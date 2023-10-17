Университет ветеринарной медицины и фармацевтики в Кошице уникален по своей специализации в Словакии.
Этот государственный университет предлагает образование международного уровня;
Ветеринарный университет известен на территории Словакии и на международном уровне. Выпускники университета получают уникальный в Словакии статус ветеринарного врача и фармацевта, согласно аккредитации этого словацкого университета.
Кошице – второй по величине город Словакии, после Братиславы. Находится на востоке Словакии, в 98 км. от границы Словакии с Украиной (КПП «Ужгород»). Считается локальным культурным центром.
Университет предлагает качественное высшее образование на трех академических степенях – бакалавриате, магистратуре и аспирантуре.
Ветеринария относится к регулируемым специальностям, поэтому на некоторые учебные программы поступить украинский абитуриент может только на бакалавриат. Тем не менее, украинский студент (как и студент стран СНГ) может учиться бесплатно в этом университете на бакалавриате, магистратуре и аспирантуре.
Вступительные экзамены присутствуют на некоторых специальностях. Основное условие поступления – успешно сдан тест по биологии и химии на словацком языке. Начинай готовиться к экзаменам с нами уже сейчас!
На другие специальности – поступление без экзаменов.
Оплата за обучения на словацком языке: бесплатно
Оплата за 1 год обучения (ENG): 5 000 - 8 000 €
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:
Студенты могут поступить в Университет ветеринарной медицины и фармацевтики в г. Кошице на бесплатное обучение
Первые попытки основать ветеринарный университет в Словакии появились еще в 1939 году. Но в связи с кризисной ситуацией и войной, он так и не был основан. Более того, деятельность всех университетов Словакии и Чехии были приостановлена вплоть до окончания войны.
Вторым аргументом против открытия ветеринарного университета в Словакии была негативная реакция большинства членов комиссии Министерства образования: они решили, что выгоднее будет, если словацкие абитуриенты будут обучаться ветеринарии за рубежом за счет государственных стипендий.
После окончания войны, дискуссии относительно открытия в Словакии государственного ветеринарного вуза восстановились. Одной из причин была неурегулированная ситуация ухода за животными. Так, в 1949 году начались подготовительные работы к открытию ветеринарного университета именно в г. Кошице. В то время почти не было необходимого оборудования, государственный университет действовал благодаря воодушевлению студентов и преподавателей.
В 1952 году вуз был присоединен к Словацкому аграрному университету в г. Нитра (ссылка), но в 1969 году был вновь признан независимым университетом. Название вуза изменилась с «Университета ветеринарии в Кошице» на «Университет ветеринарной медицины в Кошице».
Сегодня, Университет ветеринарной медицины и фармацевтики в Кошице предлагает получить образование европейского уровня, на базе аккредитованных по европейским стандартам ,учебных программ. Профессия ветеринара, как и врача, относится к так называемым регулируемым специальностям, поэтому учиться в Университете ветеринарной медицины по специальности ветеринарного врача можно только начиная с бакалавриата.
Университет воспитывает специалистов с высоким уровнем образования также в области гигиены пищевых продуктов и фармации.
На данный момент, этот словацкий университет имеет лишь один факультет, на котором изучаются такие специальности, как: «кинология», «безопасность кормов и продуктов питания», «наука о животных», «связь человек – животное и его использование в канитерапии и иппотерапии» а также «общая ветеринарная медицина», «гигиена продуктов питания» – эти специальности изучаются на бакалавриате. В магистратуре изучаются: «фармация», а также «рынок и качество продуктов питания». Аспирантура предлагает 14 учебных программ.
Сегодня университет оснащен современной техникой и хорошо снабжается ресурсами Министерства образования, как единственный в своем роде на территории Словакии.
Под руководством университета также находятся специализированные отделы для содержания и лечения рыб, пчел в селе Розгановци а также ипподром в Кошице. За университетом также закреплено предприятие в Земплинской Теплице, которое обеспечивает студентам практику.
В 2006/2007 году было аккредитовано новую учебную программу – фармацевтика. Как результат - название словацкого вуза вновь изменили в 2010-ом году, с того времени он называется «Университет ветеринарной медицины и фармацевтики в Кошице». Логотип словацкого университета также был изменен.
Университет ветеринарной медицины и фармацевтики в Кошице получил народную награду в 2018, 2016 и 2014, 2012 году за качество в категории «Организация публичного сектора», В 2016 году университет был аккредитован Европейской Ассоциацией Учреждений Ветеринарного Образования.
Партнерами ветеринарного университета являются:
Университет ветеринарной медицины и фармацевтики также имеет большое количество билатеральных соглашений в рамках программы обмена студентами ERASMUS+. Студент вуза может воспользоваться этой воды для обучения или практики от 2 до 12 месяцев в любой стране Европы. Студент также будет получать ежемесячную стипендию в размере от 350 до 700 евро.
Все учебные программы и академические степени (бакалаврат, магистратура, аспирантура) аккредитованы в соответствии с европейскими нормами.
