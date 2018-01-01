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Головна Спеціальності Енергетичні машини та обладнання
Спеціальності

Енергетичні машини та обладнання

Освітня програма «Енергетичні машини та обладнання» (STU)

  • Факультет: Машинобудівний факультет
  • Програма: Energetické stroje a zariadenia
  • Рівень освіти: Бакалаврат
  • Форма навчання: Денна
  • Мова навчання: Словацька
  • Місто: Братислава

Про програму

Бакалаврська програма «Енергетичні машини та обладнання» в Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) — це сучасна інженерна освіта, що відповідає європейським стандартам (акредитація 2018 року). Спеціалізація орієнтована на екологічне виробництво, перетворення та накопичення енергії з акцентом на сталий розвиток і високі технології.

Що ви будете вивчати?

  • Проєктування та експлуатація енергетичних машин і систем
  • Теплові установки, вентиляція, кондиціонування та опалення
  • Гідроенергетика, насосне обладнання, пневматика та гідравліка
  • Методи комп’ютерної механіки та динаміки рідин (CFD)
  • Екологія, економіка, менеджмент, підприємництво
  • Сучасні технології: Rapid prototyping, створення розрахункових моделей

Переваги програми

  • Затребувана інженерна спеціальність з високим попитом у Європі
  • Внесок у захист довкілля та підвищення енергоефективності
  • Безкоштовне навчання словацькою мовою для громадян ЄС та України
  • Поєднання теорії та практики в сучасних лабораторіях

Кар’єра після завершення навчання

  • Проєктувальник технологічних об’єктів: розробка проєктів, розрахунок витрат, контроль реалізації
  • Спеціаліст з енергетичних систем: керування машинами, аналіз роботи, запобігання аваріям
  • Енергетик з енергоефективності: облік споживання, плани скорочення витрат, контроль показників
  • Системний інженер: проєктування ІТ-інфраструктури, підбір обладнання, комунікація із замовниками

Ключові слова

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Навчальний план програми «Енергетичні машини та обладнання»

Загальна кількість ECTS-кредитів: 30 в першому семестрі, 180 за весь період навчання.

1 курс

1 семестр

  • Обов’язкові предмети:
    • Математика I
    • Програмування
    • Технічна хімія
    • Основи машинобудування
  • Вибіркові предмети:
    • Історія техніки
    • Додаткові вправи з математики I
    • Фахова комунікація іноземною мовою (німецька)
    • Фахова комунікація іноземною мовою (словацька)
    • Фахова комунікація іноземною мовою (іспанська)
    • Семінар з фізики I
    • Фізичне виховання та спорт

2 семестр

  • Обов’язкові предмети:
    • Математика II
    • Матеріалознавство
    • Технічна фізика I
    • Технічна механіка I
  • Обов’язкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
    • Фахова комунікація іноземною мовою (англійська)
    • Фахова комунікація іноземною мовою (німецька)
    • Фахова комунікація іноземною мовою (словацька)
    • Фахова комунікація іноземною мовою (іспанська)
    • Фізичне виховання та спорт
    • Оздоровча фізична підготовка
  • Вибіркові предмети:
    • Додаткові вправи з математики II
    • Інженерна графіка
    • Семінар з фізики II

2 курс

3 семестр

  • Обов’язкові предмети:
    • Механіка рідини
    • Право для інженерів
    • Пружність і міцність
    • Технічна фізика II
    • Технологія I
  • Обов’язкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
    • Фахова комунікація іноземною мовою (англійська)
    • Фахова комунікація іноземною мовою (німецька)
    • Фахова комунікація іноземною мовою (словацька)
    • Фахова комунікація іноземною мовою (іспанська)
    • Фізичне виховання та спорт
    • Оздоровча фізична підготовка
    • Чисельні методи
    • Технічна механіка II
  • Вибіркові предмети:
    • Соціологія
    • Семінар з фізики III
    • Цікава математика і фізика

4 семестр

  • Обов’язкові предмети:
    • Проєктування I
    • Технологія II
    • Термодинаміка
    • Виробничо-професійна практика
    • Основи менеджменту
  • Обов’язкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
    • Фахова комунікація іноземною мовою (англійська)
    • Фахова комунікація іноземною мовою (німецька)
    • Фахова комунікація іноземною мовою (словацька)
    • Фахова комунікація іноземною мовою (іспанська)
    • Інженерна геометрія
    • Основи статистичного аналізу
    • Фізичне виховання та спорт
    • Оздоровча фізична підготовка
  • Вибіркові предмети:
    • Безпека технологічного обладнання
    • Диференціальні рівняння
    • Математика III

