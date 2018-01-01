Автомобили и мобильные рабочие машины — бакалавриат в STU Братислава

automobily a mobilné pracovné stroje

Факультет: Машиностроительный факультет (SjF)

Машиностроительный факультет (SjF) Уровень: Бакалавриат

Бакалавриат Продолжительность: 3 года

3 года Форма обучения: Очная

Очная Язык обучения: Словацкий

Словацкий Области: Машиностроение, транспортная техника

Машиностроение, транспортная техника Поступление: Без вступительных экзаменов

Образование в сфере машиностроения в Словакии

Программа бакалавриата «Автомобили и мобильные рабочие машины» (Automobily a mobilné pracovné stroje) — это современный курс на Машиностроительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе, одного из лучших инженерных вузов Центральной Европы. Учеба ориентирована на студентов, стремящихся изучать проектирование, разработку и анализ транспортной техники, включая автомобили, двигатели внутреннего сгорания и мобильные рабочие машины.

Программа сочетает фундаментальные технические знания и практические навыки, что делает её особенно привлекательной для тех, кто ищет качественное техническое образование в Словакии и Европе.

Что изучают студенты?

Проектирование автотранспортных средств и компонентов в 2D и 3D (CAD-моделирование в CATIA)

Разработка и оптимизация двигателей внутреннего сгорания

Анализ прочности, устойчивости и динамики в ANSYS, Adams

Работа с симуляционными и аналитическими платформами, такими как Ricardo Wave

Основы автоматизированного и автономного вождения

Новейшие подходы к проектированию транспортных систем и мобильной техники

Используемые технологии и программное обеспечение

Обучение проходит с активным использованием современного инженерного ПО и лабораторной базы факультета:

CATIA — комплексное 3D-проектирование

— комплексное 3D-проектирование ANSYS и Adams — инженерный анализ и моделирование

— инженерный анализ и моделирование Ricardo Wave — расчёты по двигателям и газодинамике

— расчёты по двигателям и газодинамике Работа с современными измерительными и испытательными установками

Как проходит практика в рамках программы?

Решение инженерных задач в лабораториях и исследовательских центрах

Участие в университетских проектах — например, Formula Student или умная мобильность

Возможность работать над техническими заданиями совместно с промышленными компаниями

Почему стоит выбрать STU для изучения автотехники?

Один из ведущих технических вузов Словакии и Европы

Программа ориентирована на современные тенденции в машиностроении и интеллектуальной мобильности

Обучение включает работу с технологиями автономного вождения

Доступ к актуальным исследовательским проектам в транспортной технике

Расположение в Братиславе — в центре Европы, с доступом к международной инженерной индустрии

Поступай на «Автомобили и мобильные рабочие машины» с поддержкой Postupai

Хочешь учиться в Европе на словацком бесплатно и получить востребованную инженерную профессию?

Мы поможем на каждом этапе — от подачи заявки до зачисления в Словацкий технический университет в Братиславе.