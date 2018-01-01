Бакалавриат по программе «Автоматизация и компьютеризация машин и процессов» в STU
- Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
- Факультет: Машиностроительный факультет (SjF)
- Уровень: Бакалавриат | Продолжительность: 3 года | Форма обучения: Очная
- Язык обучения: Словацкий
- Поступление: Без вступительных экзаменов
О программе
Программа ориентирована на автоматизацию и управление машинами, техническими системами и производственными процессами. Обучение охватывает проектирование и интеграцию информационно-управляющих систем, программирование микропроцессорных устройств и промышленных контроллеров, использование баз данных и роботизированных технологий. Это основа для карьеры в умной промышленности (Индустрия 4.0).
Эта программа даёт возможность получить качественное высшее техническое образование в Словакии и диплом, признанный в странах Европейского союза. Обучение проходит в государственном техническом вузе — STU в Братиславе, столице Словакии.
Чему вы научитесь
- Понимать принципы автоматизации и цифровизации в машиностроении
- Разрабатывать и моделировать управляющие алгоритмы и интерфейсы
- Работать с программируемыми логическими контроллерами (PLC), системами SCADA и HMI
- Программировать промышленные роботы и микроконтроллеры
- Использовать инженерное ПО: Siemens Tecnomatix, MATLAB, LabVIEW и др.
Практическое обучение
Студенты работают в специализированных лабораториях, используют симуляционные среды, 3D-печать, участвуют в практических проектах и могут получить ценные сертификаты (например, Siemens Tecnomatix Process Simulate, §21 и другие). Программа тесно связана с индустрией — включая сотрудничество с компаниями и командой STUBA Green Team.
Карьерные перспективы
- Программист промышленных роботов: разработка и внедрение приложений для роботизированных производств
- PLC-программист: программирование и обслуживание логических контроллеров, визуализация и диагностика
- Инженер-программист: разработка ПО для автоматизированных систем управления
- Менеджер проектов по автоматизации и робототехнике: координация проектов, управление командами и задачами
Преимущества программы
- Без вступительных экзаменов
- Бесплатное обучение для студентов из Украины и ЕС
- Модернизированные лаборатории и оборудование
- Сертификация и участие в реальных инженерных проектах
- Поддержка карьерного роста и возможность поступления в магистратуру
- Обучение в Словакии в государственном университете Европы
- Трудоустройство в ЕС и международные карьерные перспективы
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Учебная программа «Автоматизация и компьютеризация машин и процессов»
Ниже представлены предметы учебной программы «Автоматизация и компьютеризация машин и процессов». В первом семестре студент должен набрать 30 кредитов (ECTS), а общее количество кредитов за весь трёхлетний период обучения составляет 180.
1 курс
1 семестр
- Обязательные предметы:
- Математика I
- Программирование
- Техническая химия
- Основы машиностроения
- Выборочные предметы:
- История техники
- Дополнительные упражнения по математике I
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (немецкий/словацкий/испанский)
- Семинар по физике I
- Физическая культура и спорт
2 семестр
- Обязательные предметы:
- Математика II
- Материаловедение
- Техническая физика I
- Техническая механика I
- Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский/немецкий/словацкий/испанский)
- Физическая культура и спорт / Лечебная физкультура
- Выборочные предметы:
- Дополнительные упражнения по математике II
- Инженерная графика
- Семинар по физике II
- Социология
2 курс
3 семестр
- Обязательные предметы:
- Механика жидкостей
- Право для инженеров
- Сопротивление материалов
- Техническая физика II
- Технология I
- Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
- Численные методы
- Техническая механика II
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский/немецкий/словацкий/испанский)
- Физическая культура и спорт / Лечебная физкультура
- Выборочные предметы:
- Семинар по физике III
- Интересная математика и физика
4 семестр
- Обязательные предметы:
- Конструирование I
- Технология II
- Термодинамика
- Производственная практика
- Основы менеджмента
- Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
- Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский/немецкий/словацкий/испанский)
- Конструктивная геометрия
- Основы статистического анализа
- Физическая культура и спорт / Лечебная физкультура
- Выборочные предметы:
- Безопасность технологических устройств
- Дифференциальные уравнения
- Математика III
3 курс
5 семестр
- Обязательные предметы:
- Автоматизация и измерения
- Базы данных и интернет
- Интегрированные системы менеджмента
- Микропроцессорная техника
- Программные технологии
6 семестр
- Обязательные предметы:
- Бакалаврская работа
- Информационные и управляющие системы
- Компьютерные сети
- Государственный экзамен (формальный предмет)
Карьерные перспективы
Выпускники программы «Автоматизация и компьютеризация машин и процессов» обладают универсальными техническими и цифровыми навыками, благодаря чему востребованы в различных секторах промышленности, энергетики, машиностроения и информационных технологий. Программа формирует инженеров нового поколения, способных проектировать, анализировать и внедрять современные автоматизированные и компьютеризированные системы в условиях Индустрии 4.0.
