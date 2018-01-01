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Головна Спеціальності Автоматизація та комп'ютеризація машин і процесів
Спеціальності

Автоматизація та комп'ютеризація машин і процесів

Бакалаврат за програмою «Автоматизація та комп'ютеризація машин і процесів» в STU

  • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
  • Факультет: Машинобудівний факультет (SjF)
  • Рівень: Бакалаврат | Тривалість: 3 роки | Форма навчання: Денна
  • Мова навчання: Словацька
  • Вступ: Без вступних іспитів

Про програму

Програма орієнтована на автоматизацію та управління машинами, технічними системами і виробничими процесами. Навчання охоплює проєктування та інтеграцію інформаційно-керуючих систем, програмування мікропроцесорних пристроїв і промислових контролерів, використання баз даних і роботизованих технологій. Це основа для кар'єри в розумній промисловості (Індустрія 4.0).

Ця програма дає можливість здобути якісну вищу технічну освіту в Словаччині та диплом, визнаний у країнах Європейського Союзу. Навчання проходить у державному технічному університеті — STU в Братиславі, столиці Словаччини.

Чому ви навчитесь

  • Розуміти принципи автоматизації та цифровізації в машинобудуванні
  • Розробляти й моделювати алгоритми управління та інтерфейси
  • Працювати з програмованими логічними контролерами (PLC), системами SCADA і HMI
  • Програмувати промислові роботи та мікроконтролери
  • Використовувати інженерне ПЗ: Siemens Tecnomatix, MATLAB, LabVIEW та ін.

Практичне навчання

Студенти працюють у спеціалізованих лабораторіях, використовують симуляційні середовища, 3D-друк, беруть участь у практичних проєктах і можуть отримати цінні сертифікати (наприклад, Siemens Tecnomatix Process Simulate, §21 та інші). Програма тісно пов'язана з галуззю — включаючи співпрацю з компаніями та командою STUBA Green Team.

Кар'єрні перспективи

  • Програміст промислових роботів: розробка та впровадження застосунків для роботизованого виробництва
  • PLC-програміст: програмування та обслуговування логічних контролерів, візуалізація та діагностика
  • Інженер-програміст: розробка ПЗ для автоматизованих систем керування
  • Менеджер проєктів з автоматизації та робототехніки: координація проєктів, управління командами та завданнями

Переваги програми

  • Без вступних іспитів
  • Безкоштовне навчання для студентів з України та ЄС
  • Модернізовані лабораторії та обладнання
  • Сертифікація та участь у реальних інженерних проєктах
  • Підтримка кар'єрного розвитку та можливість вступу до магістратури
  • Навчання в Словаччині в державному університеті Європи
  • Працевлаштування в ЄС та міжнародні кар'єрні перспективи

Заповни заявку на сайті postupai.com і почни шлях у світ інтелектуальної інженерії вже сьогодні.

Навчальна програма «Автоматизація та комп'ютеризація машин і процесів»

Нижче представлені предмети навчальної програми «Автоматизація та комп'ютеризація машин і процесів». У першому семестрі студент повинен набрати 30 кредитів (ECTS), а загальна кількість кредитів за весь трирічний період навчання складає 180.

1 курс

1 семестр

  • Обов'язкові предмети:
    • Математика I
    • Програмування
    • Технічна хімія
    • Основи машинобудування
  • Вибіркові предмети:
    • Історія техніки
    • Додаткові вправи з математики I
    • Професійна комунікація іноземною мовою (німецька/словацька/іспанська)
    • Семінар з фізики I
    • Фізична культура і спорт

2 семестр

  • Обов'язкові предмети:
    • Математика II
    • Матеріалознавство
    • Технічна фізика I
    • Технічна механіка I
  • Обов'язкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
    • Професійна комунікація іноземною мовою (англійська/німецька/словацька/іспанська)
    • Фізична культура і спорт / Лікувальна фізкультура
  • Вибіркові предмети:
    • Додаткові вправи з математики II
    • Інженерна графіка
    • Семінар з фізики II
    • Соціологія

2 курс

3 семестр

  • Обов'язкові предмети:
    • Механіка рідин
    • Право для інженерів
    • Опір матеріалів
    • Технічна фізика II
    • Технологія I
  • Обов'язкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
    • Чисельні методи
    • Технічна механіка II
    • Професійна комунікація іноземною мовою (англійська/німецька/словацька/іспанська)
    • Фізична культура і спорт / Лікувальна фізкультура
  • Вибіркові предмети:
    • Семінар з фізики III
    • Цікава математика і фізика

