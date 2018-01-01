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Головна Спеціальності Прикладна механіка та мехатроніка
Спеціальності

Прикладна механіка та мехатроніка

Бакалаврат за програмою «Прикладна механіка та мехатроніка» в STU

  • Aplikovaná mechanika a mechatronika
  • Факультет: Машинобудівний факультет (SjF)
  • Рівень: Бакалаврат | Тривалість: 3 роки | Форма навчання: Денна (присутня)
  • Мова навчання: Словацька
  • Галузі: Машинобудування, кібернетика (комбіновано)
  • Вступ: Без вступних іспитів

Чому варто вивчати мехатроніку

Мехатроніка — це мультидисциплінарна галузь, що поєднує машинобудування, електроніку, інформатику та автоматизацію. Вона лежить в основі Індустрії 4.0 — концепції розумного виробництва та інтелектуальних пристроїв. Програма готує фахівців, здатних розробляти сучасні мехатронні системи — від промислових роботів до інтелектуальних компонентів технологічного обладнання.

Про програму «Прикладна механіка та мехатроніка»

Навчальна програма Словацького технічного університету в Братиславі (Slovenská technická univerzita v Bratislave) орієнтована на формування як теоретичних знань, так і практичних навичок у галузі прикладної механіки, конструювання, програмного управління та автоматизації. Особлива увага приділяється аналізу міцності, динаміці конструкцій, методу скінченних елементів (FEM) та інженерному моделюванню.

Ключові теми навчання:

  • Статичний, кінематичний та динамічний аналіз конструкцій
  • Міцнісні розрахунки та аналіз життєвого циклу машин
  • Мехатронне моделювання з урахуванням механіки, електроніки та ІТ
  • Теплове, магнітне та поточне моделювання
  • Робота з програмами: ANSYS, MATLAB, ADAMS, CATIA, LABVIEW
  • Програмне управління роботами та мехатронними системами
  • Інтеграція промислових ІТ-систем та передача даних

Факультет активно розвиває сучасні лабораторії, впроваджує прикладні проєктні модулі, а також підтримує студентів у реалізації дипломних проєктів, частина з яких уже впроваджена в практику.

Кому підійде ця програма

Програма «Прикладна механіка та мехатроніка» підходить випускникам шкіл та коледжів, які цікавляться інженерією, програмуванням та автоматизацією. Особливо актуальна для тих, хто розглядає безкоштовне навчання в Словаччині без вступних іспитів із можливістю отримати європейський диплом, визнаний у країнах ЄС.

Де проходить навчання

Програма реалізується у Словацькому технічному університеті в Братиславі — одному з провідних державних технічних вишів Європи. Братислава — це не лише столиця Словаччини, але й центр сучасної технічної освіти з міжнародними зв'язками та можливостями для стажувань.

Кар'єрні можливості

Випускники програми працюють у передових галузях промисловості — автоматизації, проєктуванні, виробництві, IT і дослідженнях. Можливі посади:

  • Інженер з прикладних рішень
  • Менеджер проєктних та IT-команд
  • Конструктор машинобудівного обладнання
  • Розробник прикладних програмних рішень

Переваги навчання в STU

  • Один із провідних технічних університетів Словаччини
  • Державний університет у самому центрі Європи
  • Безкоштовна вища освіта словацькою мовою для студентів з України та ЄС
  • Сучасна матеріально-технічна база
  • Інтеграція теорії та практики в навчальному процесі
  • Вступ без іспитів і визнання диплома в країнах ЄС
  • Широкі можливості для працевлаштування та навчання в магістратурі

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Якщо ти хочеш отримати якісну інженерну та вищу освіту в Словаччині й побудувати кар'єру в галузі мехатроніки — почни з програми «Прикладна механіка та мехатроніка» у Словацькому технічному університеті в Братиславі.
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Навчальний план бакалаврату — «Прикладна механіка та мехатроніка»

Програма бакалаврату розрахована на 3 роки (6 семестрів) денної форми навчання. Кожного семестру студент повинен набирати в середньому по 30 ECTS-кредитів. Загальна сума кредитів, необхідна для завершення програми та здобуття ступеня бакалавра, становить 180 ECTS.

1 курс — 1 семестр

Обов'язкові предмети

  • Математика I
  • Програмування
  • Технічна хімія
  • Основи машинобудівної інженерії

Вибіркові предмети

  • Історія техніки
  • Додаткові заняття з математики I
  • Фахова комунікація німецькою мовою
  • Фахова комунікація словацькою мовою
  • Фахова комунікація іспанською мовою
  • Семінар з фізики I
  • Фізичне виховання та спорт

1 курс — 2 семестр

Обов'язкові предмети

  • Математика II
  • Матеріалознавство
  • Технічна фізика I
  • Технічна механіка I

Обов'язкові за вибором (мін. 1 предмет)

  • Фахова комунікація англійською мовою
  • Фахова комунікація німецькою мовою
  • Фахова комунікація словацькою мовою
  • Фахова комунікація іспанською мовою
  • Фізичне виховання та спорт
  • Лікувальна фізична культура

Вибіркові предмети

  • Додаткові заняття з математики II
  • Інженерна графіка
  • Семінар з фізики II
  • Соціологія

2 курс — 3 семестр

Обов'язкові предмети

  • Механіка рідин
  • Право для інженерів
  • Міцність матеріалів
  • Технічна фізика II
  • Технологія I

Обов'язкові за вибором (мін. 1 предмет)

  • Фахова комунікація англійською мовою
  • Фахова комунікація німецькою мовою
  • Фахова комунікація словацькою мовою
  • Фахова комунікація іспанською мовою
  • Чисельні методи
  • Технічна механіка II
  • Фізичне виховання та спорт
  • Лікувальна фізична культура

