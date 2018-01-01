Учебная программа «Технологии и материалы машиностроения» — бакалавриат в STU Братислава
- Учебная программа: Технологии и материалы машиностроения (Strojárske technológie a materiály)
- Область обучения: Машиностроение
- Степень: Бакалавр
- Форма обучения: Очная
- Поступление: Без экзаменов
- Язык обучения: Словацкий, бесплатная форма
Словацкий технический университет в Братиславе (STU), Факультет машиностроения предлагает современную бакалаврскую программу «Технологии и материалы машиностроения» — отличную возможность получить инженерное образование в Словакии бесплатно и без вступительных экзаменов.
Чему ты научишься?
Эта программа подойдёт тем, кто интересуется как классическими, так и современными машиностроительными технологиями. Ты изучишь микромир конструкционных материалов, композитов и пластиков, из которых изготавливаются предметы повседневного пользования. Полученные знания ты применишь на практике в лабораториях и на предприятиях.
- Сварка, литьё, формование, механическая обработка
- Проектирование инструментов, приспособлений и станков
- Изучение свойств и поведения материалов под нагрузкой
- Нетрадиционные технологии производства
- Работа с инженерными программами и цифровыми инструментами
Какие навыки ты получишь?
- Уверенная работа с инженерным программным обеспечением
- Умение проектировать и оптимизировать технологические процессы
- Навыки контроля качества материалов и готовой продукции
- Понимание свойств и назначения различных конструкционных материалов
- Практический опыт работы в лабораториях и на производстве
Почему стоит выбрать эту программу?
- Бесплатное обучение на словацком языке
- Поступление без экзаменов — по школьному аттестату
- Обучение в одном из ведущих технических вузов Европы
- Современные лаборатории и участие в реальных проектах
- Высокий спрос на выпускников в Словакии и по всей Европе
Кем ты станешь после окончания бакалавриата?
После окончания обучения ты получишь квалификацию, которая позволит работать в различных отраслях машиностроения:
- Инженер-технолог — будешь разрабатывать и оптимизировать производственные процессы, внедрять инновационные технологии и улучшать продукцию.
- Специалист по качеству — займёшься контролем материалов, полуфабрикатов и готовых изделий, обеспечением соответствия стандартам качества.
- Руководитель производства — будешь управлять производственными линиями, планировать процессы и организовывать работу команды.
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Учебный план: Технологии и материалы машиностроения
Итого за 3 года обучения: 6 семестров × 30 ECTS = 180 ECTS
Количество кредитов за каждый семестр может быть достигнуто за счёт выбранных обязательных, обязательных по выбору и факультативных предметов. Студенты могут формировать индивидуальный учебный план в соответствии с интересами и требованиями программы.
1 курс
Осенний семестр (1 семестр)
Количество кредитов за семестр: 30 ECTS
Обязательные предметы:
- Математика I
- Программирование
- Техническая химия
- Основы машиностроения
Факультативные предметы:
- История техники
- Дополнительные занятия по математике I
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (немецкий, словацкий, испанский)
- Семинар по физике I
- Физическая культура и спорт
Весенний семестр (2 семестр)
Количество кредитов за семестр: 30 ECTS
Обязательные предметы:
- Математика II
- Материаловедение
- Техническая физика I
- Техническая механика I
Обязательные по выбору (минимум 1 предмет):
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский, немецкий, словацкий, испанский)
- Физическая культура и спорт / Лечебная физкультура
Факультативные предметы:
- Дополнительные занятия по математике II
- Инженерная графика
- Семинар по физике II
- Социология
2 курс
Осенний семестр (3 семестр)
Количество кредитов за семестр: 30 ECTS
Обязательные предметы:
- Механика жидкости
- Право для инженеров
- Упругость и прочность
- Техническая физика II
- Технология I
Обязательные по выбору (минимум 1 предмет):
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский, немецкий, словацкий, испанский)
- Физическая культура и спорт / Лечебная физкультура
- Численные методы / Техническая механика II
Факультативные предметы:
- Семинар по физике III
- Интересная математика и физика
Весенний семестр (4 семестр)
Количество кредитов за семестр: 30 ECTS
Обязательные предметы:
- Проектирование I
- Технология II
- Термодинамика
- Производственная практика
- Основы менеджмента
Обязательные по выбору (минимум 1 предмет):
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский, немецкий, словацкий, испанский)
- Проективная геометрия / Основы статистического анализа
- Физическая культура и спорт / Лечебная физкультура
Факультативные предметы:
- Безопасность технологического оборудования
- Дифференциальные уравнения
- Математика III
3 курс
Осенний семестр (5 семестр)
Количество кредитов за семестр: 30 ECTS
Обязательные предметы:
- Электротехника и электроника
- Интегрированные системы менеджмента
- Испытание материалов и дефектоскопия
- Материалы в машиностроении
- Избранные технологии
Обязательные по выбору (минимум 1 предмет):
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский, немецкий, словацкий, испанский)
- Автоматизация и измерения / Проектирование II / Передача тепла / Технологическое машиностроение / Производственные машины и оборудование
Факультативные предметы:
- Линейная алгебра
- Физическая культура и спорт
Весенний семестр (6 семестр)
Количество кредитов за семестр: 30 ECTS
Обязательные предметы:
- Бакалаврская работа
- Инструменты и приспособления
- Машины и оборудование для машиностроительных технологий
- Государственный экзамен (фиктивный предмет)
Факультативные предметы:
- Численные методы в MATLAB
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский, немецкий, словацкий, испанский)
- Физическая культура и спорт
Карьерные возможности после окончания программы
Что получает выпускник после окончания программы?
