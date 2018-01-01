Автомобили и мобильные рабочие машины — бакалавриат в STU Братислава
automobily a mobilné pracovné stroje
- Факультет: Машиностроительный факультет (SjF)
- Уровень: Бакалавриат
- Продолжительность: 3 года
- Форма обучения: Очная
- Язык обучения: Словацкий
- Области: Машиностроение, транспортная техника
- Поступление: Без вступительных экзаменов
Образование в сфере машиностроения в Словакии
Программа бакалавриата «Автомобили и мобильные рабочие машины» (Automobily a mobilné pracovné stroje) — это современный курс на Машиностроительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе, одного из лучших инженерных вузов Центральной Европы. Учеба ориентирована на студентов, стремящихся изучать проектирование, разработку и анализ транспортной техники, включая автомобили, двигатели внутреннего сгорания и мобильные рабочие машины.
Программа сочетает фундаментальные технические знания и практические навыки, что делает её особенно привлекательной для тех, кто ищет качественное техническое образование в Словакии и Европе.
Что изучают студенты?
- Проектирование автотранспортных средств и компонентов в 2D и 3D (CAD-моделирование в CATIA)
- Разработка и оптимизация двигателей внутреннего сгорания
- Анализ прочности, устойчивости и динамики в ANSYS, Adams
- Работа с симуляционными и аналитическими платформами, такими как Ricardo Wave
- Основы автоматизированного и автономного вождения
- Новейшие подходы к проектированию транспортных систем и мобильной техники
Используемые технологии и программное обеспечение
Обучение проходит с активным использованием современного инженерного ПО и лабораторной базы факультета:
- CATIA — комплексное 3D-проектирование
- ANSYS и Adams — инженерный анализ и моделирование
- Ricardo Wave — расчёты по двигателям и газодинамике
- Работа с современными измерительными и испытательными установками
Как проходит практика в рамках программы?
- Решение инженерных задач в лабораториях и исследовательских центрах
- Участие в университетских проектах — например, Formula Student или умная мобильность
- Возможность работать над техническими заданиями совместно с промышленными компаниями
Почему стоит выбрать STU для изучения автотехники?
- Один из ведущих технических вузов Словакии и Европы
- Программа ориентирована на современные тенденции в машиностроении и интеллектуальной мобильности
- Обучение включает работу с технологиями автономного вождения
- Доступ к актуальным исследовательским проектам в транспортной технике
- Расположение в Братиславе — в центре Европы, с доступом к международной инженерной индустрии
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Учебная программа «Автомобили и мобильные рабочие машины»
Ниже представлены предметы учебной программы «Автомобили и передвижные рабочие машины». В первом семестре студент должен набрать 30 кредитов (ECTS), а общее количество кредитов за весь трёхлетний период обучения составляет 180.
1 курс
1 семестр
- Обязательные предметы:
- Математика I
- Программирование
- Техническая химия
- Основы машиностроения
- Выборочные предметы:
- История техники
- Дополнительные упражнения по математике I
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (немецкий/словацкий/испанский)
- Семинар по физике I
- Физическая культура и спорт
2 семестр
- Обязательные предметы:
- Математика II
- Материаловедение
- Техническая физика I
- Техническая механика I
- Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский/немецкий/словацкий/испанский)
- Физическая культура и спорт / Лечебная физкультура
- Выборочные предметы:
- Дополнительные упражнения по математике II
- Инженерная графика
- Семинар по физике II
- Социология
2 курс
3 семестр
- Обязательные предметы:
- Механика жидкостей
- Право для инженеров
- Сопротивление материалов
- Техническая физика II
- Технология I
- Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
- Численные методы
- Техническая механика II
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский/немецкий/словацкий/испанский)
- Физическая культура и спорт / Лечебная физкультура
- Выборочные предметы:
- Семинар по физике III
- Интересная математика и физика
4 семестр
- Обязательные предметы:
- Конструирование I
- Технология II
- Термодинамика
- Производственная практика
- Основы менеджмента
- Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский/немецкий/словацкий/испанский)
- Конструктивная геометрия
- Основы статистического анализа
- Физическая культура и спорт / Лечебная физкультура
- Выборочные предметы:
- Безопасность технологических устройств
- Дифференциальные уравнения
- Математика III
3 курс
5 семестр
- Обязательные предметы:
- CAx
- Транспортная техника
- Интегрированные системы менеджмента
- Конструирование II
- Двигатели внутреннего сгорания
- Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
- Автоматизация и измерения
- Электротехника и электроника
- Шум и вибрации
- Теплопередача
- Процессное машиностроение
- Производственные машины и оборудование
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский/немецкий/словацкий/испанский)
- Выборочные предметы:
- Линейная алгебра
- Физическая культура и спорт
6 семестр
- Обязательные предметы:
- Бакалаврская работа
- Государственный экзамен (формальный предмет)
- Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
- Дорожные моторные транспортные средства
- Передвижные рабочие машины
- Симуляции в транспортной технике
- Трибология
- Выборочные предметы:
- Численные методы в Matlab
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский/немецкий/словацкий/испанский)
- Физическая культура и спорт
Карьера после окончания программы
Выпускник программы «Автомобили и мобильные рабочие машины» получает фундаментальные технические знания в области транспортной техники, машиностроения и управления качеством продукции. Он хорошо ориентируется в работе с автомобильной техникой, двигателями внутреннего сгорания, мобильными рабочими машинами и производственными процессами.
