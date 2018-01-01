Освітня програма «Енергетичні машини та обладнання» (STU) Факультет: Машинобудівний факультет

Машинобудівний факультет Програма: Energetické stroje a zariadenia

Energetické stroje a zariadenia Рівень освіти: Бакалаврат

Бакалаврат Форма навчання: Денна

Денна Мова навчання: Словацька

Словацька Місто: Братислава Про програму Бакалаврська програма «Енергетичні машини та обладнання» в Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) — це сучасна інженерна освіта, що відповідає європейським стандартам (акредитація 2018 року). Спеціалізація орієнтована на екологічне виробництво, перетворення та накопичення енергії з акцентом на сталий розвиток і високі технології. Що ви будете вивчати? Проєктування та експлуатація енергетичних машин і систем

Теплові установки, вентиляція, кондиціонування та опалення

Гідроенергетика, насосне обладнання, пневматика та гідравліка

Методи комп’ютерної механіки та динаміки рідин (CFD)

Екологія, економіка, менеджмент, підприємництво

Сучасні технології: Rapid prototyping, створення розрахункових моделей Переваги програми Затребувана інженерна спеціальність з високим попитом у Європі

Внесок у захист довкілля та підвищення енергоефективності

Безкоштовне навчання словацькою мовою для громадян ЄС та України

Поєднання теорії та практики в сучасних лабораторіях Кар’єра після завершення навчання Проєктувальник технологічних об’єктів: розробка проєктів, розрахунок витрат, контроль реалізації

розробка проєктів, розрахунок витрат, контроль реалізації Спеціаліст з енергетичних систем: керування машинами, аналіз роботи, запобігання аваріям

керування машинами, аналіз роботи, запобігання аваріям Енергетик з енергоефективності: облік споживання, плани скорочення витрат, контроль показників

облік споживання, плани скорочення витрат, контроль показників Системний інженер: проєктування ІТ-інфраструктури, підбір обладнання, комунікація із замовниками Ключові слова Енергетика у Словаччині, інженерна освіта в Європі, енергетичні машини та обладнання STU, машинобудівний факультет Братислава, Словацький технічний університет, екологічна енергетика, відновлювана енергія, безкоштовне навчання словацькою мовою, вища технічна освіта у Словаччині, професія інженера-енергетика, енергоефективність. Готові розпочати навчання у Словаччині? Залиште заявку вже зараз — і отримайте безкоштовну консультацію щодо підготовки документів та вступу на програму «Енергетичні машини та обладнання» в STU!

Навчальний план програми «Енергетичні машини та обладнання» Загальна кількість ECTS-кредитів: 30 в першому семестрі, 180 за весь період навчання. 1 курс 1 семестр Обов’язкові предмети: Математика I Програмування Технічна хімія Основи машинобудування

Вибіркові предмети: Історія техніки Додаткові вправи з математики I Фахова комунікація іноземною мовою (німецька) Фахова комунікація іноземною мовою (словацька) Фахова комунікація іноземною мовою (іспанська) Семінар з фізики I Фізичне виховання та спорт

2 семестр Обов’язкові предмети: Математика II Матеріалознавство Технічна фізика I Технічна механіка I

Обов’язкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет): Фахова комунікація іноземною мовою (англійська) Фахова комунікація іноземною мовою (німецька) Фахова комунікація іноземною мовою (словацька) Фахова комунікація іноземною мовою (іспанська) Фізичне виховання та спорт Оздоровча фізична підготовка

Вибіркові предмети: Додаткові вправи з математики II Інженерна графіка Семінар з фізики II

2 курс 3 семестр Обов’язкові предмети: Механіка рідини Право для інженерів Пружність і міцність Технічна фізика II Технологія I

Обов’язкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет): Фахова комунікація іноземною мовою (англійська) Фахова комунікація іноземною мовою (німецька) Фахова комунікація іноземною мовою (словацька) Фахова комунікація іноземною мовою (іспанська) Фізичне виховання та спорт Оздоровча фізична підготовка Чисельні методи Технічна механіка II

