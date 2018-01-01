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Головна Спеціальності Екологічна виробнича техніка
Спеціальності

Екологічна виробнича техніка

Навчальна програма: Екологічна виробнича техніка

Вступай до STU в Братиславі – без вступних іспитів

Розпочни навчання в престижному технічному університеті Європи вже цього року.

  • Рівень: Бакалаврат | 3 роки | Денна форма | Навчання словацькою мовою
  • Факультет: Машинобудівний факультет (SjF)
  • Університет: Словацький технічний університет у Братиславі (STU)
  • Програма: Technika ochrany životného prostredia
  • Галузі: Машинобудування, охорона навколишнього середовища
  • Вступ: Без вступних іспитів
  • Навчання: Безкоштовне (словацькою мовою)

Опис

Бакалаврська програма «Екологічна виробнича техніка» в STU Братислава поєднує інженерні технології з сучасними екологічними підходами. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче проєктувати виробничі процеси з урахуванням принципів сталого розвитку та охорони довкілля.

Програма охоплює ключові дисципліни машинобудування, такі як конструювання, матеріалознавство, автоматизація, а також інновації в адитивному виробництві та екологічному проєктуванні.

Чому варто обрати цю програму?

  • Фундаментальні інженерні знання: основи машинобудування, виробничі технології, метрологія, автоматизація, екологія.
  • Розвиток інженерного та креативного мислення: розв’язання реальних виробничих завдань, створення сталих рішень.
  • Сучасні цифрові інструменти: SolidWorks, SolidCAM, Inventor, Catia та інші CAx-системи.
  • Технології та автоматизація: 3D-друк, 3D-сканування, Rapid prototyping, програмування верстатів з ЧПК, ANSYS, EDEM, Matlab.
  • Практичне навчання: робота в лабораторіях, реальні кейси, моделювання та проєктування.

Які навички ви отримаєте?

  • Конструювання та проєктування в машинобудуванні
  • Екологічно сталий підхід до виробничих процесів
  • Робота з CAx-програмами та інженерним ПЗ
  • Впровадження екологічних рішень у виробництво
  • Моделювання, прототипування, автоматизація

Що ви будете вивчати? (Приклади предметів)

  • Матеріалознавство та технології обробки
  • Конструювання машин і механізмів
  • Автоматизація та метрологія
  • Виробничі системи та логістика
  • CAx та адитивні технології
  • Екологічні аспекти виробничих процесів

Кар’єрні перспективи

Випускники працевлаштовуються в машинобудівних, виробничих і екологічних компаніях як у Словаччині, так і по всій Європі. Можливі професії:

  • Інженер-конструктор / технолог
  • Фахівець з 3D-друку та цифрового виробництва
  • Оператор / програміст верстатів з ЧПК
  • Інженер-еколог
  • Фахівець із сталого виробництва

Також можливе продовження навчання в магістратурі за напрямками машинобудування, автоматизації чи охорони довкілля.

Переваги навчання в STU Братислава

  • Геолокація: столиця Словаччини – Братислава, центр Європи
  • Один з провідних технічних університетів Європи – Словацький технічний університет (STU)
  • Безкоштовне навчання для громадян України та ЄС
  • Вступ без іспитів
  • Супровід та підтримка студентів

Готові зробити перший крок?

Зв’яжіться з нами, щоб дізнатися, як подати заявку та розпочати навчання на програмі «Екологічна виробнича техніка» у STU Братислава. Відкрийте для себе сучасну інженерну освіту вже сьогодні.

Навчальний план: Екологічна виробнича техніка

Загальна кількість ECTS-кредитів за весь період навчання: 180

Кредити на семестр: 30 ECTS

1 курс

Обов’язкові предмети:

  • Математика I
  • Програмування
  • Технічна хімія
  • Основи машинобудування

Вибіркові предмети:

  • Історія техніки
  • Додаткові заняття з математики I
  • Професійна комунікація іноземною мовою
  • Семінар з фізики I
  • Фізичне виховання та спорт

2 курс

Обов’язкові предмети:

  • Математика II
  • Матеріалознавство
  • Технічна фізика I
  • Технічна механіка I

Обов’язкові предмети за вибором (мін. 1 предмет):

  • Професійна комунікація іноземною мовою

Обов’язкові предмети за вибором (мін. 1 предмет):

  • Фізичне виховання та спорт
  • Лікувальна фізична культура

Вибіркові предмети:

  • Додаткові заняття з математики II
  • Інженерна графіка
  • Семінар з фізики II
  • Соціологія

3 курс

Обов’язкові предмети:

  • Механіка рідин
  • Право для інженерів
  • Пружність і міцність
  • Технічна фізика II
  • Технологія I

Обов’язкові предмети за вибором (мін. 1 предмет):

  • Професійна комунікація іноземною мовою

Обов’язкові предмети за вибором (мін. 1 предмет):

  • Фізичне виховання та спорт
  • Лікувальна фізична культура

Обов’язкові предмети за вибором (мін. 1 предмет):

  • Чисельні методи в математиці
  • Технічна механіка II

Вибіркові предмети:

  • Семінар з фізики III
  • Цікава математика і фізика

Кар'єрні можливості після завершення програми «Екологічна виробнича техніка»

Бакалаврська програма «Екологічна виробнича техніка» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) готує фахівців для сталого та екологічно безпечного виробництва. Випускники знаходять роботу в машинобудівній, виробничій та екологічній галузях.

