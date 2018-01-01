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Специальности

Энергетические машины и оборудование

Учебная программа «Энергетические машины и оборудование» (STU)

  • Факультет: Механико-машиностроительный факультет
  • Программа: Energetické stroje a zariadenia
  • Уровень образования: Бакалавриат
  • Форма обучения: Очная
  • Язык обучения: Словацкий
  • Город: Братислава

О программе

Бакалаврская программа «Энергетические машины и оборудование» на Словацком техническом университете в Братиславе (STU) — это современное инженерное образование, соответствующее европейским стандартам (аккредитация 2018 года). Специализация направлена на экологичное производство, трансформацию и накопление энергии, с упором на устойчивое развитие и высокие технологии.

Что вы будете изучать?

  • Проектирование и эксплуатация энергетических машин и систем
  • Тепловые установки, вентиляция, кондиционирование и отопление
  • Гидроэнергетика, насосные установки, пневматика и гидравлика
  • Методы компьютерной механики и динамики жидкостей (CFD)
  • Экология, экономика, менеджмент, предпринимательство
  • Современные технологии: Rapid prototyping, создание расчётных моделей

Преимущества программы

  • Востребованная инженерная специальность с высоким спросом в Европе
  • Вклад в экологию и энергоэффективность
  • Бесплатное обучение на словацком языке для граждан ЕС и Украины
  • Комбинация теории и практики в современной лабораторной базе

Карьера после выпуска

  • Проектировщик технологических объектов: разработка проектов, расчёт затрат, контроль реализации
  • Специалист по энергетическим системам: управление машинами, анализ работы, предотвращение аварий
  • Энергетик по энергоэффективности: учёт потребления, планы снижения затрат, контроль показателей
  • Системный инженер: проектирование IT-инфраструктуры, подбор оборудования, коммуникация с заказчиками

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Учебный план программы «Энергетические машины и оборудование»

Общее количество ECTS-кредитов: 30 в первом семестре, 180 за весь период обучения.

1 курс

1 семестр

  • Обязательные предметы:
    • Математика I
    • Программирование
    • Техническая химия
    • Основы машиностроения
  • Выборочные предметы:
    • История техники
    • Дополнительные упражнения по математике I
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (немецкий)
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (словацкий)
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (испанский)
    • Семинар по физике I
    • Физическое воспитание и спорт

2 семестр

  • Обязательные предметы:
    • Математика II
    • Материаловедение
    • Техническая физика I
    • Техническая механика I
  • Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский)
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (немецкий)
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (словацкий)
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (испанский)
    • Физическое воспитание и спорт
    • Оздоровительная физическая подготовка
  • Выборочные предметы:
    • Дополнительные упражнения по математике II
    • Инженерная графика
    • Семинар по физике II

2 курс

3 семестр

  • Обязательные предметы:
    • Механика жидкости
    • Право для инженеров
    • Упругость и прочность
    • Техническая физика II
    • Технология I
  • Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский)
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (немецкий)
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (словацкий)
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (испанский)
    • Физическое воспитание и спорт
    • Оздоровительная физическая подготовка
    • Численные методы
    • Техническая механика II
  • Выборочные предметы:
    • Социология
    • Семинар по физике III
    • Интересная математика и физика

4 семестр

  • Обязательные предметы:
    • Проектирование I
    • Технология II
    • Термодинамика
    • Производственно-профессиональная практика
    • Основы менеджмента
  • Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский)
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (немецкий)
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (словацкий)
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (испанский)
    • Инженерная геометрия
    • Основы статистического анализа
    • Физическое воспитание и спорт
    • Оздоровительная физическая подготовка
  • Выборочные предметы:
    • Безопасность технологического оборудования
    • Дифференциальные уравнения
    • Математика III

3 курс

5 семестр

  • Обязательные предметы:
    • Энергетические машины и оборудование
    • Гидравлические машины и оборудование
    • Интегрированные системы менеджмента
    • Проектирование II
    • Теплопередача
  • Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский)
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (немецкий)
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (словацкий)
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (испанский)
    • Автоматизация и измерения
    • Электротехника и электроника
  • Выборочные предметы:
    • Линейная алгебра
    • Физическое воспитание и спорт

6 семестр

  • Обязательные предметы:
    • Бакалаврская работа
    • Эксплуатация гидравлических устройств
    • Государственный экзамен (фиктивный предмет)
    • Основы тепловых энергетических систем
  • Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
    • Процессное машиностроение
    • Производственные машины и оборудование
  • Выборочные предметы:
    • Численные методы в Matlab
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский)
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (немецкий)
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (словацкий)
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (испанский)
    • Физическое воспитание и спорт

Карьера после окончания программы

Обучение ориентировано на широкий спектр машин и оборудования, используемых в производстве, преобразовании и аккумулировании различных видов энергии с учетом экологических требований.

