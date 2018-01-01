Бакалаврат за програмою «Автоматизація та комп'ютеризація машин і процесів» в STU

Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

Факультет: Машинобудівний факультет (SjF)

Машинобудівний факультет (SjF) Рівень: Бакалаврат | Тривалість: 3 роки | Форма навчання: Денна

Бакалаврат | 3 роки | Денна Мова навчання: Словацька

Словацька Вступ: Без вступних іспитів

Про програму

Програма орієнтована на автоматизацію та управління машинами, технічними системами і виробничими процесами. Навчання охоплює проєктування та інтеграцію інформаційно-керуючих систем, програмування мікропроцесорних пристроїв і промислових контролерів, використання баз даних і роботизованих технологій. Це основа для кар'єри в розумній промисловості (Індустрія 4.0).

Ця програма дає можливість здобути якісну вищу технічну освіту в Словаччині та диплом, визнаний у країнах Європейського Союзу. Навчання проходить у державному технічному університеті — STU в Братиславі, столиці Словаччини.

Чому ви навчитесь

Розуміти принципи автоматизації та цифровізації в машинобудуванні

Розробляти й моделювати алгоритми управління та інтерфейси

Працювати з програмованими логічними контролерами (PLC), системами SCADA і HMI

Програмувати промислові роботи та мікроконтролери

Використовувати інженерне ПЗ: Siemens Tecnomatix, MATLAB, LabVIEW та ін.

Практичне навчання

Студенти працюють у спеціалізованих лабораторіях, використовують симуляційні середовища, 3D-друк, беруть участь у практичних проєктах і можуть отримати цінні сертифікати (наприклад, Siemens Tecnomatix Process Simulate, §21 та інші). Програма тісно пов'язана з галуззю — включаючи співпрацю з компаніями та командою STUBA Green Team.

Кар'єрні перспективи

Програміст промислових роботів: розробка та впровадження застосунків для роботизованого виробництва

розробка та впровадження застосунків для роботизованого виробництва PLC-програміст: програмування та обслуговування логічних контролерів, візуалізація та діагностика

програмування та обслуговування логічних контролерів, візуалізація та діагностика Інженер-програміст: розробка ПЗ для автоматизованих систем керування

розробка ПЗ для автоматизованих систем керування Менеджер проєктів з автоматизації та робототехніки: координація проєктів, управління командами та завданнями

Переваги програми

Без вступних іспитів

Безкоштовне навчання для студентів з України та ЄС

Модернізовані лабораторії та обладнання

Сертифікація та участь у реальних інженерних проєктах

Підтримка кар'єрного розвитку та можливість вступу до магістратури

Навчання в Словаччині в державному університеті Європи

Працевлаштування в ЄС та міжнародні кар'єрні перспективи

Заповни заявку на сайті postupai.com і почни шлях у світ інтелектуальної інженерії вже сьогодні.