Возможные должности:
- инженер по автоматизации и программируемым логическим контроллерам (ПЛК)
- разработчик SCADA и HMI решений
- инженер по технической диагностике и надежности
- специалист по внедрению CAD/CAM/CAE систем
- системный интегратор промышленных решений
- инженер по обслуживанию роботизированных комплексов
- разработчик интеллектуальных систем управления
- консультант по цифровизации и автоматизации производств
Сферы трудоустройства:
- машиностроительные и производственные предприятия
- компании по внедрению и обслуживанию автоматизированных систем
- логистические и распределительные центры
- центры научных исследований и опытно-конструкторские бюро
- международные корпорации в сфере промышленной автоматизации
Примеры работодателей:
- Garrett – производственные решения для автоиндустрии
- Danfoss Power Solutions – энергоэффективные технологии и автоматизация
- Photoneo – 3D-визуализация, машинное зрение и роботизация
- KUKA Slovakia – робототехника и логистические решения
Продолжение обучения
После завершения бакалаврской программы выпускники могут поступить на магистратуру (инженерская степень — Ing.) по смежным и углублённым направлениям.
Возможные магистерские программы:
- Автоматизация и информатизация производств
- Мехатроника
- Робототехника и интеллектуальные системы
- Киберфизические системы в машиностроении
- Промышленные информационные технологии и управление
Магистратура даёт возможность углубить знания в области цифровизации производств, управления большими массивами данных, искусственного интеллекта в автоматизации и подготовиться к научной деятельности или докторантуре. Также возможен академический обмен и стажировки за границей по программам Erasmus+, что открывает путь к международной карьере.
Как поступить на программу «Автоматизация и компьютеризация машин и процессов» в STU
1. Кто может подать документы
Подать документы на программу могут все абитуриенты, имеющие полное среднее или среднее специальное образование с аттестатом зрелости (maturita), а также те, кто завершает обучение в текущем учебном году. Это базовое условие для поступления на бакалаврские программы Словацкого технического университета в Братиславе (STU Bratislava).
2. Без вступительных экзаменов
Поступление на программу «Автоматизация и компьютеризация машин и процессов» осуществляется без вступительных испытаний. Отбор проводится на основе:
- среднего балла за 8–10 классы (или эквивалент по другой системе образования);
- оценок за первый семестр 11 класса — если вы ещё учитесь в школе на момент подачи документов.
3. Язык обучения и подтверждение
Обучение проводится на словацком языке. Для зачисления необходимо:
- сдать вступительный языковой тест при университете,
- или предоставить действующий сертификат, подтверждающий знание словацкого языка на уровне B1 или B2.
4. Сроки подачи документов
- Основной приём: до конца апреля текущего года.
- Дополнительный приём: летом, если останутся свободные места.
5. Порядок зачисления
Все кандидаты формируют рейтинг на основе конкурсных баллов. Зачисление производится по результатам рейтинга — проходят те, кто набрал наибольшее количество баллов в пределах установленного количества мест. Информация о приёме и статусе заявки отображается в личном кабинете поступающего.
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