3 курс

5 семестр

  • Обов’язкові предмети:
    • Енергетичні машини та обладнання
    • Гідравлічні машини та обладнання
    • Інтегровані системи менеджменту
    • Проєктування II
    • Теплопередача
  • Обов’язкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
    • Фахова комунікація іноземною мовою (англійська)
    • Фахова комунікація іноземною мовою (німецька)
    • Фахова комунікація іноземною мовою (словацька)
    • Фахова комунікація іноземною мовою (іспанська)
    • Автоматизація та вимірювання
    • Електротехніка та електроніка
  • Вибіркові предмети:
    • Лінійна алгебра
    • Фізичне виховання та спорт

6 семестр

  • Обов’язкові предмети:
    • Бакалаврська робота
    • Експлуатація гідравлічних пристроїв
    • Державний іспит (умовний предмет)
    • Основи теплових енергетичних систем
  • Обов’язкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
    • Процесне машинобудування
    • Виробничі машини та обладнання
  • Вибіркові предмети:
    • Чисельні методи в Matlab
    • Фахова комунікація іноземною мовою (англійська)
    • Фахова комунікація іноземною мовою (німецька)
    • Фахова комунікація іноземною мовою (словацька)
    • Фахова комунікація іноземною мовою (іспанська)
    • Фізичне виховання та спорт

Кар'єра після завершення програми

Навчання орієнтоване на широкий спектр машин і обладнання, що використовуються у виробництві, перетворенні та акумулюванні різних видів енергії з урахуванням екологічних вимог.

Випускник першого ступеня (бакалавр) володіє знаннями у сфері проєктування та експлуатації енергетичних машин і обладнання, а також розбирається у законодавстві, екології, ергономіці, економіці, бізнесі та менеджменті.

Він здатен працювати у будь-якій галузі народного господарства на ділянках, пов'язаних із виробництвом, будівництвом та експлуатацією енергетичних систем, машин та обладнання. Також випускник вміє виконувати складні конструкторські розробки та модифікації енергетичних машин і пристроїв.

  • Проєктування та експлуатація енергетичних систем
  • Розробка та модифікація енергетичного обладнання
  • Управління виробничими та технологічними процесами
  • Інженерний супровід у будівництві та реконструкції енергетичних об’єктів
  • Консультації з енергоефективності та екологічних аспектів

Випускники затребувані у таких компаніях та організаціях:

  • SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE – найбільший виробник електроенергії у Словаччині
  • HITACHI ZOSEN INOVA – міжнародна технологічна компанія у сфері енергетичної трансформації
  • VIESSMANN – провідний виробник опалювальних і холодильних систем
  • EUSTREAM – оператор транзитного транспортування природного газу

Продовження навчання

Після завершення бакалаврської програми випускники можуть продовжити навчання за такими магістерськими напрямами:

  • Енергетичні машини та обладнання (Ing.)
  • Теплоенергетика та стійкі джерела енергії
  • Автоматизація та управління в енергетиці

Магістратура дозволяє поглибити технічні знання, опанувати сучасні програмні інструменти проєктування та аналізу, а також отримати кваліфікацію для наукової чи управлінської діяльності в енергетичному секторі.

Як вступити на програму «Енергетичні машини та обладнання» в STU

Програма «Енергетичні машини та обладнання» входить до складу освітнього напряму в галузі машинобудування та реалізується на Машинобудівному факультеті Словацького технічного університету у Братиславі (STU).

Студенти вивчають проєктування, експлуатацію та технічне обслуговування енергетичних установок, машин і обладнання. Підходить для абітурієнтів, які цікавляться інженерними технологіями, енергетикою та сталими системами.

Хто може подати документи

  • Абітурієнти із повною загальною середньою або середньо-спеціальною освітою (атестат зрілості / maturita);
  • Учні випускних класів, які можуть надати оцінки за поточний навчальний рік;
  • Майбутні інженери, які захоплюються технікою, механікою і хочуть працювати в галузі енергетики та машинобудування.

Без вступних іспитів

Вступні іспити на програму не проводяться. Відбір здійснюється на основі:

  • Середнього балу за 8–10 класи;
  • Оцінок за перший семестр 11 класу (якщо ви ще навчаєтеся);
  • Особлива увага може приділятися предметам: математика, фізика, технічні дисципліни.

Мова навчання та підтвердження

  • Основна мова навчання — словацька;
  • Підтвердження знання мови потрібне для іноземних студентів:
    • Складання внутрішнього вступного тесту в університеті;
    • АБО наявність міжнародного сертифіката рівня B1/B2.

Терміни подачі документів

  • Основний прийом: до 30 квітня;
  • Додатковий прийом: влітку, за наявності вільних місць;

Порядок зарахування

Абітурієнтів ранжують за кількістю конкурсних балів. Зарахування відбувається в межах встановленого ліміту. Стежити за статусом заявки можна в особистому кабінеті на порталі STU.

Потрібна допомога?

Наша команда супроводжує абітурієнтів на всіх етапах: від вибору програми до поселення в гуртожиток. Ми допомагаємо з поданням документів, складанням мовного тесту та адаптацією в університеті.

Отримайте безкоштовну консультацію — зв’яжіться з нами просто зараз!

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 30.04.2026
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
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