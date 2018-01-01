Учебная программа «Энергетические машины и оборудование» (STU)
- Факультет: Механико-машиностроительный факультет
- Программа: Energetické stroje a zariadenia
- Уровень образования: Бакалавриат
- Форма обучения: Очная
- Язык обучения: Словацкий
- Город: Братислава
О программе
Бакалаврская программа «Энергетические машины и оборудование» на Словацком техническом университете в Братиславе (STU) — это современное инженерное образование, соответствующее европейским стандартам (аккредитация 2018 года). Специализация направлена на экологичное производство, трансформацию и накопление энергии, с упором на устойчивое развитие и высокие технологии.
Что вы будете изучать?
- Проектирование и эксплуатация энергетических машин и систем
- Тепловые установки, вентиляция, кондиционирование и отопление
- Гидроэнергетика, насосные установки, пневматика и гидравлика
- Методы компьютерной механики и динамики жидкостей (CFD)
- Экология, экономика, менеджмент, предпринимательство
- Современные технологии: Rapid prototyping, создание расчётных моделей
Преимущества программы
- Востребованная инженерная специальность с высоким спросом в Европе
- Вклад в экологию и энергоэффективность
- Бесплатное обучение на словацком языке для граждан ЕС и Украины
- Комбинация теории и практики в современной лабораторной базе
Карьера после выпуска
- Проектировщик технологических объектов: разработка проектов, расчёт затрат, контроль реализации
- Специалист по энергетическим системам: управление машинами, анализ работы, предотвращение аварий
- Энергетик по энергоэффективности: учёт потребления, планы снижения затрат, контроль показателей
- Системный инженер: проектирование IT-инфраструктуры, подбор оборудования, коммуникация с заказчиками
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Учебный план программы «Энергетические машины и оборудование»
Общее количество ECTS-кредитов: 30 в первом семестре, 180 за весь период обучения.
1 курс
1 семестр
- Обязательные предметы:
- Математика I
- Программирование
- Техническая химия
- Основы машиностроения
- Выборочные предметы:
- История техники
- Дополнительные упражнения по математике I
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (немецкий)
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (словацкий)
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (испанский)
- Семинар по физике I
- Физическое воспитание и спорт
2 семестр
- Обязательные предметы:
- Математика II
- Материаловедение
- Техническая физика I
- Техническая механика I
- Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский)
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (немецкий)
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (словацкий)
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (испанский)
- Физическое воспитание и спорт
- Оздоровительная физическая подготовка
- Выборочные предметы:
- Дополнительные упражнения по математике II
- Инженерная графика
- Семинар по физике II
2 курс
3 семестр
- Обязательные предметы:
- Механика жидкости
- Право для инженеров
- Упругость и прочность
- Техническая физика II
- Технология I
- Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский)
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (немецкий)
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (словацкий)
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (испанский)
- Физическое воспитание и спорт
- Оздоровительная физическая подготовка
- Численные методы
- Техническая механика II
- Выборочные предметы:
- Социология
- Семинар по физике III
- Интересная математика и физика
4 семестр
- Обязательные предметы:
- Проектирование I
- Технология II
- Термодинамика
- Производственно-профессиональная практика
- Основы менеджмента
- Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский)
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (немецкий)
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (словацкий)
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (испанский)
- Инженерная геометрия
- Основы статистического анализа
- Физическое воспитание и спорт
- Оздоровительная физическая подготовка
- Выборочные предметы:
- Безопасность технологического оборудования
- Дифференциальные уравнения
- Математика III
3 курс
5 семестр
- Обязательные предметы:
- Энергетические машины и оборудование
- Гидравлические машины и оборудование
- Интегрированные системы менеджмента
- Проектирование II
- Теплопередача
- Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский)
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (немецкий)
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (словацкий)
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (испанский)
- Автоматизация и измерения
- Электротехника и электроника
- Выборочные предметы:
- Линейная алгебра
- Физическое воспитание и спорт
6 семестр
- Обязательные предметы:
- Бакалаврская работа
- Эксплуатация гидравлических устройств
- Государственный экзамен (фиктивный предмет)
- Основы тепловых энергетических систем
- Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
- Процессное машиностроение
- Производственные машины и оборудование
- Выборочные предметы:
- Численные методы в Matlab
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский)
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (немецкий)
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (словацкий)
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (испанский)
- Физическое воспитание и спорт
Карьера после окончания программы
Обучение ориентировано на широкий спектр машин и оборудования, используемых в производстве, преобразовании и аккумулировании различных видов энергии с учетом экологических требований.
