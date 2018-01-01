Бакалавриат по программе «Автоматизация и компьютеризация машин и процессов» в STU

Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

Факультет: Машиностроительный факультет (SjF)

Машиностроительный факультет (SjF) Уровень: Бакалавриат | Продолжительность: 3 года | Форма обучения: Очная

Бакалавриат | 3 года | Очная Язык обучения: Словацкий

Словацкий Поступление: Без вступительных экзаменов

О программе

Программа ориентирована на автоматизацию и управление машинами, техническими системами и производственными процессами. Обучение охватывает проектирование и интеграцию информационно-управляющих систем, программирование микропроцессорных устройств и промышленных контроллеров, использование баз данных и роботизированных технологий. Это основа для карьеры в умной промышленности (Индустрия 4.0).

Эта программа даёт возможность получить качественное высшее техническое образование в Словакии и диплом, признанный в странах Европейского союза. Обучение проходит в государственном техническом вузе — STU в Братиславе, столице Словакии.

Чему вы научитесь

Понимать принципы автоматизации и цифровизации в машиностроении

Разрабатывать и моделировать управляющие алгоритмы и интерфейсы

Работать с программируемыми логическими контроллерами (PLC), системами SCADA и HMI

Программировать промышленные роботы и микроконтроллеры

Использовать инженерное ПО: Siemens Tecnomatix, MATLAB, LabVIEW и др.

Практическое обучение

Студенты работают в специализированных лабораториях, используют симуляционные среды, 3D-печать, участвуют в практических проектах и могут получить ценные сертификаты (например, Siemens Tecnomatix Process Simulate, §21 и другие). Программа тесно связана с индустрией — включая сотрудничество с компаниями и командой STUBA Green Team.

Карьерные перспективы

Программист промышленных роботов: разработка и внедрение приложений для роботизированных производств

разработка и внедрение приложений для роботизированных производств PLC-программист: программирование и обслуживание логических контроллеров, визуализация и диагностика

программирование и обслуживание логических контроллеров, визуализация и диагностика Инженер-программист: разработка ПО для автоматизированных систем управления

разработка ПО для автоматизированных систем управления Менеджер проектов по автоматизации и робототехнике: координация проектов, управление командами и задачами

Преимущества программы

Без вступительных экзаменов

Бесплатное обучение для студентов из Украины и ЕС

Модернизированные лаборатории и оборудование

Сертификация и участие в реальных инженерных проектах

Поддержка карьерного роста и возможность поступления в магистратуру

Обучение в Словакии в государственном университете Европы

Трудоустройство в ЕС и международные карьерные перспективы

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