4 семестр

  • Обов'язкові предмети:
    • Конструювання I
    • Технологія II
    • Термодинаміка
    • Виробнича практика
    • Основи менеджменту
  • Обов'язкові вибіркові предмети (мінімум 1 предмет):
    • Професійна комунікація іноземною мовою (англійська/німецька/словацька/іспанська)
    • Конструктивна геометрія
    • Основи статистичного аналізу
    • Фізична культура і спорт / Лікувальна фізкультура
  • Вибіркові предмети:
    • Безпека технологічних пристроїв
    • Диференціальні рівняння
    • Математика III

3 курс

5 семестр

  • Обов'язкові предмети:
    • Автоматизація і вимірювання
    • Бази даних та інтернет
    • Інтегровані системи менеджменту
    • Мікропроцесорна техніка
    • Програмні технології

6 семестр

  • Обов'язкові предмети:
    • Бакалаврська робота
    • Інформаційні та керуючі системи
    • Комп'ютерні мережі
    • Державний іспит (формальний предмет)

Кар'єрні перспективи

Випускники програми «Автоматизація та комп’ютеризація машин і процесів» володіють універсальними технічними та цифровими навичками, завдяки чому затребувані в різних секторах промисловості, енергетики, машинобудування та інформаційних технологій. Програма формує інженерів нового покоління, здатних проєктувати, аналізувати та впроваджувати сучасні автоматизовані та комп’ютеризовані системи в умовах Індустрії 4.0.

Можливі посади:

  • інженер з автоматизації та програмованих логічних контролерів (ПЛК)
  • розробник SCADA та HMI рішень
  • інженер з технічної діагностики та надійності
  • фахівець із впровадження CAD/CAM/CAE систем
  • системний інтегратор промислових рішень
  • інженер з обслуговування роботизованих комплексів
  • розробник інтелектуальних систем керування
  • консультант з цифровізації та автоматизації виробництв

Сфери працевлаштування:

  • машинобудівні та виробничі підприємства
  • компанії з впровадження та обслуговування автоматизованих систем
  • логістичні та розподільчі центри
  • центри наукових досліджень та конструкторські бюро
  • міжнародні корпорації у сфері промислової автоматизації

Приклади роботодавців:

  • Garrett – виробничі рішення для автомобільної промисловості
  • Danfoss Power Solutions – енергоефективні технології та автоматизація
  • Photoneo – 3D-візуалізація, машинний зір і роботизація
  • KUKA Slovakia – робототехніка та логістичні рішення

Продовження навчання

Після завершення бакалаврської програми випускники можуть вступити до магістратури (інженерський ступінь — Ing.) за суміжними та поглибленими напрямами.

Можливі магістерські програми:

  • Автоматизація та інформатизація виробництв
  • Мехатроніка
  • Робототехніка та інтелектуальні системи
  • Кіберфізичні системи в машинобудуванні
  • Промислові інформаційні технології та управління

Магістратура надає можливість поглибити знання у сфері цифровізації виробництв, роботи з великими масивами даних, використання штучного інтелекту в автоматизації та підготуватися до наукової діяльності або докторантури. Також можлива участь в академічних обмінах і стажуваннях за кордоном за програмами Erasmus+, що відкриває шлях до міжнародної кар'єри.

Як вступити на програму «Автоматизація та комп’ютеризація машин і процесів» в STU

1. Хто може подати документи

Подати документи на програму можуть усі абітурієнти, які мають повну загальну середню або середню спеціальну освіту з атестатом зрілості (maturita), а також ті, хто завершує навчання у поточному навчальному році. Це є базовою умовою для вступу на бакалаврські програми Словацького технічного університету в Братиславі (STU Bratislava).

2. Без вступних іспитів

Вступ на програму «Автоматизація та комп’ютеризація машин і процесів» здійснюється без вступних іспитів. Відбір проводиться на основі:

  • середнього бала за 8–10 класи (або еквівалент за іншою освітньою системою);
  • оцінок за перший семестр 11 класу — якщо ви ще навчаєтесь на момент подачі документів.

3. Мова навчання та підтвердження

Навчання відбувається словацькою мовою. Для зарахування необхідно:

  • пройти вступний мовний тест при університеті,
  • або надати чинний сертифікат, що підтверджує знання словацької мови на рівні B1 або B2.

4. Терміни подачі документів

  • Основний прийом: до кінця квітня поточного року.
  • Додатковий прийом: влітку — за наявності вільних місць.

5. Порядок зарахування

Усі кандидати формують рейтинг на основі конкурсних балів. Зарахування відбувається за результатами рейтингу — проходять ті, хто набрав найбільшу кількість балів у межах встановленого ліміту місць. Інформація про прийом і статус заявки відображається в особистому кабінеті вступника.

Потрібна допомога?

Ми супроводжуємо абітурієнтів на кожному етапі: від вибору навчальної програми та подачі документів до реєстрації в університеті та поселення в гуртожиток. Зв’яжіться з нами, щоб отримати безкоштовну консультацію!

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 30.04.2026
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
Безкоштовна консультація