Вибіркові предмети: Соціологія Семінар з фізики III Цікава математика і фізика

4 семестр Обов’язкові предмети: Проєктування I Технологія II Термодинаміка Виробничо-професійна практика Основи менеджменту

Обов’язкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет): Фахова комунікація іноземною мовою (англійська) Фахова комунікація іноземною мовою (німецька) Фахова комунікація іноземною мовою (словацька) Фахова комунікація іноземною мовою (іспанська) Інженерна геометрія Основи статистичного аналізу Фізичне виховання та спорт Оздоровча фізична підготовка

Вибіркові предмети: Безпека технологічного обладнання Диференціальні рівняння Математика III

3 курс 5 семестр Обов’язкові предмети: Енергетичні машини та обладнання Гідравлічні машини та обладнання Інтегровані системи менеджменту Проєктування II Теплопередача

Обов’язкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет): Фахова комунікація іноземною мовою (англійська) Фахова комунікація іноземною мовою (німецька) Фахова комунікація іноземною мовою (словацька) Фахова комунікація іноземною мовою (іспанська) Автоматизація та вимірювання Електротехніка та електроніка

Вибіркові предмети: Лінійна алгебра Фізичне виховання та спорт

6 семестр Обов’язкові предмети: Бакалаврська робота Експлуатація гідравлічних пристроїв Державний іспит (умовний предмет) Основи теплових енергетичних систем

Обов’язкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет): Процесне машинобудування Виробничі машини та обладнання

Вибіркові предмети: Чисельні методи в Matlab Фахова комунікація іноземною мовою (англійська) Фахова комунікація іноземною мовою (німецька) Фахова комунікація іноземною мовою (словацька) Фахова комунікація іноземною мовою (іспанська) Фізичне виховання та спорт



Кар'єра після завершення програми Навчання орієнтоване на широкий спектр машин і обладнання, що використовуються у виробництві, перетворенні та акумулюванні різних видів енергії з урахуванням екологічних вимог. Випускник першого ступеня (бакалавр) володіє знаннями у сфері проєктування та експлуатації енергетичних машин і обладнання, а також розбирається у законодавстві, екології, ергономіці, економіці, бізнесі та менеджменті. Він здатен працювати у будь-якій галузі народного господарства на ділянках, пов'язаних із виробництвом, будівництвом та експлуатацією енергетичних систем, машин та обладнання. Також випускник вміє виконувати складні конструкторські розробки та модифікації енергетичних машин і пристроїв. Проєктування та експлуатація енергетичних систем

енергетичних систем Розробка та модифікація енергетичного обладнання

енергетичного обладнання Управління виробничими та технологічними процесами

виробничими та технологічними процесами Інженерний супровід у будівництві та реконструкції енергетичних об’єктів

у будівництві та реконструкції енергетичних об’єктів Консультації з енергоефективності та екологічних аспектів Випускники затребувані у таких компаніях та організаціях: SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE – найбільший виробник електроенергії у Словаччині

– найбільший виробник електроенергії у Словаччині HITACHI ZOSEN INOVA – міжнародна технологічна компанія у сфері енергетичної трансформації

– міжнародна технологічна компанія у сфері енергетичної трансформації VIESSMANN – провідний виробник опалювальних і холодильних систем

– провідний виробник опалювальних і холодильних систем EUSTREAM – оператор транзитного транспортування природного газу Продовження навчання Після завершення бакалаврської програми випускники можуть продовжити навчання за такими магістерськими напрямами: Енергетичні машини та обладнання (Ing.)

Теплоенергетика та стійкі джерела енергії

Автоматизація та управління в енергетиці Магістратура дозволяє поглибити технічні знання, опанувати сучасні програмні інструменти проєктування та аналізу, а також отримати кваліфікацію для наукової чи управлінської діяльності в енергетичному секторі.