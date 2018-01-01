Правила:
Правильна відповідь: 10 баллів
Неправильна відповідь: -0 баллів
Кількість запитань: 10Почати тест
Перевірте свої знання словацької мови на практиці! Цей інтерактивний тест поєднує читання коротких текстів із завданнями на відмінювання іменників — ідеальна вправа для опрацювання відмінків та граматики на рівнях A2–B1.
Ви не просто підставляєте закінчення, а працюєте з контекстом: читаєте, аналізуєте, мислите. Саме так формується справжнє граматичне мислення — ключ до впевненого володіння словацькою мовою.
Почніть проходити тест просто зараз і виведіть свій рівень словацької мови на нову висоту!