Репетитор словацкого языка Беата

Пройди годовой курс словацкого языка, чтобы забыть о языковом барьере навсегда.

Репетитор словацкого языка Беата – преподаватель словацкого языка и литературы с более чем 20-и летним стажем работы. Проживала в Словакии в течение 7 лет, изучала в словацком университете Матея Бела все тонкости словацкого языка и его преподавания; работала при Университете Коменского в рамках подготовительных курсов UJOPe.

Имеет большую практику преподавательской деятельности в школе и университете. Создала свою уникальную методику подготовки учащихся к поступлению в университеты Словакии. Ее система занятий состоит из 39 уроков, которые разбиты на отдельные занятия. Курс словацкого языка длится с сентября по май. На курс могут записаться ученики, начиная с 10-ого класса.

Вот как описывает процесс подготовки сама Беата:

Шаг - Начинаем с нуля

«Начинаем с нуля. Курс создан для тех, кто абсолютно не знает словацкий язык. Сначала, мы изучаем алфавит, орфографию, орфоэпию; учимся, как правильно произносить буквы и слова в словацком языке: короткие, согласные и гласные звуки, учим твердое и мягкое произношение.

Итак, 5 уроков мы выделяем для ознакомления.

6-ой урок – это повторение материала; ученик получает материал на самостоятельную проработку, после этого мы проводим работу над ошибками и оценку знаний - так мы определяем «пробелы» в усвоенном материале, и определяем индивидуальный путь, в котором нам нужно двигаться.»

Шаг - Углубленное изучение языка

Первый шаг пройден - ура! Теперь Ты уже знаешь, что такое словацкий язык.

«Обычно, одной из наиболее распространенных проблем 1-ого шага является восприятие звуков из других, ранее известных иностранных языков, например английского. Мы искореняем привычку читать латинские буквы на этом языке. Затем переходим на более глубокие тексты».

Каждый следующий урок состоит из четырех частей:

Основной Текст на тему – подробно разбираем на уроке

– подробно разбираем на уроке Грамматика – текст с грамматическими упражнениями

– текст с грамматическими упражнениями Домашнее чтение очень полезно, особенно, если у ученика нет доступа к словацкой литературе

очень полезно, особенно, если у ученика нет доступа к словацкой литературе Юмор - в конце каждого урока есть словацкий анекдот – «смеемся, оцениваем, похож ли наш юмор на словацкий, знакомимся со словацким менталитетом».

«Я считаю, что грамматика и спряжения очень важны для тех, кто учит словацкий язык. Конечно, не менее важен словарный запас, но склонение прилагательных, существительных, глаголов и числительных является основой, без которой будет неправильно двигаться дальше».

После каждого урока проводится фиксация знаний – это упражнения на закрепление, которые выполняются дома самостоятельно.

Шаг - Исчезает страх перед разговорным языком

«Образно, перейдя границу в процессе усвоения уроков и практики словацкого языка, исчезает страх перед разговорным языком, мы уже получили большой словарный запас, мы уверены, что наша грамматика в норме, это позволяет нам сконцентрироваться на поиске собственного стиля и интерпретации языка - усваиваем сложные обороты, учимся красиво и правильно выражать свое мнение.

«Обычно, ученики после окончания курса обладают знаниями языка на очень высоком уровне и говорят очень хорошо; они могут говорить на словацком языке просто SUPER после окончания курса» -смеется Беата.

Выбирай репетитора и пиши нам, чтобы надежно выучить язык и успешно учиться в Словакии!