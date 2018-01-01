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Правопис гласних і приголосних

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Правила:

Правильна відповідь: 5 баллів

Неправильна відповідь: -0 баллів

Кількість запитань: 20

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Правопис гласних і приголосних

Онлайн-тест зі словацької мови: Правопис голосних і приголосних

Вивчаєте словацьку мову і хочете покращити свої знання з орфографії? Пройдіть наш безкоштовний онлайн-тест на тему «Правопис голосних і приголосних». Цей тест допоможе вам закріпити як базові, так і поглиблені правила правопису, навчитися розпізнавати типові помилки й правильно писати слова словацькою мовою.

Кому підійде цей тест?

  • Початківцям у вивченні словацької мови
  • Тим, хто готується до іспитів або проходить навчання на платформі Postupai
  • Тим, хто хоче самостійно перевірити та вдосконалити свої знання

Що включає тест?

  • Вставлення пропущених літер у слова
  • Вибір правильного написання з чотирьох варіантів
  • 20 випадкових запитань щоразу
  • Понад 100 унікальних завдань у базі тесту
  • Пояснення до кожної відповіді — навчайтеся на своїх помилках

Чому варто пройти цей тест?

Наш онлайн-тест зі словацької мови — це швидкий і ефективний спосіб потренувати орфографію, підготуватися до іспитів і набути впевненості в письмі. Він підходить для школярів, студентів і всіх, хто прагне впевнено володіти словацькою мовою.

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