Навчальна програма «Технології та матеріали машинобудування» — бакалаврат у STU Братислава
- Навчальна програма: Технології та матеріали машинобудування (Strojárske technológie a materiály)
- Галузь навчання: Машинобудування
- Ступінь: Бакалавр
- Форма навчання: Денна
- Вступ: Без іспитів
- Мова навчання: Словацька, безкоштовна форма
Словацький технічний університет у Братиславі (STU), Машинобудівний факультет пропонує сучасну бакалаврську програму «Технології та матеріали машинобудування» — чудова можливість отримати інженерну освіту у Словаччині безкоштовно та без вступних іспитів.
Чому ти навчишся?
Ця програма підійде тим, хто цікавиться як класичними, так і сучасними технологіями машинобудування. Ти вивчатимеш мікросвіт конструкційних матеріалів, композитів і пластмас, з яких виготовляються предмети щоденного користування. Отримані знання ти застосуєш на практиці — в лабораторіях та на виробництві.
- Зварювання, лиття, формування, механічна обробка
- Проєктування інструментів, пристроїв і верстатів
- Вивчення властивостей матеріалів під навантаженням
- Нетрадиційні технології виготовлення
- Робота з інженерним програмним забезпеченням
Які навички ти отримаєш?
- Впевнена робота з інженерним програмним забезпеченням
- Уміння проєктувати й оптимізувати технологічні процеси
- Навички контролю якості матеріалів і продукції
- Знання про властивості та призначення конструкційних матеріалів
- Практичний досвід у лабораторіях і на виробництві
Чому варто обрати саме цю програму?
- Безкоштовне навчання словацькою мовою
- Вступ без іспитів — лише за атестатом
- Навчання в одному з провідних технічних університетів Європи
- Сучасні лабораторії та участь у реальних проєктах
- Високий попит на випускників у Словаччині та ЄС
Ким ти станеш після завершення бакалаврату?
Після закінчення навчання ти отримаєш кваліфікацію, яка дозволить працювати в різних сферах машинобудування:
- Інженером-технологом — проєктуватимеш та вдосконалюватимеш виробничі процеси, впроваджуватимеш інновації та підвищуватимеш ефективність.
- Фахівцем з якості — контролюватимеш сировину, напівфабрикати та готову продукцію, відповідність стандартам якості.
- Керівником виробництва — плануватимеш та організовуватимеш виробничі процеси, керуватимеш командою.
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Навчальний план: Технології та матеріали машинобудування
Усього за 3 роки навчання: 6 семестрів × 30 ECTS = 180 ECTS
Кількість кредитів за кожен семестр може бути набрана за рахунок обов’язкових, обов’язкових за вибором і вибіркових предметів. Студенти можуть формувати індивідуальний навчальний план відповідно до власних інтересів і вимог програми.
1 курс
Осінній семестр (1 семестр)
Кількість кредитів за семестр: 30 ECTS
Обов’язкові предмети:
- Математика I
- Програмування
- Технічна хімія
- Основи машинобудування
Вибіркові предмети:
- Історія техніки
- Додаткові заняття з математики I
- Професійна комунікація іноземною мовою (німецька, словацька, іспанська)
- Семінар з фізики I
- Фізичне виховання і спорт
Весняний семестр (2 семестр)
Кількість кредитів за семестр: 30 ECTS
Обов’язкові предмети:
- Математика II
- Матеріалознавство
- Технічна фізика I
- Технічна механіка I
Обов’язкові за вибором (мінімум 1 предмет):
- Професійна комунікація іноземною мовою (англійська, німецька, словацька, іспанська)
- Фізичне виховання і спорт / Лікувальна фізкультура
Вибіркові предмети:
- Додаткові заняття з математики II
- Інженерна графіка
- Семінар з фізики II
- Соціологія
2 курс
Осінній семестр (3 семестр)
Кількість кредитів за семестр: 30 ECTS
Обов’язкові предмети:
- Механіка рідини
- Право для інженерів
- Пружність і міцність
- Технічна фізика II
- Технологія I
Обов’язкові за вибором (мінімум 1 предмет):
- Професійна комунікація іноземною мовою (англійська, німецька, словацька, іспанська)
- Фізичне виховання і спорт / Лікувальна фізкультура
- Чисельні методи / Технічна механіка II
Вибіркові предмети:
- Семінар з фізики III
- Цікава математика і фізика
Весняний семестр (4 семестр)
Кількість кредитів за семестр: 30 ECTS
Обов’язкові предмети:
- Проєктування I
- Технологія II
- Термодинаміка
- Виробнича практика
- Основи менеджменту
Обов’язкові за вибором (мінімум 1 предмет):
- Професійна комунікація іноземною мовою (англійська, німецька, словацька, іспанська)
- Проєктивна геометрія / Основи статистичного аналізу
- Фізичне виховання і спорт / Лікувальна фізкультура
Вибіркові предмети:
- Безпека технологічного обладнання
- Диференціальні рівняння
- Математика III
3 курс
Осінній семестр (5 семестр)
Кількість кредитів за семестр: 30 ECTS
Обов’язкові предмети:
- Електротехніка та електроніка
- Інтегровані системи менеджменту
- Випробування матеріалів та дефектоскопія
- Матеріали в машинобудуванні
- Вибрані технології
Обов’язкові за вибором (мінімум 1 предмет):
- Професійна комунікація іноземною мовою (англійська, німецька, словацька, іспанська)
- Автоматизація і вимірювання / Проєктування II / Передача тепла / Технологічне машинобудування / Виробничі машини та обладнання
Вибіркові предмети:
- Лінійна алгебра
- Фізичне виховання і спорт
Весняний семестр (6 семестр)
Кількість кредитів за семестр: 30 ECTS
Обов’язкові предмети:
- Бакалаврська робота
- Інструменти та пристосування
- Машини та обладнання для машинобудівних технологій
- Державний іспит (умовний предмет)
Вибіркові предмети:
- Чисельні методи в MATLAB
- Професійна комунікація іноземною мовою (англійська, німецька, словацька, іспанська)
- Фізичне виховання і спорт
Кар'єрні можливості після завершення програми
Що отримує випускник після завершення програми?
