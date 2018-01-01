Автомобілі та мобільні робочі машини — бакалаврат у STU Братислава

Automobily a mobilné pracovné stroje

Факультет: Машинобудівний факультет (SjF)

Машинобудівний факультет (SjF) Рівень: Бакалаврат

Бакалаврат Тривалість навчання: 3 роки

3 роки Форма навчання: Денна

Денна Мова навчання: Словацька

Словацька Галузі: Машинобудування, транспортна техніка

Машинобудування, транспортна техніка Вступ: Без вступних іспитів

Інженерна освіта в галузі машинобудування у Словаччині

Бакалаврська програма «Автомобілі та мобільні робочі машини» (Automobily a mobilné pracovné stroje) — це сучасний курс на Машинобудівному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі, одному з найкращих інженерних вишів Центральної Європи. Програма орієнтована на студентів, які хочуть вивчати проєктування, розробку та аналіз транспортної техніки, включаючи автомобілі, двигуни внутрішнього згоряння та мобільні робочі машини.

Програма поєднує фундаментальні технічні знання з практичними навичками, що робить її привабливою для тих, хто шукає якісну інженерну освіту у Словаччині та Європі.

Що вивчають студенти?

Проєктування автотранспортних засобів і компонентів у 2D та 3D (CAD-моделювання в CATIA)

Розробка та оптимізація двигунів внутрішнього згоряння

Аналіз міцності, стійкості та динаміки в ANSYS, Adams

Робота з симуляційними та аналітичними платформами, такими як Ricardo Wave

Основи автоматизованого та автономного керування

Сучасні підходи до проєктування транспортних систем і мобільної техніки

Використовувані технології та програмне забезпечення

Навчання відбувається з активним використанням сучасного інженерного ПЗ та лабораторної бази факультету:

CATIA — комплексне 3D-проєктування

— комплексне 3D-проєктування ANSYS та Adams — інженерний аналіз та моделювання

— інженерний аналіз та моделювання Ricardo Wave — розрахунки для двигунів і газодинаміки

— розрахунки для двигунів і газодинаміки Робота з сучасним вимірювальним та випробувальним обладнанням

Як проходить практика в межах програми?

Розв’язання інженерних завдань у лабораторіях та науково-дослідних центрах

Участь в університетських проєктах — наприклад, Formula Student або Smart Mobility

Можливість працювати над технічними завданнями спільно з промисловими компаніями

Чому варто обрати STU для навчання в галузі автотехніки?

Один із провідних технічних університетів Словаччини та Центральної Європи

Програма орієнтована на сучасні тенденції у машинобудуванні та інтелектуальній мобільності

Навчання включає роботу з технологіями автономного водіння

Доступ до актуальних дослідницьких проєктів у сфері транспортної техніки

Розташування в Братиславі — у самому центрі Європи з доступом до міжнародної інженерної індустрії

Поступай на «Автомобілі та мобільні робочі машини» з підтримкою Postupai

Хочеш безкоштовно навчатися в Європі словацькою мовою та отримати затребувану інженерну спеціальність?

Ми допоможемо тобі на кожному етапі — від подачі заявки до зарахування в Словацький технічний університет у Братиславі.