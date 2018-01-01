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Технологии и материалы машиностроения

Учебная программа «Технологии и материалы машиностроения» — бакалавриат в STU Братислава

  • Учебная программа: Технологии и материалы машиностроения (Strojárske technológie a materiály)
  • Область обучения: Машиностроение
  • Степень: Бакалавр
  • Форма обучения: Очная
  • Поступление: Без экзаменов
  • Язык обучения: Словацкий, бесплатная форма

Словацкий технический университет в Братиславе (STU), Факультет машиностроения предлагает современную бакалаврскую программу «Технологии и материалы машиностроения» — отличную возможность получить инженерное образование в Словакии бесплатно и без вступительных экзаменов.

Чему ты научишься?

Эта программа подойдёт тем, кто интересуется как классическими, так и современными машиностроительными технологиями. Ты изучишь микромир конструкционных материалов, композитов и пластиков, из которых изготавливаются предметы повседневного пользования. Полученные знания ты применишь на практике в лабораториях и на предприятиях.

  • Сварка, литьё, формование, механическая обработка
  • Проектирование инструментов, приспособлений и станков
  • Изучение свойств и поведения материалов под нагрузкой
  • Нетрадиционные технологии производства
  • Работа с инженерными программами и цифровыми инструментами

Какие навыки ты получишь?

  • Уверенная работа с инженерным программным обеспечением
  • Умение проектировать и оптимизировать технологические процессы
  • Навыки контроля качества материалов и готовой продукции
  • Понимание свойств и назначения различных конструкционных материалов
  • Практический опыт работы в лабораториях и на производстве

Почему стоит выбрать эту программу?

  • Бесплатное обучение на словацком языке
  • Поступление без экзаменов — по школьному аттестату
  • Обучение в одном из ведущих технических вузов Европы
  • Современные лаборатории и участие в реальных проектах
  • Высокий спрос на выпускников в Словакии и по всей Европе

Кем ты станешь после окончания бакалавриата?

После окончания обучения ты получишь квалификацию, которая позволит работать в различных отраслях машиностроения:

  • Инженер-технолог — будешь разрабатывать и оптимизировать производственные процессы, внедрять инновационные технологии и улучшать продукцию.
  • Специалист по качеству — займёшься контролем материалов, полуфабрикатов и готовых изделий, обеспечением соответствия стандартам качества.
  • Руководитель производства — будешь управлять производственными линиями, планировать процессы и организовывать работу команды.

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Учебный план: Технологии и материалы машиностроения

Итого за 3 года обучения: 6 семестров × 30 ECTS = 180 ECTS

Количество кредитов за каждый семестр может быть достигнуто за счёт выбранных обязательных, обязательных по выбору и факультативных предметов. Студенты могут формировать индивидуальный учебный план в соответствии с интересами и требованиями программы.

1 курс

Осенний семестр (1 семестр)

Количество кредитов за семестр: 30 ECTS

Обязательные предметы:

  • Математика I
  • Программирование
  • Техническая химия
  • Основы машиностроения

Факультативные предметы:

  • История техники
  • Дополнительные занятия по математике I
  • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (немецкий, словацкий, испанский)
  • Семинар по физике I
  • Физическая культура и спорт

Весенний семестр (2 семестр)

Количество кредитов за семестр: 30 ECTS

Обязательные предметы:

  • Математика II
  • Материаловедение
  • Техническая физика I
  • Техническая механика I

Обязательные по выбору (минимум 1 предмет):

  • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский, немецкий, словацкий, испанский)
  • Физическая культура и спорт / Лечебная физкультура

Факультативные предметы:

  • Дополнительные занятия по математике II
  • Инженерная графика
  • Семинар по физике II
  • Социология

2 курс

Осенний семестр (3 семестр)

Количество кредитов за семестр: 30 ECTS

Обязательные предметы:

  • Механика жидкости
  • Право для инженеров
  • Упругость и прочность
  • Техническая физика II
  • Технология I

Обязательные по выбору (минимум 1 предмет):

  • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский, немецкий, словацкий, испанский)
  • Физическая культура и спорт / Лечебная физкультура
  • Численные методы / Техническая механика II

Факультативные предметы:

  • Семинар по физике III
  • Интересная математика и физика

Весенний семестр (4 семестр)

Количество кредитов за семестр: 30 ECTS

Обязательные предметы:

  • Проектирование I
  • Технология II
  • Термодинамика
  • Производственная практика
  • Основы менеджмента

Обязательные по выбору (минимум 1 предмет):

  • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский, немецкий, словацкий, испанский)
  • Проективная геометрия / Основы статистического анализа
  • Физическая культура и спорт / Лечебная физкультура

Факультативные предметы:

  • Безопасность технологического оборудования
  • Дифференциальные уравнения
  • Математика III

3 курс

Осенний семестр (5 семестр)

Количество кредитов за семестр: 30 ECTS

Обязательные предметы:

