Учебная программа «Энергетические машины и оборудование» (STU) Факультет: Механико-машиностроительный факультет

Механико-машиностроительный факультет Программа: Energetické stroje a zariadenia

Energetické stroje a zariadenia Уровень образования: Бакалавриат

Бакалавриат Форма обучения: Очная

Очная Язык обучения: Словацкий

Словацкий Город: Братислава О программе Бакалаврская программа «Энергетические машины и оборудование» на Словацком техническом университете в Братиславе (STU) — это современное инженерное образование, соответствующее европейским стандартам (аккредитация 2018 года). Специализация направлена на экологичное производство, трансформацию и накопление энергии, с упором на устойчивое развитие и высокие технологии. Что вы будете изучать? Проектирование и эксплуатация энергетических машин и систем

Тепловые установки, вентиляция, кондиционирование и отопление

Гидроэнергетика, насосные установки, пневматика и гидравлика

Методы компьютерной механики и динамики жидкостей (CFD)

Экология, экономика, менеджмент, предпринимательство

Современные технологии: Rapid prototyping, создание расчётных моделей Преимущества программы Востребованная инженерная специальность с высоким спросом в Европе

Вклад в экологию и энергоэффективность

Бесплатное обучение на словацком языке для граждан ЕС и Украины

Комбинация теории и практики в современной лабораторной базе Карьера после выпуска Проектировщик технологических объектов: разработка проектов, расчёт затрат, контроль реализации

разработка проектов, расчёт затрат, контроль реализации Специалист по энергетическим системам: управление машинами, анализ работы, предотвращение аварий

управление машинами, анализ работы, предотвращение аварий Энергетик по энергоэффективности: учёт потребления, планы снижения затрат, контроль показателей

учёт потребления, планы снижения затрат, контроль показателей Системный инженер: проектирование IT-инфраструктуры, подбор оборудования, коммуникация с заказчиками Ключевые слова Энергетика в Словакии, инженерное образование в Европе, энергетические машины и оборудование STU, машиностроительный факультет Братислава, Словацкий технический университет, экологическая энергетика, возобновляемая энергия, бесплатное обучение на словацком языке, высшее техническое образование в Словакии, профессия инженер-энергетик, энергетическая эффективность. Готовы начать обучение в Словакии? Оставьте заявку прямо сейчас — и получите бесплатную консультацию по подготовке документов и поступлению на программу «Энергетические машины и оборудование» в STU!

Учебный план программы «Энергетические машины и оборудование» Общее количество ECTS-кредитов: 30 в первом семестре, 180 за весь период обучения. 1 курс 1 семестр Обязательные предметы: Математика I Программирование Техническая химия Основы машиностроения

Выборочные предметы: История техники Дополнительные упражнения по математике I Профессиональная коммуникация на иностранном языке (немецкий) Профессиональная коммуникация на иностранном языке (словацкий) Профессиональная коммуникация на иностранном языке (испанский) Семинар по физике I Физическое воспитание и спорт

2 семестр Обязательные предметы: Математика II Материаловедение Техническая физика I Техническая механика I

Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет): Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский) Профессиональная коммуникация на иностранном языке (немецкий) Профессиональная коммуникация на иностранном языке (словацкий) Профессиональная коммуникация на иностранном языке (испанский) Физическое воспитание и спорт Оздоровительная физическая подготовка

Выборочные предметы: Дополнительные упражнения по математике II Инженерная графика Семинар по физике II

2 курс 3 семестр Обязательные предметы: Механика жидкости Право для инженеров Упругость и прочность Техническая физика II Технология I

Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет): Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский) Профессиональная коммуникация на иностранном языке (немецкий) Профессиональная коммуникация на иностранном языке (словацкий) Профессиональная коммуникация на иностранном языке (испанский) Физическое воспитание и спорт Оздоровительная физическая подготовка Численные методы Техническая механика II

Выборочные предметы: Социология Семинар по физике III Интересная математика и физика

4 семестр Обязательные предметы: Проектирование I Технология II Термодинамика Производственно-профессиональная практика Основы менеджмента

Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет): Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский) Профессиональная коммуникация на иностранном языке (немецкий) Профессиональная коммуникация на иностранном языке (словацкий) Профессиональная коммуникация на иностранном языке (испанский) Инженерная геометрия Основы статистического анализа Физическое воспитание и спорт Оздоровительная физическая подготовка

Выборочные предметы: Безопасность технологического оборудования Дифференциальные уравнения Математика III

3 курс 5 семестр Обязательные предметы: Энергетические машины и оборудование Гидравлические машины и оборудование Интегрированные системы менеджмента Проектирование II Теплопередача

Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет): Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский) Профессиональная коммуникация на иностранном языке (немецкий) Профессиональная коммуникация на иностранном языке (словацкий) Профессиональная коммуникация на иностранном языке (испанский) Автоматизация и измерения Электротехника и электроника

Выборочные предметы: Линейная алгебра Физическое воспитание и спорт

6 семестр Обязательные предметы: Бакалаврская работа Эксплуатация гидравлических устройств Государственный экзамен (фиктивный предмет) Основы тепловых энергетических систем

Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет): Процессное машиностроение Производственные машины и оборудование

Выборочные предметы: Численные методы в Matlab Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский) Профессиональная коммуникация на иностранном языке (немецкий) Профессиональная коммуникация на иностранном языке (словацкий) Профессиональная коммуникация на иностранном языке (испанский) Физическое воспитание и спорт



Карьера после окончания программы Обучение ориентировано на широкий спектр машин и оборудования, используемых в производстве, преобразовании и аккумулировании различных видов энергии с учетом экологических требований. Выпускник 1-й степени (бакалавр) обладает знаниями в области проектирования и эксплуатации энергетических машин и оборудования, а также разбирается в законодательстве, экологии, эргономике, экономике, бизнесе и менеджменте. Он способен работать в любой сфере народного хозяйства на участках, связанных с производством, строительством и эксплуатацией энергетических систем, машин и оборудования. Также выпускник умеет выполнять сложные конструктивные разработки и модификации энергетических машин и оборудования. Проектирование и эксплуатация энергетических систем

энергетических систем Разработка и модификация энергетического оборудования

энергетического оборудования Управление производственными и технологическими процессами

производственными и технологическими процессами Инженерное сопровождение в строительстве и реконструкции энергетических объектов

в строительстве и реконструкции энергетических объектов Консультации по энергоэффективности и экологическим аспектам Выпускники востребованы в следующих компаниях и организациях: SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE – крупнейший производитель электроэнергии в Словакии

– крупнейший производитель электроэнергии в Словакии HITACHI ZOSEN INOVA – международная технологическая компания в сфере энергетической трансформации

– международная технологическая компания в сфере энергетической трансформации VIESSMANN – ведущий производитель отопительных и холодильных систем

– ведущий производитель отопительных и холодильных систем EUSTREAM – оператор транзитной транспортировки природного газа Продолжение обучения После завершения бакалаврской программы выпускники могут продолжить обучение по следующим магистерским направлениям: Энергетические машины и оборудование (Ing.)

Теплоэнергетика и устойчивые источники энергии

Автоматизация и управление в энергетике Магистратура позволяет углубить технические знания, освоить современные программные инструменты проектирования и анализа, а также получить квалификацию для научной или управленческой деятельности в энергетическом секторе.