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Автомобили и мобильные рабочие машины

Автомобили и мобильные рабочие машины — бакалавриат в STU Братислава

automobily a mobilné pracovné stroje

  • Факультет: Машиностроительный факультет (SjF)
  • Уровень: Бакалавриат
  • Продолжительность: 3 года
  • Форма обучения: Очная
  • Язык обучения: Словацкий
  • Области: Машиностроение, транспортная техника
  • Поступление: Без вступительных экзаменов

Образование в сфере машиностроения в Словакии

Программа бакалавриата «Автомобили и мобильные рабочие машины» (Automobily a mobilné pracovné stroje) — это современный курс на Машиностроительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе, одного из лучших инженерных вузов Центральной Европы. Учеба ориентирована на студентов, стремящихся изучать проектирование, разработку и анализ транспортной техники, включая автомобили, двигатели внутреннего сгорания и мобильные рабочие машины.

Программа сочетает фундаментальные технические знания и практические навыки, что делает её особенно привлекательной для тех, кто ищет качественное техническое образование в Словакии и Европе.

Что изучают студенты?

  • Проектирование автотранспортных средств и компонентов в 2D и 3D (CAD-моделирование в CATIA)
  • Разработка и оптимизация двигателей внутреннего сгорания
  • Анализ прочности, устойчивости и динамики в ANSYS, Adams
  • Работа с симуляционными и аналитическими платформами, такими как Ricardo Wave
  • Основы автоматизированного и автономного вождения
  • Новейшие подходы к проектированию транспортных систем и мобильной техники

Используемые технологии и программное обеспечение

Обучение проходит с активным использованием современного инженерного ПО и лабораторной базы факультета:

  • CATIA — комплексное 3D-проектирование
  • ANSYS и Adams — инженерный анализ и моделирование
  • Ricardo Wave — расчёты по двигателям и газодинамике
  • Работа с современными измерительными и испытательными установками

Как проходит практика в рамках программы?

  • Решение инженерных задач в лабораториях и исследовательских центрах
  • Участие в университетских проектах — например, Formula Student или умная мобильность
  • Возможность работать над техническими заданиями совместно с промышленными компаниями

Почему стоит выбрать STU для изучения автотехники?

  • Один из ведущих технических вузов Словакии и Европы
  • Программа ориентирована на современные тенденции в машиностроении и интеллектуальной мобильности
  • Обучение включает работу с технологиями автономного вождения
  • Доступ к актуальным исследовательским проектам в транспортной технике
  • Расположение в Братиславе — в центре Европы, с доступом к международной инженерной индустрии

Поступай на «Автомобили и мобильные рабочие машины» с поддержкой Postupai

Хочешь учиться в Европе на словацком бесплатно и получить востребованную инженерную профессию?

Мы поможем на каждом этапе — от подачи заявки до зачисления в Словацкий технический университет в Братиславе.

  • Индивидуальная консультация по выбору программы
  • Помощь с документами и подачей
  • Поддержка при поступлении без вступительных экзаменов

Учебная программа «Автомобили и мобильные рабочие машины»

Ниже представлены предметы учебной программы «Автомобили и передвижные рабочие машины». В первом семестре студент должен набрать 30 кредитов (ECTS), а общее количество кредитов за весь трёхлетний период обучения составляет 180.

1 курс

1 семестр

  • Обязательные предметы:
    • Математика I
    • Программирование
    • Техническая химия
    • Основы машиностроения
  • Выборочные предметы:
    • История техники
    • Дополнительные упражнения по математике I
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (немецкий/словацкий/испанский)
    • Семинар по физике I
    • Физическая культура и спорт

2 семестр

  • Обязательные предметы:
    • Математика II
    • Материаловедение
    • Техническая физика I
    • Техническая механика I
  • Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский/немецкий/словацкий/испанский)
    • Физическая культура и спорт / Лечебная физкультура
  • Выборочные предметы:
    • Дополнительные упражнения по математике II
    • Инженерная графика
    • Семинар по физике II
    • Социология

2 курс

3 семестр

  • Обязательные предметы:
    • Механика жидкостей
    • Право для инженеров
    • Сопротивление материалов
    • Техническая физика II
    • Технология I
  • Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
    • Численные методы
    • Техническая механика II
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский/немецкий/словацкий/испанский)
    • Физическая культура и спорт / Лечебная физкультура
  • Выборочные предметы:
    • Семинар по физике III
    • Интересная математика и физика

4 семестр

  • Обязательные предметы:
    • Конструирование I
    • Технология II
    • Термодинамика
    • Производственная практика
    • Основы менеджмента
  • Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский/немецкий/словацкий/испанский)
    • Конструктивная геометрия
    • Основы статистического анализа
    • Физическая культура и спорт / Лечебная физкультура
  • Выборочные предметы:
    • Безопасность технологических устройств
    • Дифференциальные уравнения
    • Математика III

