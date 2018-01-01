Описание тренинг-теста: «Вещи на кухне»

Этот тренинг-тест предназначен для тех, кто только начинает изучать словацкий язык, и охватывает одну из базовых тем уровня A1 — «Что находится на кухне?» (Veci v kuchyni). В повседневной жизни мы часто рассказываем о своём доме, описываем кухню и её обстановку, поэтому знание лексики, связанной с кухонными предметами и приборами, крайне важно для начинающих.

В тренинг-тесте представлено более 100 вопросов с выбором одного правильного ответа из четырёх. Задания построены так, чтобы вы могли не только вспомнить слова, но и логически связать их с назначением предметов, их использованием и расположением на кухне. Это развивает внимательность, память и уверенное применение слов в реальных разговорах.

В процессе выполнения вы выучите и закрепите названия таких предметов, как sporák (плита), rúra (духовка), chladnička (холодильник), mikrovlnka (микроволновка), tanier (тарелка), hrniec (кастрюля), panvica (сковорода), lyžica (ложка) и многих других.

Тренинг-тест подходит как для индивидуальной практики, так и для занятий в парах или группах. Он поможет вам расширить словарный запас, научиться лучше понимать контекст и подготовиться к реальному бытовому общению на тему кухни.

Идеально подходит для повторения, тренировки и самопроверки на уровне A1 — начинающий.