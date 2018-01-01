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Специальности

Автоматизация и компьютеризация машин и процессов

Бакалавриат по программе «Автоматизация и компьютеризация машин и процессов» в STU

  • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
  • Факультет: Машиностроительный факультет (SjF)
  • Уровень: Бакалавриат | Продолжительность: 3 года | Форма обучения: Очная
  • Язык обучения: Словацкий
  • Поступление: Без вступительных экзаменов

О программе

Программа ориентирована на автоматизацию и управление машинами, техническими системами и производственными процессами. Обучение охватывает проектирование и интеграцию информационно-управляющих систем, программирование микропроцессорных устройств и промышленных контроллеров, использование баз данных и роботизированных технологий. Это основа для карьеры в умной промышленности (Индустрия 4.0).

Эта программа даёт возможность получить качественное высшее техническое образование в Словакии и диплом, признанный в странах Европейского союза. Обучение проходит в государственном техническом вузе — STU в Братиславе, столице Словакии.

Чему вы научитесь

  • Понимать принципы автоматизации и цифровизации в машиностроении
  • Разрабатывать и моделировать управляющие алгоритмы и интерфейсы
  • Работать с программируемыми логическими контроллерами (PLC), системами SCADA и HMI
  • Программировать промышленные роботы и микроконтроллеры
  • Использовать инженерное ПО: Siemens Tecnomatix, MATLAB, LabVIEW и др.

Практическое обучение

Студенты работают в специализированных лабораториях, используют симуляционные среды, 3D-печать, участвуют в практических проектах и могут получить ценные сертификаты (например, Siemens Tecnomatix Process Simulate, §21 и другие). Программа тесно связана с индустрией — включая сотрудничество с компаниями и командой STUBA Green Team.

Карьерные перспективы

  • Программист промышленных роботов: разработка и внедрение приложений для роботизированных производств
  • PLC-программист: программирование и обслуживание логических контроллеров, визуализация и диагностика
  • Инженер-программист: разработка ПО для автоматизированных систем управления
  • Менеджер проектов по автоматизации и робототехнике: координация проектов, управление командами и задачами

Преимущества программы

  • Без вступительных экзаменов
  • Бесплатное обучение для студентов из Украины и ЕС
  • Модернизированные лаборатории и оборудование
  • Сертификация и участие в реальных инженерных проектах
  • Поддержка карьерного роста и возможность поступления в магистратуру
  • Обучение в Словакии в государственном университете Европы
  • Трудоустройство в ЕС и международные карьерные перспективы

Заполни заявку на сайте postupai.com и начни путь в мир интеллектуальной инженерии уже сегодня.

Учебная программа «Автоматизация и компьютеризация машин и процессов»

Ниже представлены предметы учебной программы «Автоматизация и компьютеризация машин и процессов». В первом семестре студент должен набрать 30 кредитов (ECTS), а общее количество кредитов за весь трёхлетний период обучения составляет 180.

1 курс

1 семестр

  • Обязательные предметы:
    • Математика I
    • Программирование
    • Техническая химия
    • Основы машиностроения
  • Выборочные предметы:
    • История техники
    • Дополнительные упражнения по математике I
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (немецкий/словацкий/испанский)
    • Семинар по физике I
    • Физическая культура и спорт

2 семестр

  • Обязательные предметы:
    • Математика II
    • Материаловедение
    • Техническая физика I
    • Техническая механика I
  • Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский/немецкий/словацкий/испанский)
    • Физическая культура и спорт / Лечебная физкультура
  • Выборочные предметы:
    • Дополнительные упражнения по математике II
    • Инженерная графика
    • Семинар по физике II
    • Социология

2 курс

3 семестр

  • Обязательные предметы:
    • Механика жидкостей
    • Право для инженеров
    • Сопротивление материалов
    • Техническая физика II
    • Технология I
  • Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
    • Численные методы
    • Техническая механика II
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский/немецкий/словацкий/испанский)
    • Физическая культура и спорт / Лечебная физкультура
  • Выборочные предметы:
    • Семинар по физике III
    • Интересная математика и физика

4 семестр

  • Обязательные предметы:
    • Конструирование I
    • Технология II
    • Термодинамика
    • Производственная практика
    • Основы менеджмента
  • Обязательные выборочные предметы (минимум 1 предмет):
    • Профессиональная коммуникация на иностранном языке (английский/немецкий/словацкий/испанский)
    • Конструктивная геометрия
    • Основы статистического анализа
    • Физическая культура и спорт / Лечебная физкультура
  • Выборочные предметы:
    • Безопасность технологических устройств
    • Дифференциальные уравнения
    • Математика III

