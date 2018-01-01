Описание тренинг-теста: «Животные и природа»

Этот онлайн тренинг-тест предназначен для тех, кто только начинает изучать словацкий язык, и охватывает одну из базовых тем уровня A1 — «Животные и природа» (Zvieratá a príroda). В повседневной жизни мы часто говорим о природе, домашних и диких животных. Поэтому знание лексики, связанной с природным миром, крайне важно для начального уровня.

В тренинг-тесте подготовлено 100 вопросов, из которых при каждом прохождении случайным образом выбираются 20 вопросов с четырьмя вариантами ответа. Задания разработаны так, чтобы вы могли не только запомнить слова, но и логически связать их с темами природы и животного мира.

В процессе выполнения теста вы выучите и закрепите названия таких понятий, как: pes (пёс), mačka (кошка), vták (птица), kvet (цветок), strom (дерево), rieka (река), les (лес), hora (гора) и многих других.

Онлайн тренинг-тест подходит как для самостоятельной практики, так и для занятий в парах или группах. Он поможет вам расширить словарный запас, улучшить понимание контекста и подготовиться к реальному общению на темы природы и животных.

Идеально подходит для повторения, тренировки и самопроверки на уровне A1 — начальном.