3 курс

5 семестр

  • Обязательные предметы:
    • CAx
    • Транспортная техника
    • Интегрированные системы менеджмента
    • Конструирование II
    • Двигатели внутреннего сгорания
  • Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
    • Автоматизация и измерения
    • Электротехника и электроника
    • Шум и вибрации
    • Теплопередача
    • Процессное машиностроение
    • Производственные машины и оборудование
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский/немецкий/словацкий/испанский)
  • Выборочные предметы:
    • Линейная алгебра
    • Физическая культура и спорт

6 семестр

  • Обязательные предметы:
    • Бакалаврская работа
    • Государственный экзамен (формальный предмет)
  • Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
    • Дорожные моторные транспортные средства
    • Передвижные рабочие машины
    • Симуляции в транспортной технике
    • Трибология
  • Выборочные предметы:
    • Численные методы в Matlab
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский/немецкий/словацкий/испанский)
    • Физическая культура и спорт

Карьера после окончания программы

Выпускник программы «Автомобили и мобильные рабочие машины» получает фундаментальные технические знания в области транспортной техники, машиностроения и управления качеством продукции. Он хорошо ориентируется в работе с автомобильной техникой, двигателями внутреннего сгорания, мобильными рабочими машинами и производственными процессами.

Благодаря широкому профилю подготовки выпускники могут работать:

  • в автомобилестроительных компаниях (производство, проектирование, испытания);
  • на предприятиях, связанных с разработкой и производством мобильной техники (сельскохозяйственной, строительной, коммунальной);
  • в сфере сервисного обслуживания и эксплуатации техники;
  • в отделах контроля качества, испытаний и технической документации;
  • в техническом консалтинге и сервисных службах;
  • на позициях среднего уровня управления производственными и эксплуатационными процессами.

Выпускники востребованы как в национальных, так и в международных компаниях, таких как:

  • ZF Slovakia – сцепления, маховики, амортизаторы;
  • Plastic Omnium – пластиковые компоненты для автомобилей;
  • BOGE Elastmetall Slovakia – компоненты для Porsche, Ferrari, Volvo и других;
  • ŠKODA AUTO – один из лидеров европейского автопрома.

Продолжение обучения

После получения степени бакалавра студент может продолжить обучение в магистратуре, например, по следующим направлениям:

  • Автомобильная техника и мобильные машины (Ing. - druhý stupeň)
  • Мехатроника в транспортной технике
  • Интеллектуальные транспортные системы
  • Инжиниринг и управление производственными системами
  • Устойчивый транспорт и технологии будущего

Магистратура углубляет знания в области инновационного проектирования, цифровых технологий, автоматизации процессов, а также подготовки к исследовательской и управленческой деятельности.

Как поступить на программу «Автомобили и мобильные рабочие машины» в STU

«Автомобили и мобильные рабочие машины» — это специализация в рамках бакалаврской программы «Автоматизация и компьютеризация машин и процессов» на Машиностроительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU Bratislava). Программа сочетает мехатронику, транспортную технику и современные автоматизированные системы, подготавливая студентов к работе в автомобильной промышленности и в инженерных решениях для подвижной техники.

Кто может подать документы

Подать документы могут все абитуриенты, которые:

  • имеют полное среднее или среднее специальное образование с аттестатом зрелости (maturita);
  • заканчивают обучение в текущем учебном году (можно подать промежуточные оценки).

Программа ориентирована на технически подготовленных абитуриентов, особенно тех, кто интересуется автомобилями, транспортной инженерией и автоматизацией.

Без вступительных экзаменов

Поступление проходит без вступительных испытаний. Отбор проводится на основе:

  • среднего балла за 8–10 классы (или эквивалент);
  • оценок за первый семестр 11 класса (если обучение ещё не завершено).

Язык обучения и подтверждение

Программа реализуется на словацком языке. Для зачисления необходимо:

  • пройти вступительный языковой тест в STU;
  • или предоставить сертификат уровня B1–B2 по словацкому языку.

Сроки подачи документов

  • Основной приём: до конца апреля текущего года;
  • Дополнительный приём: летом, если останутся свободные места.

Порядок зачисления

Все абитуриенты ранжируются по конкурсу баллов. Зачисляются кандидаты с наивысшими результатами в рамках доступного количества мест. Информация о приёме и статусе заявки отображается в личном кабинете поступающего.

Нужна помощь?

Мы поможем вам пройти все этапы поступления:

  • выбор программы и консультации;
  • помощь с подачей документов;
  • подготовка к языковому тесту;
  • сопровождение при регистрации и заселении.

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Словацкий технический университет в Братиславе

Термин подачи заявки: до 30.04.2026
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc. (3-4 года)
  • Инженер (магистратура) - Ing. arch. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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