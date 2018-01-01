Опис тренінг-тесту: «Речі на кухні»

Цей тренінг-тест призначений для тих, хто тільки починає вивчати словацьку мову, і охоплює одну з базових тем рівня A1 — «Що є на кухні?» (Veci v kuchyni). У повсякденному житті ми часто розповідаємо про свій дім, описуємо кухню та її обладнання, тому знання лексики, пов'язаної з кухонними предметами та приладами, є надзвичайно важливим для початківців.

У тренінг-тесті представлено понад 100 запитань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох. Завдання побудовані так, щоб ви могли не тільки згадати слова, але й логічно пов'язати їх із призначенням предметів, їх використанням та розташуванням на кухні. Це допомагає розвивати уважність, пам'ять та впевнене використання слів у реальних розмовах.

Під час виконання ви вивчите та закріпите назви таких предметів, як sporák (плита), rúra (духовка), chladnička (холодильник), mikrovlnka (мікрохвильова піч), tanier (тарілка), hrniec (каструля), panvica (сковорода), lyžica (ложка) та багатьох інших.

Тренінг-тест підходить як для самостійної практики, так і для занять у парах чи групах. Він допоможе вам розширити словниковий запас, краще розуміти контекст і підготуватися до реального спілкування на побутову тематику.

Ідеально підходить для повторення, тренування та самоперевірки на рівні A1 — початковому.