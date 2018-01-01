Правила:
Правильна відповідь: 5 баллів
Неправильна відповідь: -0 баллів
Кількість запитань: 20Почати тест
Вивчаєте словацьку мову і хочете покращити свої знання з орфографії? Пройдіть наш безкоштовний онлайн-тест на тему «Правопис голосних і приголосних». Цей тест допоможе вам закріпити як базові, так і поглиблені правила правопису, навчитися розпізнавати типові помилки й правильно писати слова словацькою мовою.
Наш онлайн-тест зі словацької мови — це швидкий і ефективний спосіб потренувати орфографію, підготуватися до іспитів і набути впевненості в письмі. Він підходить для школярів, студентів і всіх, хто прагне впевнено володіти словацькою мовою.