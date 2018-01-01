Бакалаврат за програмою «Автоматизація та комп'ютеризація машин і процесів» в STU
- Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
- Факультет: Машинобудівний факультет (SjF)
- Рівень: Бакалаврат | Тривалість: 3 роки | Форма навчання: Денна
- Мова навчання: Словацька
- Вступ: Без вступних іспитів
Про програму
Програма орієнтована на автоматизацію та управління машинами, технічними системами і виробничими процесами. Навчання охоплює проєктування та інтеграцію інформаційно-керуючих систем, програмування мікропроцесорних пристроїв і промислових контролерів, використання баз даних і роботизованих технологій. Це основа для кар'єри в розумній промисловості (Індустрія 4.0).
Ця програма дає можливість здобути якісну вищу технічну освіту в Словаччині та диплом, визнаний у країнах Європейського Союзу. Навчання проходить у державному технічному університеті — STU в Братиславі, столиці Словаччини.
Чому ви навчитесь
- Розуміти принципи автоматизації та цифровізації в машинобудуванні
- Розробляти й моделювати алгоритми управління та інтерфейси
- Працювати з програмованими логічними контролерами (PLC), системами SCADA і HMI
- Програмувати промислові роботи та мікроконтролери
- Використовувати інженерне ПЗ: Siemens Tecnomatix, MATLAB, LabVIEW та ін.
Практичне навчання
Студенти працюють у спеціалізованих лабораторіях, використовують симуляційні середовища, 3D-друк, беруть участь у практичних проєктах і можуть отримати цінні сертифікати (наприклад, Siemens Tecnomatix Process Simulate, §21 та інші). Програма тісно пов'язана з галуззю — включаючи співпрацю з компаніями та командою STUBA Green Team.
Кар'єрні перспективи
- Програміст промислових роботів: розробка та впровадження застосунків для роботизованого виробництва
- PLC-програміст: програмування та обслуговування логічних контролерів, візуалізація та діагностика
- Інженер-програміст: розробка ПЗ для автоматизованих систем керування
- Менеджер проєктів з автоматизації та робототехніки: координація проєктів, управління командами та завданнями
Переваги програми
- Без вступних іспитів
- Безкоштовне навчання для студентів з України та ЄС
- Модернізовані лабораторії та обладнання
- Сертифікація та участь у реальних інженерних проєктах
- Підтримка кар'єрного розвитку та можливість вступу до магістратури
- Навчання в Словаччині в державному університеті Європи
- Працевлаштування в ЄС та міжнародні кар'єрні перспективи
Заповни заявку на сайті postupai.com і почни шлях у світ інтелектуальної інженерії вже сьогодні.
Навчальна програма «Автоматизація та комп'ютеризація машин і процесів»
Нижче представлені предмети навчальної програми «Автоматизація та комп'ютеризація машин і процесів». У першому семестрі студент повинен набрати 30 кредитів (ECTS), а загальна кількість кредитів за весь трирічний період навчання складає 180.
1 курс
1 семестр
- Обов'язкові предмети:
- Математика I
- Програмування
- Технічна хімія
- Основи машинобудування
- Вибіркові предмети:
- Історія техніки
- Додаткові вправи з математики I
- Професійна комунікація іноземною мовою (німецька/словацька/іспанська)
- Семінар з фізики I
- Фізична культура і спорт
2 семестр
- Обов'язкові предмети:
- Математика II
- Матеріалознавство
- Технічна фізика I
- Технічна механіка I
- Обов'язкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
- Професійна комунікація іноземною мовою (англійська/німецька/словацька/іспанська)
- Фізична культура і спорт / Лікувальна фізкультура
- Вибіркові предмети:
- Додаткові вправи з математики II
- Інженерна графіка
- Семінар з фізики II
- Соціологія
2 курс
3 семестр
- Обов'язкові предмети:
- Механіка рідин
- Право для інженерів
- Опір матеріалів
- Технічна фізика II
- Технологія I
- Обов'язкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
- Чисельні методи
- Технічна механіка II
- Професійна комунікація іноземною мовою (англійська/німецька/словацька/іспанська)
- Фізична культура і спорт / Лікувальна фізкультура
- Вибіркові предмети:
- Семінар з фізики III
- Цікава математика і фізика
4 семестр
- Обов'язкові предмети:
- Конструювання I
- Технологія II
- Термодинаміка
- Виробнича практика
- Основи менеджменту
- Обов'язкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
- Професійна комунікація іноземною мовою (англійська/німецька/словацька/іспанська)
- Конструктивна геометрія
- Основи статистичного аналізу
- Фізична культура і спорт / Лікувальна фізкультура
- Вибіркові предмети:
- Безпека технологічних пристроїв
- Диференціальні рівняння
- Математика III
3 курс
5 семестр
- Обов'язкові предмети:
- Автоматизація і вимірювання
- Бази даних та інтернет
- Інтегровані системи менеджменту
- Мікропроцесорна техніка
- Програмні технології
6 семестр
- Обов'язкові предмети:
- Бакалаврська робота
- Інформаційні та керуючі системи
- Комп'ютерні мережі
- Державний іспит (формальний предмет)
Кар'єрні перспективи
Випускники програми «Автоматизація та комп’ютеризація машин і процесів» володіють універсальними технічними та цифровими навичками, завдяки чому затребувані в різних секторах промисловості, енергетики, машинобудування та інформаційних технологій. Програма формує інженерів нового покоління, здатних проєктувати, аналізувати та впроваджувати сучасні автоматизовані та комп’ютеризовані системи в умовах Індустрії 4.0.
