Бакалаврат за програмою «Прикладна механіка та мехатроніка» в STU
- Aplikovaná mechanika a mechatronika
- Факультет: Машинобудівний факультет (SjF)
- Рівень: Бакалаврат | Тривалість: 3 роки | Форма навчання: Денна (присутня)
- Мова навчання: Словацька
- Галузі: Машинобудування, кібернетика (комбіновано)
- Вступ: Без вступних іспитів
Чому варто вивчати мехатроніку
Мехатроніка — це мультидисциплінарна галузь, що поєднує машинобудування, електроніку, інформатику та автоматизацію. Вона лежить в основі Індустрії 4.0 — концепції розумного виробництва та інтелектуальних пристроїв. Програма готує фахівців, здатних розробляти сучасні мехатронні системи — від промислових роботів до інтелектуальних компонентів технологічного обладнання.
Про програму «Прикладна механіка та мехатроніка»
Навчальна програма Словацького технічного університету в Братиславі (Slovenská technická univerzita v Bratislave) орієнтована на формування як теоретичних знань, так і практичних навичок у галузі прикладної механіки, конструювання, програмного управління та автоматизації. Особлива увага приділяється аналізу міцності, динаміці конструкцій, методу скінченних елементів (FEM) та інженерному моделюванню.
Ключові теми навчання:
- Статичний, кінематичний та динамічний аналіз конструкцій
- Міцнісні розрахунки та аналіз життєвого циклу машин
- Мехатронне моделювання з урахуванням механіки, електроніки та ІТ
- Теплове, магнітне та поточне моделювання
- Робота з програмами: ANSYS, MATLAB, ADAMS, CATIA, LABVIEW
- Програмне управління роботами та мехатронними системами
- Інтеграція промислових ІТ-систем та передача даних
Факультет активно розвиває сучасні лабораторії, впроваджує прикладні проєктні модулі, а також підтримує студентів у реалізації дипломних проєктів, частина з яких уже впроваджена в практику.
Кому підійде ця програма
Програма «Прикладна механіка та мехатроніка» підходить випускникам шкіл та коледжів, які цікавляться інженерією, програмуванням та автоматизацією. Особливо актуальна для тих, хто розглядає безкоштовне навчання в Словаччині без вступних іспитів із можливістю отримати європейський диплом, визнаний у країнах ЄС.
Де проходить навчання
Програма реалізується у Словацькому технічному університеті в Братиславі — одному з провідних державних технічних вишів Європи. Братислава — це не лише столиця Словаччини, але й центр сучасної технічної освіти з міжнародними зв'язками та можливостями для стажувань.
Кар'єрні можливості
Випускники програми працюють у передових галузях промисловості — автоматизації, проєктуванні, виробництві, IT і дослідженнях. Можливі посади:
- Інженер з прикладних рішень
- Менеджер проєктних та IT-команд
- Конструктор машинобудівного обладнання
- Розробник прикладних програмних рішень
Переваги навчання в STU
- Один із провідних технічних університетів Словаччини
- Державний університет у самому центрі Європи
- Безкоштовна вища освіта словацькою мовою для студентів з України та ЄС
- Сучасна матеріально-технічна база
- Інтеграція теорії та практики в навчальному процесі
- Вступ без іспитів і визнання диплома в країнах ЄС
- Широкі можливості для працевлаштування та навчання в магістратурі
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Навчальний план бакалаврату — «Прикладна механіка та мехатроніка»
Програма бакалаврату розрахована на 3 роки (6 семестрів) денної форми навчання. Кожного семестру студент повинен набирати в середньому по 30 ECTS-кредитів. Загальна сума кредитів, необхідна для завершення програми та здобуття ступеня бакалавра, становить 180 ECTS.
