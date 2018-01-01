Навчальна програма: Екологічна виробнича техніка

Вступай до STU в Братиславі – без вступних іспитів

Розпочни навчання в престижному технічному університеті Європи вже цього року.

Рівень: Бакалаврат | 3 роки | Денна форма | Навчання словацькою мовою

Бакалаврат | 3 роки | Денна форма | Навчання словацькою мовою Факультет: Машинобудівний факультет (SjF)

Машинобудівний факультет (SjF) Університет: Словацький технічний університет у Братиславі (STU)

Словацький технічний університет у Братиславі (STU) Програма: Technika ochrany životného prostredia

Technika ochrany životného prostredia Галузі: Машинобудування, охорона навколишнього середовища

Машинобудування, охорона навколишнього середовища Вступ: Без вступних іспитів

Без вступних іспитів Навчання: Безкоштовне (словацькою мовою)

Опис

Бакалаврська програма «Екологічна виробнича техніка» в STU Братислава поєднує інженерні технології з сучасними екологічними підходами. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче проєктувати виробничі процеси з урахуванням принципів сталого розвитку та охорони довкілля.

Програма охоплює ключові дисципліни машинобудування, такі як конструювання, матеріалознавство, автоматизація, а також інновації в адитивному виробництві та екологічному проєктуванні.

Чому варто обрати цю програму?

Фундаментальні інженерні знання: основи машинобудування, виробничі технології, метрологія, автоматизація, екологія.

основи машинобудування, виробничі технології, метрологія, автоматизація, екологія. Розвиток інженерного та креативного мислення: розв’язання реальних виробничих завдань, створення сталих рішень.

розв’язання реальних виробничих завдань, створення сталих рішень. Сучасні цифрові інструменти: SolidWorks, SolidCAM, Inventor, Catia та інші CAx-системи.

SolidWorks, SolidCAM, Inventor, Catia та інші CAx-системи. Технології та автоматизація: 3D-друк, 3D-сканування, Rapid prototyping, програмування верстатів з ЧПК, ANSYS, EDEM, Matlab.

3D-друк, 3D-сканування, Rapid prototyping, програмування верстатів з ЧПК, ANSYS, EDEM, Matlab. Практичне навчання: робота в лабораторіях, реальні кейси, моделювання та проєктування.

Які навички ви отримаєте?

Конструювання та проєктування в машинобудуванні

Екологічно сталий підхід до виробничих процесів

Робота з CAx-програмами та інженерним ПЗ

Впровадження екологічних рішень у виробництво

Моделювання, прототипування, автоматизація

Що ви будете вивчати? (Приклади предметів)

Матеріалознавство та технології обробки

Конструювання машин і механізмів

Автоматизація та метрологія

Виробничі системи та логістика

CAx та адитивні технології

Екологічні аспекти виробничих процесів

Кар’єрні перспективи

Випускники працевлаштовуються в машинобудівних, виробничих і екологічних компаніях як у Словаччині, так і по всій Європі. Можливі професії:

Інженер-конструктор / технолог

Фахівець з 3D-друку та цифрового виробництва

Оператор / програміст верстатів з ЧПК

Інженер-еколог

Фахівець із сталого виробництва

Також можливе продовження навчання в магістратурі за напрямками машинобудування, автоматизації чи охорони довкілля.

Переваги навчання в STU Братислава

Геолокація: столиця Словаччини – Братислава, центр Європи

Один з провідних технічних університетів Європи – Словацький технічний університет (STU)

Безкоштовне навчання для громадян України та ЄС

Вступ без іспитів

Супровід та підтримка студентів

Готові зробити перший крок?

Зв’яжіться з нами, щоб дізнатися, як подати заявку та розпочати навчання на програмі «Екологічна виробнича техніка» у STU Братислава. Відкрийте для себе сучасну інженерну освіту вже сьогодні.