- Знания о конструкционных металлических и неметаллических материалах и их применении
- Понимание процессов технической подготовки производства
- Навыки внедрения и эксплуатации производственно-технологических систем
- Базовые знания машиностроения и технологических процессов
- Компетенции в области информационных технологий
Карьерные направления
Технолог
- Разработка технологических процессов
- Оптимизация производственных операций
- Внедрение новых технологий в производство
- Обеспечение соблюдения стандартов качества
Менеджер по качеству (Quality Manager)
- Разработка и поддержка системы управления качеством
- Контроль качества входящего сырья и готовой продукции
- Совершенствование процессов контроля и аудита
Руководитель производства (Production Manager)
- Планирование и управление производственными процессами
- Формирование производственных планов и бюджетов
- Анализ эффективности производства и руководство персоналом
Где можно работать?
- MATADOR Automotive Vráble – системный поставщик решений для автопрома и машиностроения
- BENTELER Automotive SK – международная компания в сферах автомобилестроения и энергетики
- Volkswagen Slovensko – крупнейший автопроизводитель в Словакии с заводами в Братиславе, Мартине, Студаве и Кошице
- Словацкая академия наук (SAV) – научно-исследовательская организация, развивающая науку и инновации в промышленности
Выпускник также может продолжить обучение в магистратуре по смежным техническим направлениям.
Как поступить на программу «Технологии и материалы машиностроения» в STU
«Технологии и материалы машиностроения» — это фундаментальное инженерное направление на Машиностроительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU). В рамках этого направления реализуется современная программа «Технологии защиты окружающей среды», ориентированная на устойчивые технологии и экологическое машиностроение.
Что изучают студенты?
Студенты осваивают методы инженерной защиты окружающей среды, технологию переработки отходов, устойчивое производство и работу с промышленными системами. Особое внимание уделяется:
- проектированию и эксплуатации экологических систем;
- управлению отходами, выбросами и загрязнением;
- материаловедению и устойчивым технологиям;
- мониторингу экологических процессов в промышленности.
Кто может поступить?
- Выпускники школ с аттестатом о полном среднем образовании (maturita);
- Учащиеся выпускных классов с актуальными оценками;
- Абитуриенты, интересующиеся машиностроением, технологиями и экологией.
Поступить в университет без экзаменов — это реально
Экзамены не требуются. Поступить в университет без экзаменов можно на основании конкурсного отбора по школьным оценкам:
- Средний балл за 8–10 классы;
- Оценки за 1 семестр 11 класса (если вы ещё учитесь);
- Предпочтение отдается предметам: химия, физика, технические дисциплины, экология.
Обучение на словацком языке бесплатное для граждан Украины, ЕС и других стран, имеющих соглашения со Словакией.
Язык обучения и подтверждение
- Основной язык — словацкий;
- Требуется подтверждение знания языка: внутренний тест STU или международный сертификат B1/B2.
Сроки подачи документов
- Основной приём: до 30 апреля;
- Дополнительный приём: летом (при наличии свободных мест).
Процесс подачи заявок полностью онлайн — через личный кабинет на портале STU.
Почему стоит выбрать Словакию?
- Бесплатное обучение на словацком языке;
- Европейский диплом, признанный в ЕС;
- Сильная инженерная школа и практика на предприятиях;
- Широкие карьерные возможности в экологии и промышленности;
- Поддержка иностранных студентов и адаптация.
Мы поможем вам поступить
Команда Postupai сопровождает абитуриентов на всех этапах — от выбора программы до зачисления и заселения. Поможем с документами, языковым тестом и адаптацией в университете.
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