1 курс — 1 семестр
Обов'язкові предмети
- Математика I
- Програмування
- Технічна хімія
- Основи машинобудівної інженерії
Вибіркові предмети
- Історія техніки
- Додаткові заняття з математики I
- Фахова комунікація німецькою мовою
- Фахова комунікація словацькою мовою
- Фахова комунікація іспанською мовою
- Семінар з фізики I
- Фізичне виховання та спорт
1 курс — 2 семестр
Обов'язкові предмети
- Математика II
- Матеріалознавство
- Технічна фізика I
- Технічна механіка I
Обов'язкові за вибором (мін. 1 предмет)
- Фахова комунікація англійською мовою
- Фахова комунікація німецькою мовою
- Фахова комунікація словацькою мовою
- Фахова комунікація іспанською мовою
- Фізичне виховання та спорт
- Лікувальна фізична культура
Вибіркові предмети
- Додаткові заняття з математики II
- Інженерна графіка
- Семінар з фізики II
- Соціологія
2 курс — 3 семестр
Обов'язкові предмети
- Механіка рідин
- Право для інженерів
- Міцність матеріалів
- Технічна фізика II
- Технологія I
Обов'язкові за вибором (мін. 1 предмет)
- Фахова комунікація англійською мовою
- Фахова комунікація німецькою мовою
- Фахова комунікація словацькою мовою
- Фахова комунікація іспанською мовою
- Чисельні методи
- Технічна механіка II
- Фізичне виховання та спорт
- Лікувальна фізична культура
Вибіркові предмети
- Семінар з фізики III
- Цікава математика та фізика
2 курс — 4 семестр
Обов'язкові предмети
- Проєктування I
- Технологія II
- Термодинаміка
- Виробнича практика
- Основи менеджменту
Обов'язкові за вибором (мін. 1 предмет)
- Фахова комунікація англійською мовою
- Фахова комунікація німецькою мовою
- Фахова комунікація словацькою мовою
- Фахова комунікація іспанською мовою
- Проєктивна геометрія
- Основи статистичного аналізу
- Фізичне виховання та спорт
- Лікувальна фізична культура
Вибіркові предмети
- Безпека технологічних установок
- Диференціальні рівняння
- Математика III
- Вступ до інженерного програмування
3 курс — 5 семестр
Обов'язкові предмети
- Інтегровані системи менеджменту
- Мехатроніка
- Оптимізація міцності конструкцій
- Теорія механізмів
- Основи методу скінченних елементів
Обов'язкові за вибором (мін. 1 предмет)
- Автоматизація та вимірювання
- Електроніка в мехатроніці
- Електротехніка та електроніка
- Проєктування II
- Теплопередача
- Процесне машинобудування
- Виробничі машини та обладнання
- Фахова комунікація англійською мовою
- Фахова комунікація німецькою мовою
- Фахова комунікація словацькою мовою
- Фахова комунікація іспанською мовою
Вибіркові предмети
- Лінійна алгебра
- Фізичне виховання та спорт
3 курс — 6 семестр
Обов'язкові предмети
- Бакалаврська робота
- Моделювання мехатронних систем
- Державний іспит (умовний предмет)
- Основи динаміки машин
Вибіркові предмети
- Чисельні методи в MatLab
- Фахова комунікація англійською мовою
- Фахова комунікація німецькою мовою
- Фахова комунікація словацькою мовою
- Фахова комунікація іспанською мовою
- Фізичне виховання та спорт
Кар'єрні перспективи та продовження навчання
Випускники бакалаврської програми «Прикладна механіка та мехатроніка» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU Bratislava) мають широкі можливості працевлаштування у високотехнологічних галузях. Серед ключових напрямів — автоматизація, машинобудування, ІТ, енергетика та наукові дослідження.
Де працюють наші випускники:
- Jaguar Land Rover, Нітра: провідний виробник автомобілів класу люкс у Великій Британії з інноваційним заводом у Словаччині.
- Volkswagen Group, Братислава: найбільший автовиробник у Словаччині з підприємствами у кількох містах.
- Slovnaft A.S., Братислава: одна з найбільших нафтохімічних компаній регіону, переробляє до 6 мільйонів тонн нафти на рік.
- Siemens Slovakia: глобальний технологічний лідер, що понад 120 років працює на словацькому ринку в сфері промислової автоматизації та цифровізації.
Популярні посади серед випускників:
- Інженер з прикладних рішень: проєктування деталей, машин та автоматизованих систем з використанням інженерного ПЗ. Підготовка технічної документації, спілкування з клієнтами.
- Менеджер проєктних та ІТ-команд: керівництво командами, планування бюджету, участь у стратегічному розвитку компанії.
- Конструктор: розробка нових виробів і виробничих процесів, вибір матеріалів та технологій, створення креслень і 3D-моделей, контроль якості.
- Розробник прикладних систем: програмування та тестування програмного забезпечення для керування мехатронними та промисловими пристроями.
Продовження навчання
Після завершення бакалаврату в STU Bratislava студенти можуть вступити до магістратури за технічними та інженерними спеціальностями. У рамках Словацького технічного університету в Братиславі доступні програми другого рівня освіти, зокрема в галузі мехатроніки, прикладної механіки, автоматизації та кібернетики.
Магістратура в STU дозволяє поглибити знання, долучитися до наукових проєктів та стажувань, а також підвищити конкурентоспроможність на ринку праці як у Словаччині, так і в інших країнах ЄС.
Як вступити на програму «Прикладна механіка та мехатроніка» в STU
1. Хто може подати документи
Подати документи можуть усі абітурієнти, які мають повну загальну середню або середню спеціальну освіту з атестатом зрілості (maturita), а також ті, хто завершує навчання у школі в поточному навчальному році. Це є основною умовою вступу на бакалаврські програми Словацького технічного університету в Братиславі (STU Bratislava).
2. Без вступних іспитів
Відбір на програму «Прикладна механіка та мехатроніка» здійснюється без вступних іспитів. Зарахування відбувається на підставі:
- середнього балу за 8–10 класи (або їх еквіваленту в іншій освітній системі)
- оцінок за перший семестр 11 класу (для тих, хто ще навчається у 11 класі на момент подання документів)
3. Мова навчання та її підтвердження
Навчання проходить словацькою мовою. Для вступу необхідно:
- пройти вступний мовний тест в університеті
- або надати сертифікат знання словацької мови на рівні B1/B2
4. Термін подання документів
- Основний прийом: до кінця квітня
- Додатковий прийом: упродовж літа — за наявності вільних місць
5. Порядок зарахування
Кандидати ранжуються за кількістю набраних конкурсних балів. Зараховуються ті, хто набрав найбільшу кількість балів у межах встановленого ліміту місць. Інформація про зарахування публікується в особистому кабінеті вступника.
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