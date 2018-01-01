Технології захисту навколишнього середовища

Учбова програма «Техніка охорони навколишнього середовища»
- Програма: Technika ochrany životného prostredia
- Факультет: Машинобудівний факультет (SjF)
- Рівень: Бакалаврат | Тривалість: 3 роки | Форма навчання: Очна
- Мова навчання: Словацька
- Області: Машинобудування, охорона навколишнього середовища
- Вступ: Без вступних іспитів
Техніка охорони навколишнього середовища поєднує в собі інженерні та екологічні знання. Це напрямок для тих, хто хоче не тільки вивчати машинобудування, а й займатися питаннями стійкого розвитку, екологічної переробки ресурсів та захисту навколишнього середовища.
Завдяки поєднанню технічної освіти та екологічних рішень, студенти отримують затребувані навички, які застосовуються в промисловості, енергетиці та державному секторі.
Що ви будете вивчати?
- аналіз промислових та технологічних процесів з точки зору екологічної безпеки;
- роботу з технічною, проектною та виробничою документацією;
- технології очищення води, утилізації відходів та раціонального використання ресурсів;
- сучасні методи розробки екологічних та енергоефективних виробництв.
Особливість програми — практична орієнтація та міждисциплінарний підхід. Ви будете вивчати як технічні дисципліни, так і основи хімії, енергетики та екології.
Кар'єрні можливості
Випускники програми знаходять роботу в інженерній та екологічній сферах, на виробничих та проектних підприємствах, у державних та приватних організаціях. Доступні посади включають:
- Технік водогосподарського розвитку — планування та модернізація водогосподарських систем, участь у розробці інфраструктурних проектів, контроль за водопостачанням та каналізацією.
- Інженер-енергетик (Energetik technológ) — координація технічних перевірок та ремонту енергетичного обладнання, управління витратами енергії, контроль енергоефективності на виробництві.
- Спеціаліст з планування виробництва — організація виробничих процесів, управління матеріальними потоками, планування та коригування виробничих графіків.
- Процесний технік у хімічному виробництві — контроль та оптимізація хімічних процесів, участь у виробничих випробуваннях, аналіз якості продукції, робота на виробничих лініях.
Чому варто вибрати цю програму?
- Безкоштовне навчання словацькою мовою для іноземних студентів.
- Потрібність фахівців в галузі екологічної інженерії в країнах ЄС.
- Міцна технічна база: поєднання знань з машинобудування, енергетики та екології.
- Практично орієнтована освіта з можливістю участі в реальних проектах та стажуваннях.
Переваги навчання в STU
- Один з провідних технічних університетів Словаччини
- Державний університет в самому центрі Європи
- Безкоштовна вища освіта словацькою мовою для студентів з України та ЄС
- Сучасна матеріально-технічна база
- Інтеграція теорії та практики в навчальному процесі
- Вступ без іспитів та визнання диплома в країнах ЄС
- Широкі можливості працевлаштування та продовження навчання в магістратурі
Легко вступити з Postupai
Якщо ти хочеш отримати якісну інженерну освіту в Словаччині та побудувати кар'єру в галузі охорони навколишнього середовища — почни з програми «Техніка охорони навколишнього середовища» в Словацькому технічному університеті в Братиславі.
З Postupai ти пройдеш шлях вступу без стресу:
Навчальний план: Техніка охорони навколишнього середовища
Загальна кількість ECTS-кредитів за весь період навчання: 180 кредитів.
Навчальне навантаження в першому семестрі: 30 ECTS-кредитів, що відповідає стандартному навантаженню студента денної форми навчання.
