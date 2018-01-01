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Технологии защиты окружающей среды

Учебная программа «Техника охраны окружающей среды»

  • Программа: Technika ochrany životného prostredia
  • Факультет: Машиностроительный факультет (SjF)
  • Уровень: Бакалавриат | Продолжительность: 3 года | Форма обучения: Очная
  • Язык обучения: Словацкий
  • Области: Машиностроение, охрана окружающей среды
  • Поступление: Без вступительных экзаменов

Техника охраны окружающей среды сочетает в себе инженерные и экологические знания. Это направление для тех, кто хочет не просто изучать машиностроение, но и заниматься вопросами устойчивого развития, экологичной переработки ресурсов и защиты окружающей среды.

Благодаря сочетанию технического образования и экологических решений, студенты получают востребованные навыки, применимые в промышленности, энергетике и государственном секторе.

Что вы будете изучать?

  • анализ промышленных и технологических процессов с точки зрения экологической безопасности;
  • работу с технической, проектной и производственной документацией;
  • технологии очистки воды, утилизации отходов и рационального использования ресурсов;
  • современные методы разработки экологичных и энергоэффективных производств.

Особенность программы — практическая ориентация и междисциплинарный подход. Вы будете изучать как технические дисциплины, так и основы химии, энергетики и экологии.

Почему стоит выбрать эту программу?

  • Бесплатное обучение на словацком языке для иностранных студентов.
  • Востребованность специалистов в области экологической инженерии в странах ЕС.
  • Сильная техническая база: сочетание знаний из машиностроения, энергетики и экологии.
  • Практико-ориентированное образование с возможностью участия в реальных проектах и стажировках.

Преимущества обучения в STU

  • Один из ведущих технических университетов Словакии
  • Государственный университет в самом центре Европы
  • Бесплатное высшее образование на словацком языке для студентов из Украины и ЕС
  • Современная материально-техническая база
  • Интеграция теории и практики в учебном процессе
  • Поступление без экзаменов и признание диплома в странах ЕС
  • Широкие возможности трудоустройства и продолжения обучения в магистратуре

Поступить легко с Postupai

Если ты хочешь получить качественное инженерное и высшее образование в Словакии и построить карьеру в сфере охраны окружающей среды — начни с программы «Техника охраны окружающей среды» в Словацком техническом университете в Братиславе.

С Postupai ты пройдёшь путь поступления без стресса:

Учебный план: Техника охраны окружающей среды

Общее количество ECTS-кредитов за весь период обучения: 180 кредитов.

Объём обучения в первом семестре: 30 ECTS-кредитов, что соответствует стандартной учебной нагрузке студента на очной форме обучения.

1 курс

1 семестр

  • Обязательные предметы:
    • Математика I
    • Программирование
    • Техническая химия
    • Основы машиностроения
  • Выборочные предметы:
    • История техники
    • Дополнительные упражнения по математике I
    • Профессиональная коммуникация на немецком языке
    • Профессиональная коммуникация на словацком языке
    • Профессиональная коммуникация на испанском языке
    • Семинар по физике I
    • Физическое воспитание и спорт

2 семестр

  • Обязательные предметы:
    • Математика II
    • Наука о материалах
    • Техническая физика I
    • Техническая механика I
  • Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
    • Профессиональная коммуникация на английском языке
    • Профессиональная коммуникация на немецком языке
    • Профессиональная коммуникация на словацком языке
    • Профессиональная коммуникация на испанском языке
  • Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
    • Физическое воспитание и спорт
    • Лечебная физическая культура
  • Выборочные предметы:
    • Дополнительные упражнения по математике II
    • Инженерная графика
    • Семинар по физике II
    • Социология

2 курс

3 семестр

  • Обязательные предметы:
    • Механика жидкости
    • Право для инженеров
    • Упругость и прочность
    • Техническая физика II
    • Технология I
  • Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
    • Профессиональная коммуникация на английском языке
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (немецкий)
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (словацкий)
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (испанский)
  • Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
    • Физическое воспитание и спорт
    • Лечебная физическая культура
  • Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
    • Численные методы
    • Техническая механика II
  • Выборочные предметы:
    • Семинар по физике III
    • Интересная математика и физика

4 семестр

  • Обязательные предметы:
    • Проектирование I
    • Технология II
    • Термодинамика
    • Производственная практика
    • Основы менеджмента
  • Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
    • Проекционная геометрия
    • Основы статистического анализа
  • Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
    • Физическое воспитание и спорт
    • Лечебная физическая культура
  • Выборочные предметы:
    • Безопасность технологических установок
    • Дифференциальные уравнения
    • Математика III

3 курс

5 семестр

  • Обязательные предметы:
    • Очистка сточных вод
    • Интегрированные системы менеджмента
    • Охрана атмосферного воздуха
    • Процессное машиностроение
    • Переработка и утилизация отходов
  • Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский)
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (немецкий)
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (словацкий)
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (испанский)
  • Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
    • Автоматизация и измерения
    • Электротехника и электроника
    • Проектирование II
    • Передача тепла
    • Производственные машины и оборудование
  • Выборочные предметы:
    • Линейная алгебра
    • Физическое воспитание и спорт

6 семестр

  • Обязательные предметы:
    • Бакалаврская работа
    • Дизайн процессного оборудования
    • Лабораторные работы
    • Государственный экзамен (фиктивный предмет)
  • Выборочные предметы:
    • Численные методы в Matlab
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский)
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (немецкий)
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (словацкий)
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (испанский)
    • Физическое воспитание и спорт

Карьера и возможности

Выпускник учебной программы «Технология защиты окружающей среды» Машиностроительного факультета Словацкого технического университета в Братиславе (STU) способен анализировать технологические процессы в различных отраслях промышленного и пищевого производства, а также применять современные методы переработки и утилизации твёрдых и жидких отходов. Он владеет навыками работы с компьютером и технической документацией, а также имеет знания в области инженерных технологий, организации труда и управления.

