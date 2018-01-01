Учебная программа: Экологическая производственная техника

Поступай в STU Братислава – без экзаменов

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Уровень: Бакалавриат | 3 года | Очная форма | Обучение на словацком языке

Бакалавриат | 3 года | Очная форма | Обучение на словацком языке Факультет: Машиностроительный факультет (SjF)

Машиностроительный факультет (SjF) Университет: Словацкий технический университет в Братиславе (STU)

Словацкий технический университет в Братиславе (STU) Программа: Technika ochrany životného prostredia

Technika ochrany životného prostredia Области: Машиностроение, охрана окружающей среды

Машиностроение, охрана окружающей среды Поступление: Без вступительных экзаменов

Без вступительных экзаменов Обучение: Бесплатное (на словацком языке)

Описание

Бакалаврская программа «Экологическая производственная техника» в STU Братислава сочетает в себе инженерные технологии и современные экологические подходы. Это идеальный выбор для тех, кто хочет проектировать производственные процессы с учетом устойчивого развития и охраны окружающей среды.

Программа объединяет ключевые дисциплины машиностроения, такие как конструирование, материаловедение и автоматизация, с инновациями в области аддитивного производства и экологических решений.

Почему стоит выбрать эту программу?

Фундаментальные инженерные знания: основы машиностроения, технологии производства, метрология, автоматизация и экология.

основы машиностроения, технологии производства, метрология, автоматизация и экология. Развитие инженерного и креативного мышления: решение реальных производственных задач и устойчивых решений.

решение реальных производственных задач и устойчивых решений. Современные цифровые инструменты: SolidWorks, SolidCAM, Inventor, Catia и другие CAx-системы.

SolidWorks, SolidCAM, Inventor, Catia и другие CAx-системы. Технологии и автоматизация: 3D-печать, 3D-сканирование, Rapid prototyping, CNC-программирование, ANSYS, EDEM, Matlab.

3D-печать, 3D-сканирование, Rapid prototyping, CNC-программирование, ANSYS, EDEM, Matlab. Практическое обучение: лаборатории, реальные кейсы, моделирование и проектирование.

Какие навыки вы получите?

Конструирование и проектирование в машиностроении

Экологически устойчивые технологические процессы

Работа с CAx-программами и инженерным ПО

Применение экологичных решений в производстве

Моделирование, прототипирование, автоматизация

Что вы будете изучать? (Примеры дисциплин)

Материаловедение и технологии обработки

Конструирование машин и механизмов

Автоматизация и метрология

Производственные системы и логистика

CAx и аддитивные технологии

Экологические аспекты производственных процессов

Перспективы после окончания

Выпускники находят работу в машиностроительных, производственных и экологических компаниях как в Словакии, так и по всей Европе. Возможные профессии:

Инженер-конструктор / технолог

Специалист по 3D-печати и цифровому производству

Оператор / программист CNC

Инженер-эколог

Специалист по устойчивому производству

Также возможен переход на магистратуру в области машиностроения, автоматизации или охраны окружающей среды.

Преимущества обучения в STU Братислава

Геолокация: столица Словакии – Братислава, центр Европы

Один из лучших технических вузов Европы – Словацкий технический университет (STU)

Бесплатное обучение для граждан Украины и ЕС

Поступление без вступительных экзаменов

Сопровождение и поддержка студентов

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