3 курс

5 семестр

  • Обязательные предметы:
    • Автоматизация и измерения
    • Базы данных и интернет
    • Интегрированные системы менеджмента
    • Микропроцессорная техника
    • Программные технологии

6 семестр

  • Обязательные предметы:
    • Бакалаврская работа
    • Информационные и управляющие системы
    • Компьютерные сети
    • Государственный экзамен (формальный предмет)

Карьерные перспективы

Выпускники программы «Автоматизация и компьютеризация машин и процессов» обладают универсальными техническими и цифровыми навыками, благодаря чему востребованы в различных секторах промышленности, энергетики, машиностроения и информационных технологий. Программа формирует инженеров нового поколения, способных проектировать, анализировать и внедрять современные автоматизированные и компьютеризированные системы в условиях Индустрии 4.0.

Возможные должности:

  • инженер по автоматизации и программируемым логическим контроллерам (ПЛК)
  • разработчик SCADA и HMI решений
  • инженер по технической диагностике и надежности
  • специалист по внедрению CAD/CAM/CAE систем
  • системный интегратор промышленных решений
  • инженер по обслуживанию роботизированных комплексов
  • разработчик интеллектуальных систем управления
  • консультант по цифровизации и автоматизации производств

Сферы трудоустройства:

  • машиностроительные и производственные предприятия
  • компании по внедрению и обслуживанию автоматизированных систем
  • логистические и распределительные центры
  • центры научных исследований и опытно-конструкторские бюро
  • международные корпорации в сфере промышленной автоматизации

Примеры работодателей:

  • Garrett – производственные решения для автоиндустрии
  • Danfoss Power Solutions – энергоэффективные технологии и автоматизация
  • Photoneo – 3D-визуализация, машинное зрение и роботизация
  • KUKA Slovakia – робототехника и логистические решения

Продолжение обучения

После завершения бакалаврской программы выпускники могут поступить на магистратуру (инженерская степень — Ing.) по смежным и углублённым направлениям.

Возможные магистерские программы:

  • Автоматизация и информатизация производств
  • Мехатроника
  • Робототехника и интеллектуальные системы
  • Киберфизические системы в машиностроении
  • Промышленные информационные технологии и управление

Магистратура даёт возможность углубить знания в области цифровизации производств, управления большими массивами данных, искусственного интеллекта в автоматизации и подготовиться к научной деятельности или докторантуре. Также возможен академический обмен и стажировки за границей по программам Erasmus+, что открывает путь к международной карьере.

Как поступить на программу «Автоматизация и компьютеризация машин и процессов» в STU

1. Кто может подать документы

Подать документы на программу могут все абитуриенты, имеющие полное среднее или среднее специальное образование с аттестатом зрелости (maturita), а также те, кто завершает обучение в текущем учебном году. Это базовое условие для поступления на бакалаврские программы Словацкого технического университета в Братиславе (STU Bratislava).

2. Без вступительных экзаменов

Поступление на программу «Автоматизация и компьютеризация машин и процессов» осуществляется без вступительных испытаний. Отбор проводится на основе:

  • среднего балла за 8–10 классы (или эквивалент по другой системе образования);
  • оценок за первый семестр 11 класса — если вы ещё учитесь в школе на момент подачи документов.

3. Язык обучения и подтверждение

Обучение проводится на словацком языке. Для зачисления необходимо:

  • сдать вступительный языковой тест при университете,
  • или предоставить действующий сертификат, подтверждающий знание словацкого языка на уровне B1 или B2.

4. Сроки подачи документов

  • Основной приём: до конца апреля текущего года.
  • Дополнительный приём: летом, если останутся свободные места.

5. Порядок зачисления

Все кандидаты формируют рейтинг на основе конкурсных баллов. Зачисление производится по результатам рейтинга — проходят те, кто набрал наибольшее количество баллов в пределах установленного количества мест. Информация о приёме и статусе заявки отображается в личном кабинете поступающего.

Нужна помощь?

Мы сопровождаем поступающих на каждом этапе: от выбора подходящей программы и подачи документов до регистрации в университете и заселения в общежитие. Свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатную консультацию!

Словацкий технический университет в Братиславе

Термин подачи заявки: до 30.04.2026
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc. (3-4 года)
  • Инженер (магистратура) - Ing. arch. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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