Освітня програма «Енергетичні машини та обладнання» (STU)
- Факультет: Машинобудівний факультет
- Програма: Energetické stroje a zariadenia
- Рівень освіти: Бакалаврат
- Форма навчання: Денна
- Мова навчання: Словацька
- Місто: Братислава
Про програму
Бакалаврська програма «Енергетичні машини та обладнання» в Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) — це сучасна інженерна освіта, що відповідає європейським стандартам (акредитація 2018 року). Спеціалізація орієнтована на екологічне виробництво, перетворення та накопичення енергії з акцентом на сталий розвиток і високі технології.
Що ви будете вивчати?
- Проєктування та експлуатація енергетичних машин і систем
- Теплові установки, вентиляція, кондиціонування та опалення
- Гідроенергетика, насосне обладнання, пневматика та гідравліка
- Методи комп’ютерної механіки та динаміки рідин (CFD)
- Екологія, економіка, менеджмент, підприємництво
- Сучасні технології: Rapid prototyping, створення розрахункових моделей
Переваги програми
- Затребувана інженерна спеціальність з високим попитом у Європі
- Внесок у захист довкілля та підвищення енергоефективності
- Безкоштовне навчання словацькою мовою для громадян ЄС та України
- Поєднання теорії та практики в сучасних лабораторіях
Кар’єра після завершення навчання
- Проєктувальник технологічних об’єктів: розробка проєктів, розрахунок витрат, контроль реалізації
- Спеціаліст з енергетичних систем: керування машинами, аналіз роботи, запобігання аваріям
- Енергетик з енергоефективності: облік споживання, плани скорочення витрат, контроль показників
- Системний інженер: проєктування ІТ-інфраструктури, підбір обладнання, комунікація із замовниками
Ключові слова
Енергетика у Словаччині, інженерна освіта в Європі, енергетичні машини та обладнання STU, машинобудівний факультет Братислава, Словацький технічний університет, екологічна енергетика, відновлювана енергія, безкоштовне навчання словацькою мовою, вища технічна освіта у Словаччині, професія інженера-енергетика, енергоефективність.
Готові розпочати навчання у Словаччині?
Залиште заявку вже зараз — і отримайте безкоштовну консультацію щодо підготовки документів та вступу на програму «Енергетичні машини та обладнання» в STU!
Навчальний план програми «Енергетичні машини та обладнання»
Загальна кількість ECTS-кредитів: 30 в першому семестрі, 180 за весь період навчання.
1 курс
1 семестр
- Обов’язкові предмети:
- Математика I
- Програмування
- Технічна хімія
- Основи машинобудування
- Вибіркові предмети:
- Історія техніки
- Додаткові вправи з математики I
- Фахова комунікація іноземною мовою (німецька)
- Фахова комунікація іноземною мовою (словацька)
- Фахова комунікація іноземною мовою (іспанська)
- Семінар з фізики I
- Фізичне виховання та спорт
2 семестр
- Обов’язкові предмети:
- Математика II
- Матеріалознавство
- Технічна фізика I
- Технічна механіка I
- Обов’язкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
- Фахова комунікація іноземною мовою (англійська)
- Фахова комунікація іноземною мовою (німецька)
- Фахова комунікація іноземною мовою (словацька)
- Фахова комунікація іноземною мовою (іспанська)
- Фізичне виховання та спорт
- Оздоровча фізична підготовка
- Вибіркові предмети:
- Додаткові вправи з математики II
- Інженерна графіка
- Семінар з фізики II
2 курс
3 семестр
- Обов’язкові предмети:
- Механіка рідини
- Право для інженерів
- Пружність і міцність
- Технічна фізика II
- Технологія I
- Обов’язкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
- Фахова комунікація іноземною мовою (англійська)
- Фахова комунікація іноземною мовою (німецька)
- Фахова комунікація іноземною мовою (словацька)
- Фахова комунікація іноземною мовою (іспанська)
- Фізичне виховання та спорт
- Оздоровча фізична підготовка
- Чисельні методи
- Технічна механіка II
- Вибіркові предмети:
- Соціологія
- Семінар з фізики III
- Цікава математика і фізика
4 семестр
- Обов’язкові предмети:
- Проєктування I
- Технологія II
- Термодинаміка
- Виробничо-професійна практика
- Основи менеджменту
- Обов’язкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
- Фахова комунікація іноземною мовою (англійська)
- Фахова комунікація іноземною мовою (німецька)
- Фахова комунікація іноземною мовою (словацька)
- Фахова комунікація іноземною мовою (іспанська)
- Інженерна геометрія
- Основи статистичного аналізу
- Фізичне виховання та спорт
- Оздоровча фізична підготовка
- Вибіркові предмети:
- Безпека технологічного обладнання
- Диференціальні рівняння
- Математика III
3 курс
5 семестр
- Обов’язкові предмети:
- Енергетичні машини та обладнання
- Гідравлічні машини та обладнання
- Інтегровані системи менеджменту
- Проєктування II
- Теплопередача
- Обов’язкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
- Фахова комунікація іноземною мовою (англійська)
- Фахова комунікація іноземною мовою (німецька)
- Фахова комунікація іноземною мовою (словацька)
- Фахова комунікація іноземною мовою (іспанська)
- Автоматизація та вимірювання
- Електротехніка та електроніка
- Вибіркові предмети:
- Лінійна алгебра
- Фізичне виховання та спорт
6 семестр
- Обов’язкові предмети:
- Бакалаврська робота
- Експлуатація гідравлічних пристроїв
- Державний іспит (умовний предмет)
- Основи теплових енергетичних систем
- Обов’язкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
- Процесне машинобудування
- Виробничі машини та обладнання
- Вибіркові предмети:
- Чисельні методи в Matlab
- Фахова комунікація іноземною мовою (англійська)
- Фахова комунікація іноземною мовою (німецька)
- Фахова комунікація іноземною мовою (словацька)
- Фахова комунікація іноземною мовою (іспанська)
- Фізичне виховання та спорт
Кар'єра після завершення програми
Навчання орієнтоване на широкий спектр машин і обладнання, що використовуються у виробництві, перетворенні та акумулюванні різних видів енергії з урахуванням екологічних вимог.