Можливі посади:
- інженер з автоматизації та програмованих логічних контролерів (ПЛК)
- розробник SCADA та HMI рішень
- інженер з технічної діагностики та надійності
- фахівець із впровадження CAD/CAM/CAE систем
- системний інтегратор промислових рішень
- інженер з обслуговування роботизованих комплексів
- розробник інтелектуальних систем керування
- консультант з цифровізації та автоматизації виробництв
Сфери працевлаштування:
- машинобудівні та виробничі підприємства
- компанії з впровадження та обслуговування автоматизованих систем
- логістичні та розподільчі центри
- центри наукових досліджень та конструкторські бюро
- міжнародні корпорації у сфері промислової автоматизації
Приклади роботодавців:
- Garrett – виробничі рішення для автомобільної промисловості
- Danfoss Power Solutions – енергоефективні технології та автоматизація
- Photoneo – 3D-візуалізація, машинний зір і роботизація
- KUKA Slovakia – робототехніка та логістичні рішення
Продовження навчання
Після завершення бакалаврської програми випускники можуть вступити до магістратури (інженерський ступінь — Ing.) за суміжними та поглибленими напрямами.
Можливі магістерські програми:
- Автоматизація та інформатизація виробництв
- Мехатроніка
- Робототехніка та інтелектуальні системи
- Кіберфізичні системи в машинобудуванні
- Промислові інформаційні технології та управління
Магістратура надає можливість поглибити знання у сфері цифровізації виробництв, роботи з великими масивами даних, використання штучного інтелекту в автоматизації та підготуватися до наукової діяльності або докторантури. Також можлива участь в академічних обмінах і стажуваннях за кордоном за програмами Erasmus+, що відкриває шлях до міжнародної кар'єри.
Як вступити на програму «Автоматизація та комп’ютеризація машин і процесів» в STU
1. Хто може подати документи
Подати документи на програму можуть усі абітурієнти, які мають повну загальну середню або середню спеціальну освіту з атестатом зрілості (maturita), а також ті, хто завершує навчання у поточному навчальному році. Це є базовою умовою для вступу на бакалаврські програми Словацького технічного університету в Братиславі (STU Bratislava).
2. Без вступних іспитів
Вступ на програму «Автоматизація та комп’ютеризація машин і процесів» здійснюється без вступних іспитів. Відбір проводиться на основі:
- середнього бала за 8–10 класи (або еквівалент за іншою освітньою системою);
- оцінок за перший семестр 11 класу — якщо ви ще навчаєтесь на момент подачі документів.
3. Мова навчання та підтвердження
Навчання відбувається словацькою мовою. Для зарахування необхідно:
- пройти вступний мовний тест при університеті,
- або надати чинний сертифікат, що підтверджує знання словацької мови на рівні B1 або B2.
4. Терміни подачі документів
- Основний прийом: до кінця квітня поточного року.
- Додатковий прийом: влітку — за наявності вільних місць.
5. Порядок зарахування
Усі кандидати формують рейтинг на основі конкурсних балів. Зарахування відбувається за результатами рейтингу — проходять ті, хто набрав найбільшу кількість балів у межах встановленого ліміту місць. Інформація про прийом і статус заявки відображається в особистому кабінеті вступника.
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