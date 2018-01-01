Автомобілі та мобільні робочі машини — бакалаврат у STU Братислава
Automobily a mobilné pracovné stroje
- Факультет: Машинобудівний факультет (SjF)
- Рівень: Бакалаврат
- Тривалість навчання: 3 роки
- Форма навчання: Денна
- Мова навчання: Словацька
- Галузі: Машинобудування, транспортна техніка
- Вступ: Без вступних іспитів
Інженерна освіта в галузі машинобудування у Словаччині
Бакалаврська програма «Автомобілі та мобільні робочі машини» (Automobily a mobilné pracovné stroje) — це сучасний курс на Машинобудівному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі, одному з найкращих інженерних вишів Центральної Європи. Програма орієнтована на студентів, які хочуть вивчати проєктування, розробку та аналіз транспортної техніки, включаючи автомобілі, двигуни внутрішнього згоряння та мобільні робочі машини.
Програма поєднує фундаментальні технічні знання з практичними навичками, що робить її привабливою для тих, хто шукає якісну інженерну освіту у Словаччині та Європі.
Що вивчають студенти?
- Проєктування автотранспортних засобів і компонентів у 2D та 3D (CAD-моделювання в CATIA)
- Розробка та оптимізація двигунів внутрішнього згоряння
- Аналіз міцності, стійкості та динаміки в ANSYS, Adams
- Робота з симуляційними та аналітичними платформами, такими як Ricardo Wave
- Основи автоматизованого та автономного керування
- Сучасні підходи до проєктування транспортних систем і мобільної техніки
Використовувані технології та програмне забезпечення
Навчання відбувається з активним використанням сучасного інженерного ПЗ та лабораторної бази факультету:
- CATIA — комплексне 3D-проєктування
- ANSYS та Adams — інженерний аналіз та моделювання
- Ricardo Wave — розрахунки для двигунів і газодинаміки
- Робота з сучасним вимірювальним та випробувальним обладнанням
Як проходить практика в межах програми?
- Розв’язання інженерних завдань у лабораторіях та науково-дослідних центрах
- Участь в університетських проєктах — наприклад, Formula Student або Smart Mobility
- Можливість працювати над технічними завданнями спільно з промисловими компаніями
Чому варто обрати STU для навчання в галузі автотехніки?
- Один із провідних технічних університетів Словаччини та Центральної Європи
- Програма орієнтована на сучасні тенденції у машинобудуванні та інтелектуальній мобільності
- Навчання включає роботу з технологіями автономного водіння
- Доступ до актуальних дослідницьких проєктів у сфері транспортної техніки
- Розташування в Братиславі — у самому центрі Європи з доступом до міжнародної інженерної індустрії
Поступай на «Автомобілі та мобільні робочі машини» з підтримкою Postupai
Хочеш безкоштовно навчатися в Європі словацькою мовою та отримати затребувану інженерну спеціальність?
Ми допоможемо тобі на кожному етапі — від подачі заявки до зарахування в Словацький технічний університет у Братиславі.
- Індивідуальна консультація з вибору програми
- Допомога з документами та подачею
- Підтримка при вступі без вступних іспитів
Навчальна програма «Автомобілі та мобільні робочі машини»
Нижче представлені предмети навчальної програми «Автомобілі та мобільні робочі машини». У першому семестрі студент повинен набрати 30 кредитів (ECTS), а загальна кількість кредитів за весь трирічний період навчання складає 180.
1 курс
1 семестр
- Обов'язкові предмети:
- Математика I
- Програмування
- Технічна хімія
- Основи машинобудування
- Вибіркові предмети:
- Історія техніки
- Додаткові вправи з математики I
- Професійна комунікація іноземною мовою (німецька/словацька/іспанська)
- Семінар з фізики I
- Фізична культура і спорт
2 семестр
- Обов'язкові предмети:
- Математика II
- Матеріалознавство
- Технічна фізика I
- Технічна механіка I
- Обов'язкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
- Професійна комунікація іноземною мовою (англійська/німецька/словацька/іспанська)
- Фізична культура і спорт / Лікувальна фізкультура
- Вибіркові предмети:
- Додаткові вправи з математики II
- Інженерна графіка
- Семінар з фізики II
- Соціологія
2 курс
3 семестр
- Обов'язкові предмети:
- Механіка рідин
- Право для інженерів
- Опір матеріалів
- Технічна фізика II
- Технологія I
- Обов'язкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
- Чисельні методи
- Технічна механіка II
- Професійна комунікація іноземною мовою (англійська/німецька/словацька/іспанська)
- Фізична культура і спорт / Лікувальна фізкультура
- Вибіркові предмети:
- Семінар з фізики III
- Цікава математика і фізика
4 семестр
- Обов'язкові предмети:
- Конструювання I
- Технологія II
- Термодинаміка
- Виробнича практика
- Основи менеджменту
- Обов'язкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
- Професійна комунікація іноземною мовою (англійська/німецька/словацька/іспанська)