  • Электротехника и электроника
  • Интегрированные системы менеджмента
  • Испытание материалов и дефектоскопия
  • Материалы в машиностроении
  • Избранные технологии

Обязательные по выбору (минимум 1 предмет):

  • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский, немецкий, словацкий, испанский)
  • Автоматизация и измерения / Проектирование II / Передача тепла / Технологическое машиностроение / Производственные машины и оборудование

Факультативные предметы:

  • Линейная алгебра
  • Физическая культура и спорт

Весенний семестр (6 семестр)

Количество кредитов за семестр: 30 ECTS

Обязательные предметы:

  • Бакалаврская работа
  • Инструменты и приспособления
  • Машины и оборудование для машиностроительных технологий
  • Государственный экзамен (фиктивный предмет)

Факультативные предметы:

  • Численные методы в MATLAB
  • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский, немецкий, словацкий, испанский)
  • Физическая культура и спорт

Карьерные возможности после окончания программы

Что получает выпускник после окончания программы?

  • Знания о конструкционных металлических и неметаллических материалах и их применении
  • Понимание процессов технической подготовки производства
  • Навыки внедрения и эксплуатации производственно-технологических систем
  • Базовые знания машиностроения и технологических процессов
  • Компетенции в области информационных технологий

Карьерные направления

Технолог

  • Разработка технологических процессов
  • Оптимизация производственных операций
  • Внедрение новых технологий в производство
  • Обеспечение соблюдения стандартов качества

Менеджер по качеству (Quality Manager)

  • Разработка и поддержка системы управления качеством
  • Контроль качества входящего сырья и готовой продукции
  • Совершенствование процессов контроля и аудита

Руководитель производства (Production Manager)

  • Планирование и управление производственными процессами
  • Формирование производственных планов и бюджетов
  • Анализ эффективности производства и руководство персоналом

Где можно работать?

  • MATADOR Automotive Vráble – системный поставщик решений для автопрома и машиностроения
  • BENTELER Automotive SK – международная компания в сферах автомобилестроения и энергетики
  • Volkswagen Slovensko – крупнейший автопроизводитель в Словакии с заводами в Братиславе, Мартине, Студаве и Кошице
  • Словацкая академия наук (SAV) – научно-исследовательская организация, развивающая науку и инновации в промышленности

Выпускник также может продолжить обучение в магистратуре по смежным техническим направлениям.

Как поступить на программу «Технологии и материалы машиностроения» в STU

«Технологии и материалы машиностроения» — это фундаментальное инженерное направление на Машиностроительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU). В рамках этого направления реализуется современная программа «Технологии защиты окружающей среды», ориентированная на устойчивые технологии и экологическое машиностроение.

Что изучают студенты?

Студенты осваивают методы инженерной защиты окружающей среды, технологию переработки отходов, устойчивое производство и работу с промышленными системами. Особое внимание уделяется:

  • проектированию и эксплуатации экологических систем;
  • управлению отходами, выбросами и загрязнением;
  • материаловедению и устойчивым технологиям;
  • мониторингу экологических процессов в промышленности.

Кто может поступить?

  • Выпускники школ с аттестатом о полном среднем образовании (maturita);
  • Учащиеся выпускных классов с актуальными оценками;
  • Абитуриенты, интересующиеся машиностроением, технологиями и экологией.

Поступить в университет без экзаменов — это реально

Экзамены не требуются. Поступить в университет без экзаменов можно на основании конкурсного отбора по школьным оценкам:

  • Средний балл за 8–10 классы;
  • Оценки за 1 семестр 11 класса (если вы ещё учитесь);
  • Предпочтение отдается предметам: химия, физика, технические дисциплины, экология.

Обучение на словацком языке бесплатное для граждан Украины, ЕС и других стран, имеющих соглашения со Словакией.

Язык обучения и подтверждение

  • Основной язык — словацкий;
  • Требуется подтверждение знания языка: внутренний тест STU или международный сертификат B1/B2.

Сроки подачи документов

  • Основной приём: до 30 апреля;
  • Дополнительный приём: летом (при наличии свободных мест).

Процесс подачи заявок полностью онлайн — через личный кабинет на портале STU.

Почему стоит выбрать Словакию?

  • Бесплатное обучение на словацком языке;
  • Европейский диплом, признанный в ЕС;
  • Сильная инженерная школа и практика на предприятиях;
  • Широкие карьерные возможности в экологии и промышленности;
  • Поддержка иностранных студентов и адаптация.

Мы поможем вам поступить

Команда Postupai сопровождает абитуриентов на всех этапах — от выбора программы до зачисления и заселения. Поможем с документами, языковым тестом и адаптацией в университете.

Получите бесплатную консультацию — свяжитесь с нами прямо сейчас!

Словацкий технический университет в Братиславе

Термин подачи заявки: до 30.04.2026
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc. (3-4 года)
  • Инженер (магистратура) - Ing. arch. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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