинохимии мирового уровня.
Возможность продолжения обучения
После окончания бакалавриата в STU студенты могут продолжить обучение в магистратуре по смежным направлениям, таким как химическая технология, экологическая инженерия, автоматизация или энергетика. Магистратура в Словакии позволяет углубить профессиональные знания, заниматься научной деятельностью и претендовать на руководящие должности в промышленности, государственных органах или консалтинговых компаниях.
Как поступить на программу «Технологии защиты окружающей среды» в STU
Программа «Технологии защиты окружающей среды» входит в образовательное направление в области машиностроения и реализуется на Машиностроительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU). Это один из лучших вариантов получить высшее образование в Словакии по инженерной и экологической специальности.
Студенты осваивают экологически ориентированные инженерные технологии, учатся проектировать и внедрять системы защиты окружающей среды, работать с отходами, промышленными выбросами и ресурсосбережением. Программа идеально подойдёт тем, кто интересуется техникой, устойчивым развитием, экологическими технологиями и хочет получить инженерное образование за рубежом на словацком языке.
Кто может подать документы
- Абитуриенты с полным средним или средне-специальным образованием (аттестат зрелости / maturita);
- Ученики выпускных классов, которые могут предоставить оценки за текущий учебный год;
- Будущие инженеры, которым интересны экология, технические науки и устойчивые технологии.
Поступление без экзаменов и бесплатно
Вступительные экзамены не проводятся. Поступление осуществляется без экзаменов и доступно для всех, кто соответствует условиям отбора. Кроме того, обучение на словацком языке является бесплатным для граждан ЕС и некоторых других стран, включая Украину.
Отбор осуществляется на основе:
- Среднего балла за 8–10 классы;
- Оценок за первый семестр 11 класса (если вы ещё учитесь);
- Особое внимание может быть уделено предметам: биология, химия, технические дисциплины, экология.
Язык обучения и подтверждение
- Основной язык обучения — словацкий;
- Подтверждение уровня языка требуется для иностранных студентов:
- Прохождение внутреннего вступительного теста в STU;
- ИЛИ наличие международного сертификата уровня B1/B2.
Сроки подачи документов
- Основной приём: до 30 апреля;
- Дополнительный приём: летом, при наличии свободных мест.
Порядок зачисления
Абитуриенты ранжируются по количеству конкурсных баллов. Зачисление проходит в пределах установленного лимита. Следить за статусом заявки можно через личный кабинет на портале STU.
Зачем учиться в Словакии?
Словакия предлагает качественное высшее образование в Европе с доступными условиями для иностранных студентов. Обучение бесплатно на словацком языке, а дипломы признаются по всей ЕС. Программа «Технологии защиты окружающей среды» сочетает современные технологии, устойчивость и международные перспективы трудоустройства.
Нужна помощь?
Наша команда сопровождает абитуриентов на всех этапах: от выбора программы до заселения в общежитие. Мы поможем с подачей документов, прохождением языкового теста и адаптацией в университете.
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