Украинские студенты могут поступить в Университет ветеринарной медицины и фармацевтики в г. Кошице на бесплатное обучение, которое проходит на словацком языке, или на платное, которое проходит на английском языке. Поступить можно сразу после 11 класса. Или же Ты можешь поступить в этот словацкий вуз на учебную программу магистратуры, которая проходит в словацком языке, в таком случае Ты попадаешь также на бесплатное обучение.
Выпускники Университета ветеринарной медицины и фармацевтики в г. Кошице являются востребованными специалистами на рынке Словакии из-за уникальности специализации.
Выпускники вуза имеют хорошую образовательную базу. Трудоустройство по своей специальности во время обучения или после окончания бакалавриата или магистратуры проходит на базе собеседования прямо в университете, или в индивидуальном порядке (Тебе нужно оставить свое резюме на сайтах profesia.sk, praca.sme.sk или kariera.zoznam.sk).
Украинский студент в Словакии, который окончил Университет ветеринарной медицины и фармацевтики в г. Кошице, может найти себе хорошо оплачиваемую вакансию на территории Словацкой Республики или за ее пределами – в других странах ЕС. Для того, чтобы после окончания словацкого вуза трудоустроиться в странах ЕС, стоит воспользоваться возможностью обучения по обмену в рамках программы ERASMUS+. Студент может поехать на учебу в Турции, Швеции, Франции, Германии, Хорватии, Шотландии, Америки и т. п. во время каждого академического ступня – бакалаврата, магистратуры и аспирантуры. Сюда входят также стажировки в иностранных работодателей в стране на Твой вкус. Напоминаем, что студенты, решившие поехать по программе ERASMUS+, не только бесплатно учатся в странах всего мира, но еще и получают ежемесячную стипендию на протяжении всего периода обучения за рубежом или стажировки. Даже после окончания университета Ты еще целый год для того, чтобы поехать на стажировку в любую страну Европы и во многие другие страны мира.
Общежитие оснащено всеми необходимыми условиями. Каждая комната имеет подключение к скоростному интернету. В комнатах проживает от одного до четырех студентов.
Студенты имеют также кухни и комнаты для стирки с современной техникой, тренажерный зал, пространство для хранения велосипедов, помещение для обучения.
Локация: Общежитие находится в 10 минутах ходьбы от университета. Возле общежития находится вся необходимая инфраструктура.
Украинские студенты в Словакии, как и словацкие студенты и студенты из других стран, имеют возможность питаться в столовой, которая является частью студенческого кампуса.
Студенческая столовая ветеринарного университета предлагают электронную выдачу качественной еды и накопительную систему с помощью студенческой карты ISIC (обед стоит 1.50-2.00 евро), можно заказать также пиццу, и сладости.
Университет ветеринарной медицины и фармацевтики создает для своих студентов (как иностранных студентов, так и словацких) условия для систематического занятия спортом. Это может быть езда верхом на лошадях, плаванье, и тому подобное.
Можно также заниматься атлетикой и другими видами спорта, заказав студенческий абонемент в одном из спортивных комплексов м. Кошице.
студенты имеют возможность записаться на разные направления танцев (хип-хоп, регеттон, словацкие народные танцы, классические танцы), на занятия йогой и аэробикой, а также посещать тренажерный зал, который находится в их общежитии.
Зимний семестр длится со второй половины сентября до середины февраля, но учебный процесс продолжается лишь до конца декабря. С начала января до второй половины февраля продолжается экзаменационный период.
Зимние праздники приходятся на вторую половину декабря, а также, возможно, начало января.
Летний семестр условно длится со второй половины февраля до конца августа; все же, учебный период летнего семестра длится 13 недель – со второй половины февраля до мая. Во второй половине мая, обычно, проходят зачеты, а к началу июля – экзаменационный период.
Летние каникулы проходят с начала июля до середины сентября.
Учебный год состоит из двух академических семестров – зимнего и летнего. Все последующие в указанные даты просим считать ориентировочными, потому что, все сроки определяет индивидуально каждый ВУЗ и даже каждый факультет, каждый год.
Также Ты можешь обучаться на английском языке на платной форме обучение в университете ветеринарной медицины и фармацевтики в Кошице, Цена за такое обучение составляет 5 000-8 000 € в зависимости от специальности.
Нашим ученикам достаточно 30 - 35 занятий с репетитором словацкого языка, чтобы успешно поступить и учиться. 1 занятие длится 60 минут для одного абитуриента и 80 минут для двух абитуриентов. Если Ты хочешь изучить словацкий язык с репетитором - жми сюда. Занятия проводятся по Skype или Google meet. Тем не менее, если Ты поступаешь со вступительными экзаменами на медицину - словацкий язык нужно учить в течение одного года.
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Каждый факультет выдвигает индивидуальные требования по пакету документов для поступления. Эти условия меняются каждый год. Узнай подробную информацию о необходимых документах, чтобы поступить на выбранный Тобой факультет. Контактируй Postupai, чтобы воспользоваться бесплатной индивидуальной консультацией