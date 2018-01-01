Бакалавриат по программе «Прикладная механика и мехатроника» в STU
- Aplikovaná mechanika a mechatronika
- Факультет: Машиностроительный факультет (SjF)
- Уровень: Бакалавриат | Продолжительность: 3 года | Форма обучения: Очная
- Язык обучения: Словацкий
- Области: Машиностроение, кибернетика (комбинированно)
- Поступление: Без вступительных экзаменов
Почему стоит изучать мехатронику
Мехатроника — это мультидисциплинарная область, сочетающая в себе механическую инженерию, электронику, информатику и автоматизацию. Она лежит в основе Индустрии 4.0 — концепции умных производств и интеллектуальных устройств. Программа готовит специалистов, способных разрабатывать современные мехатронные системы, от промышленных роботов до интеллектуальных компонентов технологических установок.
О программе «Прикладная механика и мехатроника»
Учебная программа Словацкого технического университета в Братиславе (Slovenská technická univerzita v Bratislave) ориентирована на формирование как теоретических, так и практических навыков в области прикладной механики, конструирования, программного управления и автоматизации. Особое внимание уделяется анализу прочности, динамике конструкций, методам конечных элементов (FEM) и инженерному моделированию.
Ключевые темы обучения:
- Статический, кинематический и динамический анализ конструкций
- Прочностные расчёты и анализ жизненного цикла машин
- Мехатронное моделирование с учётом механики, электроники и ИТ
- Тепловые, магнитные и потоковые симуляции
- Работа с программами: ANSYS, MATLAB, ADAMS, CATIA, LABVIEW
- Программное управление роботами и мехатронными системами
- Интеграция промышленных ИТ-систем и передача данных
Факультет активно развивает современные лаборатории, внедряет прикладные проектные модули, а также поддерживает студентов в реализации дипломных проектов, часть которых уже внедрена в производственную практику.
Кому подойдёт эта программа
Программа «Прикладная механика и мехатроника» подойдёт выпускникам школ и колледжей, интересующимся инженерными науками, программированием и автоматизацией. Особенно актуально для тех, кто рассматривает обучение в Словакии на бесплатной основе, без экзаменов и с получением европейского диплома, признанного в странах ЕС.
Где проходит обучение
Программа реализуется в Словацком техническом университете в Братиславе — одном из ведущих государственных вузов Европы. Братислава — это не только столица Словакии, но и центр современного инженерного образования с международными связями и возможностями стажировок.
Карьерные возможности
Выпускники программы находят работу в передовых отраслях промышленности, включая автоматизацию, проектирование, производство, IT и научно-исследовательскую деятельность. Возможные должности:
- Инженер по прикладным решениям
- Менеджер проектных и IT-команд
- Конструктор машиностроительного оборудования
- Разработчик прикладных программных решений
Преимущества обучения в STU
- Один из ведущих технических университетов Словакии
- Государственный университет в самом центре Европы
- Бесплатное высшее образование на словацком языке для студентов из Украины и ЕС
- Современная материально-техническая база
- Интеграция теории и практики в учебном процессе
- Поступление без экзаменов и признание диплома в странах ЕС
- Широкие возможности трудоустройства и продолжения обучения в магистратуре
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Учебный план бакалавриата — «Прикладная механика и мехатроника»
Программа бакалавриата рассчитана на 3 года (6 семестров) очного обучения. Каждый семестр студент должен набрать в среднем по 30 ECTS-кредитов. Общая сумма кредитов, необходимая для завершения программы и получения степени бакалавра, составляет 180 ECTS.
1 курс — 1 семестр
Обязательные предметы
- Математика I
- Программирование
- Техническая химия
- Основы машиностроительной инженерии
Факультативные предметы
- История техники
- Дополнительные упражнения по математике I
- Профессиональная коммуникация на немецком языке
- Профессиональная коммуникация на словацком языке
- Профессиональная коммуникация на испанском языке
- Семинар по физике I
- Физическая культура и спорт
1 курс — 2 семестр
Обязательные предметы
- Математика II
- Материаловедение
- Техническая физика I
- Техническая механика I
Обязательные по выбору (мин. 1 предмет)
- Профессиональная коммуникация на английском языке
- Профессиональная коммуникация на немецком языке
- Профессиональная коммуникация на словацком языке
- Профессиональная коммуникация на испанском языке
- Физическая культура и спорт
- Лечебная физическая культура
Факультативные предметы
- Дополнительные упражнения по математике II
- Инженерная графика
- Семинар по физике II
- Социология
2 курс — 3 семестр
Обязательные предметы
- Механика жидкостей
- Право для инженеров
- Упругость и прочность
- Техническая физика II
- Технология I
Обязательные по выбору (мин. 1 предмет)
- Профессиональная коммуникация на английском языке
- Профессиональная коммуникация на немецком языке
- Профессиональная коммуникация на словацком языке
- Профессиональная коммуникация на испанском языке
- Численные методы
- Техническая механика II
- Физическая культура и спорт
- Лечебная физическая культура
Факультативные предметы
- Семинар по физике III