Випускник першого ступеня (бакалавр) володіє знаннями у сфері проєктування та експлуатації енергетичних машин і обладнання, а також розбирається у законодавстві, екології, ергономіці, економіці, бізнесі та менеджменті.
Він здатен працювати у будь-якій галузі народного господарства на ділянках, пов'язаних із виробництвом, будівництвом та експлуатацією енергетичних систем, машин та обладнання. Також випускник вміє виконувати складні конструкторські розробки та модифікації енергетичних машин і пристроїв.
- Проєктування та експлуатація енергетичних систем
- Розробка та модифікація енергетичного обладнання
- Управління виробничими та технологічними процесами
- Інженерний супровід у будівництві та реконструкції енергетичних об’єктів
- Консультації з енергоефективності та екологічних аспектів
Випускники затребувані у таких компаніях та організаціях:
- SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE – найбільший виробник електроенергії у Словаччині
- HITACHI ZOSEN INOVA – міжнародна технологічна компанія у сфері енергетичної трансформації
- VIESSMANN – провідний виробник опалювальних і холодильних систем
- EUSTREAM – оператор транзитного транспортування природного газу
Продовження навчання
Після завершення бакалаврської програми випускники можуть продовжити навчання за такими магістерськими напрямами:
- Енергетичні машини та обладнання (Ing.)
- Теплоенергетика та стійкі джерела енергії
- Автоматизація та управління в енергетиці
Магістратура дозволяє поглибити технічні знання, опанувати сучасні програмні інструменти проєктування та аналізу, а також отримати кваліфікацію для наукової чи управлінської діяльності в енергетичному секторі.
Як вступити на програму «Енергетичні машини та обладнання» в STU
Програма «Енергетичні машини та обладнання» входить до складу освітнього напряму в галузі машинобудування та реалізується на Машинобудівному факультеті Словацького технічного університету у Братиславі (STU).
Студенти вивчають проєктування, експлуатацію та технічне обслуговування енергетичних установок, машин і обладнання. Підходить для абітурієнтів, які цікавляться інженерними технологіями, енергетикою та сталими системами.
Хто може подати документи
- Абітурієнти із повною загальною середньою або середньо-спеціальною освітою (атестат зрілості / maturita);
- Учні випускних класів, які можуть надати оцінки за поточний навчальний рік;
- Майбутні інженери, які захоплюються технікою, механікою і хочуть працювати в галузі енергетики та машинобудування.
Без вступних іспитів
Вступні іспити на програму не проводяться. Відбір здійснюється на основі:
- Середнього балу за 8–10 класи;
- Оцінок за перший семестр 11 класу (якщо ви ще навчаєтеся);
- Особлива увага може приділятися предметам: математика, фізика, технічні дисципліни.
Мова навчання та підтвердження
- Основна мова навчання — словацька;
- Підтвердження знання мови потрібне для іноземних студентів:
- Складання внутрішнього вступного тесту в університеті;
- АБО наявність міжнародного сертифіката рівня B1/B2.
Терміни подачі документів
- Основний прийом: до 30 квітня;
- Додатковий прийом: влітку, за наявності вільних місць;
Порядок зарахування
Абітурієнтів ранжують за кількістю конкурсних балів. Зарахування відбувається в межах встановленого ліміту. Стежити за статусом заявки можна в особистому кабінеті на порталі STU.
Потрібна допомога?
Наша команда супроводжує абітурієнтів на всіх етапах: від вибору програми до поселення в гуртожиток. Ми допомагаємо з поданням документів, складанням мовного тесту та адаптацією в університеті.
Отримайте безкоштовну консультацію — зв’яжіться з нами просто зараз!