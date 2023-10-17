Под руководством университета также находятся специализированные отделы для содержания и лечения рыб, пчел в селе Розгановци а также ипподром в Кошице. За университетом также закреплено предприятие в Земплинской Теплице, которое обеспечивает студентам практику.

В 2006/2007 году было аккредитовано новую учебную программу – фармацевтика. Как результат - название словацкого вуза вновь изменили в 2010-ом году, с того времени он называется «Университет ветеринарной медицины и фармацевтики в Кошице». Логотип словацкого университета также был изменен.

Университет ветеринарной медицины и фармацевтики в Кошице получил народную награду в 2018, 2016 и 2014, 2012 году за качество в категории «Организация публичного сектора», В 2016 году университет был аккредитован Европейской Ассоциацией Учреждений Ветеринарного Образования.

Партнерами ветеринарного университета являются:

Всемирная ветеринарная ассоциация

Ассоциация европейских университетов

Европейская Ассоциация Учреждений Ветеринарного Образования

Вышеградская ассоциация университетов

Европейская ассоциация фармацевтических факультетов

И другие

Университет ветеринарной медицины и фармацевтики также имеет большое количество билатеральных соглашений в рамках программы обмена студентами ERASMUS+. Студент вуза может воспользоваться этой воды для обучения или практики от 2 до 12 месяцев в любой стране Европы. Студент также будет получать ежемесячную стипендию в размере от 350 до 700 евро.

Все учебные программы и академические степени (бакалаврат, магистратура, аспирантура) аккредитованы в соответствии с европейскими нормами.

Украинские студенты могут поступить в Университет ветеринарной медицины и фармацевтики в г. Кошице на бесплатное обучение, которое проходит на словацком языке, или на платное, которое проходит на английском языке. Поступить можно сразу после 11 класса. Или же Ты можешь поступить в этот словацкий вуз на учебную программу магистратуры, которая проходит в словацком языке, в таком случае Ты попадаешь также на бесплатное обучение.

Перспектива трудоустройства

Выпускники Университета ветеринарной медицины и фармацевтики в г. Кошице являются востребованными специалистами на рынке Словакии из-за уникальности специализации.

Выпускники вуза имеют хорошую образовательную базу. Трудоустройство по своей специальности во время обучения или после окончания бакалавриата или магистратуры проходит на базе собеседования прямо в университете, или в индивидуальном порядке (Тебе нужно оставить свое резюме на сайтах profesia.sk, praca.sme.sk или kariera.zoznam.sk).

Украинский студент в Словакии, который окончил Университет ветеринарной медицины и фармацевтики в г. Кошице, может найти себе хорошо оплачиваемую вакансию на территории Словацкой Республики или за ее пределами – в других странах ЕС. Для того, чтобы после окончания словацкого вуза трудоустроиться в странах ЕС, стоит воспользоваться возможностью обучения по обмену в рамках программы ERASMUS+. Студент может поехать на учебу в Турции, Швеции, Франции, Германии, Хорватии, Шотландии, Америки и т. п. во время каждого академического ступня – бакалаврата, магистратуры и аспирантуры. Сюда входят также стажировки в иностранных работодателей в стране на Твой вкус. Напоминаем, что студенты, решившие поехать по программе ERASMUS+, не только бесплатно учатся в странах всего мира, но еще и получают ежемесячную стипендию на протяжении всего периода обучения за рубежом или стажировки. Даже после окончания университета Ты еще целый год для того, чтобы поехать на стажировку в любую страну Европы и во многие другие страны мира.