- Знання про конструкційні металеві та неметалеві матеріали та їх застосування
- Розуміння процесів технічної підготовки виробництва
- Навички впровадження та експлуатації виробничо-технологічних систем
- Базові знання з машинобудування та технологічних процесів
- Компетентності у сфері інформаційних технологій
Кар'єрні напрями
Технолог
- Розробка технологічних процесів
- Оптимізація виробничих операцій
- Впровадження нових технологій у виробництво
- Забезпечення дотримання стандартів якості
Менеджер з якості (Quality Manager)
- Розробка та підтримка системи управління якістю
- Контроль якості вхідної сировини та готової продукції
- Удосконалення процесів контролю та аудиту
Керівник виробництва (Production Manager)
- Планування та управління виробничими процесами
- Формування виробничих планів і бюджетів
- Аналіз ефективності виробництва та керівництво персоналом
Де можна працювати?
- MATADOR Automotive Vráble – системний постачальник рішень для автопрому та машинобудування
- BENTELER Automotive SK – міжнародна компанія у сферах автомобілебудування та енергетики
- Volkswagen Slovensko – найбільший автовиробник у Словаччині з заводами в Братиславі, Мартіні, Ступаві та Кошицях
- Словацька академія наук (SAV) – науково-дослідницька установа, що розвиває науку та інновації в промисловості
Випускник також може продовжити навчання в магістратурі за суміжними технічними напрямами.
Як вступити на програму «Технології та матеріали машинобудування» в STU
«Технології та матеріали машинобудування» — це фундаментальний інженерний напрям на Машинобудівному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU). У межах цього напряму реалізується сучасна програма «Технології захисту довкілля», орієнтована на стійкі технології та екологічне машинобудування.
Що вивчають студенти?
Студенти опановують методи інженерного захисту довкілля, технології переробки відходів, сталі виробничі процеси та роботу з промисловими системами. Особлива увага приділяється:
- проєктуванню та експлуатації екологічних систем;
- управлінню відходами, викидами та забрудненням;
- матеріалознавству та сталим технологіям;
- моніторингу екологічних процесів у промисловості.
Хто може вступити?
- Випускники шкіл з атестатом про повну загальну середню освіту (maturita);
- Учні випускних класів з актуальними оцінками;
- Абітурієнти, які цікавляться машинобудуванням, технологіями та екологією.
Вступити до університету без іспитів — це реально
Іспити не потрібні. Вступити до університету без іспитів можна на основі конкурсного відбору за шкільними оцінками:
- Середній бал за 8–10 класи;
- Оцінки за 1 семестр 11 класу (якщо ви ще навчаєтеся);
- Перевага надається предметам: хімія, фізика, технічні дисципліни, екологія.
Навчання словацькою мовою безкоштовне для громадян України, країн ЄС та інших держав, які мають угоди зі Словаччиною.
Мова навчання та підтвердження
- Основна мова — словацька;
- Необхідно підтвердити знання мови: внутрішній тест STU або міжнародний сертифікат рівня B1/B2.
Терміни подачі документів
- Основний прийом: до 30 квітня;
- Додатковий прийом: влітку (за наявності вільних місць).
Подача заявки здійснюється повністю онлайн — через особистий кабінет на порталі STU.
Чому варто обрати Словаччину?
- Безкоштовне навчання словацькою мовою;
- Європейський диплом, визнаний у країнах ЄС;
- Сильна інженерна школа та практика на підприємствах;
- Широкі кар’єрні можливості в екології та промисловості;
- Підтримка іноземних студентів та адаптація.
Ми допоможемо вам вступити
Команда Postupai супроводжує абітурієнтів на всіх етапах — від вибору програми до зарахування та поселення. Ми допоможемо з документами, мовним тестом і адаптацією в університеті.
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