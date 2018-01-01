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Спеціальності

Технології захисту навколишнього середовища

Учбова програма «Техніка охорони навколишнього середовища»

  • Програма: Technika ochrany životného prostredia
  • Факультет: Машинобудівний факультет (SjF)
  • Рівень: Бакалаврат | Тривалість: 3 роки | Форма навчання: Очна
  • Мова навчання: Словацька
  • Області: Машинобудування, охорона навколишнього середовища
  • Вступ: Без вступних іспитів

Техніка охорони навколишнього середовища поєднує в собі інженерні та екологічні знання. Це напрямок для тих, хто хоче не тільки вивчати машинобудування, а й займатися питаннями стійкого розвитку, екологічної переробки ресурсів та захисту навколишнього середовища.

Завдяки поєднанню технічної освіти та екологічних рішень, студенти отримують затребувані навички, які застосовуються в промисловості, енергетиці та державному секторі.

Що ви будете вивчати?

  • аналіз промислових та технологічних процесів з точки зору екологічної безпеки;
  • роботу з технічною, проектною та виробничою документацією;
  • технології очищення води, утилізації відходів та раціонального використання ресурсів;
  • сучасні методи розробки екологічних та енергоефективних виробництв.

Особливість програми — практична орієнтація та міждисциплінарний підхід. Ви будете вивчати як технічні дисципліни, так і основи хімії, енергетики та екології.

Кар'єрні можливості

Випускники програми знаходять роботу в інженерній та екологічній сферах, на виробничих та проектних підприємствах, у державних та приватних організаціях. Доступні посади включають:

  • Технік водогосподарського розвитку — планування та модернізація водогосподарських систем, участь у розробці інфраструктурних проектів, контроль за водопостачанням та каналізацією.
  • Інженер-енергетик (Energetik technológ) — координація технічних перевірок та ремонту енергетичного обладнання, управління витратами енергії, контроль енергоефективності на виробництві.
  • Спеціаліст з планування виробництва — організація виробничих процесів, управління матеріальними потоками, планування та коригування виробничих графіків.
  • Процесний технік у хімічному виробництві — контроль та оптимізація хімічних процесів, участь у виробничих випробуваннях, аналіз якості продукції, робота на виробничих лініях.

Чому варто вибрати цю програму?

  • Безкоштовне навчання словацькою мовою для іноземних студентів.
  • Потрібність фахівців в галузі екологічної інженерії в країнах ЄС.
  • Міцна технічна база: поєднання знань з машинобудування, енергетики та екології.
  • Практично орієнтована освіта з можливістю участі в реальних проектах та стажуваннях.

Переваги навчання в STU

  • Один з провідних технічних університетів Словаччини
  • Державний університет в самому центрі Європи
  • Безкоштовна вища освіта словацькою мовою для студентів з України та ЄС
  • Сучасна матеріально-технічна база
  • Інтеграція теорії та практики в навчальному процесі
  • Вступ без іспитів та визнання диплома в країнах ЄС
  • Широкі можливості працевлаштування та продовження навчання в магістратурі

Легко вступити з Postupai

Якщо ти хочеш отримати якісну інженерну освіту в Словаччині та побудувати кар'єру в галузі охорони навколишнього середовища — почни з програми «Техніка охорони навколишнього середовища» в Словацькому технічному університеті в Братиславі.

З Postupai ти пройдеш шлях вступу без стресу:

Навчальний план: Техніка охорони навколишнього середовища

Загальна кількість ECTS-кредитів за весь період навчання: 180 кредитів.

Навчальне навантаження в першому семестрі: 30 ECTS-кредитів, що відповідає стандартному навантаженню студента денної форми навчання.