- Конструктивна геометрія
- Основи статистичного аналізу
- Фізична культура і спорт / Лікувальна фізкультура
- Вибіркові предмети:
- Безпека технологічних пристроїв
- Диференціальні рівняння
- Математика III
3 курс
5 семестр
- Обов'язкові предмети:
- CAx
- Транспортна техніка
- Інтегровані системи менеджменту
- Конструювання II
- Двигуни внутрішнього згоряння
- Обов'язкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
- Автоматизація і вимірювання
- Електротехніка та електроніка
- Шум і вібрації
- Теплопередача
- Процесне машинобудування
- Виробничі машини і обладнання
- Професійна комунікація іноземною мовою (англійська/німецька/словацька/іспанська)
- Вибіркові предмети:
- Лінійна алгебра
- Фізична культура і спорт
6 семестр
- Обов'язкові предмети:
- Бакалаврська робота
- Державний іспит (формальний предмет)
- Обов'язкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
- Дорожні моторні транспортні засоби
- Пересувні робочі машини
- Симуляції в транспортній техніці
- Трибологія
- Вибіркові предмети:
- Чисельні методи в Matlab
- Професійна комунікація іноземною мовою (англійська/німецька/словацька/іспанська)
- Фізична культура і спорт
Кар'єра після завершення програми
Випускник програми «Автомобілі та мобільні робочі машини» отримує фундаментальні технічні знання в галузі транспортної техніки, машинобудування та управління якістю продукції. Він добре орієнтується в роботі з автомобільною технікою, двигунами внутрішнього згоряння, мобільними робочими машинами та виробничими процесами.
Завдяки широкому профілю підготовки випускники можуть працювати:
- в автомобілебудівних компаніях (виробництво, проєктування, випробування);
- на підприємствах, пов'язаних з розробкою та виробництвом мобільної техніки (сільськогосподарської, будівельної, комунальної);
- у сфері сервісного обслуговування та експлуатації техніки;
- у відділах контролю якості, випробувань і технічної документації;
- у технічному консалтингу та сервісних службах;
- на посадах середнього рівня управління виробничими та експлуатаційними процесами.
Випускники затребувані як у національних, так і в міжнародних компаніях, таких як:
- ZF Slovakia – зчеплення, маховики, амортизатори;
- Plastic Omnium – пластикові компоненти для автомобілів;
- BOGE Elastmetall Slovakia – компоненти для Porsche, Ferrari, Volvo та інших;
- ŠKODA AUTO – один із лідерів європейського автопрому.
Продовження навчання
Після здобуття ступеня бакалавра студент може продовжити навчання в магістратурі, наприклад, за такими напрямами:
- Автомобільна техніка та мобільні машини (Ing. - druhý stupeň)
- Мехатроніка в транспортній техніці
- Інтелектуальні транспортні системи
- Інжиніринг та управління виробничими системами
- Сталий транспорт і технології майбутнього
Магістратура поглиблює знання в галузі інноваційного проєктування, цифрових технологій, автоматизації процесів, а також готує до дослідницької та управлінської діяльності.
Як вступити на програму «Автомобілі та мобільні робочі машини» в STU
«Автомобілі та мобільні робочі машини» — це спеціалізація в рамках бакалаврської програми «Автоматизація та комп’ютеризація машин і процесів» на Машинобудівному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU Bratislava). Програма поєднує мехатроніку, транспортну техніку та сучасні автоматизовані системи, готуючи студентів до роботи в автомобільній промисловості та інженерних рішеннях для мобільної техніки.
Хто може подати документи
Подати документи можуть усі абітурієнти, які:
- мають повну середню або середню спеціальну освіту з атестатом зрілості (maturita);
- завершують навчання в поточному навчальному році (можна подати проміжні оцінки).
Програма орієнтована на технічно підготовлених абітурієнтів, особливо тих, хто цікавиться автомобілями, транспортною інженерією та автоматизацією.
Без вступних іспитів
Вступ відбувається без вступних іспитів. Відбір здійснюється на основі:
- середнього балу за 8–10 класи (або еквівалент);
- оцінок за перший семестр 11 класу (якщо навчання ще триває).
Мова навчання та підтвердження
Програма реалізується словацькою мовою. Для зарахування необхідно:
- скласти вступний мовний тест в STU;
- або надати сертифікат рівня B1–B2 зі словацької мови.
Терміни подання документів
- Основний прийом: до кінця квітня поточного року;
- Додатковий прийом: влітку, якщо залишаться вільні місця.
Порядок зарахування
Усі абітурієнти ранжуються за конкурсними балами. Зараховуються кандидати з найвищими результатами в межах доступної кількості місць. Інформація про прийом і статус заявки відображається в особистому кабінеті вступника.
Потрібна допомога?
Ми допоможемо вам пройти всі етапи вступу:
- вибір програми та консультації;
- допомога з поданням документів;
- підготовка до мовного тесту;
- супровід під час реєстрації та поселення.
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