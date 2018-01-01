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Отзывы студентов о Университете Матея Бела в Словакии

Отзывы

Реальные отзывы студентов о Университете Матея Бела в Словакии

Отзывы студентов о Университете Матея Бела помогут вам узнать, как проходит обучение, насколько разнообразны программы, как работают преподаватели и какие международные возможности, включая Erasmus+, доступны студентам.

Если вы учились или учитесь в UMB, поделитесь своим опытом. Расскажите о своей специализации, участии в проектах, научной работе, стажировках или международных программах. Ваш отзыв может помочь другим принять решение о поступлении.

Каждое мнение важно. Поделитесь тем, что вдохновило, какие трудности были и какие перспективы открыл для вас университет в Банской Быстрице.

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