1 курс
1 семестр
- Обовʼязкові предмети:
- Математика I
- Програмування
- Технічна хімія
- Основи машинобудування
- Вибіркові предмети:
- Історія техніки
- Додаткові вправи з математики I
- Професійна комунікація німецькою мовою
- Професійна комунікація словацькою мовою
- Професійна комунікація іспанською мовою
- Семінар з фізики I
- Фізичне виховання і спорт
2 семестр
- Обовʼязкові предмети:
- Математика II
- Матеріалознавство
- Технічна фізика I
- Технічна механіка I
- Обовʼязкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
- Професійна комунікація англійською мовою
- Професійна комунікація німецькою мовою
- Професійна комунікація словацькою мовою
- Професійна комунікація іспанською мовою
- Обовʼязкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
- Фізичне виховання і спорт
- Лікувальна фізкультура
- Вибіркові предмети:
- Додаткові вправи з математики II
- Інженерна графіка
- Семінар з фізики II
- Соціологія
2 курс
3 семестр
- Обовʼязкові предмети:
- Механіка рідини
- Право для інженерів
- Пружність і міцність
- Технічна фізика II
- Технологія I
- Обовʼязкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
- Професійна комунікація англійською мовою
- Професійна комунікація німецькою мовою
- Професійна комунікація словацькою мовою
- Професійна комунікація іспанською мовою
- Обовʼязкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
- Фізичне виховання і спорт
- Лікувальна фізкультура
- Обовʼязкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
- Чисельні методи
- Технічна механіка II
- Вибіркові предмети:
- Семінар з фізики III
- Цікава математика і фізика
4 семестр
- Обовʼязкові предмети:
- Проєктування I
- Технологія II
- Термодинаміка
- Виробнича практика
- Основи менеджменту
- Обовʼязкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
- Проєкційна геометрія
- Основи статистичного аналізу
- Обовʼязкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
- Фізичне виховання і спорт
- Лікувальна фізкультура
- Вибіркові предмети:
- Безпека технологічного обладнання
- Диференціальні рівняння
- Математика III
3 курс
5 семестр
- Обовʼязкові предмети:
- Очищення стічних вод
- Інтегровані системи менеджменту
- Охорона атмосферного повітря
- Процесне машинобудування
- Переробка та утилізація відходів
- Обовʼязкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
- Професійна комунікація англійською мовою
- Професійна комунікація німецькою мовою
- Професійна комунікація словацькою мовою
- Професійна комунікація іспанською мовою
- Обовʼязкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
- Автоматизація та вимірювання
- Електротехніка та електроніка
- Проєктування II
- Передача тепла
- Виробничі машини та обладнання
- Вибіркові предмети:
- Лінійна алгебра
- Фізичне виховання і спорт
6 семестр
- Обовʼязкові предмети:
- Бакалаврська робота
- Дизайн процесного обладнання
- Лабораторні роботи
- Державний іспит (умовний предмет)
- Вибіркові предмети:
- Чисельні методи в Matlab
- Професійна комунікація англійською мовою
- Професійна комунікація німецькою мовою
- Професійна комунікація словацькою мовою
- Професійна комунікація іспанською мовою
- Фізичне виховання і спорт
Кар'єра та можливості
Випускник навчальної програми «Технологія захисту навколишнього середовища» Машинобудівного факультету Словацького технічного університету в Братиславі (STU) здатний аналізувати технологічні процеси в різних сферах промислового та харчового виробництва, а також застосовувати сучасні методи переробки й утилізації твердих і рідких відходів. Він володіє навичками роботи з комп’ютером і технічною документацією, а також має знання з інженерних технологій, організації праці та управління.
Студенти оволодівають практичними вміннями експлуатації, контролю та управління технологічними процесами, а також співпраці з технологами, інженерами-хіміками, конструкторами, менеджерами та екологами. Це дає змогу працювати у сферах очищення води й повітря, на очисних спорудах, сміттєпереробних підприємствах, полігонах, у сфері екологічного моніторингу, капітального будівництва та охорони навколишнього середовища.
Приклади посад, доступних випускникам:
- Технік з розвитку водного господарства – участь у проєктуванні та модернізації водних систем, контроль водопостачання й каналізації, робота з інфраструктурними проєктами.
- Інженер-енергетик (Energetik technológ) – технічний нагляд за енергетичним обладнанням, оптимізація споживання енергії, впровадження заходів енергоефективності.
- Фахівець з планування виробництва – управління виробничими циклами, логістикою та графіками, координація матеріальних потоків.