Выпускник 1-й степени (бакалавр) обладает знаниями в области проектирования и эксплуатации энергетических машин и оборудования, а также разбирается в законодательстве, экологии, эргономике, экономике, бизнесе и менеджменте.

Он способен работать в любой сфере народного хозяйства на участках, связанных с производством, строительством и эксплуатацией энергетических систем, машин и оборудования. Также выпускник умеет выполнять сложные конструктивные разработки и модификации энергетических машин и оборудования.

  • Проектирование и эксплуатация энергетических систем
  • Разработка и модификация энергетического оборудования
  • Управление производственными и технологическими процессами
  • Инженерное сопровождение в строительстве и реконструкции энергетических объектов
  • Консультации по энергоэффективности и экологическим аспектам

Выпускники востребованы в следующих компаниях и организациях:

  • SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE – крупнейший производитель электроэнергии в Словакии
  • HITACHI ZOSEN INOVA – международная технологическая компания в сфере энергетической трансформации
  • VIESSMANN – ведущий производитель отопительных и холодильных систем
  • EUSTREAM – оператор транзитной транспортировки природного газа

Продолжение обучения

После завершения бакалаврской программы выпускники могут продолжить обучение по следующим магистерским направлениям:

  • Энергетические машины и оборудование (Ing.)
  • Теплоэнергетика и устойчивые источники энергии
  • Автоматизация и управление в энергетике

Магистратура позволяет углубить технические знания, освоить современные программные инструменты проектирования и анализа, а также получить квалификацию для научной или управленческой деятельности в энергетическом секторе.

Как поступить на программу «Энергетические машины и оборудование» в STU

Программа «Энергетические машины и оборудование» входит в состав образовательного направления в области машиностроения и реализуется на Машиностроительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU).

Студенты изучают проектирование, эксплуатацию и техническое обслуживание энергетических установок, машин и оборудования. Подходит для абитуриентов, которые интересуются инженерными технологиями, энергетикой и устойчивыми системами.

Кто может подать документы

  • Абитуриенты с полным средним или средне-специальным образованием (аттестат зрелости / maturita);
  • Ученики выпускных классов, которые могут предоставить оценки за текущий учебный год;
  • Будущие инженеры, которые увлекаются техникой, механикой и хотят работать в области энергетики и машиностроения.

Без вступительных экзаменов

Вступительные экзамены на программу не проводятся. Отбор осуществляется на основе:

  • Среднего балла за 8–10 классы;
  • Оценок за первый семестр 11 класса (если вы ещё учитесь);
  • Особое внимание может быть уделено предметам: математика, физика, технические дисциплины.

Язык обучения и подтверждение

  • Основной язык обучения — словацкий;
  • Подтверждение языка требуется для иностранных студентов:
    • Прохождение внутреннего вступительного теста в университете;
    • ИЛИ наличие международного сертификата уровня B1/B2.

Сроки подачи документов

  • Основной приём: до 30 апреля;
  • Дополнительный приём: летом, при наличии свободных мест;

Порядок зачисления

Абитуриенты ранжируются по количеству конкурсных баллов. Зачисление происходит в пределах установленного лимита. Следить за статусом заявки можно в личном кабинете на портале STU.

Нужна помощь?

Наша команда сопровождает абитуриентов на всех этапах: от выбора программы до заселения в общежитие. Мы помогаем с подачей документов, прохождением языкового теста и адаптацией в университете.

Получите бесплатную консультацию — свяжитесь с нами прямо сейчас!

Словацкий технический университет в Братиславе

Термин подачи заявки: до 30.04.2026
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc. (3-4 года)
  • Инженер (магистратура) - Ing. arch. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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