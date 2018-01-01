Реальні відгуки студентів про Університет Матея Бела в Словаччині

Відгуки студентів про Університет Матея Бела допоможуть дізнатися, як проходить навчання, наскільки різноманітні освітні програми, як працюють викладачі та які міжнародні можливості (зокрема Erasmus+) доступні студентам.

Якщо ви навчалися або навчаєтесь в UMB — поділіться своїм досвідом. Розкажіть про спеціальність, участь у наукових проєктах, стажуваннях, обмінах чи студентських ініціативах. Ваш відгук допоможе іншим зробити правильний вибір.

Кожна думка важлива. Поділіться тим, що вас надихнуло, які виклики довелось подолати, і які можливості відкрив перед вами цей словацький університет.