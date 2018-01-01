Учебная программа «Технологии и материалы машиностроения» — бакалавриат в STU Братислава

Учебная программа: Технологии и материалы машиностроения (Strojárske technológie a materiály)

Технологии и материалы машиностроения (Strojárske technológie a materiály) Область обучения: Машиностроение

Машиностроение Степень: Бакалавр

Бакалавр Форма обучения: Очная

Очная Поступление: Без экзаменов

Без экзаменов Язык обучения: Словацкий, бесплатная форма

Словацкий технический университет в Братиславе (STU), Факультет машиностроения предлагает современную бакалаврскую программу «Технологии и материалы машиностроения» — отличную возможность получить инженерное образование в Словакии бесплатно и без вступительных экзаменов.

Чему ты научишься?

Эта программа подойдёт тем, кто интересуется как классическими, так и современными машиностроительными технологиями. Ты изучишь микромир конструкционных материалов, композитов и пластиков, из которых изготавливаются предметы повседневного пользования. Полученные знания ты применишь на практике в лабораториях и на предприятиях.

Сварка, литьё, формование, механическая обработка

Проектирование инструментов, приспособлений и станков

Изучение свойств и поведения материалов под нагрузкой

Нетрадиционные технологии производства

Работа с инженерными программами и цифровыми инструментами

Какие навыки ты получишь?

Уверенная работа с инженерным программным обеспечением

Умение проектировать и оптимизировать технологические процессы

Навыки контроля качества материалов и готовой продукции

Понимание свойств и назначения различных конструкционных материалов

Практический опыт работы в лабораториях и на производстве

Почему стоит выбрать эту программу?

Бесплатное обучение на словацком языке

на словацком языке Поступление без экзаменов — по школьному аттестату

— по школьному аттестату Обучение в одном из ведущих технических вузов Европы

Современные лаборатории и участие в реальных проектах

Высокий спрос на выпускников в Словакии и по всей Европе

Кем ты станешь после окончания бакалавриата?

После окончания обучения ты получишь квалификацию, которая позволит работать в различных отраслях машиностроения:

Инженер-технолог — будешь разрабатывать и оптимизировать производственные процессы, внедрять инновационные технологии и улучшать продукцию.

— будешь разрабатывать и оптимизировать производственные процессы, внедрять инновационные технологии и улучшать продукцию. Специалист по качеству — займёшься контролем материалов, полуфабрикатов и готовых изделий, обеспечением соответствия стандартам качества.

— займёшься контролем материалов, полуфабрикатов и готовых изделий, обеспечением соответствия стандартам качества. Руководитель производства — будешь управлять производственными линиями, планировать процессы и организовывать работу команды.

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