1 курс

1 семестр

  • Обовʼязкові предмети:
    • Математика I
    • Програмування
    • Технічна хімія
    • Основи машинобудування
  • Вибіркові предмети:
    • Історія техніки
    • Додаткові вправи з математики I
    • Професійна комунікація німецькою мовою
    • Професійна комунікація словацькою мовою
    • Професійна комунікація іспанською мовою
    • Семінар з фізики I
    • Фізичне виховання і спорт

2 семестр

  • Обовʼязкові предмети:
    • Математика II
    • Матеріалознавство
    • Технічна фізика I
    • Технічна механіка I
  • Обовʼязкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
    • Професійна комунікація англійською мовою
    • Професійна комунікація німецькою мовою
    • Професійна комунікація словацькою мовою
    • Професійна комунікація іспанською мовою
  • Обовʼязкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
    • Фізичне виховання і спорт
    • Лікувальна фізкультура
  • Вибіркові предмети:
    • Додаткові вправи з математики II
    • Інженерна графіка
    • Семінар з фізики II
    • Соціологія

2 курс

3 семестр

  • Обовʼязкові предмети:
    • Механіка рідини
    • Право для інженерів
    • Пружність і міцність
    • Технічна фізика II
    • Технологія I
  • Обовʼязкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
    • Професійна комунікація англійською мовою
    • Професійна комунікація німецькою мовою
    • Професійна комунікація словацькою мовою
    • Професійна комунікація іспанською мовою
  • Обовʼязкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
    • Фізичне виховання і спорт
    • Лікувальна фізкультура
  • Обовʼязкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
    • Чисельні методи
    • Технічна механіка II
  • Вибіркові предмети:
    • Семінар з фізики III
    • Цікава математика і фізика

4 семестр

  • Обовʼязкові предмети:
    • Проєктування I
    • Технологія II
    • Термодинаміка
    • Виробнича практика
    • Основи менеджменту
  • Обовʼязкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
    • Проєкційна геометрія
    • Основи статистичного аналізу
  • Обовʼязкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
    • Фізичне виховання і спорт
    • Лікувальна фізкультура
  • Вибіркові предмети:
    • Безпека технологічного обладнання
    • Диференціальні рівняння
    • Математика III

3 курс

5 семестр

  • Обовʼязкові предмети:
    • Очищення стічних вод
    • Інтегровані системи менеджменту
    • Охорона атмосферного повітря
    • Процесне машинобудування
    • Переробка та утилізація відходів
  • Обовʼязкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
    • Професійна комунікація англійською мовою
    • Професійна комунікація німецькою мовою
    • Професійна комунікація словацькою мовою
    • Професійна комунікація іспанською мовою
  • Обовʼязкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
    • Автоматизація та вимірювання
    • Електротехніка та електроніка
    • Проєктування II
    • Передача тепла
    • Виробничі машини та обладнання
  • Вибіркові предмети:
    • Лінійна алгебра
    • Фізичне виховання і спорт

6 семестр

  • Обовʼязкові предмети:
    • Бакалаврська робота
    • Дизайн процесного обладнання
    • Лабораторні роботи
    • Державний іспит (умовний предмет)
  • Вибіркові предмети:
    • Чисельні методи в Matlab
    • Професійна комунікація англійською мовою
    • Професійна комунікація німецькою мовою
    • Професійна комунікація словацькою мовою
    • Професійна комунікація іспанською мовою
    • Фізичне виховання і спорт

Кар'єра та можливості

Випускник навчальної програми «Технологія захисту навколишнього середовища» Машинобудівного факультету Словацького технічного університету в Братиславі (STU) здатний аналізувати технологічні процеси в різних сферах промислового та харчового виробництва, а також застосовувати сучасні методи переробки й утилізації твердих і рідких відходів. Він володіє навичками роботи з комп’ютером і технічною документацією, а також має знання з інженерних технологій, організації праці та управління.

Студенти оволодівають практичними вміннями експлуатації, контролю та управління технологічними процесами, а також співпраці з технологами, інженерами-хіміками, конструкторами, менеджерами та екологами. Це дає змогу працювати у сферах очищення води й повітря, на очисних спорудах, сміттєпереробних підприємствах, полігонах, у сфері екологічного моніторингу, капітального будівництва та охорони навколишнього середовища.

Приклади посад, доступних випускникам:

  • Технік з розвитку водного господарства – участь у проєктуванні та модернізації водних систем, контроль водопостачання й каналізації, робота з інфраструктурними проєктами.
  • Інженер-енергетик (Energetik technológ) – технічний нагляд за енергетичним обладнанням, оптимізація споживання енергії, впровадження заходів енергоефективності.
  • Фахівець з планування виробництва – управління виробничими циклами, логістикою та графіками, координація матеріальних потоків.
  • Процесний технік на хімічному виробництві – контроль хімічних процесів, забезпечення якості продукції, оптимізація виробничих ліній.
  • Технік з екологічного моніторингу – збір та аналіз екологічних даних, участь у розробці стратегій екологічної безпеки.