Выпускник 1-й степени (бакалавр) обладает знаниями в области проектирования и эксплуатации энергетических машин и оборудования, а также разбирается в законодательстве, экологии, эргономике, экономике, бизнесе и менеджменте.
Он способен работать в любой сфере народного хозяйства на участках, связанных с производством, строительством и эксплуатацией энергетических систем, машин и оборудования. Также выпускник умеет выполнять сложные конструктивные разработки и модификации энергетических машин и оборудования.
- Проектирование и эксплуатация энергетических систем
- Разработка и модификация энергетического оборудования
- Управление производственными и технологическими процессами
- Инженерное сопровождение в строительстве и реконструкции энергетических объектов
- Консультации по энергоэффективности и экологическим аспектам
Выпускники востребованы в следующих компаниях и организациях:
- SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE – крупнейший производитель электроэнергии в Словакии
- HITACHI ZOSEN INOVA – международная технологическая компания в сфере энергетической трансформации
- VIESSMANN – ведущий производитель отопительных и холодильных систем
- EUSTREAM – оператор транзитной транспортировки природного газа
Продолжение обучения
После завершения бакалаврской программы выпускники могут продолжить обучение по следующим магистерским направлениям:
- Энергетические машины и оборудование (Ing.)
- Теплоэнергетика и устойчивые источники энергии
- Автоматизация и управление в энергетике
Магистратура позволяет углубить технические знания, освоить современные программные инструменты проектирования и анализа, а также получить квалификацию для научной или управленческой деятельности в энергетическом секторе.
Как поступить на программу «Энергетические машины и оборудование» в STU
Программа «Энергетические машины и оборудование» входит в состав образовательного направления в области машиностроения и реализуется на Машиностроительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU).
Студенты изучают проектирование, эксплуатацию и техническое обслуживание энергетических установок, машин и оборудования. Подходит для абитуриентов, которые интересуются инженерными технологиями, энергетикой и устойчивыми системами.
Кто может подать документы
- Абитуриенты с полным средним или средне-специальным образованием (аттестат зрелости / maturita);
- Ученики выпускных классов, которые могут предоставить оценки за текущий учебный год;
- Будущие инженеры, которые увлекаются техникой, механикой и хотят работать в области энергетики и машиностроения.
Без вступительных экзаменов
Вступительные экзамены на программу не проводятся. Отбор осуществляется на основе:
- Среднего балла за 8–10 классы;
- Оценок за первый семестр 11 класса (если вы ещё учитесь);
- Особое внимание может быть уделено предметам: математика, физика, технические дисциплины.
Язык обучения и подтверждение
- Основной язык обучения — словацкий;
- Подтверждение языка требуется для иностранных студентов:
- Прохождение внутреннего вступительного теста в университете;
- ИЛИ наличие международного сертификата уровня B1/B2.
Сроки подачи документов
- Основной приём: до 30 апреля;
- Дополнительный приём: летом, при наличии свободных мест;
Порядок зачисления
Абитуриенты ранжируются по количеству конкурсных баллов. Зачисление происходит в пределах установленного лимита. Следить за статусом заявки можно в личном кабинете на портале STU.
Нужна помощь?
Наша команда сопровождает абитуриентов на всех этапах: от выбора программы до заселения в общежитие. Мы помогаем с подачей документов, прохождением языкового теста и адаптацией в университете.
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