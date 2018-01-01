Опис тренінг-тесту: «Ванна кімната і туалет»

Цей онлайн тренінг-тест призначений для тих, хто лише починає вивчати словацьку мову, і охоплює одну з базових тем рівня A1 — «Що знаходиться у ванній кімнаті та туалеті?» (Veci v kúpeľni a na toalete). У повсякденному житті ми часто описуємо свій дім, розповідаємо про гігієну, догляд за собою та побутові зручності. Тому знання лексики, пов'язаної з ванною кімнатою та туалетом, є надзвичайно важливим для початкового рівня.

У тренінг-тесті підготовлено 100 запитань, з яких під час кожного проходження випадковим чином обираються 20 запитань з чотирма варіантами відповіді. Завдання розроблені так, щоб ви могли не лише згадати слова, а й логічно пов'язати їх із функціями та використанням предметів у ванній кімнаті. Це допомагає розвивати увагу, пам’ять і впевнене використання слів у реальних побутових ситуаціях.

Під час виконання тесту ви вивчите та закріпите назви таких предметів, як: umývadlo (раковина), zrkadlo (дзеркало), sprcha (душ), vaňa (ванна), uterák (рушник), toaleta (унітаз), toaletný papier (туалетний папір), šampón (шампунь) та багато інших.

Онлайн тренінг-тест підходить як для самостійної практики, так і для занять у парах чи групах. Він допоможе вам розширити словниковий запас, покращити розуміння контексту та підготуватися до реального спілкування на теми гігієни, догляду за собою та опису побуту.

Ідеально підходить для повторення, тренування та самоперевірки на рівні A1 — початковому.