Можливі посади

  • Технолог зі сталого виробництва – розробка та впровадження екологічно чистих і енергоефективних технологічних процесів.
  • Конструктор виробничого обладнання – проєктування машин і установок з урахуванням екологічних стандартів і принципів сталого розвитку.
  • Проєктант виробничих систем – моделювання та оптимізація виробничих ліній із мінімальним впливом на довкілля.
  • Інженер з охорони довкілля на виробництві – контроль і управління викидами, стічними водами, утилізацією відходів і дотриманням екологічних норм.
  • Фахівець з екологічного аудиту – підготовка екологічної документації, сертифікація підприємств, аудит екологічних ризиків і впровадження стандартів ISO 14001.

Де можна працювати

Випускники програми успішно працевлаштовуються в такі компанії, як:

  • Lear Corporation – виробництво автомобільних компонентів зі зосередженням на сталому розвитку
  • GA Drilling – інноваційні технології геотермального буріння
  • Microstep – розробка та виробництво верстатів з числовим програмним керуванням (CNC)
  • Chirana Medical – машинобудування в галузі медичного обладнання
  • А також в інжинірингових, екологічних і виробничих компаніях по всій Європі

Продовження навчання

Після завершення бакалаврату в Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) студенти можуть продовжити навчання в магістратурі за такими напрямами:

  • Екологічні технології (Environmentálne technológie)
  • Виробничі технології та менеджмент (Výrobné technológie a manažment)
  • Промислова інженерія (Priemyselné inžinierstvo)
  • Інтегрована безпека (Integrovaná bezpečnosť)

Магістратура доступна як у STU, так і в інших технічних університетах Словаччини та країн Європейського Союзу.

Як вступити на програму «Екологічна виробнича техніка» в STU у Братиславі

«Екологічна виробнича техніка» — це сучасна бакалаврська програма, що реалізується на Машинобудівному факультеті Словацького технічного університету (STU) у столиці Словаччини — Братиславі. Програма поєднує інженерну освіту з актуальними екологічними рішеннями, готуючи студентів у сфері сталого виробництва, охорони довкілля та раціонального використання ресурсів.

Якщо ви мрієте отримати вищу освіту в Словаччині, цікавитесь технічними науками, екологією та хочете навчатися безкоштовно словацькою мовою, ця програма може стати чудовим вибором.

Хто може подати документи

  • випускники шкіл з повною загальною середньою освітою (атестат зрілості);
  • учні випускних класів, які надають поточні оцінки;
  • абітурієнти, зацікавлені в екології, машинобудуванні та технічних спеціальностях.

Вступ без проблем: без іспитів

  • Вступні іспити не проводяться — зарахування здійснюється за середнім балом;
  • Навчання безкоштовне словацькою мовою для громадян України, ЄС та інших країн;
  • Основні критерії: середній бал за 8–10 класи та оцінки за перший семестр 11 класу (для поточних учнів);
  • Увага приділяється предметам, пов’язаним з технікою, хімією, біологією, математикою та екологією.

Мова навчання та підтвердження

  • Основна мова навчання — словацька;
  • Іноземні студенти повинні підтвердити знання мови одним із способів:
    • пройти внутрішній мовний тест STU;
    • надати міжнародний сертифікат рівня B1/B2.

Терміни подачі документів

  • Основний прийом — до 30 квітня;
  • Додатковий прийом — влітку, за наявності вільних місць;

Чому варто навчатися саме в Братиславі

  • Братислава — динамічне студентське місто з високим рівнем життя та доступними витратами;
  • STU — провідний технічний університет Словаччини з сильною інженерною базою та європейським дипломом;
  • Навчання в Словаччині — це вища освіта в Європі без фінансових бар’єрів;
  • Можливість продовження навчання в магістратурі або працевлаштування в країнах ЄС.

Потрібна допомога зі вступом?

Проєкт Postupai супроводжує студентів від вибору напряму до отримання студентського ВНП. Ми допоможемо вам:

  • визначитися з програмою;
  • зібрати та подати документи до STU;
  • скласти мовний тест;
  • поселитися в гуртожиток та адаптуватися до життя в Братиславі.

Запишіться на безкоштовну консультацію та отримайте індивідуальний план вступу!

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 30.04.2026
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
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