Вибіркові предмети

  • Семінар з фізики III
  • Цікава математика та фізика

2 курс — 4 семестр

Обов'язкові предмети

  • Проєктування I
  • Технологія II
  • Термодинаміка
  • Виробнича практика
  • Основи менеджменту

Обов'язкові за вибором (мін. 1 предмет)

  • Фахова комунікація англійською мовою
  • Фахова комунікація німецькою мовою
  • Фахова комунікація словацькою мовою
  • Фахова комунікація іспанською мовою
  • Проєктивна геометрія
  • Основи статистичного аналізу
  • Фізичне виховання та спорт
  • Лікувальна фізична культура

Вибіркові предмети

  • Безпека технологічних установок
  • Диференціальні рівняння
  • Математика III
  • Вступ до інженерного програмування

3 курс — 5 семестр

Обов'язкові предмети

  • Інтегровані системи менеджменту
  • Мехатроніка
  • Оптимізація міцності конструкцій
  • Теорія механізмів
  • Основи методу скінченних елементів

Обов'язкові за вибором (мін. 1 предмет)

  • Автоматизація та вимірювання
  • Електроніка в мехатроніці
  • Електротехніка та електроніка
  • Проєктування II
  • Теплопередача
  • Процесне машинобудування
  • Виробничі машини та обладнання
  • Фахова комунікація англійською мовою
  • Фахова комунікація німецькою мовою
  • Фахова комунікація словацькою мовою
  • Фахова комунікація іспанською мовою

Вибіркові предмети

  • Лінійна алгебра
  • Фізичне виховання та спорт

3 курс — 6 семестр

Обов'язкові предмети

  • Бакалаврська робота
  • Моделювання мехатронних систем
  • Державний іспит (умовний предмет)
  • Основи динаміки машин

Вибіркові предмети

  • Чисельні методи в MatLab
  • Фахова комунікація англійською мовою
  • Фахова комунікація німецькою мовою
  • Фахова комунікація словацькою мовою
  • Фахова комунікація іспанською мовою
  • Фізичне виховання та спорт

Кар'єрні перспективи та продовження навчання

Випускники бакалаврської програми «Прикладна механіка та мехатроніка» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU Bratislava) мають широкі можливості працевлаштування у високотехнологічних галузях. Серед ключових напрямів — автоматизація, машинобудування, ІТ, енергетика та наукові дослідження.

Де працюють наші випускники:

  • Jaguar Land Rover, Нітра: провідний виробник автомобілів класу люкс у Великій Британії з інноваційним заводом у Словаччині.
  • Volkswagen Group, Братислава: найбільший автовиробник у Словаччині з підприємствами у кількох містах.
  • Slovnaft A.S., Братислава: одна з найбільших нафтохімічних компаній регіону, переробляє до 6 мільйонів тонн нафти на рік.
  • Siemens Slovakia: глобальний технологічний лідер, що понад 120 років працює на словацькому ринку в сфері промислової автоматизації та цифровізації.

Популярні посади серед випускників:

  • Інженер з прикладних рішень: проєктування деталей, машин та автоматизованих систем з використанням інженерного ПЗ. Підготовка технічної документації, спілкування з клієнтами.
  • Менеджер проєктних та ІТ-команд: керівництво командами, планування бюджету, участь у стратегічному розвитку компанії.
  • Конструктор: розробка нових виробів і виробничих процесів, вибір матеріалів та технологій, створення креслень і 3D-моделей, контроль якості.
  • Розробник прикладних систем: програмування та тестування програмного забезпечення для керування мехатронними та промисловими пристроями.

Продовження навчання

Після завершення бакалаврату в STU Bratislava студенти можуть вступити до магістратури за технічними та інженерними спеціальностями. У рамках Словацького технічного університету в Братиславі доступні програми другого рівня освіти, зокрема в галузі мехатроніки, прикладної механіки, автоматизації та кібернетики.

Магістратура в STU дозволяє поглибити знання, долучитися до наукових проєктів та стажувань, а також підвищити конкурентоспроможність на ринку праці як у Словаччині, так і в інших країнах ЄС.

Як вступити на програму «Прикладна механіка та мехатроніка» в STU

1. Хто може подати документи

Подати документи можуть усі абітурієнти, які мають повну загальну середню або середню спеціальну освіту з атестатом зрілості (maturita), а також ті, хто завершує навчання у школі в поточному навчальному році. Це є основною умовою вступу на бакалаврські програми Словацького технічного університету в Братиславі (STU Bratislava).

2. Без вступних іспитів

Відбір на програму «Прикладна механіка та мехатроніка» здійснюється без вступних іспитів. Зарахування відбувається на підставі:

  • середнього балу за 8–10 класи (або їх еквіваленту в іншій освітній системі)
  • оцінок за перший семестр 11 класу (для тих, хто ще навчається у 11 класі на момент подання документів)

3. Мова навчання та її підтвердження

Навчання проходить словацькою мовою. Для вступу необхідно:

  • пройти вступний мовний тест в університеті
  • або надати сертифікат знання словацької мови на рівні B1/B2

4. Термін подання документів

  • Основний прийом: до кінця квітня
  • Додатковий прийом: упродовж літа — за наявності вільних місць

5. Порядок зарахування

Кандидати ранжуються за кількістю набраних конкурсних балів. Зараховуються ті, хто набрав найбільшу кількість балів у межах встановленого ліміту місць. Інформація про зарахування публікується в особистому кабінеті вступника.

Потрібна допомога?

Ми супроводжуємо абітурієнтів на кожному етапі: від вибору програми й подання документів до реєстрації в університеті та поселення в гуртожиток. Напишіть нам, щоб отримати безкоштовну консультацію!

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 30.04.2026
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
Безкоштовна консультація