- Интересная математика и физика
2 курс — 4 семестр
Обязательные предметы
- Проектирование I
- Технология II
- Термодинамика
- Производственная практика
- Основы менеджмента
Обязательные по выбору (мин. 1 предмет)
- Профессиональная коммуникация на английском языке
- Профессиональная коммуникация на немецком языке
- Профессиональная коммуникация на словацком языке
- Профессиональная коммуникация на испанском языке
- Проективная геометрия
- Основы статистического анализа
- Физическая культура и спорт
- Лечебная физическая культура
Факультативные предметы
- Безопасность технологических установок
- Дифференциальные уравнения
- Математика III
- Введение в инженерное программирование
3 курс — 5 семестр
Обязательные предметы
- Интегрированные системы менеджмента
- Мехатроника
- Оптимизация прочности конструкций
- Теория механизмов
- Основы метода конечных элементов
Обязательные по выбору (мин. 1 предмет)
- Автоматизация и измерения
- Электроника в мехатронике
- Электротехника и электроника
- Проектирование II
- Теплопередача
- Процессное машиностроение
- Производственные машины и оборудование
- Профессиональная коммуникация на английском языке
- Профессиональная коммуникация на немецком языке
- Профессиональная коммуникация на словацком языке
- Профессиональная коммуникация на испанском языке
Факультативные предметы
- Линейная алгебра
- Физическая культура и спорт
3 курс — 6 семестр
Обязательные предметы
- Бакалаврская работа
- Моделирование мехатронных систем
- Государственный экзамен (фиктивный предмет)
- Основы динамики машин
Факультативные предметы
- Численные методы в MatLab
- Профессиональная коммуникация на английском языке
- Профессиональная коммуникация на немецком языке
- Профессиональная коммуникация на словацком языке
- Профессиональная коммуникация на испанском языке
- Физическая культура и спорт
Карьерные перспективы и продолжение обучения
Выпускники бакалаврской программы «Прикладная механика и мехатроника» в Словацком техническом университете в Братиславе (STU Bratislava) имеют широкие возможности трудоустройства в высокотехнологичных отраслях. Среди ключевых направлений — автоматизация, машиностроение, IT, энергетика и научные исследования.
Где работают наши выпускники:
- Jaguar Land Rover, Нитра: ведущий производитель автомобилей класса люкс в Великобритании с инновационным заводом в Словакии.
- Volkswagen Group, Братислава: крупнейший автопроизводитель Словакии с предприятиями в нескольких городах.
- Slovnaft A.S., Братислава: одна из крупнейших нефтехимических компаний в регионе, перерабатывает до 6 миллионов тонн нефти в год.
- Siemens Slovakia: глобальный технологический лидер, более 120 лет работает на рынке Словакии в сфере промышленной автоматизации и цифровизации.
Популярные должности среди выпускников:
- Инженер по прикладным решениям: проектирование деталей, машин и автоматизированных систем с использованием инженерного ПО. Ведение технической документации, общение с заказчиками.
- Менеджер проектных и IT-команд: руководство командами, планирование бюджета, участие в стратегическом развитии компании.
- Конструктор: разработка новых изделий и производств, выбор материалов и технологий, создание 2D/3D чертежей, контроль качества.
- Разработчик прикладных систем: программирование и тестирование программного обеспечения для управления мехатронными и промышленными устройствами.
Продолжение обучения
После завершения бакалавриата в STU Bratislava студенты могут поступить в магистратуру по техническим и инженерным направлениям. В рамках Словацкого технического университета в Братиславе доступны программы второго уровня образования, в том числе в области мехатроники, прикладной механики, автоматизации и кибернетики.
Магистратура в STU позволяет углубить знания, принять участие в научных проектах и стажировках, а также повысить конкурентоспособность на рынке труда как в Словакии, так и в других странах ЕС.
Как поступить на программу «Прикладная механика и мехатроника» в STU
1. Кто может подать документы
Поступить на программу могут все абитуриенты, имеющие полное среднее или среднее специальное образование с аттестатом зрелости (maturita), а также те, кто заканчивает школу в текущем учебном году. Это является основным условием приёма на бакалаврские программы Словацкого технического университета в Братиславе (STU Bratislava).
2. Без вступительных экзаменов
Отбор на программу «Прикладная механика и мехатроника» осуществляется без вступительных экзаменов. Зачисление проводится на основании:
- среднего балла за 8–10 классы (или их эквивалента в другой образовательной системе)
- оценок за первый семестр 11 класса (для тех, кто ещё учится в 11 классе на момент подачи документов)
3. Язык обучения и подтверждение
Обучение проходит на словацком языке. Для поступления требуется:
- пройти вступительный языковой тест при университете
- или предоставить сертификат о знании словацкого языка на уровне B1/B2
4. Сроки подачи документов
- Основной приём: до конца апреля
- Дополнительный приём: летом — при наличии свободных мест
5. Порядок зачисления
Кандидаты ранжируются по количеству набранных конкурсных баллов. Зачисление осуществляется по рейтингу — зачисляются те, кто набрал наибольшее количество баллов в пределах установленного лимита мест. Информация о приёме публикуется в личном кабинете поступающего.
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