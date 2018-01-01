Навчальна програма «Технології та матеріали машинобудування» — бакалаврат у STU Братислава

Навчальна програма: Технології та матеріали машинобудування (Strojárske technológie a materiály)

Технології та матеріали машинобудування (Strojárske technológie a materiály) Галузь навчання: Машинобудування

Машинобудування Ступінь: Бакалавр

Бакалавр Форма навчання: Денна

Денна Вступ: Без іспитів

Без іспитів Мова навчання: Словацька, безкоштовна форма

Словацький технічний університет у Братиславі (STU), Машинобудівний факультет пропонує сучасну бакалаврську програму «Технології та матеріали машинобудування» — чудова можливість отримати інженерну освіту у Словаччині безкоштовно та без вступних іспитів.

Чому ти навчишся?

Ця програма підійде тим, хто цікавиться як класичними, так і сучасними технологіями машинобудування. Ти вивчатимеш мікросвіт конструкційних матеріалів, композитів і пластмас, з яких виготовляються предмети щоденного користування. Отримані знання ти застосуєш на практиці — в лабораторіях та на виробництві.

Зварювання, лиття, формування, механічна обробка

Проєктування інструментів, пристроїв і верстатів

Вивчення властивостей матеріалів під навантаженням

Нетрадиційні технології виготовлення

Робота з інженерним програмним забезпеченням

Які навички ти отримаєш?

Впевнена робота з інженерним програмним забезпеченням

Уміння проєктувати й оптимізувати технологічні процеси

Навички контролю якості матеріалів і продукції

Знання про властивості та призначення конструкційних матеріалів

Практичний досвід у лабораторіях і на виробництві

Чому варто обрати саме цю програму?

Безкоштовне навчання словацькою мовою

словацькою мовою Вступ без іспитів — лише за атестатом

— лише за атестатом Навчання в одному з провідних технічних університетів Європи

Сучасні лабораторії та участь у реальних проєктах

Високий попит на випускників у Словаччині та ЄС

Ким ти станеш після завершення бакалаврату?

Після закінчення навчання ти отримаєш кваліфікацію, яка дозволить працювати в різних сферах машинобудування:

Інженером-технологом — проєктуватимеш та вдосконалюватимеш виробничі процеси, впроваджуватимеш інновації та підвищуватимеш ефективність.

— проєктуватимеш та вдосконалюватимеш виробничі процеси, впроваджуватимеш інновації та підвищуватимеш ефективність. Фахівцем з якості — контролюватимеш сировину, напівфабрикати та готову продукцію, відповідність стандартам якості.

— контролюватимеш сировину, напівфабрикати та готову продукцію, відповідність стандартам якості. Керівником виробництва — плануватимеш та організовуватимеш виробничі процеси, керуватимеш командою.

Хочеш навчатися в Словаччині безкоштовно?

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