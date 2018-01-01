Бакалавриат по программе «Прикладная механика и мехатроника» в STU

Aplikovaná mechanika a mechatronika

Факультет: Машиностроительный факультет (SjF)

Машиностроительный факультет (SjF) Уровень: Бакалавриат | Продолжительность: 3 года | Форма обучения: Очная

Бакалавриат | 3 года | Очная Язык обучения: Словацкий

Словацкий Области: Машиностроение, кибернетика (комбинированно)

Машиностроение, кибернетика (комбинированно) Поступление: Без вступительных экзаменов

Почему стоит изучать мехатронику

Мехатроника — это мультидисциплинарная область, сочетающая в себе механическую инженерию, электронику, информатику и автоматизацию. Она лежит в основе Индустрии 4.0 — концепции умных производств и интеллектуальных устройств. Программа готовит специалистов, способных разрабатывать современные мехатронные системы, от промышленных роботов до интеллектуальных компонентов технологических установок.

О программе «Прикладная механика и мехатроника»

Учебная программа Словацкого технического университета в Братиславе (Slovenská technická univerzita v Bratislave) ориентирована на формирование как теоретических, так и практических навыков в области прикладной механики, конструирования, программного управления и автоматизации. Особое внимание уделяется анализу прочности, динамике конструкций, методам конечных элементов (FEM) и инженерному моделированию.

Ключевые темы обучения:

Статический, кинематический и динамический анализ конструкций

Прочностные расчёты и анализ жизненного цикла машин

Мехатронное моделирование с учётом механики, электроники и ИТ

Тепловые, магнитные и потоковые симуляции

Работа с программами: ANSYS, MATLAB, ADAMS, CATIA, LABVIEW

Программное управление роботами и мехатронными системами

Интеграция промышленных ИТ-систем и передача данных

Факультет активно развивает современные лаборатории, внедряет прикладные проектные модули, а также поддерживает студентов в реализации дипломных проектов, часть которых уже внедрена в производственную практику.

Кому подойдёт эта программа

Программа «Прикладная механика и мехатроника» подойдёт выпускникам школ и колледжей, интересующимся инженерными науками, программированием и автоматизацией. Особенно актуально для тех, кто рассматривает обучение в Словакии на бесплатной основе, без экзаменов и с получением европейского диплома, признанного в странах ЕС.

Где проходит обучение

Программа реализуется в Словацком техническом университете в Братиславе — одном из ведущих государственных вузов Европы. Братислава — это не только столица Словакии, но и центр современного инженерного образования с международными связями и возможностями стажировок.

Карьерные возможности

Выпускники программы находят работу в передовых отраслях промышленности, включая автоматизацию, проектирование, производство, IT и научно-исследовательскую деятельность. Возможные должности:

Инженер по прикладным решениям

Менеджер проектных и IT-команд

Конструктор машиностроительного оборудования

Разработчик прикладных программных решений

Преимущества обучения в STU

Один из ведущих технических университетов Словакии

Государственный университет в самом центре Европы

Бесплатное высшее образование на словацком языке для студентов из Украины и ЕС

Современная материально-техническая база

Интеграция теории и практики в учебном процессе

Поступление без экзаменов и признание диплома в странах ЕС

Широкие возможности трудоустройства и продолжения обучения в магистратуре

Поступить легко с Postupai

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