Студенты осваивают практические навыки эксплуатации, контроля и управления технологическими процессами, а также взаимодействия с технологами, инженерами-химиками, конструкторами, менеджерами и экологами. Это позволяет им работать в сферах очистки воды и воздуха, на очистных сооружениях, мусороперерабатывающих предприятиях, полигонах, в области экологического мониторинга, капитального строительства и охраны окружающей среды.

Примеры должностей, доступных выпускникам:

  • Техник водохозяйственного развития – участие в проектировании и модернизации водных систем, контроль водоснабжения и канализации, работа с инфраструктурными проектами.
  • Инженер-энергетик (Energetik technológ) – технический надзор за энергетическим оборудованием, оптимизация энергопотребления, внедрение мероприятий по энергоэффективности.
  • Специалист по планированию производства – управление производственными циклами, логистикой и графиками, координация материальных потоков.
  • Процессный техник на химическом производстве – контроль химических процессов, обеспечение качества продукции, оптимизация производственных линий.
  • Техник по экологическому мониторингу – сбор и анализ экологических данных, участие в разработке стратегий экологической безопасности.

Где ты можешь работать:

  • SLOVNAFT A.S. (Братислава) – одна из ведущих нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний региона с переработкой до 6 млн тонн нефти в год.
  • MONDELÉZ SR (Братислава) – производство шоколада, какао, кондитерских полуфабрикатов и сладостей.
  • EVONIK FERMAS (Словацкая Любча) – коммерческое производство аминокислот, биосурфактантов, жирных кислот и других химических компонентов.
  • DUSLO A.S. (Шаля) – одно из крупнейших химических предприятий Словакии, производитель удобрений и поставщик резинохимии мирового уровня.

Возможность продолжения обучения

После окончания бакалавриата в STU студенты могут продолжить обучение в магистратуре по смежным направлениям, таким как химическая технология, экологическая инженерия, автоматизация или энергетика. Магистратура в Словакии позволяет углубить профессиональные знания, заниматься научной деятельностью и претендовать на руководящие должности в промышленности, государственных органах или консалтинговых компаниях.

Как поступить на программу «Технологии защиты окружающей среды» в STU

Программа «Технологии защиты окружающей среды» входит в образовательное направление в области машиностроения и реализуется на Машиностроительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU). Это один из лучших вариантов получить высшее образование в Словакии по инженерной и экологической специальности.

Студенты осваивают экологически ориентированные инженерные технологии, учатся проектировать и внедрять системы защиты окружающей среды, работать с отходами, промышленными выбросами и ресурсосбережением. Программа идеально подойдёт тем, кто интересуется техникой, устойчивым развитием, экологическими технологиями и хочет получить инженерное образование за рубежом на словацком языке.

Кто может подать документы

  • Абитуриенты с полным средним или средне-специальным образованием (аттестат зрелости / maturita);
  • Ученики выпускных классов, которые могут предоставить оценки за текущий учебный год;
  • Будущие инженеры, которым интересны экология, технические науки и устойчивые технологии.

Поступление без экзаменов и бесплатно

Вступительные экзамены не проводятся. Поступление осуществляется без экзаменов и доступно для всех, кто соответствует условиям отбора. Кроме того, обучение на словацком языке является бесплатным для граждан ЕС и некоторых других стран, включая Украину.

Отбор осуществляется на основе:

  • Среднего балла за 8–10 классы;
  • Оценок за первый семестр 11 класса (если вы ещё учитесь);
  • Особое внимание может быть уделено предметам: биология, химия, технические дисциплины, экология.

Язык обучения и подтверждение

  • Основной язык обучения — словацкий;
  • Подтверждение уровня языка требуется для иностранных студентов:
    • Прохождение внутреннего вступительного теста в STU;
    • ИЛИ наличие международного сертификата уровня B1/B2.

Сроки подачи документов

  • Основной приём: до 30 апреля;
  • Дополнительный приём: летом, при наличии свободных мест.

Порядок зачисления

Абитуриенты ранжируются по количеству конкурсных баллов. Зачисление проходит в пределах установленного лимита. Следить за статусом заявки можно через личный кабинет на портале STU.

Зачем учиться в Словакии?

Словакия предлагает качественное высшее образование в Европе с доступными условиями для иностранных студентов. Обучение бесплатно на словацком языке, а дипломы признаются по всей ЕС. Программа «Технологии защиты окружающей среды» сочетает современные технологии, устойчивость и международные перспективы трудоустройства.

Нужна помощь?

Наша команда сопровождает абитуриентов на всех этапах: от выбора программы до заселения в общежитие. Мы поможем с подачей документов, прохождением языкового теста и адаптацией в университете.

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Словацкий технический университет в Братиславе

Термин подачи заявки: до 30.04.2026
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc. (3-4 года)
  • Инженер (магистратура) - Ing. arch. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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