Де ти можеш працювати:

  • SLOVNAFT A.S. (Братислава) – одна з провідних нафтопереробних і нафтохімічних компаній у регіоні з переробкою до 6 млн тонн нафти на рік.
  • MONDELÉZ SR (Братислава) – виробництво шоколаду, какао, кондитерських напівфабрикатів і солодощів.
  • EVONIK FERMAS (Словацька Любча) – комерційне виробництво амінокислот, біосурфактантів, жирних кислот та інших хімічних компонентів.
  • DUSLO A.S. (Шаля) – одне з найбільших хімічних підприємств у Словаччині, виробник добрив і постачальник гумової хімії світового рівня.

Можливість продовження навчання

Після завершення бакалаврату в STU студенти можуть продовжити навчання в магістратурі за спорідненими напрямами, такими як хімічні технології, екологічна інженерія, автоматизація або енергетика. Магістратура в Словаччині надає можливість поглибити професійні знання, займатися науковою діяльністю та претендувати на керівні посади в промисловості, органах державного управління чи консалтингових компаніях.

Як вступити на програму «Технології захисту навколишнього середовища» в STU

Програма «Технології захисту навколишнього середовища» входить до освітнього напряму в галузі машинобудування та реалізується на Машинобудівному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU). Це один із найкращих варіантів здобути вищу освіту в Словаччині за інженерною та екологічною спеціальністю.

Студенти опановують екологічно орієнтовані інженерні технології, навчаються проєктувати та впроваджувати системи захисту довкілля, працювати з відходами, промисловими викидами та збереженням ресурсів. Програма ідеально підходить для тих, хто цікавиться технікою, сталим розвитком, екологічними технологіями і хоче отримати інженерну освіту за кордоном словацькою мовою.

Хто може подати документи

  • Абітурієнти з повною загальною середньою або середньо-спеціальною освітою (атестат зрілості / maturita);
  • Учні випускних класів, які можуть надати оцінки за поточний навчальний рік;
  • Майбутні інженери, які цікавляться екологією, технічними науками та сталими технологіями.

Вступ без іспитів і безкоштовно

Вступні іспити не проводяться. Вступ відбувається без іспитів і доступний для всіх, хто відповідає умовам відбору. Крім того, навчання словацькою мовою є безкоштовним для громадян ЄС та деяких інших країн, включаючи Україну.

Відбір здійснюється на основі:

  • Середнього балу за 8–10 класи;
  • Оцінок за перший семестр 11 класу (якщо ви ще навчаєтесь);
  • Особлива увага може приділятися предметам: біологія, хімія, технічні дисципліни, екологія.

Мова навчання та підтвердження

  • Основна мова навчання — словацька;
  • Підтвердження рівня мови потрібне для іноземних студентів:
    • Складання внутрішнього вступного тесту в STU;
    • АБО наявність міжнародного сертифіката рівня B1/B2.

Терміни подачі документів

  • Основний прийом: до 30 квітня;
  • Додатковий прийом: влітку, за наявності вільних місць.

Порядок зарахування

Абітурієнти ранжуються за кількістю конкурсних балів. Зарахування відбувається в межах встановленого ліміту. Слідкувати за статусом заявки можна через особистий кабінет на порталі STU.

Чому варто навчатися в Словаччині?

Словаччина пропонує якісну вищу освіту в Європі з доступними умовами для іноземних студентів. Навчання безкоштовне словацькою мовою, а диплом визнається по всій ЄС. Програма «Технології захисту навколишнього середовища» поєднує сучасні технології, сталість і міжнародні перспективи працевлаштування.

Потрібна допомога?

Наша команда супроводжує абітурієнтів на всіх етапах: від вибору програми до поселення в гуртожиток. Ми допоможемо з подачею документів, складанням мовного тесту та адаптацією в університеті.

Отримайте безкоштовну консультацію — зв’яжіться з нами вже зараз!

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 30.04.2026
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
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