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Прикладная механика и мехатроника

Бакалавриат по программе «Прикладная механика и мехатроника» в STU

  • Aplikovaná mechanika a mechatronika
  • Факультет: Машиностроительный факультет (SjF)
  • Уровень: Бакалавриат | Продолжительность: 3 года | Форма обучения: Очная
  • Язык обучения: Словацкий
  • Области: Машиностроение, кибернетика (комбинированно)
  • Поступление: Без вступительных экзаменов

Почему стоит изучать мехатронику

Мехатроника — это мультидисциплинарная область, сочетающая в себе механическую инженерию, электронику, информатику и автоматизацию. Она лежит в основе Индустрии 4.0 — концепции умных производств и интеллектуальных устройств. Программа готовит специалистов, способных разрабатывать современные мехатронные системы, от промышленных роботов до интеллектуальных компонентов технологических установок.

О программе «Прикладная механика и мехатроника»

Учебная программа Словацкого технического университета в Братиславе (Slovenská technická univerzita v Bratislave) ориентирована на формирование как теоретических, так и практических навыков в области прикладной механики, конструирования, программного управления и автоматизации. Особое внимание уделяется анализу прочности, динамике конструкций, методам конечных элементов (FEM) и инженерному моделированию.

Ключевые темы обучения:

  • Статический, кинематический и динамический анализ конструкций
  • Прочностные расчёты и анализ жизненного цикла машин
  • Мехатронное моделирование с учётом механики, электроники и ИТ
  • Тепловые, магнитные и потоковые симуляции
  • Работа с программами: ANSYS, MATLAB, ADAMS, CATIA, LABVIEW
  • Программное управление роботами и мехатронными системами
  • Интеграция промышленных ИТ-систем и передача данных

Факультет активно развивает современные лаборатории, внедряет прикладные проектные модули, а также поддерживает студентов в реализации дипломных проектов, часть которых уже внедрена в производственную практику.

Кому подойдёт эта программа

Программа «Прикладная механика и мехатроника» подойдёт выпускникам школ и колледжей, интересующимся инженерными науками, программированием и автоматизацией. Особенно актуально для тех, кто рассматривает обучение в Словакии на бесплатной основе, без экзаменов и с получением европейского диплома, признанного в странах ЕС.

Где проходит обучение

Программа реализуется в Словацком техническом университете в Братиславе — одном из ведущих государственных вузов Европы. Братислава — это не только столица Словакии, но и центр современного инженерного образования с международными связями и возможностями стажировок.

Карьерные возможности

Выпускники программы находят работу в передовых отраслях промышленности, включая автоматизацию, проектирование, производство, IT и научно-исследовательскую деятельность. Возможные должности:

  • Инженер по прикладным решениям
  • Менеджер проектных и IT-команд
  • Конструктор машиностроительного оборудования
  • Разработчик прикладных программных решений

Преимущества обучения в STU

  • Один из ведущих технических университетов Словакии
  • Государственный университет в самом центре Европы
  • Бесплатное высшее образование на словацком языке для студентов из Украины и ЕС
  • Современная материально-техническая база
  • Интеграция теории и практики в учебном процессе
  • Поступление без экзаменов и признание диплома в странах ЕС
  • Широкие возможности трудоустройства и продолжения обучения в магистратуре

Поступить легко с Postupai

Если ты хочешь получить качественное инженерное и высшее образование в Словакии и построить карьеру в сфере мехатроники — начни с программы «Прикладная механика и мехатроника» в Словацком техническом университете в Братиславе.
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Учебный план бакалавриата — «Прикладная механика и мехатроника»

Программа бакалавриата рассчитана на 3 года (6 семестров) очного обучения. Каждый семестр студент должен набрать в среднем по 30 ECTS-кредитов. Общая сумма кредитов, необходимая для завершения программы и получения степени бакалавра, составляет 180 ECTS.

1 курс — 1 семестр

Обязательные предметы

  • Математика I
  • Программирование
  • Техническая химия
  • Основы машиностроительной инженерии

Факультативные предметы

  • История техники
  • Дополнительные упражнения по математике I
  • Профессиональная коммуникация на немецком языке
  • Профессиональная коммуникация на словацком языке
  • Профессиональная коммуникация на испанском языке
  • Семинар по физике I
  • Физическая культура и спорт

1 курс — 2 семестр

Обязательные предметы

  • Математика II
  • Материаловедение
  • Техническая физика I
  • Техническая механика I

Обязательные по выбору (мин. 1 предмет)

  • Профессиональная коммуникация на английском языке
  • Профессиональная коммуникация на немецком языке
  • Профессиональная коммуникация на словацком языке
  • Профессиональная коммуникация на испанском языке
  • Физическая культура и спорт
  • Лечебная физическая культура

Факультативные предметы

  • Дополнительные упражнения по математике II
  • Инженерная графика
  • Семинар по физике II
  • Социология

2 курс — 3 семестр

Обязательные предметы

  • Механика жидкостей
  • Право для инженеров
  • Упругость и прочность
  • Техническая физика II
  • Технология I

Обязательные по выбору (мин. 1 предмет)

  • Профессиональная коммуникация на английском языке
  • Профессиональная коммуникация на немецком языке
  • Профессиональная коммуникация на словацком языке
  • Профессиональная коммуникация на испанском языке
  • Численные методы
  • Техническая механика II
  • Физическая культура и спорт
  • Лечебная физическая культура

Факультативные предметы

  • Семинар по физике III
  • Интересная математика и физика

2 курс — 4 семестр

Обязательные предметы

  • Проектирование I
  • Технология II
  • Термодинамика
  • Производственная практика
  • Основы менеджмента

