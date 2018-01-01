Правила:
Правильный ответ: 10 баллы
Неправильный ответ: -0 баллы
Количество вопросов: 10Начать тест
Проверьте свои знания словацкого языка на практике! Этот интерактивный тест сочетает чтение небольших текстов и задания на склонение существительных — идеальное упражнение для отработки падежей и грамматики на уровнях A2–B1.
Вы не просто подставляете окончания, а работаете с контекстом: читаете, анализируете, размышляете. Именно так вырабатывается настоящее грамматическое мышление — ключ к свободному владению словацким языком.
Начните проходить тест сейчас и поднимите свой уровень владения словацким языком на новый уровень!