- Процесний технік на хімічному виробництві – контроль хімічних процесів, забезпечення якості продукції, оптимізація виробничих ліній.
- Технік з екологічного моніторингу – збір та аналіз екологічних даних, участь у розробці стратегій екологічної безпеки.
Де ти можеш працювати:
- SLOVNAFT A.S. (Братислава) – одна з провідних нафтопереробних і нафтохімічних компаній у регіоні з переробкою до 6 млн тонн нафти на рік.
- MONDELÉZ SR (Братислава) – виробництво шоколаду, какао, кондитерських напівфабрикатів і солодощів.
- EVONIK FERMAS (Словацька Любча) – комерційне виробництво амінокислот, біосурфактантів, жирних кислот та інших хімічних компонентів.
- DUSLO A.S. (Шаля) – одне з найбільших хімічних підприємств у Словаччині, виробник добрив і постачальник гумової хімії світового рівня.
Можливість продовження навчання
Після завершення бакалаврату в STU студенти можуть продовжити навчання в магістратурі за спорідненими напрямами, такими як хімічні технології, екологічна інженерія, автоматизація або енергетика. Магістратура в Словаччині надає можливість поглибити професійні знання, займатися науковою діяльністю та претендувати на керівні посади в промисловості, органах державного управління чи консалтингових компаніях.
Як вступити на програму «Технології захисту навколишнього середовища» в STU
Програма «Технології захисту навколишнього середовища» входить до освітнього напряму в галузі машинобудування та реалізується на Машинобудівному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU). Це один із найкращих варіантів здобути вищу освіту в Словаччині за інженерною та екологічною спеціальністю.
Студенти опановують екологічно орієнтовані інженерні технології, навчаються проєктувати та впроваджувати системи захисту довкілля, працювати з відходами, промисловими викидами та збереженням ресурсів. Програма ідеально підходить для тих, хто цікавиться технікою, сталим розвитком, екологічними технологіями і хоче отримати інженерну освіту за кордоном словацькою мовою.
Хто може подати документи
- Абітурієнти з повною загальною середньою або середньо-спеціальною освітою (атестат зрілості / maturita);
- Учні випускних класів, які можуть надати оцінки за поточний навчальний рік;
- Майбутні інженери, які цікавляться екологією, технічними науками та сталими технологіями.
Вступ без іспитів і безкоштовно
Вступні іспити не проводяться. Вступ відбувається без іспитів і доступний для всіх, хто відповідає умовам відбору. Крім того, навчання словацькою мовою є безкоштовним для громадян ЄС та деяких інших країн, включаючи Україну.
Відбір здійснюється на основі:
- Середнього балу за 8–10 класи;
- Оцінок за перший семестр 11 класу (якщо ви ще навчаєтесь);
- Особлива увага може приділятися предметам: біологія, хімія, технічні дисципліни, екологія.
Мова навчання та підтвердження
- Основна мова навчання — словацька;
- Підтвердження рівня мови потрібне для іноземних студентів:
- Складання внутрішнього вступного тесту в STU;
- АБО наявність міжнародного сертифіката рівня B1/B2.
Терміни подачі документів
- Основний прийом: до 30 квітня;
- Додатковий прийом: влітку, за наявності вільних місць.
Порядок зарахування
Абітурієнти ранжуються за кількістю конкурсних балів. Зарахування відбувається в межах встановленого ліміту. Слідкувати за статусом заявки можна через особистий кабінет на порталі STU.
Чому варто навчатися в Словаччині?
Словаччина пропонує якісну вищу освіту в Європі з доступними умовами для іноземних студентів. Навчання безкоштовне словацькою мовою, а диплом визнається по всій ЄС. Програма «Технології захисту навколишнього середовища» поєднує сучасні технології, сталість і міжнародні перспективи працевлаштування.
Потрібна допомога?
Наша команда супроводжує абітурієнтів на всіх етапах: від вибору програми до поселення в гуртожиток. Ми допоможемо з подачею документів, складанням мовного тесту та адаптацією в університеті.
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