Благодаря широкому профилю подготовки выпускники могут работать:
- в автомобилестроительных компаниях (производство, проектирование, испытания);
- на предприятиях, связанных с разработкой и производством мобильной техники (сельскохозяйственной, строительной, коммунальной);
- в сфере сервисного обслуживания и эксплуатации техники;
- в отделах контроля качества, испытаний и технической документации;
- в техническом консалтинге и сервисных службах;
- на позициях среднего уровня управления производственными и эксплуатационными процессами.
Выпускники востребованы как в национальных, так и в международных компаниях, таких как:
- ZF Slovakia – сцепления, маховики, амортизаторы;
- Plastic Omnium – пластиковые компоненты для автомобилей;
- BOGE Elastmetall Slovakia – компоненты для Porsche, Ferrari, Volvo и других;
- ŠKODA AUTO – один из лидеров европейского автопрома.
Продолжение обучения
После получения степени бакалавра студент может продолжить обучение в магистратуре, например, по следующим направлениям:
- Автомобильная техника и мобильные машины (Ing. - druhý stupeň)
- Мехатроника в транспортной технике
- Интеллектуальные транспортные системы
- Инжиниринг и управление производственными системами
- Устойчивый транспорт и технологии будущего
Магистратура углубляет знания в области инновационного проектирования, цифровых технологий, автоматизации процессов, а также подготовки к исследовательской и управленческой деятельности.
Как поступить на программу «Автомобили и мобильные рабочие машины» в STU
«Автомобили и мобильные рабочие машины» — это специализация в рамках бакалаврской программы «Автоматизация и компьютеризация машин и процессов» на Машиностроительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU Bratislava). Программа сочетает мехатронику, транспортную технику и современные автоматизированные системы, подготавливая студентов к работе в автомобильной промышленности и в инженерных решениях для подвижной техники.
Кто может подать документы
Подать документы могут все абитуриенты, которые:
- имеют полное среднее или среднее специальное образование с аттестатом зрелости (maturita);
- заканчивают обучение в текущем учебном году (можно подать промежуточные оценки).
Программа ориентирована на технически подготовленных абитуриентов, особенно тех, кто интересуется автомобилями, транспортной инженерией и автоматизацией.
Без вступительных экзаменов
Поступление проходит без вступительных испытаний. Отбор проводится на основе:
- среднего балла за 8–10 классы (или эквивалент);
- оценок за первый семестр 11 класса (если обучение ещё не завершено).
Язык обучения и подтверждение
Программа реализуется на словацком языке. Для зачисления необходимо:
- пройти вступительный языковой тест в STU;
- или предоставить сертификат уровня B1–B2 по словацкому языку.
Сроки подачи документов
- Основной приём: до конца апреля текущего года;
- Дополнительный приём: летом, если останутся свободные места.
Порядок зачисления
Все абитуриенты ранжируются по конкурсу баллов. Зачисляются кандидаты с наивысшими результатами в рамках доступного количества мест. Информация о приёме и статусе заявки отображается в личном кабинете поступающего.
Нужна помощь?
Мы поможем вам пройти все этапы поступления:
- выбор программы и консультации;
- помощь с подачей документов;
- подготовка к языковому тесту;
- сопровождение при регистрации и заселении.
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