Обязательные по выбору (мин. 1 предмет)

  • Профессиональная коммуникация на английском языке
  • Профессиональная коммуникация на немецком языке
  • Профессиональная коммуникация на словацком языке
  • Профессиональная коммуникация на испанском языке
  • Проективная геометрия
  • Основы статистического анализа
  • Физическая культура и спорт
  • Лечебная физическая культура

Факультативные предметы

  • Безопасность технологических установок
  • Дифференциальные уравнения
  • Математика III
  • Введение в инженерное программирование

3 курс — 5 семестр

Обязательные предметы

  • Интегрированные системы менеджмента
  • Мехатроника
  • Оптимизация прочности конструкций
  • Теория механизмов
  • Основы метода конечных элементов

Обязательные по выбору (мин. 1 предмет)

  • Автоматизация и измерения
  • Электроника в мехатронике
  • Электротехника и электроника
  • Проектирование II
  • Теплопередача
  • Процессное машиностроение
  • Производственные машины и оборудование
  • Профессиональная коммуникация на английском языке
  • Профессиональная коммуникация на немецком языке
  • Профессиональная коммуникация на словацком языке
  • Профессиональная коммуникация на испанском языке

Факультативные предметы

  • Линейная алгебра
  • Физическая культура и спорт

3 курс — 6 семестр

Обязательные предметы

  • Бакалаврская работа
  • Моделирование мехатронных систем
  • Государственный экзамен (фиктивный предмет)
  • Основы динамики машин

Факультативные предметы

  • Численные методы в MatLab
  • Профессиональная коммуникация на английском языке
  • Профессиональная коммуникация на немецком языке
  • Профессиональная коммуникация на словацком языке
  • Профессиональная коммуникация на испанском языке
  • Физическая культура и спорт

Карьерные перспективы и продолжение обучения

Выпускники бакалаврской программы «Прикладная механика и мехатроника» в Словацком техническом университете в Братиславе (STU Bratislava) имеют широкие возможности трудоустройства в высокотехнологичных отраслях. Среди ключевых направлений — автоматизация, машиностроение, IT, энергетика и научные исследования.

Где работают наши выпускники:

  • Jaguar Land Rover, Нитра: ведущий производитель автомобилей класса люкс в Великобритании с инновационным заводом в Словакии.
  • Volkswagen Group, Братислава: крупнейший автопроизводитель Словакии с предприятиями в нескольких городах.
  • Slovnaft A.S., Братислава: одна из крупнейших нефтехимических компаний в регионе, перерабатывает до 6 миллионов тонн нефти в год.
  • Siemens Slovakia: глобальный технологический лидер, более 120 лет работает на рынке Словакии в сфере промышленной автоматизации и цифровизации.

Популярные должности среди выпускников:

  • Инженер по прикладным решениям: проектирование деталей, машин и автоматизированных систем с использованием инженерного ПО. Ведение технической документации, общение с заказчиками.
  • Менеджер проектных и IT-команд: руководство командами, планирование бюджета, участие в стратегическом развитии компании.
  • Конструктор: разработка новых изделий и производств, выбор материалов и технологий, создание 2D/3D чертежей, контроль качества.
  • Разработчик прикладных систем: программирование и тестирование программного обеспечения для управления мехатронными и промышленными устройствами.

Продолжение обучения

После завершения бакалавриата в STU Bratislava студенты могут поступить в магистратуру по техническим и инженерным направлениям. В рамках Словацкого технического университета в Братиславе доступны программы второго уровня образования, в том числе в области мехатроники, прикладной механики, автоматизации и кибернетики.

Магистратура в STU позволяет углубить знания, принять участие в научных проектах и стажировках, а также повысить конкурентоспособность на рынке труда как в Словакии, так и в других странах ЕС.

Как поступить на программу «Прикладная механика и мехатроника» в STU

1. Кто может подать документы

Поступить на программу могут все абитуриенты, имеющие полное среднее или среднее специальное образование с аттестатом зрелости (maturita), а также те, кто заканчивает школу в текущем учебном году. Это является основным условием приёма на бакалаврские программы Словацкого технического университета в Братиславе (STU Bratislava).

2. Без вступительных экзаменов

Отбор на программу «Прикладная механика и мехатроника» осуществляется без вступительных экзаменов. Зачисление проводится на основании:

  • среднего балла за 8–10 классы (или их эквивалента в другой образовательной системе)
  • оценок за первый семестр 11 класса (для тех, кто ещё учится в 11 классе на момент подачи документов)

3. Язык обучения и подтверждение

Обучение проходит на словацком языке. Для поступления требуется:

  • пройти вступительный языковой тест при университете
  • или предоставить сертификат о знании словацкого языка на уровне B1/B2

4. Сроки подачи документов

  • Основной приём: до конца апреля
  • Дополнительный приём: летом — при наличии свободных мест

5. Порядок зачисления

Кандидаты ранжируются по количеству набранных конкурсных баллов. Зачисление осуществляется по рейтингу — зачисляются те, кто набрал наибольшее количество баллов в пределах установленного лимита мест. Информация о приёме публикуется в личном кабинете поступающего.

Нужна помощь?

Мы сопровождаем абитуриентов на каждом этапе: от выбора программы и подачи документов до регистрации в университете и заселения в общежитие. Напишите нам, чтобы получить бесплатную консультацию!

Словацкий технический университет в Братиславе

Термин подачи заявки: до 30.04.2026
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc. (3-4 года)
  • Инженер (магистратура) - Ing. arch. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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