Бакалаврат за програмою «Прикладна механіка та мехатроніка» в STU

Aplikovaná mechanika a mechatronika

Факультет: Машинобудівний факультет (SjF)

Машинобудівний факультет (SjF) Рівень: Бакалаврат | Тривалість: 3 роки | Форма навчання: Денна (присутня)

Бакалаврат | 3 роки | Денна (присутня) Мова навчання: Словацька

Словацька Галузі: Машинобудування, кібернетика (комбіновано)

Машинобудування, кібернетика (комбіновано) Вступ: Без вступних іспитів

Чому варто вивчати мехатроніку

Мехатроніка — це мультидисциплінарна галузь, що поєднує машинобудування, електроніку, інформатику та автоматизацію. Вона лежить в основі Індустрії 4.0 — концепції розумного виробництва та інтелектуальних пристроїв. Програма готує фахівців, здатних розробляти сучасні мехатронні системи — від промислових роботів до інтелектуальних компонентів технологічного обладнання.

Про програму «Прикладна механіка та мехатроніка»

Навчальна програма Словацького технічного університету в Братиславі (Slovenská technická univerzita v Bratislave) орієнтована на формування як теоретичних знань, так і практичних навичок у галузі прикладної механіки, конструювання, програмного управління та автоматизації. Особлива увага приділяється аналізу міцності, динаміці конструкцій, методу скінченних елементів (FEM) та інженерному моделюванню.

Ключові теми навчання:

Статичний, кінематичний та динамічний аналіз конструкцій

Міцнісні розрахунки та аналіз життєвого циклу машин

Мехатронне моделювання з урахуванням механіки, електроніки та ІТ

Теплове, магнітне та поточне моделювання

Робота з програмами: ANSYS, MATLAB, ADAMS, CATIA, LABVIEW

Програмне управління роботами та мехатронними системами

Інтеграція промислових ІТ-систем та передача даних

Факультет активно розвиває сучасні лабораторії, впроваджує прикладні проєктні модулі, а також підтримує студентів у реалізації дипломних проєктів, частина з яких уже впроваджена в практику.

Кому підійде ця програма

Програма «Прикладна механіка та мехатроніка» підходить випускникам шкіл та коледжів, які цікавляться інженерією, програмуванням та автоматизацією. Особливо актуальна для тих, хто розглядає безкоштовне навчання в Словаччині без вступних іспитів із можливістю отримати європейський диплом, визнаний у країнах ЄС.

Де проходить навчання

Програма реалізується у Словацькому технічному університеті в Братиславі — одному з провідних державних технічних вишів Європи. Братислава — це не лише столиця Словаччини, але й центр сучасної технічної освіти з міжнародними зв'язками та можливостями для стажувань.

Кар'єрні можливості

Випускники програми працюють у передових галузях промисловості — автоматизації, проєктуванні, виробництві, IT і дослідженнях. Можливі посади:

Інженер з прикладних рішень

Менеджер проєктних та IT-команд

Конструктор машинобудівного обладнання

Розробник прикладних програмних рішень

Переваги навчання в STU

Один із провідних технічних університетів Словаччини

Державний університет у самому центрі Європи

Безкоштовна вища освіта словацькою мовою для студентів з України та ЄС

Сучасна матеріально-технічна база

Інтеграція теорії та практики в навчальному процесі

Вступ без іспитів і визнання диплома в країнах ЄС

Широкі можливості для працевлаштування та навчання в магістратурі

Вступити легко з Postupai

Якщо ти хочеш отримати якісну інженерну та вищу освіту в Словаччині й побудувати кар'єру в галузі мехатроніки — почни з програми «Прикладна механіка та мехатроніка» у Словацькому технічному університеті в Братиславі.

З Postupai ти пройдеш шлях вступу без стресу:

Підбір і консультації щодо навчальної програми

Повний супровід під час подачі документів

Допомога з реєстрацією, візою та проживанням

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