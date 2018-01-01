Технології захисту навколишнього середовища

Учбова програма «Техніка охорони навколишнього середовища»

Програма: Technika ochrany životného prostredia

Technika ochrany životného prostredia Факультет: Машинобудівний факультет (SjF)

Машинобудівний факультет (SjF) Рівень: Бакалаврат | Тривалість: 3 роки | Форма навчання: Очна

Бакалаврат | 3 роки | Очна Мова навчання: Словацька

Словацька Області: Машинобудування, охорона навколишнього середовища

Машинобудування, охорона навколишнього середовища Вступ: Без вступних іспитів

Техніка охорони навколишнього середовища поєднує в собі інженерні та екологічні знання. Це напрямок для тих, хто хоче не тільки вивчати машинобудування, а й займатися питаннями стійкого розвитку, екологічної переробки ресурсів та захисту навколишнього середовища.

Завдяки поєднанню технічної освіти та екологічних рішень, студенти отримують затребувані навички, які застосовуються в промисловості, енергетиці та державному секторі.

Що ви будете вивчати?

аналіз промислових та технологічних процесів з точки зору екологічної безпеки;

роботу з технічною, проектною та виробничою документацією;

технології очищення води, утилізації відходів та раціонального використання ресурсів;

сучасні методи розробки екологічних та енергоефективних виробництв.

Особливість програми — практична орієнтація та міждисциплінарний підхід. Ви будете вивчати як технічні дисципліни, так і основи хімії, енергетики та екології.

Кар'єрні можливості

Випускники програми знаходять роботу в інженерній та екологічній сферах, на виробничих та проектних підприємствах, у державних та приватних організаціях. Доступні посади включають:

Технік водогосподарського розвитку — планування та модернізація водогосподарських систем, участь у розробці інфраструктурних проектів, контроль за водопостачанням та каналізацією.

— планування та модернізація водогосподарських систем, участь у розробці інфраструктурних проектів, контроль за водопостачанням та каналізацією. Інженер-енергетик (Energetik technológ) — координація технічних перевірок та ремонту енергетичного обладнання, управління витратами енергії, контроль енергоефективності на виробництві.

— координація технічних перевірок та ремонту енергетичного обладнання, управління витратами енергії, контроль енергоефективності на виробництві. Спеціаліст з планування виробництва — організація виробничих процесів, управління матеріальними потоками, планування та коригування виробничих графіків.

— організація виробничих процесів, управління матеріальними потоками, планування та коригування виробничих графіків. Процесний технік у хімічному виробництві — контроль та оптимізація хімічних процесів, участь у виробничих випробуваннях, аналіз якості продукції, робота на виробничих лініях.

Чому варто вибрати цю програму?

Безкоштовне навчання словацькою мовою для іноземних студентів.

Потрібність фахівців в галузі екологічної інженерії в країнах ЄС.

Міцна технічна база: поєднання знань з машинобудування, енергетики та екології.

Практично орієнтована освіта з можливістю участі в реальних проектах та стажуваннях.

Переваги навчання в STU

Один з провідних технічних університетів Словаччини

Державний університет в самому центрі Європи

Безкоштовна вища освіта словацькою мовою для студентів з України та ЄС

Сучасна матеріально-технічна база

Інтеграція теорії та практики в навчальному процесі

Вступ без іспитів та визнання диплома в країнах ЄС

Широкі можливості працевлаштування та продовження навчання в магістратурі

Легко вступити з Postupai

Якщо ти хочеш отримати якісну інженерну освіту в Словаччині та побудувати кар'єру в галузі охорони навколишнього середовища — почни з програми «Техніка охорони навколишнього середовища» в Словацькому технічному університеті в Братиславі.

З Postupai ти пройдеш шлях вступу без стресу: